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Transmisiones en vivo

Aumenta el ROI de tus clientes con una estrategia de contenido para sitios web que prioriza la marca por sobre la IA

Fecha y hora: 21 de octubre de 2026, 12 PM ET / 9 AM PT

Presentador: Jennifer Bourn

Únete a hosting.com y a la invitada Jennifer Bourn para explorar cómo una estrategia de contenido que prioriza la marca por sobre la IA puede fortalecer los sitios web de tus clientes, mejorar su capacidad de ser encontrados y generar más valor en cada proyecto.

Claude no solo programa para la web: construyamos una aplicación

Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Descubre cómo Claude puede convertir una idea expresada en lenguaje simple en una aplicación de escritorio útil, mientras construimos desde cero un archivo visual de referencia, incluyendo los inevitables tropiezos en el camino.

Resumen de plugins: julio-septiembre de 2026

Fecha y hora: 13 de octubre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

El Resumen de plugins analiza los nuevos plugins de WordPress y las actualizaciones más importantes entre julio y septiembre, destacando las herramientas más sobresalientes que resuelven problemas reales para las agencias y sus clientes.

La auditoría de sitios de rescate: sabe qué estás heredando antes de cotizarlo

Fecha y hora: 22 de septiembre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Aprende a auditar un sitio de WordPress que no construiste tú, descubrir riesgos ocultos y sorpresas, y definir el alcance del trabajo antes de incorporarlo a tu plan de mantenimiento.

De constructor de páginas a bloques: reconstrucción de un sitio de WordPress con IA

Fecha y hora: 8 de septiembre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Descubre cómo la IA puede ayudar a reconstruir sitios de WordPress heredados basados en constructores de páginas utilizando bloques, incluyendo qué funciona, qué falla y cómo solucionarlo.

¿Tu sitio está listo para los agentes de IA?

Fecha y hora: 18 de agosto de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Aprende cómo los agentes de IA descubren, interpretan e interactúan con los sitios web, y llévate contigo un proceso práctico que puedes aplicar a toda tu cartera de clientes

Por qué tu sitio de WordPress es lento (y cómo solucionarlo)

Fecha y hora: 4 de agosto de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Los sitios web lentos cuestan tráfico, conversiones y posicionamiento, así que únete a Nathan Ingram en un recorrido práctico por las optimizaciones de rendimiento que realmente mejoran los tiempos de carga, sin perseguir métricas sin sentido.

Resumen de plugins: abril-junio de 2026

Fecha y hora: 21 de julio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Descubre qué plugins recientes de WordPress merecen tu atención mientras Nathan Ingram revisa los lanzamientos más destacados, comparte demostraciones en vivo y explica cómo encajan en los flujos de trabajo de las agencias.

Habla con tu sitio web: una introducción a MCP con Rocket.net

Fecha y hora: 7 de julio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Aprende cómo MCP te permite literalmente hablar con tu sitio web, dándole a la IA instrucciones directas para realizar trabajo real, en esta sesión introductoria explicada en lenguaje simple, con una demostración en vivo sobre un sitio real.

Construye un flujo de trabajo de agente de marketing con Claude Code

Fecha y hora: 17 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Daphne Monro

Aprende a construir flujos de trabajo de marketing con IA que conectan datos reales del negocio, automatizan tareas recurrentes y reducen la carga operativa.

La auditoría de contenido: qué conservar, eliminar o redirigir

Fecha: 23 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Únete a Nathan Ingram en un recorrido por el proceso de auditoría de contenido que utilizan las agencias para organizar redirecciones, revisar contenido antiguo y tomar mejores decisiones de migración antes del lanzamiento.

Más allá del chatbot: cuando la IA trabaja directamente con tus archivos

Fecha: 2 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

¿Qué sucede cuando la IA deja de generar fragmentos de código para copiar y pegar, y comienza a trabajar directamente dentro del flujo de trabajo de tu proyecto? Únete a la transmisión en vivo para descubrirlo.

Cloudflare avanzado: optimización y seguridad

Fecha: 26 de mayo de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Aprende técnicas avanzadas de Cloudflare para ajustar el almacenamiento en caché, reforzar la seguridad y mejorar la consistencia entre tus sitios.

Deja de esperar y empieza a construir: cómo convertirte en un socio confiable para referidos ilimitados

Fecha: 19 de mayo de 2026, 11 AM ET / 8 AM PT

Presentador: Dave Plunkett

Únete a Dave Plunkett, de Collaboration Junkie, en una transmisión práctica sobre cómo las agencias pueden construir alianzas de confianza y sistemas simples que convierten a los referidos en una fuente de crecimiento más constante.

Cloudflare básico: configuración inicial

Fecha: 12 de mayo de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

Nathan Ingram guiará un recorrido práctico por la configuración de Cloudflare, incluyendo la migración de DNS, la configuración de SSL y los cambios que con más frecuencia terminan rompiendo los sitios.

El problema de las imágenes: la solución más sencilla para la velocidad en WordPress

Fecha: 28 de abril de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentador: Nathan Ingram

En esta transmisión en vivo, Nathan explica todo lo que necesitas saber sobre la optimización de imágenes, además de estrategias prácticas que puedes implementar para reducir los tiempos de carga sin sacrificar la calidad.

El impacto real del boca a boca en los negocios modernos

Fecha: 14 de abril de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT

Presentadores: Daphne Monro, directora de sitios web y contenido, y Olly Feldman, director global de ventas

Una mirada práctica a cómo las recomendaciones influyen en el descubrimiento, la confianza y las conversaciones de venta, y lo que esto significa para el crecimiento de las agencias.

Conoce nuestro programa de socios para agencias

Eventos

Agency Hackers Miami 2026

Fecha: 22-23 de abril de 2026

Lugar: Miami, Estados Unidos

Nos enorgullece ser el patrocinador principal de Agency Hackers Miami, apoyando a los fundadores de agencias a través de la conexión, el diálogo y el crecimiento compartido.

WordCamp Asia 2026

Fecha: 8-11 de abril de 2026

Lugar: Jio World Convention Centre

Nos enorgullece patrocinar WordCamp Asia 2026, apoyando a la comunidad global de WordPress a través de la conexión, la contribución y el aprendizaje compartido.

Lanzamiento de Hosting.com en Bangladesh

Fecha: 14 de enero de 2026

Lugar: Sheraton Dhaka

hosting.com llega a Bangladesh, combinando experiencia local confiable con capacidad global. Únete a nosotros para disfrutar de presentaciones principales, paneles de discusión y actividades de networking.

WordCamp Costa Rica

Fecha: 31 de octubre - 1 de noviembre de 2025

Lugar: San José

hosting.com participará como expositor en WordCamp Costa Rica, un evento de WordPress impulsado por la comunidad que ofrece charlas, colaboración y aprendizaje para agencias y desarrolladores.

CloudFest Miami

Fecha: 5-6 de noviembre de 2025

Lugar: Miami, Florida, Estados Unidos

hosting.com participará como expositor en CloudFest Miami, un evento centrado en la infraestructura en la nube, el rendimiento y las tecnologías emergentes que están definiendo el futuro del hosting.

BrightonSEO

Fecha: 23-24 de octubre de 2025

Lugar: Brighton, Reino Unido

hosting.com participará como expositor en BrightonSEO, uno de los eventos de marketing de búsqueda más grandes del Reino Unido, que ofrece charlas de expertos, información práctica y actividades de networking centradas en la comunidad.

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