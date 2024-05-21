Aumenta el ROI de tus clientes con una estrategia de contenido para sitios web que prioriza la marca por sobre la IA Fecha y hora: 21 de octubre de 2026, 12 PM ET / 9 AM PT Presentador: Jennifer Bourn Únete a hosting.com y a la invitada Jennifer Bourn para explorar cómo una estrategia de contenido que prioriza la marca por sobre la IA puede fortalecer los sitios web de tus clientes, mejorar su capacidad de ser encontrados y generar más valor en cada proyecto. Más información

Claude no solo programa para la web: construyamos una aplicación Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Descubre cómo Claude puede convertir una idea expresada en lenguaje simple en una aplicación de escritorio útil, mientras construimos desde cero un archivo visual de referencia, incluyendo los inevitables tropiezos en el camino. Más información

Resumen de plugins: julio-septiembre de 2026 Fecha y hora: 13 de octubre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram El Resumen de plugins analiza los nuevos plugins de WordPress y las actualizaciones más importantes entre julio y septiembre, destacando las herramientas más sobresalientes que resuelven problemas reales para las agencias y sus clientes. Más información

La auditoría de sitios de rescate: sabe qué estás heredando antes de cotizarlo Fecha y hora: 22 de septiembre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Aprende a auditar un sitio de WordPress que no construiste tú, descubrir riesgos ocultos y sorpresas, y definir el alcance del trabajo antes de incorporarlo a tu plan de mantenimiento. Más información

De constructor de páginas a bloques: reconstrucción de un sitio de WordPress con IA Fecha y hora: 8 de septiembre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Descubre cómo la IA puede ayudar a reconstruir sitios de WordPress heredados basados en constructores de páginas utilizando bloques, incluyendo qué funciona, qué falla y cómo solucionarlo. Más información

¿Tu sitio está listo para los agentes de IA? Fecha y hora: 18 de agosto de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Aprende cómo los agentes de IA descubren, interpretan e interactúan con los sitios web, y llévate contigo un proceso práctico que puedes aplicar a toda tu cartera de clientes Más información

Por qué tu sitio de WordPress es lento (y cómo solucionarlo) Fecha y hora: 4 de agosto de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Los sitios web lentos cuestan tráfico, conversiones y posicionamiento, así que únete a Nathan Ingram en un recorrido práctico por las optimizaciones de rendimiento que realmente mejoran los tiempos de carga, sin perseguir métricas sin sentido. Más información

Resumen de plugins: abril-junio de 2026 Fecha y hora: 21 de julio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Descubre qué plugins recientes de WordPress merecen tu atención mientras Nathan Ingram revisa los lanzamientos más destacados, comparte demostraciones en vivo y explica cómo encajan en los flujos de trabajo de las agencias. Más información

Habla con tu sitio web: una introducción a MCP con Rocket.net Fecha y hora: 7 de julio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Aprende cómo MCP te permite literalmente hablar con tu sitio web, dándole a la IA instrucciones directas para realizar trabajo real, en esta sesión introductoria explicada en lenguaje simple, con una demostración en vivo sobre un sitio real. Más información

Construye un flujo de trabajo de agente de marketing con Claude Code Fecha y hora: 17 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Daphne Monro Aprende a construir flujos de trabajo de marketing con IA que conectan datos reales del negocio, automatizan tareas recurrentes y reducen la carga operativa. Más información

La auditoría de contenido: qué conservar, eliminar o redirigir Fecha: 23 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Únete a Nathan Ingram en un recorrido por el proceso de auditoría de contenido que utilizan las agencias para organizar redirecciones, revisar contenido antiguo y tomar mejores decisiones de migración antes del lanzamiento. Más información

Más allá del chatbot: cuando la IA trabaja directamente con tus archivos Fecha: 2 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram ¿Qué sucede cuando la IA deja de generar fragmentos de código para copiar y pegar, y comienza a trabajar directamente dentro del flujo de trabajo de tu proyecto? Únete a la transmisión en vivo para descubrirlo. Más información

Cloudflare avanzado: optimización y seguridad Fecha: 26 de mayo de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Aprende técnicas avanzadas de Cloudflare para ajustar el almacenamiento en caché, reforzar la seguridad y mejorar la consistencia entre tus sitios. Más información

Deja de esperar y empieza a construir: cómo convertirte en un socio confiable para referidos ilimitados Fecha: 19 de mayo de 2026, 11 AM ET / 8 AM PT Presentador: Dave Plunkett Únete a Dave Plunkett, de Collaboration Junkie, en una transmisión práctica sobre cómo las agencias pueden construir alianzas de confianza y sistemas simples que convierten a los referidos en una fuente de crecimiento más constante. Más información

Cloudflare básico: configuración inicial Fecha: 12 de mayo de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram Nathan Ingram guiará un recorrido práctico por la configuración de Cloudflare, incluyendo la migración de DNS, la configuración de SSL y los cambios que con más frecuencia terminan rompiendo los sitios. Más información

El problema de las imágenes: la solución más sencilla para la velocidad en WordPress Fecha: 28 de abril de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT Presentador: Nathan Ingram En esta transmisión en vivo, Nathan explica todo lo que necesitas saber sobre la optimización de imágenes, además de estrategias prácticas que puedes implementar para reducir los tiempos de carga sin sacrificar la calidad. Más información