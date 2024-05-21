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Transmisiones en vivo
Fecha y hora: 21 de octubre de 2026, 12 PM ET / 9 AM PT
Presentador: Jennifer Bourn
Únete a hosting.com y a la invitada Jennifer Bourn para explorar cómo una estrategia de contenido que prioriza la marca por sobre la IA puede fortalecer los sitios web de tus clientes, mejorar su capacidad de ser encontrados y generar más valor en cada proyecto.
Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Descubre cómo Claude puede convertir una idea expresada en lenguaje simple en una aplicación de escritorio útil, mientras construimos desde cero un archivo visual de referencia, incluyendo los inevitables tropiezos en el camino.
Fecha y hora: 13 de octubre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
El Resumen de plugins analiza los nuevos plugins de WordPress y las actualizaciones más importantes entre julio y septiembre, destacando las herramientas más sobresalientes que resuelven problemas reales para las agencias y sus clientes.
Fecha y hora: 22 de septiembre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Aprende a auditar un sitio de WordPress que no construiste tú, descubrir riesgos ocultos y sorpresas, y definir el alcance del trabajo antes de incorporarlo a tu plan de mantenimiento.
Fecha y hora: 8 de septiembre de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Descubre cómo la IA puede ayudar a reconstruir sitios de WordPress heredados basados en constructores de páginas utilizando bloques, incluyendo qué funciona, qué falla y cómo solucionarlo.
Fecha y hora: 18 de agosto de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Aprende cómo los agentes de IA descubren, interpretan e interactúan con los sitios web, y llévate contigo un proceso práctico que puedes aplicar a toda tu cartera de clientes
Fecha y hora: 4 de agosto de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Los sitios web lentos cuestan tráfico, conversiones y posicionamiento, así que únete a Nathan Ingram en un recorrido práctico por las optimizaciones de rendimiento que realmente mejoran los tiempos de carga, sin perseguir métricas sin sentido.
Fecha y hora: 21 de julio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Descubre qué plugins recientes de WordPress merecen tu atención mientras Nathan Ingram revisa los lanzamientos más destacados, comparte demostraciones en vivo y explica cómo encajan en los flujos de trabajo de las agencias.
Fecha y hora: 7 de julio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Aprende cómo MCP te permite literalmente hablar con tu sitio web, dándole a la IA instrucciones directas para realizar trabajo real, en esta sesión introductoria explicada en lenguaje simple, con una demostración en vivo sobre un sitio real.
Fecha y hora: 17 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Daphne Monro
Aprende a construir flujos de trabajo de marketing con IA que conectan datos reales del negocio, automatizan tareas recurrentes y reducen la carga operativa.
Fecha: 23 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Únete a Nathan Ingram en un recorrido por el proceso de auditoría de contenido que utilizan las agencias para organizar redirecciones, revisar contenido antiguo y tomar mejores decisiones de migración antes del lanzamiento.
Fecha: 2 de junio de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
¿Qué sucede cuando la IA deja de generar fragmentos de código para copiar y pegar, y comienza a trabajar directamente dentro del flujo de trabajo de tu proyecto? Únete a la transmisión en vivo para descubrirlo.
Fecha: 26 de mayo de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Aprende técnicas avanzadas de Cloudflare para ajustar el almacenamiento en caché, reforzar la seguridad y mejorar la consistencia entre tus sitios.
Fecha: 19 de mayo de 2026, 11 AM ET / 8 AM PT
Presentador: Dave Plunkett
Únete a Dave Plunkett, de Collaboration Junkie, en una transmisión práctica sobre cómo las agencias pueden construir alianzas de confianza y sistemas simples que convierten a los referidos en una fuente de crecimiento más constante.
Fecha: 12 de mayo de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
Nathan Ingram guiará un recorrido práctico por la configuración de Cloudflare, incluyendo la migración de DNS, la configuración de SSL y los cambios que con más frecuencia terminan rompiendo los sitios.
Fecha: 28 de abril de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentador: Nathan Ingram
En esta transmisión en vivo, Nathan explica todo lo que necesitas saber sobre la optimización de imágenes, además de estrategias prácticas que puedes implementar para reducir los tiempos de carga sin sacrificar la calidad.
Fecha: 14 de abril de 2026, 2 PM ET / 11 AM PT
Presentadores: Daphne Monro, directora de sitios web y contenido, y Olly Feldman, director global de ventas
Una mirada práctica a cómo las recomendaciones influyen en el descubrimiento, la confianza y las conversaciones de venta, y lo que esto significa para el crecimiento de las agencias.
Eventos
Fecha: 22-23 de abril de 2026
Lugar: Miami, Estados Unidos
Nos enorgullece ser el patrocinador principal de Agency Hackers Miami, apoyando a los fundadores de agencias a través de la conexión, el diálogo y el crecimiento compartido.
Fecha: 8-11 de abril de 2026
Lugar: Jio World Convention Centre
Nos enorgullece patrocinar WordCamp Asia 2026, apoyando a la comunidad global de WordPress a través de la conexión, la contribución y el aprendizaje compartido.
Fecha: 14 de enero de 2026
Lugar: Sheraton Dhaka
hosting.com llega a Bangladesh, combinando experiencia local confiable con capacidad global. Únete a nosotros para disfrutar de presentaciones principales, paneles de discusión y actividades de networking.
Fecha: 31 de octubre - 1 de noviembre de 2025
Lugar: San José
hosting.com participará como expositor en WordCamp Costa Rica, un evento de WordPress impulsado por la comunidad que ofrece charlas, colaboración y aprendizaje para agencias y desarrolladores.
Fecha: 5-6 de noviembre de 2025
Lugar: Miami, Florida, Estados Unidos
hosting.com participará como expositor en CloudFest Miami, un evento centrado en la infraestructura en la nube, el rendimiento y las tecnologías emergentes que están definiendo el futuro del hosting.
Fecha: 23-24 de octubre de 2025
Lugar: Brighton, Reino Unido
hosting.com participará como expositor en BrightonSEO, uno de los eventos de marketing de búsqueda más grandes del Reino Unido, que ofrece charlas de expertos, información práctica y actividades de networking centradas en la comunidad.
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