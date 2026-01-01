La mayoría solo te ayudan a crear un sitio web. Nosotros seguimos contigo, con una plataforma global respaldada por más de 800 personas.
Te acompañamos desde la idea hasta construir un negocio
Estamos donde tú estás
Estamos donde están nuestros clientes, con equipos locales que conocen el huso horario, el idioma y las particularidades locales para poner tu sitio en línea.
La IA está cambiando la forma en que las personas crean contenido en línea. Estamos liderando ese cambio, no seguiéndolo. Chat con inteligencia artificial para las respuestas que necesitas al instante. Hosting diseñado para aplicaciones generadas por IA y proyectos de vibe coding. De la idea a un sitio en vivo, rápidamente. Y en el momento en que te encuentres con un obstáculo, un experto real ya está trabajando en ello.
Nuestra visión
Ser la empresa de hosting en la que más confíen en el mundo.
Ese es nuestro norte. Estamos construyendo algo mejor: confiable, sostenible y, sin disculpas, humano. La confianza se gana todos los días. No solo mediante una alta disponibilidad, sino haciendo lo que decimos, solucionando lo que falla y estando presentes cuando realmente importa.
Nuestra misión
Ofrecemos una plataforma global de hosting que ayuda a las personas a alcanzar el éxito en línea. Está basada en tecnología potente, un servicio de primer nivel y un enfoque centrado en las personas.
Hacemos que lo complejo sea más sencillo. Te damos las herramientas y las personas que generan una diferencia real. Estamos presentes de manera constante. Porque la confianza no es un eslogan, es una promesa.
Construyendo para el futuro
Mantenemos tus sitios, aplicaciones y proyectos impulsados por IA rápidos, estables y listos para crecer. Todos los planes funcionan sobre una infraestructura de nivel empresarial diseñada para ofrecer velocidad y confiabilidad.
Ya sea que administres un sitio web tradicional, una aplicación con IA o algo que acabas de crear a partir de un prompt, la plataforma se encarga de todo.
Liderando desde el frente
Nuestro equipo de liderazgo no observa desde la distancia. Antes de crear esta empresa, ya habían fundado y dirigido compañías de hosting. Participan en los canales de soporte, revisan tickets, monitorean los paneles de rendimiento y ayudan al equipo a resolver los problemas más complejos.
Nos movemos rápido, lideramos con el ejemplo y nos importa profundamente ayudar a otros a alcanzar el éxito. Creemos en la confianza tranquila, en tomar acción y en ayudar a emprendedores de todo el mundo a alcanzar sus objetivos. Eso es lo que diferencia a hosting.com del resto.
No es una historia de la noche a la mañana
Construida con paciencia, año tras año, por personas que aman el hosting y se niegan a dejar de mejorarlo.
Un proveedor de hosting enfocado en el rendimiento que se ganó una reputación por su velocidad, confiabilidad y soporte real. Desde el primer día: infraestructura sólida, transparencia y confianza de los clientes.
A medida que nos expandimos, invertimos en experiencia local. Equipos que realmente viven en los mercados que atienden, que conocen la zona horaria, el idioma y las particularidades locales de Internet. Kenya Web Experts y EYHost se convirtieron en partes fundamentales de esta historia, ayudándonos a crecer en lugares que los grandes proveedores estadounidenses suelen pasar por alto.
Unir equipos, tecnología y experiencia creó la base para una plataforma más escalable y resistente, sin perder la experiencia de cada marca.
Lo mejor de World Host Group y A2 Hosting bajo una sola marca global, creada para la web moderna. Décadas de experiencia, con un enfoque renovado en velocidad, claridad y confianza.
La adquisición de Rocket.net fortaleció nuestro liderazgo en hosting administrado de alto rendimiento para WordPress, incorporando velocidad, seguridad y talento de ingeniería de nivel empresarial al negocio. Esto marcó un avance en nuestra capacidad para atender a agencias, desarrolladores y sitios de alto crecimiento a gran escala.
A medida que cambió la forma en que las personas crean software, nosotros también cambiamos. En marzo de 2026 lanzamos AI Application Hosting. Esta plataforma está diseñada específicamente para aplicaciones generadas con IA, herramientas creadas a partir de prompts y proyectos modernos de "vibe coding".
Estas no son solo palabras en una pared.
Así es como trabajamos todos los días, en cada interacción. Sé digno de confianza.
Sé digno de confianza. Somos abiertos, honestos y claros. Siempre.
"Cuando pienso en el trabajo que hago por nuestros clientes, mi objetivo es que se sientan realmente respaldados, valorados y seguros de haber elegido trabajar con nosotros. Quiero que experimenten algo más que un producto o servicio; quiero que sientan una verdadera alianza basada en confianza, calidad y atención."
Shiva Kumar, Gerente de Ventas
Sé pragmático. Problemas reales, soluciones reales, sin adornos.
"Desde muy joven, siempre me ha motivado la necesidad de entender cómo funcionan las cosas, de llegar a la raíz de un problema y encontrar la solución más eficaz. Lo que más me gusta de mi trabajo es que constantemente me desafía con problemas diversos por resolver."
Lukasz Mai Van, Administrador de Sistemas Senior
Sé enérgico. Pasión, propósito y un toque de diversión
"Lo que hace este recorrido aún más significativo es el increíble equipo con el que trabajo. Nuestro entusiasmo compartido y espíritu positivo, especialmente durante los desafíos, hacen que cada día valga la pena."
Anton Moskov, Representante de Soporte por Chat en Vivo
Sé respetuoso. La dignidad, la equidad y la honestidad son lo primero.
"Amo lo que hago porque me permite ayudar a otros a avanzar y alcanzar sus metas. Hay una verdadera alegría en poder ayudar a nuestros clientes y colegas... Más que nada, espero que nuestros clientes se queden con la confianza de que pueden contar con nosotros. Que se sientan apoyados, comprendidos y genuinamente valorados."
Mario Stanev, Supervisor del Equipo VIP
Sé responsable. Hazte cargo. Resuélvelo. Aprende. Crece.
"Llevo trabajando en Atención al Cliente los últimos 7 meses, y lo que más me gusta de lo que hago es resolver problemas complejos... Hago todo lo posible por apoyar a quien necesite una mano, sin importar de qué se trate... Creo que mis compañeros me nominaron porque siempre estoy listo para ayudar."
Camilo Rios
Sé innovador. Desafiando estándares. Yendo más allá.
"Me encanta que no solo 'aterrizamos' en un nuevo mercado; utilizamos estadísticas e información local para innovar, asegurando que todas nuestras soluciones de hosting sean tan auténticamente locales como los emprendedores que las usan."
Asad Polash, Estratega Sénior de Crecimiento Orgánico
La IA nos hace más rápidos. Las personas son lo que nos distingue.
Usamos la IA donde realmente ayuda: respuestas instantáneas e infraestructura diseñada para ejecutar aplicaciones generadas por IA. No porque esté de moda, sino porque elimina la fricción.
Nuestro asistente de chat, Orbi, podría ser quien te reciba primero. Pero un experto real en hosting siempre está cerca, alguien que entiende tu configuración, tus objetivos y exactamente lo que está en juego cuando algo sale mal.
Conoce a nuestros equipos
Nuestras oficinas globales nos mantienen avanzando cada día.
Nuestra oficina en Bali alberga a 138 talentosos especialistas que mantienen nuestra operación de hosting global funcionando sin problemas las 24 horas del día. Desde los veloces equipos de LiveChat y Soporte por Tickets, que resuelven los problemas de los clientes en tiempo real, hasta nuestros expertos en Confianza y Seguridad, que protegen cada plataforma, este es el lugar donde la confiabilidad se combina con el compromiso humano. Nuestros equipos de Retención y Facturación aseguran que los clientes se mantengan satisfechos y respaldados, mientras que nuestros roles de Control de Calidad y Capacitación elevan el estándar de calidad y crecimiento. Detrás de escena, verdaderos expertos técnicos en Infraestructura, Migración y Fixed.net mantienen los sitios web funcionando a la perfección, respaldados por la precisión de nuestros equipos de Dominios y Contabilidad. Al frente de todo esto están nuestros dedicados Supervisores, Líderes del Equipo de Atención al Cliente y Recursos Humanos, la fuerza impulsora detrás de la reputación de Bali por su excelencia, trabajo en equipo y atención al cliente inigualable.Bali
Nuestra oficina en Sofía cuenta con un equipo de 85 expertos dedicados que combinan brillantez técnica con pasión por el servicio. Desde agentes de LiveChat veloces y especialistas capacitados en soporte por tickets, hasta las mentes más agudas en Confianza y Seguridad, Migración e Infraestructura, cada miembro del equipo desempeña un papel fundamental para mantener nuestras plataformas confiables y a nuestros clientes satisfechos. Aquí también se encuentra nuestro Jefe de Capacitación Global, quien se asegura de que cada nueva contratación en toda la empresa esté preparada para triunfar. Con especialistas en mantenimiento de WordPress, gestión de dominios y control de calidad trabajando junto a líderes talentosos, Recursos Humanos y profesionales de contabilidad, Sofía se consolida como un centro de innovación, trabajo en equipo y precisión. Es un lugar donde la experiencia se une al entusiasmo, donde cada problema tiene una solución y cada cliente se siente respaldado.Sofia
El equipo de Manila, Filipinas, está conformado por 92 profesionales dedicados que son el corazón de la entrega de un servicio y soporte excepcionales a nuestros clientes en todo el mundo. Como uno de nuestros centros operativos más importantes, este equipo desempeña un papel central en brindar a los clientes soluciones de hosting confiables, seguras y fáciles de usar. Liderado por SJ Pineda, de Atención al Cliente, y Shreeshaa Talwar, de Ventas Globales y Retención, el equipo se enfoca en tres áreas clave: Atención al Cliente Telefónica, Facturación y Ventas. Estas funciones fundamentales garantizan que nuestros clientes reciban soporte oportuno, facturación precisa y los mejores paquetes de hosting para sus necesidades.Manila
Nuestra oficina en Bangalore reúne a más de 150 mentes brillantes que impulsan todo, desde atención al cliente y ventas hasta marketing, producto y mucho más. Es un centro vibrante de creatividad, colaboración y resolución de problemas, donde se construyen estrategias, se cultivan relaciones y las ideas cobran vida. Desde guiar a los clientes hacia las soluciones adecuadas hasta impulsar campañas globales e innovación, nuestro equipo de Bangalore está en el corazón del crecimiento y la conexión. Impulsados por energía, experiencia y pasión por la excelencia, son las personas que convierten grandes ambiciones en resultados reales todos los días.Bangalore
Escucha a nuestro equipo
Con integrantes de nuestro equipo en todo el mundo, esto es lo que algunos de ellos tienen para decir.
Siempre me ha gustado resolver problemas y construir cosas que simplemente funcionan, especialmente cuando nadie las nota, porque eso suele significar que todo marcha sobre ruedas. Eso es lo que me encanta de la infraestructura: es la columna vertebral invisible, y me enorgullece desempeñar un papel importante en ella. Te desafía constantemente a pensar en el futuro, prevenir problemas antes de que ocurran y mejorar la forma en que se hacen las cosas. Eso es lo que me mantiene comprometido.
Lo que hace que la cultura aquí destaque para mí es la disposición a apoyarse mutuamente cuando realmente importa. Puedes contar con que las personas den un paso al frente en los momentos de presión, sin dramas, solo acción. Ese tipo de confiabilidad genera verdadera confianza y compañerismo.Nikolay Ilchev, Administrador de Sistemas Senior
Lo que más me inspira de mi equipo es cómo nos apoyamos mutuamente. Ya sea un problema de último momento o un caso complicado, siempre hay alguien que aparece con soluciones y una buena actitud.
Cuando pienso en el trabajo que hacemos por nuestros clientes, espero que sientan tranquilidad, que saben que los respaldamos, y que pueden confiar en nosotros no solo para responder, sino para realmente cuidarlos.Unggul Kirindi, Atención al Cliente,Fixed.net
Desde que empecé a trabajar aquí, he tenido la oportunidad de colaborar con un grupo increíble de personas en todos nuestros departamentos y de apoyarlos de maneras significativas. Disfruto genuinamente desarrollar nuevas habilidades, y mi rol me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente y aprender en el camino. Desde crear y mantener catálogos detallados de proveedores hasta ayudar a mejorar y desarrollar nuevos procesos, estos últimos 8 meses han sido una gran experiencia de aprendizaje. He tenido la suerte de ser parte de un equipo increíble y de trabajar con personas maravillosas que me han apoyado y guiado en el camino.Iva Krasteva, Especialista en Gestión de Contratos y Proveedores,hosting.com