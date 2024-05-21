Este es hosting para WordPress, no un hosting web general con un logo de WordPress. Cada capa está optimizada para una sola tarea: ejecutar WordPress rápidamente y mantenerlo seguro. Obtienes las herramientas, optimizaciones y expertos específicos para WordPress que un plan general no puede ofrecerte, todo completamente administrado.
Hosting creado para WordPress
- WP Rocket + Object Cache Pro integrados
- CDN de Cloudflare Enterprise optimizado para WordPress + caché de página completa
- Firewall y reglas contra malware específicos para WordPress
- Un equipo de soporte que trabaja exclusivamente con WordPress
Desarrollado gracias a nuestra alianza con Rocket.net, la plataforma que redefinió el hosting para WordPress
Más de 700,000 clientes confían en nosotros para impulsar más de 3,000,000 de sitios web.
Elige tu plan administrado ideal
Hosting rápido, seguro y administrado para WordPress. Todos nuestros planes incluyen una amplia variedad de funciones. La configuración es instantánea.
- Garantía de reembolso de 30 días
- Registro de dominio gratuito
- Protección contra malware
- Migraciones de sitios web gratuitas
Migraciones ilimitadas con garantía de rendimiento
Nuestro equipo se encarga de cada migración por ti, sin límites, sin tiempo de inactividad y sin ningún costo. Y si tu sitio no carga más rápido* en nuestra plataforma, te damos un año completo gratis.
Esa es nuestra promesa.
* Comparando el TTFB (Time To First Byte) promedio global
Hosting.com es la plataforma más rápida, punto
La velocidad en WordPress depende de usar el caché adecuado en los lugares adecuados. Nosotros configuramos todo por ti, desde la primera solicitud.
Descubre por qué es la plataforma más rápida.
- 275+ ubicaciones edge globales, para que tu sitio cargue rápidamente sin importar dónde estén tus visitantes.
- Caché de página completa optimizado para WordPress, además de WP Rocket y Object Cache Pro, integrados.
- Nada que configurar. Simplemente funciona desde la primera solicitud.
La velocidad genera ingresos. Un retraso de un segundo puede reducir tus conversiones en un 20%.
Reglas de firewall diseñadas para las amenazas de WordPress
Los firewalls generales bloquean ataques generales. El nuestro también conoce los exploits de WordPress y sus plugins que los atacantes realmente utilizan, y se actualiza a medida que aparecen nuevas amenazas.
Descubre más sobre nuestra seguridad de primer nivel.
- Doble firewall: Cloudflare Enterprise e Imunify360.
- Monitoreo y limpieza continua de malware.
- Protección permanente sin necesidad de realizar ninguna configuración.
Gestión sencilla de WordPress
No necesitas un doctorado. Nuestro panel de control es limpio, intuitivo y está diseñado para WordPress. Tanto si eres tú solo como si trabajas con todo un equipo, es fácil publicar, probar y administrar tu sitio.
- Panel de control limpio y enfocado en WordPress.
- Clona tu sitio y prueba cambios sin complicaciones.
- Añade usuarios ilimitados y administra los permisos.
no en horas
La IA genera al instante la estructura de tu sitio, el contenido inicial y las páginas clave, todo de forma nativa en WordPress. Obtén una base rápida y profesional sin perder tiempo en tareas innecesarias.
que actúa por ti
La IA no solo hace sugerencias, también toma acción. Genera páginas, reescribe contenido, aplica descuentos a gran escala y gestiona tareas automáticamente para que avances más rápido y con menos esfuerzo.
Tu creador con IA recuerda tu estilo, tono y decisiones de diseño. Cada cambio que realiza mantiene la coherencia con tu marca y los objetivos de tu sitio.
Actualiza una vez y aplica los cambios en todo el sitio. Las ediciones globales te permiten ajustar el tono, el estilo o el contenido de todo tu sitio con una sola acción, sin necesidad de hacer cambios manualmente.
Soporte para WordPress en el que puedes confiar
El soporte no debería ser complicado. Nuestro equipo de expertos reales en WordPress está disponible las 24 horas para ayudarte a resolver cualquier problema de forma rápida y personalizada, sin respuestas automáticas.
Hosting.com siempre
está aquí para ayudarte
¿Tienes problemas con algún plugin? ¿Tu WP-Admin está lento o tu sitio no carga correctamente? ¡No te preocupes! Nuestro equipo de expertos en soporte para WordPress está aquí para ayudarte con cualquier problema que puedas tener.
Habla con personas reales
Mientras otras empresas de hosting recurren cada vez más a agentes de IA, nuestro equipo líder de soporte para WordPress está disponible en todo momento directamente desde tu panel de control de WordPress. Estamos siempre a solo unos clics de distancia.
Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7/365
Nuestros clientes siempre son nuestra prioridad. Tratamos tu sitio como si fuera nuestro y contamos con personas reales listas para ayudarte cuando lo necesites.
Millones de clientes confían en nosotros
Nos enorgullece alojar más de 3 millones de sitios web. La confianza que depositas en nosotros para gestionar tu negocio es lo que nos impulsa a seguir adelante, y estamos aquí para brindarte soporte las 24 horas.
Los que más confían en WordPress confían en nosotros
Miles de creadores, agencias y empresas confían en nuestra plataforma todos los días para obtener rendimiento, seguridad y soporte experto. Esto es lo que tienen que decir.
Preguntas Frecuentes
¿No encontraste lo que buscabas en nuestras preguntas frecuentes? ¡No te preocupes! Nuestro amable equipo de soporte, reconocido por sus premios, está siempre a solo un mensaje de distancia y listo para ayudarte.
Ya sea una pregunta rápida o algo más específico, nos aseguraremos de que obtengas las respuestas que necesitas.
WordPress es la herramienta más popular del mundo para crear y gestionar sitios web. Es lo suficientemente flexible para expertos, pero también fácil de usar para principiantes. Por eso, se utiliza para crear desde sitios web de pequeñas empresas hasta grandes tiendas en línea. Más del 40 % de los sitios web en Internet funcionan con WordPress.
WordPress es de código abierto, lo que significa que el software es gratuito y puede ampliarse con plugins y temas, tanto gratuitos como de pago. Lo único que necesitas es un servicio de hosting, como hosting.com, para alojar tu sitio de WordPress y mantenerlo funcionando de forma rápida y segura.
En hosting.com también te ofrecemos herramientas que hacen que crear y desarrollar tu sitio de WordPress sea más sencillo, práctico y potente.
Es un servicio de hosting en el que nosotros nos encargamos de la parte técnica de gestionar tu sitio de WordPress. Aspectos como la seguridad, las actualizaciones del software y la optimización del rendimiento están cubiertos. Está diseñado para ofrecerte un sitio potente y optimizado sin que tengas que ocuparte de las tareas técnicas.
Nuestro Hosting para WordPress está diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento excepcional y una alta confiabilidad. Contamos con múltiples capas de caché y seguridad, tanto a nivel del servidor como mediante nuestra alianza con Cloudflare Enterprise. Esto nos permite cargar los sitios rápidamente, algo especialmente notable incluso dentro del área de administración de WordPress y servirlos desde ubicaciones cercanas a tus visitantes.
Nuestra amplia protección automatizada mediante firewall, complementada con reglas y configuraciones que incorporamos de forma proactiva, permite que nuestro equipo optimice constantemente el rendimiento, mantenga la compatibilidad con las versiones más recientes de los plugins y te proteja frente a las amenazas y ataques de malware más recientes dirigidos a WordPress.
El servicio de hosting.com para WordPress surgió a partir de nuestras alianzas con Rocket.net, una plataforma que transformó la forma de gestionar el hosting para WordPress. Gracias a nuestra colaboración con hosting.com, hemos podido escalar esta tecnología para llevar una plataforma líder de Hosting Administrado para WordPress a un público mucho más amplio.
Si tu sitio está creado principalmente con WordPress, te recomendamos elegir Hosting Administrado para WordPress.
El Hosting Administrado para WordPress está diseñado y optimizado específicamente para ofrecer el mejor rendimiento posible en sitios de WordPress. Además de importantes beneficios de rendimiento, incluye funciones como actualizaciones automáticas y seguridad adaptada a WordPress.
Piensa en el hosting compartido como una navaja suiza. El hosting compartido tradicional es más flexible y puede ejecutar diferentes tipos de aplicaciones, pero no incluye de forma nativa las ventajas específicas para WordPress.
Con el Hosting Administrado para WordPress de hosting.com, podemos procesar todas las solicitudes de tu sitio a través de redes de distribución de contenido (CDN) y firewalls para sitios web, además de optimizar el tráfico y el rendimiento específicamente para WordPress, WooCommerce y los plugins que utilizas.
Sí. Todos los sitios que agregues a Hosting Administrado para WordPress de hosting.com incluyen una URL de desarrollo que puedes utilizar para probar el rendimiento y el funcionamiento de tu sitio antes de publicarlo.
Esto es especialmente útil si quieres desarrollar y preparar tu sitio antes de ponerlo en línea, o si tú o nuestro equipo están migrando tu sitio desde otro proveedor.
Cuando estés satisfecho con el resultado en la URL de desarrollo, solo tienes que hacer clic en un botón para poner tu sitio en línea. Nuestro sistema te proporcionará las instrucciones necesarias para conectar tu sitio en producción, y nuestro equipo estará siempre disponible para ayudarte.
Por supuesto. Muchos de nuestros clientes llegan a hosting.com porque quieren disfrutar de un mejor rendimiento, mayor seguridad y una experiencia más fluida para sus visitantes.
Puedes migrar tu sitio a hosting.com fácilmente por tu cuenta, o contar con nuestro equipo disponible 24/7 para realizar la migración de forma rápida y segura.
Si prefieres hacer la migración manualmente, puedes utilizar herramientas estándar como FTP/SSH y phpMyAdmin, o un plugin como AIO Migration para transferir tu sitio. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios recomendamos dejar la migración en manos de nuestro equipo.
Una vez completada la migración, tendrás una URL de vista previa para comprobar que todo funciona correctamente antes de poner tu sitio en línea.
No hay problema si comienzas con un plan pequeño. Puedes actualizar tu plan al instante y solo pagarás la diferencia de precio.
Como tu contenido y tráfico se almacenan en las unidades NVMe más recientes de nuestros centros de datos globales y se distribuyen a través de Cloudflare Enterprise, establecemos límites de recursos realistas. Además, no hay diferencias de rendimiento entre nuestros planes estándar de Hosting Administrado para WordPress.
Si necesitas más espacio o un rendimiento aún mayor, también podemos ofrecerte soluciones Enterprise personalizadas con nodos dedicados. Contáctanos o agenda una llamada para conocer más detalles.
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