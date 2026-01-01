Un programa de afiliados que te mereces

Gana 50% en cada venta de Hosting que refieras, hasta $400 USD por venta. Es gratis unirse, y no necesitas ser cliente.

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Cuánto puedes ganar

La comisión es un porcentaje directo de lo que paga el cliente en su primera factura. No hay niveles que escalar ni volumen mínimo para desbloquear la tasa más alta. Es la misma tasa para todos desde tu primera venta.

Qué refieres Ganas
Hosting compartido,Hosting administrado para WordPress, VPS administrado, VPS Linux no administrado, Hosting para aplicaciones de IA, Node.js 50%, hasta $400 USD por venta
Hosting para Revendedores, Hosting Windows, dominios 20%

Un cliente compra un VPS administrado con un plan anual de $480 USD. Tu comisión es 50% de $480 USD, es decir, $240 USD. La comisión se calcula sobre el monto pagado, excluyendo impuestos, cargos y cualquier crédito aplicado al finalizar la compra.
¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos a [email protected] y nuestro equipo te responderá a la brevedad.

Los términos completos están en nuestra política de afiliados

Vende más. Gana más.

Cuantos más clientes nuevos traigas a hosting.com cada mes, más ganas por venta, comenzando desde 50% por venta

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Promociona

Comparte tu enlace único con tus amigos y en tu sitio web.

Recibe tu pago

Pagamos tus comisiones automáticamente el día 15 de cada mes.

¡Con solo un cliente nuevo por día podrías ganar hasta $6,500 USD al mes!

¿Por qué promocionar hosting.com?

Altas tasas de conversión

Nuestro sitio web fue diseñado desde cero para maximizar las tasas de conversión. Esto significa más dinero en tu bolsillo.

Una empresa que prioriza al cliente

Deja de perder comisiones por clientes que se dan de baja. Con nuestra mentalidad centrada en el cliente, mantenemos el churn al mínimo.

Pagos automatizados

Nunca te pierdas un pago por haber olvidado solicitarlo. En hosting.com, nos encargamos de eso automáticamente por ti.

Equipo de afiliados dedicado

Nuestro equipo de afiliados dedicado está aquí para ayudarte a tener éxito. Lo que necesites, no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.

¡Empieza a ganar hasta $400 USD hoy mismo!

Gratis para unirte. Sin costo, sin trampas, y no necesitas ser cliente.

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¡Empieza a ganar hasta $400 USD hoy mismo!

Preguntas frecuentes

Ganas 50% de la primera factura en productos de Hosting, hasta $400 USD por venta, y 20% en Hosting para Revendedores, Hosting Windows y dominios. La tasa es la misma desde tu primera venta.

Todo está en nuestra política de afiliados: tasas de comisión, cómo se aprueban las ventas, umbrales de pago y qué no está permitido.

Puedes registrarte en nuestro programa en un par de minutos.

Nada. Unirte a nuestro programa de afiliados es gratis, y no necesitas ser cliente. No te cuesta dinero, te hace ganar dinero.

Sí, contacta a nuestro equipo de afiliados en [email protected] y cambiaremos tu método de pago de PayPal a transferencia bancaria. El umbral mínimo en USD de comisiones aprobadas para este tipo de transferencias es de $100 dólares.

Las nuevas comisiones pueden tardar hasta 5 minutos desde que el cliente completa su compra hasta que la comisión se refleje en tu cuenta.

Inicia sesión en tu cuenta de afiliado de hosting.com. A la izquierda del panel de control, haz clic en Reportes y luego en Comisiones. Ahí podrás ver todas tus comisiones pendientes y aprobadas.

Sí, aunque está prohibido pujar por nuestro nombre de marca, una variación de nuestro nombre o una escritura incorrecta de nuestro nombre. Enfócate en palabras clave como "fast hosting", "PHP hosting" y "WordPress hosting". Contáctanos si necesitas ayuda para pensar en palabras clave, y agrega las palabras clave negativas listadas en la PPC Policy del panel de afiliados a todas tus campañas.

Se debe alcanzar un umbral de comisión de $100 antes de que se realicen los pagos. Una vez que tus comisiones aprobadas alcancen o superen este monto, recibirás el pago el próximo día 15 del mes en la cuenta de PayPal indicada en tu panel de control de afiliado. Por ejemplo, si superas los $100 dólares el 2 de octubre, recibirás el pago el 15 de octubre.

Sí. Para coordinar esto, contacta a nuestro equipo de afiliados en [email protected].

Todas las comisiones se aprueban después de 45 días, siempre que el cliente permanezca activo y la venta cumpla con nuestra política de afiliados.

No. Las autorreferencias están estrictamente prohibidas y pueden resultar en la desactivación de tu cuenta de afiliado.