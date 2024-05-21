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Encuentra tu dominio. O trae el que ya tienes

Cuéntanos qué estás buscando. Encontraremos el dominio ideal para tu negocio, ya sea con las extensiones más populares o entre cientos de extensiones que se ajusten a lo que necesitas.

  • Easy domain and DNS management
  • Protección de privacidad del dominio
  • Protección gratuita contra el robo de dominio
  • Soporte propio disponible 24/7
Nuestros precios de dominios
get you domain from hosting.com

Todo lo que incluye un dominio con nosotros

Sin costos ocultos ni letra pequeña. Todos los dominios, ya sean registrados o transferidos, incluyen todo esto.

  • Más de 600 extensiones de dominio

    Desde .com y .net hasta opciones más especializadas como .io, .studio y .ai. Busca entre todas las extensiones disponibles y elige la que mejor se adapte a tu marca.

  • Administración de DNS gratuita

    Control total de tus registros desde un panel sencillo. Sin costos ocultos ni configuraciones complicadas.

  • Privacidad de WHOIS e ID

    Mantén tu nombre, dirección y correo electrónico fuera de los registros públicos y reduce el spam. Gratis en las extensiones elegibles; se cobra en otras.

  • Protección contra el robo de dominios

    Un bloqueo de registrador que impide transferir tu dominio fuera de tu cuenta sin tu autorización.

  • Servidores de nombres y subdominios personalizados

    Apunta tu dominio a cualquier destino y crea subdominios para un blog, una tienda o una landing page en cuestión de segundos.

  • Funciona con todo lo que alojamos

    Conecta tu dominio a cualquier plan de hosting.com con un solo clic, desde un plan de hosting hasta tu propio servidor.

Transfiere tu dominio en tres pasos

Tu sitio web y correo electrónico permanecen activos durante todo el proceso.

Desbloquea el dominio y obtén tu código

En tu registrador actual, desbloquea el dominio y copia su código EPP (de autorización).

Inicia la transferencia aquí

Ingresa el dominio y su código, y confirma. Eso es todo lo que tienes que hacer.

Nosotros nos encargamos del resto

Transferimos el registro y te mantenemos informado en cada paso, con soporte disponible si lo necesitas.

La mayoría de las transferencias agregan un año a tu período de registro. Necesitarás el código EPP de tu registrador actual.

Más que un registrador

Mantén tu dominio, sitio web y correo electrónico en un solo lugar, con un equipo que realmente está disponible para ayudarte.

Todo en un solo lugar

Administra tu dominio, hosting y correo electrónico desde un solo inicio de sesión y una sola factura. Mucho menos que administrar, especialmente cuando tienes más de un sitio web.

DNS Anycast, red global

Tu dominio se resuelve rápidamente sin importar dónde estén tus visitantes, gracias a la misma red global que impulsa nuestro hosting.

Sin renovaciones inesperadas

Siempre verás el precio de renovación antes de comprar, no solo el precio económico del primer año. Consulta el precio de cualquier extensión por adelantado.

Tu dominio es solo el comienzo

Registrar tu dominio es solo el comienzo. Ya tienes el nombre; ahora es momento de darle un lugar donde vivir y trabajar. Bríndale a tu dominio un hogar con hosting rápido y totalmente administrado que crece contigo, desde tu primer sitio hasta tu propio servidor.

Dale un hogar a tu dominio

Hosting rápido y completamente administrado que crece contigo, desde tu primer sitio hasta tu propio servidor. No necesitas cambiar de proveedor a medida que creces.

  • Completamente administrado, sin nada que mantener
  • SSL gratuito incluido
  • Soporte interno 24/7
  • Migración administrada gratuita
Correo electrónico profesional

Usa tu dominio para tu correo electrónico, como [email protected]. Potente protección contra spam, entrega confiable y compatibilidad con todos tus dispositivos.

Lo que dicen nuestros clientes

5 Star Review

Tienen los mejores planes y políticas

Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.

Lokanatha Das

5 Star Review

Solucionan tus problemas

Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.

Aitor Saiz

5 Star Review

Tuve un problema de acceso a mi VPS

Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.

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