Especificaciones del servidor físico

Actualmente contamos con servidores AMD EPYC 5 de alto rendimiento disponibles en nuestro centro de datos en Dallas. Cada servidor incluye un disco de arranque interno NVMe de 480 GB y 2 discos NVMe intercambiables en caliente (hot-swappable) de 960 GB, los cuales recomendamos configurar en RAID 1. Estos 2 discos pueden actualizarse a NVMe de 1.92 o 3.84 TB, o bien, para almacenamiento masivo, contamos con hasta 8 TB SATA como estándar. ¿Necesitas algo personalizado? Cuéntale a nuestro equipo de ventas lo que necesitas y con gusto te ayudaremos.