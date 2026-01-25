Hosting.com watermark
NuevoCertificados DV, OV, EV y wildcard

Compra un certificado SSL para proteger tu sitio web

Compra un certificado SSL con identidad verificada, cobertura wildcard y protección respaldada por garantía, ideal para empresas y tiendas en línea. Te ayudamos a elegir el certificado adecuado, y luego lo verificamos, emitimos e instalamos.

  • Certificados DV, OV y EV para elegir
  • Cobertura wildcard para un dominio más subdominios ilimitados
  • Garantías desde $50,000 hasta $1,000,000
  • Nosotros lo verificamos, emitimos e instalamos por ti
Comparación de certificados
hosting.com control panel showing DV, OV and EV certificates active with auto renew and wildcard cover
Certification Type

Dos preguntas determinan qué certificado necesitas

Los nombres de los productos (Positive, Premium, EV) pueden hacer que la elección parezca más complicada de lo que es. En realidad, todo se reduce a cuánto quieres verificar la identidad y cuántos nombres debe cubrir el certificado.

DV · Validación de dominio

Demuestra que tienes el control del dominio y se emite en cuestión de minutos. Es la opción básica y suficiente para un sitio web sencillo, como un blog o un sitio informativo.

EV · Validación extendida

La verificación de identidad más estricta. Tu nombre legal verificado queda registrado en el certificado. Ideal para bancos, grandes tiendas y marcas que requieren un alto nivel de confianza.

Wildcard

Un dominio más todos los subdominios que tenga (shop., blog., app.). Un solo certificado cubre todos los subdominios que necesites.

OV · Validación de organización

Verificamos que tu organización sea real y los datos de tu empresa quedan incluidos en el certificado. Ideal para empresas que manejan datos de clientes.

Dominio único

Un sitio, un certificado. La opción adecuada cuando todo tu sitio funciona en una sola dirección y no tienes subdominios independientes.

Multidominio

Varios dominios independientes protegidos con un solo certificado. Útil cuando gestionas más de una marca o dirección desde un mismo lugar.

El certificado gratuito está incluido. Estas son tus opciones de actualización.

Todos los sitios web reciben automáticamente un certificado gratuito de Let's Encrypt. Los certificados de pago son opcionales y ofrecen identidad verificada, una cobertura más amplia o una garantía.

Compara tus opciones de SSL

El certificado gratuito y las tres opciones pagas, uno al lado del otro. El cifrado, la compatibilidad y el soporte son los mismos en toda la gama. Lo que cambia es la validación, la garantía y la emisión.

SSL Gratuito

Let's Encrypt

Positive SSL un solo dominio

SSL Premium

Positive EV SSL

Descripción general
Ideal para
La mayoría de los sitios
Blogs y páginas de contenido
Empresas que manejan datos
Bancos y marcas de alta confianza
Validación y confianza
Nivel de validación
DV
DV
OV
EV
Nombre de empresa verificado en el certificado
Sello del sitio
Cifrado y compatibilidad
Nivel de cifrado
Hasta 256 bits
Hasta 256 bits
Hasta 256 bits
Hasta 256 bits
Compatibilidad con navegadores
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
Compatible con dispositivos móviles y smartphones
Garantía
Garantía del certificado
Ninguno
$50,000 USD
$250,000
$1,000,000 USD
Emisión y soporte
Tiempo de activación / emisión
Minutos
El mismo día
La misma semana
1 a 2 semanas
Atención al cliente 24/7
Cómo funciona

Qué sucede después de realizar la orden

Comienza por elegir el nivel de validación que necesitas. ¿No estás seguro de cuál? Cuéntanos sobre tu sitio y te indicaremos el certificado adecuado.

Luego verificamos tus datos. Esto toma unos minutos para un certificado con validación de dominio y hasta un par de días para la validación de organización o extendida. Una vez verificados, emitimos el certificado, lo instalamos en tu servidor y cambiamos tu sitio a HTTPS. Probamos que cada página cargue de forma segura antes de dar el proceso por terminado.

Después de la configuración, seguimos disponibles para ayudarte. Si es necesario renovar o volver a emitir un certificado, o algo no parece estar bien, el soporte está disponible 24/7/365.

Qué sucede después de realizar la orden
Las cifras

La gama de certificados SSL de un vistazo

Gratuito
SSL en todos los sitios web, incluido
99.9%
Compatibilidad con navegadores y dispositivos
Minutos
Para emitir un certificado con validación de dominio

Lo que dicen nuestros clientes

5 Star Review

Tuve un problema de acceso a mi VPS

Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.

Ecofarma Droguería en línea

5 Star Review

Tienen los mejores planes y políticas

Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.

Lokanatha Das

5 Star Review

Solucionan tus problemas

Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.

Aitor Saiz

Disponible 24/7

¿No estás seguro de qué certificado necesitas?

Cuéntanos sobre tu sitio y te recomendaremos el certificado que mejor se adapte a tus necesidades. Después, nos encargaremos de verificarlo, emitirlo e instalarlo por ti.

¿No estás seguro de qué certificado necesitas?

Preguntas frecuentes sobre certificados SSL

¿Tienes preguntas sobre los certificados SSL? Tenemos las respuestas que necesitas.

Depende de dos cosas: el nivel de validación de identidad que necesitas y la cantidad de nombres de dominio que quieres proteger. Elige DV para un sitio web sencillo, OV o EV si quieres incluir la identidad verificada de tu empresa en el certificado, o un Wildcard si tienes varios subdominios.

El selector de arriba te guía paso a paso para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Son diferentes niveles de validación de identidad. DV confirma que tienes control sobre el dominio y puede emitirse en cuestión de minutos. OV también verifica que tu organización existe e incluye los datos de tu empresa en el certificado. EV ofrece el nivel de validación más estricto y es utilizado por bancos y grandes tiendas en línea.

Los tres ofrecen el mismo nivel de cifrado. La diferencia está en el nivel de confianza y validación, no en la seguridad del cifrado.

Un certificado Wildcard protege un dominio y todos sus subdominios, sin un límite fijo. Por ejemplo, shop.tusitio.com, blog.tusitio.com y app.tusitio.com pueden estar protegidos con un solo certificado.

Elige un certificado Wildcard en lugar de comprar un certificado independiente para cada subdominio.

Sí. Verificamos tus datos, emitimos el certificado, lo instalamos en tu servidor y configuramos tu sitio para que funcione con HTTPS. No tendrás que modificar ningún archivo de configuración.

Si más adelante necesitas ayuda con algo, nuestro equipo de soporte está disponible 24/7/365 para ayudarte.

La garantía protege a tus visitantes en caso de que el certificado se emita incorrectamente y, como consecuencia, alguien sufra una pérdida económica. La cobertura va desde $50,000 en los certificados básicos hasta $1,000,000 en los certificados EV.

Los certificados DV se emiten el mismo día, muchas veces en cuestión de minutos. Los certificados OV pueden tardar algunos días mientras verificamos tu organización. Los certificados EV requieren las validaciones más estrictas, por lo que el proceso puede tomar más tiempo.

Antes de comprar, te indicaremos qué necesitas para cada tipo de certificado y cuánto tiempo puede tomar la emisión.

No. Los principales navegadores eliminaron la barra de direcciones verde para los certificados EV alrededor de 2019. EV sigue ofreciendo el nivel más estricto de validación de identidad, y los visitantes pueden consultar la información de tu organización verificada en los detalles del certificado.