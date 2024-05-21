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Migra tu sitio web

Migración gratuita del sitio web. Migra una vez. Crece para siempre.

Nuestro equipo migra tu sitio web, correo electrónico y dominios de forma gratuita; tú no tocas nada y nada se desconecta. Luego estarás en una plataforma diseñada para escalar desde tu primer visitante hasta el millón.

  • 100% gratis
  • Administrado de principio a fin
  • Probado antes de ponerse en marcha
  • Tu sitio permanece en línea en todo momento
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Cuéntanos qué necesitas migrar

Regístrate y luego comparte los datos de acceso de tu antiguo proveedor de hosting, o simplemente un archivo de respaldo. Ambas opciones funcionan.

Migramos todo y lo probamos

Tu sitio en vivo permanece activo y sin modificaciones mientras migramos una copia de este a nuestros servidores.

Lo revisas y luego hacemos el cambio

Previsualiza tu sitio migrado en una URL temporal antes de realizar cualquier cambio en el DNS. Tú apruebas el lanzamiento.

Tu sitio en funcionamiento

Revisiones posteriores a la migración; luego, el mismo equipo permanece disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Más de 100,000 migraciones de sitios web completadas...

Somos el segundo o tercer proveedor de hosting de muchas empresas y, casi siempre, terminamos siendo el último. Cambiar de proveedor de hosting es la parte que todos temen. Es lo que más hemos hecho. Y nuestro equipo se encarga de todo para que tú no tengas que hacerlo.

  • 100,000+ — Migraciones completadas · Desde blogs de una sola página hasta configuraciones complejas de múltiples sitios
  • 4.7 / 5 — Calificación en Trustpilot · Más de 6,200 reseñas
  • 97% — Satisfacción del cliente · Medida en cada ticket
  • < 1 min — Tiempo promedio de respuesta en el chat en vivo · Personas reales, disponibles las 24 horas

El equipo que te ayuda con la migración es el mismo que te acompaña después. Estamos disponibles 24/7 y somos un equipo interno, desde tu primer día hasta cuando estés en tu momento de mayor crecimiento.

5 Star Review

Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen... Ver más

Lokanatha Das
5 Star Review

Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecie... Ver más

Ecofarma Droguería en línea
5 Star Review

Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, l... Ver más

Aitor Saiz
5 Star Review

Muy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional

Augusto Ferreira
  • "La mayoría llega preocupada por este proceso porque ha escuchado historias terribles. El trabajo de mi equipo es asegurarnos de que no tengas que pasar por nada de eso. Nosotros nos encargamos de todo, hacemos las pruebas necesarias y nada se pone en marcha hasta que lo hayas revisado y nos hayas dado el visto bueno. Tú realmente no tienes que hacer nada."
    Nicky Penev, Líder de migraciones

Una sola migración, todo incluido

Toda tu configuración se traslada en una sola migración, no pieza por pieza, ni "el sitio ahora y el correo después". Si está activo hoy, forma parte del traslado.

Tu sitio web

Cada archivo, página, imagen y base de datos, copiado exactamente como es. Sin reconstrucciones ni cargas manuales de tu parte.

Tu correo corporativo

Los buzones, mensajes y carpetas llegan intactos, no son cuentas vacías que debas configurar de nuevo. Los alias, reenvíos y cuentas comodín también se transfieren. ¿Usas Google Workspace o Microsoft 365? Dejamos tu correo donde está y solo movemos el sitio.

Tus dominios

Transferir tus dominios a hosting.com es muy sencillo. Migramos tu registro sin que haya interrupciones en tu sitio web o correo electrónico. Una vez que estén con nosotros, tus dominios, hosting y correo electrónico estarán bajo tu inicio de sesión de my.hosting.com.

Nada queda varado en tu antiguo proveedor ni pendiente de reconstrucción. Te mudas una sola vez y todo viene contigo.

Diferentes razones para cambiar. Una sola razón para quedarse.

Una plataforma que les quedó pequeña. Un sitio que no dejaba de crecer. Una brecha de "phishing". Tres empresas que llegaron a nosotros desde lugares muy diferentes y encontraron lo mismo al llegar: un hosting en el que pudieron crecer y del que nunca tuvieron que irse de nuevo.

Elige el plan y la migración corre por nuestra cuenta.

La migración gratuita aplica para todos los planes: sin tarifa de instalación, sin cobro por sitio y sin sorpresas al final. Tú eliges el plan que se adapta a tu sitio; nuestro equipo se encarga de la migración en cualquier caso.

  • Migración gratuita en todos los planes: nuestro equipo hace el trabajo sin importar el nivel en el que estés.
  • SSL gratuito: tu candado emitido y con renovación automática, sin costo alguno.
  • SLA de 99,9% de uptime: una promesa por escrito de que tu sitio se mantiene en línea.
  • Seguridad permanente: protección contra malware ejecutándose en todos los planes.
  • Garantía de devolución de dinero de 30 días: ¿no estás feliz después de la migración? Reembolso completo, sin dramas.
Elige el plan y la migración corre por nuestra cuenta.

Preguntas frecuentes

Sí. Transferimos tus buzones de correo completos, incluidos los mensajes, carpetas y demás contenido. No tendrás que empezar de cero con buzones vacíos. También configuramos tus registros MX y DNS como parte de la migración para que tus correos sigan llegando con normalidad.

¿Prefieres mantener tu correo en Google Workspace o Microsoft 365? No hay problema. Podemos migrar únicamente tu sitio web y dejar tu correo donde está. Los reenviadores, alias y catch-all también se transfieren.

Además, no limitamos la cantidad de buzones que podemos migrar.

Sí, y sin costos ocultos: no hay tarifa de configuración, cobro por sitio ni cargos adicionales al finalizar. Las migraciones son ilimitadas y gratuitas en todos nuestros planes. Puedes migrar un sitio, veinte o los que necesites.

Tú pagas por tu hosting y nosotros incluimos las migraciones.

Si vienes de cPanel o de un servidor de hosting estándar, transferimos todo: archivos, bases de datos, temas y plugins, correo electrónico, dominio y DNS, además de tu certificado SSL, que renovamos y dejamos funcionando antes de poner tu sitio en línea.

Si tu configuración actual no es estándar, migramos tu sitio web y todo su contenido manualmente. Es posible que algunas configuraciones específicas de tu proveedor actual deban recrearse, y te informaremos cuáles son desde el principio.

En cualquier caso, nosotros nos encargamos de todo por ti.

No. Nuestro equipo se encarga de toda la migración. Solo tienes que compartir los datos de acceso a tu proveedor de hosting actual (o un archivo de respaldo). Nosotros transferimos todo, lo configuramos en nuestros servidores y luego podrás revisar tu sitio en una URL temporal antes de aprobar su puesta en línea.

Tu única tarea es comprobar que todo esté bien y darnos el visto bueno.

La mayoría de las migraciones se completan entre 30 minutos y 48 horas, dependiendo del tamaño y la complejidad de tu sitio. Además, nuestro equipo de migraciones está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, por lo que podemos programar la migración para el momento que más te convenga.

Antes de comenzar, te indicaremos el tiempo estimado y te avisaremos en cuanto tu sitio esté en línea.

No. Tu sitio actual permanecerá en línea y sin cambios durante todo el proceso. Configuramos y probamos el nuevo sitio por separado, así que nada cambia para tus visitantes hasta que apruebes el cambio.

¿Tienes una tienda en línea? Normalmente acordaremos contigo un horario para hacer el cambio, procurando que se realice cuando haya menos actividad.

Sí. Si cancelaste tu servicio o perdiste el acceso, nuestro equipo puede restaurar tu sitio desde el respaldo. Tú no tienes que hacer ninguna restauración por tu cuenta.

Aceptamos respaldos completos de cPanel, exportaciones de WordPress (All-in-One, Duplicator, UpdraftPlus) o archivos independientes junto con una base de datos SQL, sin límites de carga ni de tamaño de archivo.

¿No estás seguro de que tu respaldo funcione? Envíanoslo y lo revisaremos antes de que te comprometas con nada.

Para nada. Migramos sitios de WordPress, cPanel, CMS personalizados y sitios en HTML puro. Revisaremos tu configuración y te confirmaremos todo antes de comenzar.

Si ya eres cliente, inicia sesión en tu área de cliente para consultar el estado y gestionar tu migración desde un solo lugar. Nuestro equipo de migraciones está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudarte con cualquier cosa que necesites.

Nuestro equipo se encarga de sitios con mucho tráfico y tiendas en línea mediante revisiones previas, validación en un entorno de prueba y varias rondas de pruebas antes de realizar el cambio.

Todos nuestros planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días. Si la migración no cumple con tus expectativas, solo tienes que informarnos y te devolveremos tu dinero.

Migra una vez. Crece para siempre.

Cuéntanos dónde se aloja tu sitio ahora y nuestro equipo se encargará del resto: sitio web, correo electrónico, dominios, absolutamente todo. Nada se desconecta, nada recae sobre ti y estarás en una plataforma que no se te quedará pequeña.

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