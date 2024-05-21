Nuestro equipo migra tu sitio web, correo electrónico y dominios de forma gratuita; tú no tocas nada y nada se desconecta. Luego estarás en una plataforma diseñada para escalar desde tu primer visitante hasta el millón.
Migración gratuita del sitio web. Migra una vez. Crece para siempre.
- 100% gratis
- Administrado de principio a fin
- Probado antes de ponerse en marcha
- Tu sitio permanece en línea en todo momento
Regístrate y luego comparte los datos de acceso de tu antiguo proveedor de hosting, o simplemente un archivo de respaldo. Ambas opciones funcionan.
Tu sitio en vivo permanece activo y sin modificaciones mientras migramos una copia de este a nuestros servidores.
Previsualiza tu sitio migrado en una URL temporal antes de realizar cualquier cambio en el DNS. Tú apruebas el lanzamiento.
Revisiones posteriores a la migración; luego, el mismo equipo permanece disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
Más de 100,000 migraciones de sitios web completadas...
Somos el segundo o tercer proveedor de hosting de muchas empresas y, casi siempre, terminamos siendo el último. Cambiar de proveedor de hosting es la parte que todos temen. Es lo que más hemos hecho. Y nuestro equipo se encarga de todo para que tú no tengas que hacerlo.
- 100,000+ — Migraciones completadas · Desde blogs de una sola página hasta configuraciones complejas de múltiples sitios
- 4.7 / 5 — Calificación en Trustpilot · Más de 6,200 reseñas
- 97% — Satisfacción del cliente · Medida en cada ticket
- < 1 min — Tiempo promedio de respuesta en el chat en vivo · Personas reales, disponibles las 24 horas
El equipo que te ayuda con la migración es el mismo que te acompaña después. Estamos disponibles 24/7 y somos un equipo interno, desde tu primer día hasta cuando estés en tu momento de mayor crecimiento.
Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen... Ver más
Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecie... Ver más
Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, l... Ver más
Muy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional... Ver más
Una sola migración, todo incluido
Toda tu configuración se traslada en una sola migración, no pieza por pieza, ni "el sitio ahora y el correo después". Si está activo hoy, forma parte del traslado.
Cada archivo, página, imagen y base de datos, copiado exactamente como es. Sin reconstrucciones ni cargas manuales de tu parte.
Los buzones, mensajes y carpetas llegan intactos, no son cuentas vacías que debas configurar de nuevo. Los alias, reenvíos y cuentas comodín también se transfieren. ¿Usas Google Workspace o Microsoft 365? Dejamos tu correo donde está y solo movemos el sitio.
Transferir tus dominios a hosting.com es muy sencillo. Migramos tu registro sin que haya interrupciones en tu sitio web o correo electrónico. Una vez que estén con nosotros, tus dominios, hosting y correo electrónico estarán bajo tu inicio de sesión de my.hosting.com.
Nada queda varado en tu antiguo proveedor ni pendiente de reconstrucción. Te mudas una sola vez y todo viene contigo.
Diferentes razones para cambiar. Una sola razón para quedarse.
Una plataforma que les quedó pequeña. Un sitio que no dejaba de crecer. Una brecha de "phishing". Tres empresas que llegaron a nosotros desde lugares muy diferentes y encontraron lo mismo al llegar: un hosting en el que pudieron crecer y del que nunca tuvieron que irse de nuevo.
- Dejaron un proveedor de hosting reconocido que los defraudo. 5 años después: cero inactividad
Silversurfers administra uno de los sitios comunitarios más concurridos del Reino Unido, con una gran audiencia diaria. Durante años estuvo alojado en un proveedor empresarial muy conocido y pagó el precio: caídas recurrentes, rendimiento lento bajo carga, un soporte que cambiaba de personal cada pocos meses y batallaba para solucionar los problemas, además de una factura que no dejaba de subir.
Trasladaron toda su operación con nosotros. Los resultados se han mantenido durante más de cinco años: cero tiempo de inactividad, tiempos de carga más rápidos bajo tráfico pesado y aproximadamente una quinta parte de lo que pagaban antes.
El mismo sitio. Mucho más tráfico. Sin dramas. ¿Y la migración? Nuestro equipo la hizo, exactamente de la misma manera en que haremos la tuya.
Silversurfers · sitio comunitario del Reino Unido con alto tráfico,Silver SurfersLeer caso de éxito
- 0 tiempo de inactividad en más de 5 años
- ~5x menor costo
- más rápido bajo tráfico pico
- Una brecha de seguridad los obligó a empezar de nuevo. Reconstruyeron en un lugar más seguro.
Axia es una pequeña inmobiliaria de Bucarest cuya reputación se basa en la confianza, por lo que cuando una brecha de "phishing" los obligó a cerrar todo el sitio web y reconstruirlo desde cero, la seguridad dejó de ser un detalle secundario. Para empeorar las cosas, malviaban con múltiples proveedores para el rendimiento, la seguridad y la optimización; y cuando algo fallaba, cada uno culpaba a los demás.
Se pasaron a nuestra plataforma de WordPress administrado, con seguridad, velocidad y optimización en un solo lugar en lugar de cuatro. Desde el cambio, los incidentes que obligaron a la reconstrucción no han vuelto a ocurrir. El sitio también se volvió más rápido, lo suficiente como para que, al intensificar el marketing de búsqueda pagada, el rendimiento soportara el tráfico adicional. Un solo proveedor, una sola plataforma y un pequeño equipo libre para vender bienes raíces en lugar de administrar infraestructura.
"…la seguridad, el rendimiento y la confianza que necesito para dirigir mi negocio". - Robert Ivan, alojamiento de Axia DevelopmentAxia Development,axia.roLeer caso de éxito completo
- Administran más de 300 sitios de clientes. Ahora los gestionan en un solo lugar.
Cube Creative lleva dos décadas creando y alojando sitios para clientes; y a medida que la agencia crecía, esos sitios terminaron dispersos entre diferentes proveedores y servidores revendedores compartidos. Una ralentización era pura adivinanzas para diagnosticar, el pico de tráfico de un cliente podía arrastrar a otro, y cada plataforma tenía sus propios accesos y soporte que gestionar.
Trasladaron todo su portafolio con nosotros: más de 300 sitios en servidores VPS dimensionados con espacio para crecer. Control total sobre PHP y el rendimiento a nivel de servidor, tiempos de carga más rápidos en general después de la mudanza, respuestas el mismo día por parte de un equipo de soporte que conoce toda su configuración, y muchos menos gastos generales para mantener todo funcionando.
"Tener una base sólida y confiable respalda todo lo que entregamos a nuestros clientes". — Alojamiento de Cube Creative Design
Un solo socio. Más de 300 sitios. Espacio para los próximos 300.Cube CreativeLeer caso de éxito de Cube Creative
Elige el plan y la migración corre por nuestra cuenta.
La migración gratuita aplica para todos los planes: sin tarifa de instalación, sin cobro por sitio y sin sorpresas al final. Tú eliges el plan que se adapta a tu sitio; nuestro equipo se encarga de la migración en cualquier caso.
- Migración gratuita en todos los planes: nuestro equipo hace el trabajo sin importar el nivel en el que estés.
- SSL gratuito: tu candado emitido y con renovación automática, sin costo alguno.
- SLA de 99,9% de uptime: una promesa por escrito de que tu sitio se mantiene en línea.
- Seguridad permanente: protección contra malware ejecutándose en todos los planes.
- Garantía de devolución de dinero de 30 días: ¿no estás feliz después de la migración? Reembolso completo, sin dramas.
Preguntas frecuentes
Sí. Transferimos tus buzones de correo completos, incluidos los mensajes, carpetas y demás contenido. No tendrás que empezar de cero con buzones vacíos. También configuramos tus registros MX y DNS como parte de la migración para que tus correos sigan llegando con normalidad.
¿Prefieres mantener tu correo en Google Workspace o Microsoft 365? No hay problema. Podemos migrar únicamente tu sitio web y dejar tu correo donde está. Los reenviadores, alias y catch-all también se transfieren.
Además, no limitamos la cantidad de buzones que podemos migrar.
Sí, y sin costos ocultos: no hay tarifa de configuración, cobro por sitio ni cargos adicionales al finalizar. Las migraciones son ilimitadas y gratuitas en todos nuestros planes. Puedes migrar un sitio, veinte o los que necesites.
Tú pagas por tu hosting y nosotros incluimos las migraciones.
Si vienes de cPanel o de un servidor de hosting estándar, transferimos todo: archivos, bases de datos, temas y plugins, correo electrónico, dominio y DNS, además de tu certificado SSL, que renovamos y dejamos funcionando antes de poner tu sitio en línea.
Si tu configuración actual no es estándar, migramos tu sitio web y todo su contenido manualmente. Es posible que algunas configuraciones específicas de tu proveedor actual deban recrearse, y te informaremos cuáles son desde el principio.
En cualquier caso, nosotros nos encargamos de todo por ti.
No. Nuestro equipo se encarga de toda la migración. Solo tienes que compartir los datos de acceso a tu proveedor de hosting actual (o un archivo de respaldo). Nosotros transferimos todo, lo configuramos en nuestros servidores y luego podrás revisar tu sitio en una URL temporal antes de aprobar su puesta en línea.
Tu única tarea es comprobar que todo esté bien y darnos el visto bueno.
La mayoría de las migraciones se completan entre 30 minutos y 48 horas, dependiendo del tamaño y la complejidad de tu sitio. Además, nuestro equipo de migraciones está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, por lo que podemos programar la migración para el momento que más te convenga.
Antes de comenzar, te indicaremos el tiempo estimado y te avisaremos en cuanto tu sitio esté en línea.
No. Tu sitio actual permanecerá en línea y sin cambios durante todo el proceso. Configuramos y probamos el nuevo sitio por separado, así que nada cambia para tus visitantes hasta que apruebes el cambio.
¿Tienes una tienda en línea? Normalmente acordaremos contigo un horario para hacer el cambio, procurando que se realice cuando haya menos actividad.
Migra una vez. Crece para siempre.
Cuéntanos dónde se aloja tu sitio ahora y nuestro equipo se encargará del resto: sitio web, correo electrónico, dominios, absolutamente todo. Nada se desconecta, nada recae sobre ti y estarás en una plataforma que no se te quedará pequeña.