Una brecha de seguridad los obligó a empezar de nuevo. Reconstruyeron en un lugar más seguro.

Axia es una pequeña inmobiliaria de Bucarest cuya reputación se basa en la confianza, por lo que cuando una brecha de "phishing" los obligó a cerrar todo el sitio web y reconstruirlo desde cero, la seguridad dejó de ser un detalle secundario. Para empeorar las cosas, malviaban con múltiples proveedores para el rendimiento, la seguridad y la optimización; y cuando algo fallaba, cada uno culpaba a los demás.

Se pasaron a nuestra plataforma de WordPress administrado, con seguridad, velocidad y optimización en un solo lugar en lugar de cuatro. Desde el cambio, los incidentes que obligaron a la reconstrucción no han vuelto a ocurrir. El sitio también se volvió más rápido, lo suficiente como para que, al intensificar el marketing de búsqueda pagada, el rendimiento soportara el tráfico adicional. Un solo proveedor, una sola plataforma y un pequeño equipo libre para vender bienes raíces en lugar de administrar infraestructura.