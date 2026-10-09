Hosting que crece contigo. Confiable, seguro y respaldado por personas reales. Sin necesidad de cambiar de plataforma, sin límites, sin sorpresas.
Desde tu primera visita hasta millones
- Migración administrada gratuita
- Garantía de devolución de dinero por 30 días
- Soporte propio disponible 24/7
Contamos con la confianza de más de 700,000 clientes, que respaldan más de 3,000,000+ de sitios web.
Tu plataforma de hosting para crecer, para cada caso de uso
Diseñada para creadores, confiable para dueños de negocios y construida para crecer con empresas. Sin importar quién seas, tu experiencia de hosting ideal comienza aquí.
- Hosting web
Lanza tu negocio
Todo lo que necesitas para estar en línea, en un solo lugar. Crea tu sitio, configura tu correo, mantente seguro y con todo respaldado. También obtendrás nuestro asistente de IA y soporte 24/7 de personas reales, listo cuando lo necesites.
Comienza simple. Crece cuando estés listo.
- Crea un sitio web
Crea lo que quieras
Crea a tu manera con IA, aplicaciones o tus propias herramientas. Un solo plan cubre tu sitio, dominio, correo, seguridad y soporte, listo para crecer contigo.
- Busca tu dominio
Encuentra tu dominio perfecto
Conéctate con un hosting flexible y accesible, fácil de administrar. Mantén tus sitios web, archivos y correo electrónico en un solo panel de control, con todo lo que necesitas para crecer.
Compara nuestros planes de Hosting
Hosting web, tu propio servidor en la nube o hardware totalmente dedicado. La misma plataforma y el mismo equipo en todo momento, para que puedas comenzar con poco y escalar sin tener que cambiar de plataforma.
- Garantía de devolución de dinero de 30 días
Incluye
- 5 Páginas web
- Creador de sitios web con IA para WordPress
- Correo electrónico y seguridad incluidos
- 15GB de espacio en disco NVMe
- Registro gratuito de dominio
- Detección y eliminación de malware
- Migración gratuita
- Certificado SSL gratuito
- Copias de seguridad diarias
- OpenAPI y servidor MCP
Incluye todo lo del plan Starter y además...
- 10 Páginas web
- 50GB de espacio NVMe
- Más CPU y RAM
- Sitios de staging
- URLs de vista previa
- Paquete de Skills para Claude
- Sporote para Node.js
Incluye todo lo del plan Pro y además...
- 50 Páginas web
- 100GB de espacio NVMe
- Máxima CPU y RAM
- 40 buzones de correo
- Acuerdo de nivel de servicio
- Certificado SSL premium
- Soporte prioritario
- Chatbot de IA para tu propio sitio web
Crea lo que quieras. Aloja todo en un solo lugar
Sin importar cómo lo construyas: con IA, una aplicación, tu propio desarrollador o las herramientas que ya usas. Un solo plan lo administra todo, así que no puedes elegir mal. Y como tu dominio, correo, seguridad y soporte viven en ese mismo plan, el sitio con el que empiezas es el mismo que crece contigo.
Conoce a Orbi, tu asistente técnico instantáneo.
Orbi, nuestro asistente de IA, está disponible en todos los planes y responde en el momento en que preguntas. Configuración, DNS, WordPress, facturación y mucho más. Cuando algo requiere la atención de una persona, Orbi te conecta directamente con nuestro equipo interno. Sin filas de espera, sin un bot que finge ser humano.
- Ayuda con configuración, DNS, WordPress, facturación y más
- Resuelve el 60% de las consultas técnicas al instante
- Disponible cuando lo necesites
- ¿Necesitas hablar con una persona? Orbi te conecta directamente con nuestro equipo interno
Siempre estamos para apoyarte
Ya sea soporte técnico de nuestros ingenieros o nuestro equipo de ventas para conocer nuestras últimas ofertas, siempre estamos aquí para ti.
Equipo de soporte disponible 24/7/365
Nuestros ingenieros expertos de hosting.com están disponibles 24/7, aportando un profundo conocimiento técnico para ayudarte.
¿Quieres migrar tu sitio?
Nuestro equipo siempre está aquí para ayudarte durante todo el proceso de migración de tu sitio a nuestros servidores.