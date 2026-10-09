Nuestros planes de hosting te ofrecen todo lo que necesitas para poner tu negocio en línea y seguir creciendo: rápidos, seguros y completamente administrados por nosotros, con precios justos y la posibilidad de escalar desde tu primer sitio hasta tu propio servidor. Incluso nos encargamos de migrarte gratis.
Hosting web administrado en Colombia que crece contigo
- Rápido. Las páginas cargan rápidamente, sin importar dónde estén tus clientes
- Seguro y con copias de seguridad. Nosotros nos encargamos de la seguridad y las actualizaciones.
- Soporte 24/7/365. Expertos reales, además de Orbi, nuestro asistente de IA.
- Espacio para crecer. Cambia de plan cuando quieras sin tiempo de inactividad, hasta llegar a tu propio servidor.
- Precios transparentes. Tarifas accesibles, sin cargos ocultos, permanencia ni plazos mínimos.
Más de 700,000 clientes confían en nosotros para impulsar más de 3,000,000 de sitios web.
Compara nuestros planes de Hosting
Hosting web, tu propio servidor en la nube o hardware totalmente dedicado. La misma plataforma y el mismo equipo en todo momento, para que puedas comenzar con poco y escalar sin tener que cambiar de plataforma.
- Garantía de devolución de dinero de 30 días
Incluye
- 5 Páginas web
- Creador de sitios web con IA para WordPress
- Correo electrónico y seguridad incluidos
- 15GB de espacio en disco NVMe
- Registro gratuito de dominio
- Detección y eliminación de malware
- Migración gratuita
- Certificado SSL gratuito
- Copias de seguridad diarias
- OpenAPI y servidor MCP
Incluye todo lo del plan Starter y además...
- 10 Páginas web
- 50GB de espacio NVMe
- Más CPU y RAM
- Sitios de staging
- URLs de vista previa
- Paquete de Skills para Claude
- Sporote para Node.js
Incluye todo lo del plan Pro y además...
- 50 Páginas web
- 100GB de espacio NVMe
- Máxima CPU y RAM
- 40 buzones de correo
- Acuerdo de nivel de servicio
- Certificado SSL premium
- Soporte prioritario
- Chatbot de IA para tu propio sitio web
Todo incluido, sin complementos adicionales
El rendimiento, la seguridad y las herramientas por las que muchos proveedores cobran un costo adicional vienen incluidos de serie en todos los planes.
Caché LiteSpeed y MySQL optimizado, respaldados por sistemas de caché, balanceo de carga y una arquitectura de alta disponibilidad. El resultado es una carga rápida y un mejor tiempo hasta el primer byte (TTFB), incluso bajo alta demanda.
Copias de seguridad diarias almacenadas fuera del servidor, con la posibilidad de restaurar cualquier punto de los últimos 30 días. Nuestro Firewall de Aplicaciones Web (WAF) bloquea de forma activa ataques, malware y bots sospechosos.
Procesadores AMD EPYC y almacenamiento SSD NVMe, actualizados a la última generación sin tiempo de inactividad. Nuestra infraestructura basada en la nube permite realizar las actualizaciones de forma transparente.
Actualiza tu plan al instante, sin migraciones ni interrupciones. Comienza con un sitio web y escala dentro de la misma familia de planes. Cuando necesites más recursos, pasa a tu propio servidor sin tiempo de inactividad.
Invita a colegas o desarrolladores para que trabajen en tus sitios web y administren tu cuenta. Cuando ya no los necesites, puedes eliminar su acceso fácilmente.
Un creador de sitios web con IA integrado para WordPress, que te permite poner tu sitio en línea rápidamente con solo describir lo que necesitas.
Cuentas de correo profesional y redireccionamientos con tu propio dominio. Úsalos desde tu computadora, teléfono o mediante webmail.
Soporte para los principales lenguajes y bases de datos: PHP, Node.js, MySQL, PostgreSQL y más. Sin importar cómo desarrolles tu proyecto, nuestro hosting está listo para ejecutarlo.
¿Vas a alojar un sitio WordPress? Tienes dos opciones.
WordPress funciona perfectamente en todos los planes de aquí. Si WordPress es lo único que vas a ejecutar y prefieres que nosotros lo administremos de principio a fin, creamos una plataforma especialmente para eso. El mismo equipo, el mismo compromiso de crecer contigo: tú eliges cuánto quieres que administremos por ti.
Hosting compartido — la opción versátil
Estás aquí
- Ejecuta WordPress, correos electrónicos y cualquier otra cosa, con instalación en un clic.
- Tú mantienes el control de las actualizaciones y los plugins.
- La opción más flexible y con la mejor relación calidad-precio.
- Plataforma rápida y completamente administrada.
- Ideal si quieres control y espacio para más que WordPress.
Hosting administrado para WordPress
-Especializado exclusivamente en WordPress y completamente administrado por nosotros: nos encargamos de las actualizaciones, la optimización y la seguridad.
-Velocidad de Cloudflare Enterprise: tiempos de carga globales inferiores a 100 ms y caché en el edge.
-Seguridad optimizada para WordPress: doble firewall (Cloudflare + Imunify360).
-WP Rocket y Object Cache Pro gratuitos, URL de staging y garantía de rendimiento.
Nosotros migramos tu sitio web sin costo
Cambiar de proveedor no debería ser complicado, por eso nosotros nos encargamos. Nuestro equipo interno migra tus sitios web, correos electrónicos y dominios sin costo, sin límite de sitios y sin cobrar por cada migración.
Si utilizas cPanel, realizamos el proceso mediante una copia de seguridad y restauración rápida; si usas otra plataforma, hacemos la migración de forma manual y te indicamos exactamente qué necesitamos.
Ya sea una sola migración o varias, nos adaptamos a tu calendario y, siempre que sea posible, sin tiempo de inactividad.
Migrar tu sitio web es gratis, y crecer también lo es. Cuando tu plan ya no sea suficiente, el mismo equipo te ayudará a pasar a tu propio servidor administrado. Nunca tendrás que cambiar de plataforma y nunca estarás solo durante el proceso.
Soporte que realmente está ahí para ayudarte. 24/7, interno y humano
Ingenieros reales, no respuestas automatizadas. Contáctanos por chat en vivo, teléfono o tickets, las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro soporte está atendido por un equipo interno, nunca subcontratado. Ya sea que estés lanzando tu primer sitio web o administrando todo un portafolio, siempre contarás con las mismas personas respaldándote.
Orbi es tu asistente técnico instantáneo
Orbi, nuestro asistente con IA, está incluido en todos los planes y responde en cuanto lo necesites: configuración, DNS, WordPress, facturación y mucho más. Cuando tu consulta requiere la ayuda de una persona, Orbi te conecta directamente con nuestro equipo interno. Sin esperas y sin bots que fingen ser humanos.
Resuelve al instante el 60% de las consultas técnicas.
Respaldado por hechos, no por promesas. Un SLA de disponibilidad del 99.9% y una garantía de reembolso de 30 días respaldan nuestro servicio. No solo lo ofrecemos, también lo garantizamos.
Funciona con las herramientas que ya conoces
Lo que dicen nuestros clientes
ExcelenteExcelente, tienen un soporte a TODOS los temas en general, hasta el momento me han ayudado en lo que está en sus manos, muchas gracias y EXCELENTE servicio.
Jesus Bolivar
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Preguntas frecuentes
Es la forma más rentable de estar en línea. Tu sitio web comparte los recursos del servidor con otros, lo que mantiene el precio bajo. Es perfecto para sitios personales, blogs y pequeños negocios.
Sí. Si quieres tener un sitio web, necesitas un espacio donde alojarlo en línea. Un plan de hosting te brinda ese espacio seguro en nuestros servidores.
Nuestros servicios administrados proporcionan un entorno estable para el desarrollo de sitios web. Nos encargamos de la configuración del servidor y del mantenimiento continuo. Estamos disponibles y felices de ayudar con cualquier problema de configuración del servidor que impida el desarrollo web normal.
Los servicios no administrados son para clientes familiarizados con administración de sistemas. Estos ofrecen un servidor vacío y acceso administrativo “root”. Con ese nivel de acceso, los clientes pueden configurar el servidor según sus necesidades específicas. Nuestro soporte se limita al servidor físico y la red. Cualquier problema de configuración será responsabilidad del cliente.
Sí. Todos nuestros planes incluyen una solución de correo electrónico integrada con cPanel, para que puedas crear direcciones profesionales utilizando tu propio nombre de dominio.
No. Con la configuración impulsada por IA y un editor fácil de usar, cualquier persona puede crear un sitio web profesional sin necesidad de experiencia en programación o diseño.
Sí. Tu proyecto se despliega en la infraestructura de hosting.com con SSL, protección contra DDoS y seguridad de nivel empresarial incluida.