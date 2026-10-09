Constrúyelo con IA, una aplicación, tu propio desarrollador o herramientas que ya usas en otro lugar. Un solo plan de hosting los ejecuta todos, así que no puedes equivocarte al elegir. Y el sitio web es solo el comienzo: tu dominio, correo electrónico, seguridad y soporte real viven en la misma cuenta.
Constrúyelo como quieras. Un solo lugar para alojarlo.
Todos los planes son compatibles con cada forma de construir, con una garantía de devolución de dinero de 30 días.
¿Cómo quieres construir?
Todo lo que ves a continuación funciona en la misma cuenta de hosting.com. Elige un punto de partida, no un producto.
- Incluido en todos los planes
Creador de sitios con IA para WordPress
La forma más rápida de construir un sitio web real. Responde algunas preguntas rápidas y la IA crea un sitio completo en WordPress en minutos, incluyendo páginas, contenido, imágenes y estructura.
Como es WordPress real, puedes editar todo, usar miles de plugins y llevar tu sitio a donde quieras. Es tuyo.
- Incluido en todos los planes
Construye con tus herramientas favoritas
¿Ya estás construyendo con Claude, Lovable, Replit, Bolt o tu propio IDE de IA? Continúa así. Cuando esté listo, impleméntalo con nosotros: haz push desde Git o sube tus archivos, y tu proyecto quedará en línea en un hosting rápido y seguro. Sin reconstrucciones, sin ataduras, y si te atascas, Orbi o nuestro equipo te ayudarán.
- Créditos gratis incluidos
Créditos gratis para el creador de sitios con IA
Pruébalo antes de comprometerte. Tu cuenta incluye créditos gratuitos del creador de sitios con IA, suficientes para generar tu sitio y ver exactamente lo que crea.
Escala con hosting.com. Comienza con un plan de hosting. Cuando tu proyecto necesite más, sube a un VPS o a un servidor dedicado dentro de la misma cuenta, sin cambiar de proveedor ni reconstruir nada.
Un hogar para hacer crecer tu negocio.
El sitio web es donde comienza, no donde termina. Tu cuenta de hosting.com es el resto de lo necesario para llevar un negocio en línea: el dominio, el correo electrónico profesional, la seguridad y los certificados, soporte real, y el espacio para escalar cuando las cosas funcionan. Por eso millones de sitios web, y los negocios detrás de ellos, funcionan aquí.
El dominio y el correo electrónico profesional administrados junto con el sitio web. Luce como un negocio desde el primer día.
El hardware NVME más reciente, en redes globales ultrarrápidas, asegurando que tu sitio siempre tenga un buen rendimiento, con un SLA de tiempo de actividad.
Certificados SSL gratuitos, firewall y escaneo de malware en todos los planes, todo gestionado por nosotros. Orbi, nuestro asistente de IA, está disponible en el momento que lo necesites, respaldado por expertos internos, 24/7.
Comienza en pequeño, sube de plan o pasa a un VPS o servidor dedicado dentro de la misma cuenta. Cambia tu forma de construir, conserva tu proveedor de hosting. Desde 2003.
¿Listo para comenzar?
¿Ya tienes un sitio?
¿Lo construiste en Lovable, Replit u otro creador sin código o con IA? ¿O ya lo tienes funcionando en WordPress en otro lugar? Somos compatibles con la tecnología detrás de ellos, y migrar suele ser tan simple como subir tus archivos. Para sitios completos, nuestro equipo realiza la migración de forma gratuita: copiamos el sitio, te enviamos un enlace de vista previa y publicas cuando estés conforme. Si te atascas en algún punto, Orbi o nuestro equipo te ayudarán.Migrar con nosotros
Herramientas de colaboración
Desarrolladores y agencias nos eligen por las herramientas de colaboración y el entorno: inicios de sesión separados en una misma cuenta, entornos de prueba (staging) y vistas previas, y un stack con el que no tienen que luchar. Descubre cómo crecemos junto a las agencias y desarrolladores que construyen con nosotros.Programa de Socios para Agencias
De la inspiración al negocio
La mayoría de las personas comienza con IA, y aquí tienes inspiración de lo que los clientes de hosting.com han construido en nuestros sistemas.
Salón de belleza
Clínica veterinaria
Página de aterrizaje para app
Salón de eventos
Alquiler de autos de lujo
Hotel boutique
Restaurante
Aplicación móvil
Productos sostenibles
Tienda de cosméticos
Agencia de diseño
Sitio de influencer
Elige tu plan, abre el creador de sitios y selecciona una plantilla de diseño profesional, o deja que la IA haga el trabajo pesado. Solo responde algunas preguntas rápidas y generaremos un sitio adaptado a tu negocio.
Ajusta el diseño, actualiza tu contenido, cambia tus propias imágenes. Cada parte de tu sitio es tuya para personalizar. Nuestro editor facilita los ajustes a medida que creces.
Mantén todo funcionando sin problemas desde un panel inteligente. Rastrea visitantes, administra pedidos, conecta tus redes sociales y mantente al tanto de tu sitio. Todo en un solo lugar. Simple.
Compara nuestros planes de Hosting
Hosting web, tu propio servidor en la nube o hardware totalmente dedicado. La misma plataforma y el mismo equipo en todo momento, para que puedas comenzar con poco y escalar sin tener que cambiar de plataforma.
- Garantía de devolución de dinero de 30 días
Incluye
- 5 Páginas web
- Creador de sitios web con IA para WordPress
- Correo electrónico y seguridad incluidos
- 15GB de espacio en disco NVMe
- Registro gratuito de dominio
- Detección y eliminación de malware
- Migración gratuita
- Certificado SSL gratuito
- Copias de seguridad diarias
- OpenAPI y servidor MCP
Incluye todo lo del plan Starter y además...
- 10 Páginas web
- 50GB de espacio NVMe
- Más CPU y RAM
- Sitios de staging
- URLs de vista previa
- Paquete de Skills para Claude
- Sporote para Node.js
Incluye todo lo del plan Pro y además...
- 50 Páginas web
- 100GB de espacio NVMe
- Máxima CPU y RAM
- 40 buzones de correo
- Acuerdo de nivel de servicio
- Certificado SSL premium
- Soporte prioritario
- Chatbot de IA para tu propio sitio web
¿Quieres construir sobre nuestra infraestructura con más control?
Para desarrolladores, administradores de sistemas y equipos que quieren la máquina, no la administración: VPS y servidores dedicados sin gestionar, con acceso root completo, tu propio sistema operativo y stack, y nada instalado por nosotros. Y si los paquetes estándar no se ajustan a tus necesidades, construimos configuraciones a medida, hardware personalizado, clústeres y configuraciones privadas, junto con nuestros ingenieros.
ExcelenteExcelente, tienen un soporte a TODOS los temas en general, hasta el momento me han ayudado en lo que está en sus manos, muchas gracias y EXCELENTE servicio.
Jesus Bolivar
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
Muy buen servicioMuy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional
Augusto Ferreira
Preguntas frecuentes del creador de sitios web
Consulta aquí, o abre un chat y con gusto te ayudaremos con cualquier duda que tengas.
No. Con la configuración impulsada por IA y un editor fácil de usar, cualquier persona puede crear un sitio web profesional sin necesidad de experiencia en programación o diseño.
Empieza con el creador de sitios con IA para WordPress. Es una excelente opción para la mayoría de las personas, te permite crear un sitio web real que es completamente tuyo y, si después quieres cambiar la forma de crearlo, puedes hacerlo sin cambiar de hosting.
Si prefieres hablar con alguien para encontrar la mejor opción, Orbi y nuestro equipo están disponibles por chat las 24 horas, los 7 días de la semana.
El creador de sitios con IA hace la mayor parte del trabajo: solo tienes que responder unas cuantas preguntas y generará el sitio por ti. Después, puedes personalizarlo tú mismo o dejarlo en manos de un desarrollador. Nuestro Programa de Partners para Agencias está trabajando para ofrecerte una lista de agencias con las que puedes ponerte en contacto.
Cualquiera. Los planes se diferencian por recursos, almacenamiento y cantidad de sitios, no por la forma en que los creas. El creador de sitios con IA, las aplicaciones y las herramientas para desarrolladores funcionan en todos los planes.
El hosting no tiene por qué ser costoso y nuestro plan más básico funciona muy bien para la mayoría de las personas. Puedes cambiar a un plan superior a medida que tu sitio crezca, así que no necesitas elegir hoy el plan que usarás para siempre.
Sí, y es gratis. Nuestro equipo migrará tu sitio actual y te enviará un enlace de vista previa para que puedas revisarlo antes de publicarlo.
Sí. Puedes empezar con el creador de sitios con IA o WordPress y, más adelante, trabajar con un desarrollador, usar tu propio código o implementar tu sitio desde Git. Todo permanece en la misma cuenta, así que siempre puedes cambiar de rumbo.