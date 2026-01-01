Esta traducción al español se proporciona únicamente para tu comodidad. En caso de cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

Política de Privacidad de Hosting.com. Para efectos de esta Política de Privacidad, las referencias a “Hosting.com”, “A2 Hosting”, “nosotros” o “nuestro” hacen referencia a A2 Hosting, LLC, una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware, EE. UU. En Hosting.com respetamos tu privacidad y estamos comprometidos con la protección de tus datos personales. Esta Política de Privacidad explica de manera clara cómo recopilamos, utilizamos, divulgamos y protegemos tu información cuando visitas nuestro sitio web, utilizas nuestros servicios de hosting o interactúas con nosotros de cualquier otra forma.

Debido a que atendemos clientes en Estados Unidos y en distintos países a nivel internacional —incluyendo la Unión Europea—, esta Política de Privacidad está diseñada para cumplir con diversas normativas de protección de datos, entre ellas:

California Consumer Privacy Act (CCPA) y otras leyes federales y estatales de privacidad en Estados Unidos.

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), aplicable a usuarios localizados en el Espacio Económico Europeo (EEE), Reino Unido y Suiza.

Con el fin de garantizar total transparencia, esta Política de Privacidad se divide en secciones específicas según tu lugar de residencia. Te invitamos a consultar la sección que corresponda:

Sección A – Residentes de Estados Unidos: Incluye información relevante bajo las leyes de EE. UU., incluyendo la CCPA.

Sección B – Residentes de la Unión Europea (UE/EEE), Reino Unido y Suiza: Contiene la información exigida por el GDPR y la legislación relacionada.

Sección A

Contiene información relevante según las leyes de EE. UU., incluida la CCPA.

1. Partes

La presente Política de privacidad describe las formas en que recopilamos, utilizamos, conservamos y divulgamos la información que obtenemos de nuestros clientes, los visitantes de nuestros sitios web y en algunos casos, los visitantes de los sitios web de nuestros clientes (Usuarios). Los términos en mayúscula que no estén definidos en esta Política tendrán el mismo significado que se establece en nuestros Términos de Servicio, disponibles aquí: Términos de Servicio.

2. Finalidad

La naturaleza de los negocios en internet requiere que recopilemos información de los Usuarios. Aunque este documento se titule “Política de Privacidad”, en él se describen todas las formas en que utilizamos la información recopilada directa o indirectamente de nuestros Usuarios, incluyendo la información personalmente identificable recopilada por nosotros (“PI”) y otra información anónima (“AI”) (en conjunto, la “Información”). La información transmitida, recopilada, procesada o que de cualquier otra forma nos sea proporcionada por los Usuarios no necesariamente es considerada por nosotros como privada. Por favor revisa esta Política de Privacidad cuidadosamente para comprender cómo tratamos esta información.

3. Aceptación de la Política

Aceptas esta Política de Privacidad al utilizar nuestro sitio web (ubicado en: www.hosting.com, denominado en este documento como el “Sitio”), al realizar un pedido de Servicios (según la definición establecida en los Términos de Servicio) con nosotros o al unirte a nuestra lista de correos electrónicos.

4. Cambios en la Política

Si realizamos un cambio en esta Política que, a nuestro exclusivo criterio, sea considerado material, te notificaremos por correo electrónico, publicaremos un aviso de dichos cambios en el Sitio o marcaremos nuestra Política de Privacidad en el Sitio como actualizada. Aceptas nuestro uso de comunicaciones electrónicas contigo para fines relacionados con esta Política. Si no estás de acuerdo con los cambios realizados a esta Política, continuaremos manteniendo y utilizando la PI previamente recopilada de acuerdo con la Política vigente en esa fecha.

5. Información que recopilamos; uso de la información.

a. Generalidades. Podemos utilizar la PI según lo requiera o permita la ley, incluyendo en respuesta a procesos legales (órdenes judiciales, citaciones, emplazamientos y similares). Podemos divulgar PI a autoridades regulatorias o de aplicación de la ley como parte de una investigación sobre actividades en el Sitio (por ejemplo, una sospecha de incumplimiento). Usaremos medidas comercialmente razonables para limitar la divulgación y el uso de dicha PI. Podemos usar la PI en relación con el establecimiento o defensa de reclamaciones legales. Cualquier información que nos sea enviada no se considerará confidencial y podrá ser compartida por nosotros con cualquier persona o entidad, independientemente de que la marques como confidencial.

b. Información contenida en tu registro de cliente. Los Usuarios que son nuestros clientes nos proporcionan su nombre, dirección, número de teléfono, nombre de usuario, información de tarjeta de crédito/débito o bancaria y otra información personal o confidencial, así como otros datos que requerimos para brindarles el Servicio. También podemos obtener información sobre clientes a través de terceros, como agencias de informes crediticios, así como recopilar información sobre el uso que nuestros clientes hacen de los Servicios. Esta información puede vincularse con los datos proporcionados por nuestros clientes para crear un registro administrativo y se denomina “Información de Registro y Facturación”.

c. Consultas de usuarios. Los Usuarios que nos contactan con preguntas pueden verse obligados a proporcionarnos información adicional para ayudarnos a resolver sus dudas o para apoyarnos en nuestras operaciones (“Información de Consulta de Usuario”).

d. Información anónima. Recopilamos Información Anónima (AI) sobre tu uso del Sitio, como información relacionada con el equipo (tipo de navegador utilizado, dirección de Protocolo de Internet, última URL visitada y la fecha y hora de tu inicio de sesión). Enviamos a tu computadora una “cookie” o “pixel tag” que contiene un número de identificación único para el equipo que utilizas. Puedes negarte a proporcionarnos dicha información y/o rechazar cookies en tu navegador; sin embargo, algunas funciones o servicios podrían no funcionar correctamente como resultado, y algunos servicios podrían no estar disponibles. Usamos esta información para mejorar la experiencia en el Sitio, adaptarlo a sus visitantes, entender cómo se utiliza, investigar y verificar la conducta adecuada en el mismo, y monitorear su seguridad e integridad.

e. Agentes externos – Acceso y uso de la PI. Podemos contratar a terceros para que nos apoyen en nuestras operaciones, incluyendo la prestación de ciertos Servicios, el alojamiento del Sitio, el alojamiento de datos (incluyendo PI y AI), servicios promocionales, autorización y procesamiento de pagos, gestión de pedidos de productos y procesamiento de devoluciones. Dichos terceros deberán comprometerse por escrito a mantener tu privacidad con, al menos, el mismo nivel de protección establecido en esta Política de Privacidad.

f. Enlaces e información de terceros no relacionados. Nuestro Sitio puede contener enlaces a otros sitios web o a información y materiales proporcionados por terceros (por ejemplo, enlaces a redes sociales de terceros). No somos propietarios ni controlamos dichos sitios web o terceros, y no somos responsables de la información proporcionada en esos sitios o en dichos materiales. No controlamos ni somos responsables de sus políticas de privacidad ni de la información recopilada en esos sitios web de terceros.

g. Consultas de clientes. Utilizamos la información de consultas de clientes para identificar personalmente a los Usuarios. Esta información se emplea en todo nuestro negocio para proporcionar servicios a los Usuarios y para promocionar nuevos productos y servicios. La información de consultas de clientes se comparte con terceros en las siguientes circunstancias: para identificar y resolver problemas con los Servicios cuando no podamos hacerlo directamente. Los proveedores de productos de terceros pueden requerir que les proporcionemos información de consultas de clientes. Cuando esta información se comparte con terceros en estas circunstancias, dichos terceros están obligados a mantenerla confidencial. Además, las entidades que nos proveen productos pueden tener políticas de privacidad diferentes a las nuestras. Con gusto te proporcionaremos, a petición, los nombres de esas empresas que brindan Servicios a través de nosotros, así como enlaces a sus políticas de privacidad.

h. Información sobre menores. No recopilamos de manera intencional información personal identificable de niños menores de 13 años. Si un padre, madre o tutor cree que su hijo menor de 13 años nos ha proporcionado información personal identificable, deberá ponerse en contacto con nosotros. A excepción de solicitudes legales válidas por parte de autoridades públicas, Hosting.com solo comparte tu información personal con terceros que actúan como agentes o subcontratistas de Hosting.com y únicamente la utiliza para los fines establecidos en este documento (u otros fines comunicados en el momento de la recopilación). En caso de que las prácticas de Hosting.com respecto al tratamiento o uso de la información personal cambien, Hosting.com te notificará (ya sea mediante una enmienda a esta Política de Privacidad u otro medio) y te brindará la oportunidad de optar por no participar.

6. Tu acceso y posibilidad de modificar la PI

Puedes solicitar acceso, actualización y corrección de inexactitudes en tu PI contactándonos según lo indicado más adelante. Por motivos de seguridad, podemos solicitarte PI en relación con dicho acceso. También puedes: (i) modificar tu información a través del panel de control en tu cuenta, o (ii) pedir que la información relacionada con tus consultas sea eliminada contactándonos mediante nuestro formulario de contacto en https://hosting.com/contact/.

7. Eliminación y retención de la PI

Puedes solicitar que eliminemos tu PI, y procuraremos atender dichas solicitudes. Sin embargo, podremos conservar y utilizar la PI durante el tiempo que lo requiera o permita la ley, o según las mejores prácticas comerciales.

8. Seguridad

Hemos implementado medidas técnicas, físicas y administrativas diseñadas para proteger la PI contra pérdida, acceso no autorizado, uso y divulgación. Las contraseñas se almacenan en nuestro servidor de forma cifrada. Contamos con procesos de retención de información personal diseñados para conservarla únicamente cuando sea necesario para los fines antes mencionados o para cumplir con los requisitos legales aplicables. Salvo que esta Política de Privacidad indique lo contrario, nuestros empleados están obligados a mantener la confidencialidad de la información aquí establecida.

Derechos de privacidad en California

Si eres residente del Estado de California y nos has proporcionado tu información personal, tienes derecho a solicitar una lista de todos los terceros a quienes hemos divulgado tu información personal con fines de marketing directo. Si decides ejercer este derecho y presentas una solicitud, te enviaremos la siguiente información:

Las categorías de información que hemos divulgado a cualquier tercero con fines de marketing directo durante el año anterior; y

Los nombres y direcciones de los terceros que recibieron dicha información, o, si la naturaleza de su negocio no puede determinarse por el nombre, ejemplos de los productos o servicios que comercializan.

Puedes presentar esta solicitud poniéndote en contacto con nosotros por escrito, ya sea por correo postal o mediante la dirección de correo electrónico indicada al final de este Aviso de Privacidad en el apartado “Información de contacto”, especificando tu preferencia sobre cómo deseas recibir nuestra respuesta.

La ley de California también exige que revelemos cómo respondemos a las solicitudes “do-not-track” enviadas por los navegadores de los usuarios. En este momento, no respondemos a las solicitudes de “do-not-track” enviadas desde los navegadores de nuestros usuarios.

HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico)

HIPAA no aplica a los servicios que ofrecemos. No somos una “Entidad Cubierta” ni un “Asociado Comercial” según las definiciones establecidas por HIPAA. Dado que HIPAA no aplica, nuestro servicio no necesita cumplir ni puede cumplir con los estándares establecidos en dicha ley. En consecuencia, el uso de nuestro servicio no debe emplearse para enviar, almacenar o divulgar información que esté sujeta a HIPAA de una manera que cumpla con HIPAA y sus requisitos.

Testimonios

De acuerdo con nuestros Términos de Servicio, puedes proporcionarnos un Testimonio en relación con el uso de los Servicios. Podemos, a nuestra discreción, utilizar dicho Testimonio para promocionar nuestros Servicios, según lo especificado en nuestros Términos de Servicio. En relación con el uso de tu Testimonio, aceptas que podamos utilizar tu nombre de pila, la inicial de tu apellido, tu estado de residencia, voz o imagen, y/o información de contacto en conexión con la publicación del Testimonio. Si en cualquier momento deseas que dejemos de usar tu Testimonio, por favor contáctanos utilizando la información de contacto indicada en la Sección 18 de nuestros Términos de Servicio, y dejaremos de usarlo tan pronto como procesemos tu solicitud.

Sección B

Contiene la información requerida bajo el RGPD y la legislación relacionada.

1. Una visión general de la protección de datos

Información general

La siguiente información le proporcionará una visión general, fácil de navegar, de lo que sucederá con sus datos personales cuando visite este sitio web. El término “datos personales” comprende todos los datos que pueden usarse para identificarle personalmente. Para obtener información detallada sobre el tema de la protección de datos, consulta nuestra Declaración de Protección de Datos, que hemos incluido al final de este documento.

Registro de datos en este sitio web

¿Quién es la parte responsable del registro de datos en este sitio web (es decir, el “responsable”)?

Los datos en este sitio web son procesados por el operador del sitio web, cuya información de contacto está disponible en la sección “Información sobre el responsable (denominado ‘responsable’ en el RGPD)” en esta Política de Privacidad.

¿Cómo registramos sus datos?

Recopilamos tus datos como resultado de que tú mismo los compartes con nosotros. Esto puede incluir, por ejemplo, la información que ingresas en nuestro formulario de contacto.

Otros datos son recopilados por nuestros sistemas informáticos de forma automática o después de que hayas dado tu consentimiento durante tu visita al sitio web. Estos datos consisten principalmente en información técnica (por ejemplo, el navegador web, el sistema operativo o la hora en que se accedió al sitio). Esta información se registra automáticamente al acceder a este sitio web.

¿Con qué fines utilizamos tus datos?

Una parte de la información se genera para garantizar el funcionamiento sin errores del sitio web. Otros datos pueden utilizarse para analizar tus patrones de uso. Si es posible celebrar o iniciar contratos a través del sitio web, los datos transmitidos también serán procesados para ofertas contractuales, pedidos u otras solicitudes relacionadas con órdenes.

¿Qué derechos tienes respecto a tu información?

Tienes derecho a recibir, en cualquier momento y sin costo alguno, información sobre el origen, los destinatarios y los fines del tratamiento de tus datos personales almacenados. También tienes derecho a solicitar la rectificación o eliminación de tus datos. Si otorgaste tu consentimiento para el tratamiento de datos, puedes revocarlo en cualquier momento con efectos para el futuro. Además, tienes derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos bajo ciertas condiciones. Asimismo, puedes presentar una queja ante la autoridad de control competente.

No dudes en contactarnos en cualquier momento si tienes preguntas sobre este u otros temas relacionados con la protección de datos.

Herramientas de análisis y herramientas proporcionadas por terceros

Es posible que tus patrones de navegación sean analizados estadísticamente cuando visitas este sitio web. Dichos análisis se realizan principalmente mediante lo que denominamos programas de análisis.

Para obtener información detallada sobre estos programas de análisis, por favor consulta nuestra Declaración de Protección de Datos más abajo.

2. Hosting y Redes de Entrega de Contenido (CDN)

Cloudflare

Utilizamos el servicio “Cloudflare” proporcionado por Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, EE. UU. (en adelante, “Cloudflare”).

Cloudflare ofrece una red de entrega de contenido con DNS disponible a nivel mundial. Como resultado, la transferencia de información que ocurre entre su navegador y nuestro sitio web se enruta técnicamente a través de la red de Cloudflare. Esto permite que Cloudflare analice las transacciones de datos entre su navegador y nuestro sitio web y actúe como un filtro entre nuestros servidores y el tráfico de datos potencialmente malicioso proveniente de Internet. En este contexto, Cloudflare también puede usar cookies u otras tecnologías implementadas para reconocer a los usuarios de Internet, que, sin embargo, solo se utilizarán para el propósito aquí descrito.

El uso de Cloudflare se basa en nuestro interés legítimo, en una provisión de nuestras ofertas en el sitio web lo más libre de errores y segura posible (Art. 6(1)(f) RGPD).

La transmisión de datos a los EE. UU. se basa en las Cláusulas Contractuales Tipo (SCC) de la Comisión Europea. Los detalles y más información sobre seguridad y protección de datos en Cloudflare pueden encontrarse aquí:

La empresa está certificada de conformidad con el “Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU.” (DPF). El DPF es un acuerdo entre la Unión Europea y los EE. UU. que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los estándares europeos de protección de datos para el procesamiento de datos en los EE. UU. Cada empresa certificada bajo el DPF está obligada a cumplir con estos estándares de protección de datos. Para más información, comunícate con el proveedor en el siguiente enlace: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5666.

Procesamiento de datos

Hemos celebrado un acuerdo de procesamiento de datos (DPA) para el uso del servicio mencionado anteriormente. Este es un contrato exigido por las leyes de protección de datos que garantiza que procesen los datos personales de los visitantes de nuestro sitio web únicamente con base en nuestras instrucciones y en cumplimiento con el RGPD.

3. Información general e información obligatoria

Protección de datos

Los operadores de este sitio web y de sus páginas se toman muy en serio la protección de sus datos personales. Por lo tanto, tratamos tus datos personales como información confidencial y en cumplimiento de las normativas legales de protección de datos y de esta Declaración de Protección de Datos.

Cada vez que utilizas este sitio web, se recopila una variedad de información personal. Los datos personales comprenden aquellos que pueden usarse para identificarte personalmente. Esta Declaración de Protección de Datos explica qué datos recopilamos, así como los fines para los que los utilizamos. También explica cómo y con qué propósito se recopila la información.

Por la presente te informamos que la transmisión de datos a través de Internet (es decir, mediante comunicaciones por correo electrónico) puede estar sujeta a brechas de seguridad. No es posible proteger completamente los datos contra el acceso de terceros.

Información sobre la parte responsable (denominada el “responsable” en el RGPD)

Representante designado en virtud del Artículo 27 del RGPD:

World Host Group (el “WHG”)

Dirección: Breslauer Platz 4, 50668 Colonia, Alemania.

Correo electrónico: [email protected]

El responsable es la persona física o jurídica que, individualmente o junto con otros, toma decisiones sobre los fines y medios del procesamiento de datos personales (por ejemplo, nombres, direcciones de correo electrónico, etc.).

Duración del almacenamiento

A menos que en esta política de privacidad se indique un período de almacenamiento más específico, tus datos personales permanecerán con nosotros hasta que deje de aplicarse la finalidad para la cual fueron recopilados. Si solicitas la eliminación de tus datos de forma justificada o revocas tu consentimiento para el tratamiento, eliminaremos tu información, salvo que tengamos otras razones legalmente válidas para conservarla (por ejemplo, plazos de retención fiscal o comercial); en este caso, la eliminación se llevará a cabo cuando dichas razones dejen de ser aplicables.

Información general sobre la base legal para el tratamiento de datos en este sitio web

Si nos diste tu consentimiento para el tratamiento de datos, procesamos tus datos personales con base en el Art. 6(1)(a) del RGPD o en el Art. 9(2)(a) del RGPD, si se tratan categorías especiales de datos según el Art. 9(1). En el caso de un consentimiento explícito para la transferencia de datos personales a terceros países, el tratamiento también se realiza conforme al Art. 49(1)(a) RGPD. Si aceptaste el almacenamiento de cookies o el acceso a información en tu dispositivo (por ejemplo, mediante huella digital del dispositivo), el tratamiento de datos se basa adicionalmente en el § 25(1) TDDDG. Ten en cuenta que el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Si tus datos son necesarios para cumplir un contrato o para medidas precontractuales, los procesamos en base al Art. 6(1)(b) RGPD. Asimismo, si estamos obligados legalmente a conservarlos, los tratamos con base en el Art. 6(1)(c) RGPD. Finalmente, el tratamiento también puede realizarse en base a nuestro interés legítimo, de acuerdo con el Art. 6(1)(f) RGPD. En los siguientes apartados de esta política encontrarás información detallada sobre la base legal aplicable en cada caso concreto.

Información sobre la transferencia de datos a países terceros que no son seguros en materia de protección de datos y la transferencia a empresas estadounidenses que no están certificadas bajo el DPF

En algunos casos utilizamos herramientas de empresas ubicadas en países terceros que no ofrecen un nivel de protección de datos equivalente al de la UE, así como herramientas de proveedores en EE. UU. que no cuentan con certificación en el marco del EU-US Data Privacy Framework (DPF). Si estas herramientas están activadas, es posible que tus datos personales se transfieran y procesen en esos países.

Debes saber que en los países terceros no seguros no se puede garantizar un nivel de protección de datos comparable al de la Unión Europea. En cuanto a EE. UU., como país tercero seguro, generalmente ofrece un nivel de protección similar al de la UE. La transferencia de datos a EE. UU. está permitida siempre que el destinatario esté certificado bajo el “EU-US Data Privacy Framework (DPF)” o cuente con garantías adicionales adecuadas. En esta Política de Privacidad encontrarás más información sobre transferencias a terceros países, incluidos los destinatarios de los datos.

Participación en el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. (DPF)

Participamos en el Marco de Privacidad de Datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos (DPF) y hemos certificado ante el Departamento de Comercio de los EE. UU. nuestro cumplimiento con los principios del DPF respecto al procesamiento de datos personales recibidos desde el Espacio Económico Europeo.

Bajo esta base, la transferencia de datos personales a hosting.com en los Estados Unidos puede realizarse de conformidad con el Art. 45 del RGPD.

Puede encontrar más información sobre nuestra participación en el DPF, incluyendo nuestros compromisos y los mecanismos de reparación disponibles, en nuestro Aviso del DPF: https://hosting.com/es-mx/sobre-nosotros/declaracion-de-accesibilidad/

Destinatarios de datos personales

En el marco de nuestras actividades comerciales, trabajamos con distintos terceros externos. En algunos casos, esto implica la transferencia de datos personales a dichos terceros. Solo compartimos datos personales cuando es necesario para cumplir un contrato, cuando existe una obligación legal (por ejemplo, compartir datos con autoridades fiscales), cuando tenemos un interés legítimo en hacerlo conforme al Art. 6(1)(f) RGPD, o si otra base legal lo permite. Cuando trabajamos con encargados de tratamiento, únicamente compartimos datos personales de nuestros clientes en virtud de un contrato válido de procesamiento de datos. En los casos de tratamiento conjunto, se formaliza un acuerdo de corresponsabilidad.

Revocación de tu consentimiento para el tratamiento de datos

Algunos procesos de tratamiento de datos solo son posibles con tu consentimiento expreso. Puedes revocar en cualquier momento un consentimiento que ya nos hayas dado. Esto no afecta la legalidad del tratamiento realizado antes de la revocación.

Derecho de oposición al tratamiento de datos en casos especiales y a la publicidad directa (Art. 21 RGPD)

SI TUS DATOS PERSONALES SE PROCESAN SOBRE LA BASE DEL ART. 6(1)(E) O (F) RGPD, TIENES DERECHO A OPONERTE EN CUALQUIER MOMENTO, POR MOTIVOS RELACIONADOS CON TU SITUACIÓN PARTICULAR, AL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES. ESTO TAMBIÉN APLICA A CUALQUIER PERFILADO BASADO EN ESTAS DISPOSICIONES. PARA SABER LA BASE LEGAL DE CADA TRATAMIENTO, TE INVITAMOS A CONSULTAR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.SI EJERCES TU DERECHO DE OPOSICIÓN, DEJAREMOS DE PROCESAR TUS DATOS PERSONALES AFECTADOS, SALVO QUE PODAMOS DEMOSTRAR MOTIVOS LEGÍTIMOS Y APLICABLES PARA CONTINUAR EL TRATAMIENTO, QUE PREVALEZCAN SOBRE TUS INTERESES, DERECHOS Y LIBERTADES, O CUANDO EL TRATAMIENTO SEA NECESARIO PARA LA FORMULACIÓN, EJERCICIO O DEFENSA DE RECLAMACIONES LEGALES (OPOSICIÓN SEGÚN ART. 21(1) RGPD).

SI TUS DATOS SE TRATAN CON FINES DE PUBLICIDAD DIRECTA, TIENES DERECHO A OPONERTE EN CUALQUIER MOMENTO AL USO DE TUS DATOS PERSONALES PARA DICHOS FINES. ESTO TAMBIÉN INCLUYE EL PERFILADO EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ RELACIONADO CON DICHA PUBLICIDAD DIRECTA. SI TE OPONES, TUS DATOS PERSONALES YA NO SE UTILIZARÁN CON FINES DE PUBLICIDAD DIRECTA (OPOSICIÓN SEGÚN ART. 21(2) RGPD).

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control

En caso de incumplimiento del RGPD, tienes derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro de tu residencia habitual, tu lugar de trabajo o el lugar de la supuesta infracción. Este derecho existe independientemente de cualquier otro recurso administrativo o judicial.

Derecho a la portabilidad de los datos

Tienes derecho a recibir los datos que tratamos de forma automatizada con base en tu consentimiento o en cumplimiento de un contrato, en un formato común y legible por máquina, para ti o para un tercero. Si solicitas la transferencia directa de los datos a otro responsable, esto se realizará siempre que sea técnicamente posible.

Derecho de acceso, rectificación y supresión de datos

Dentro de los límites de la legislación vigente, tienes derecho a solicitar información sobre tus datos personales almacenados, su origen, sus destinatarios y la finalidad del tratamiento en cualquier momento. También puedes tener derecho a que tus datos se rectifiquen o eliminen. Si tienes preguntas sobre este tema o cualquier otra cuestión relacionada con datos personales, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento.

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento

Tienes derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos personales. Para ello, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento. El derecho a la limitación del tratamiento procede en los siguientes casos:

En caso de que impugnes la exactitud de los datos personales almacenados por nosotros, generalmente necesitaremos un tiempo para verificar dicha reclamación. Durante el período en el que se lleve a cabo esta verificación, tienes derecho a solicitar que restrinjamos el tratamiento de tus datos personales.

Si el tratamiento de tus datos personales se ha realizado o se realiza de manera ilícita, puedes solicitar la limitación del tratamiento en lugar de la eliminación de los datos.

Si ya no necesitamos tus datos personales, pero tú los requieres para ejercer, defender o reclamar derechos legales, tienes derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos en lugar de su eliminación.

Si has presentado una objeción conforme al Art. 21(1) del RGPD, será necesario ponderar tus derechos frente a los nuestros. Mientras no se determine de qué parte prevalecen los intereses, tienes derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos personales.

Si has restringido el tratamiento de tus datos personales, estos datos, con excepción de su almacenamiento, solo podrán ser tratados con tu consentimiento, para el ejercicio o defensa de reclamaciones legales, para proteger los derechos de otras personas físicas o jurídicas, o por razones de interés público importante de la Unión Europea o de un Estado miembro.

Cifrado SSL y/o TLS

Por seguridad y para proteger la transmisión de información confidencial, como pedidos o consultas que nos envíes como operador del sitio web, este sitio utiliza cifrado SSL o TLS. Puedes reconocer una conexión cifrada porque la barra de direcciones del navegador cambia de “http://” a “https://” y aparece el ícono de un candado en la línea del navegador.

Cuando el cifrado SSL o TLS está activo, los datos que compartas con nosotros no podrán ser leídos por terceros.

Transacciones de pago cifradas en este sitio web

Si, después de contratar un servicio de pago, necesitas proporcionarnos tu información de pago (por ejemplo, el número de cuenta para autorizar un cargo), estos datos serán usados únicamente para procesar el pago.

Las transacciones realizadas con métodos de pago habituales (Visa/MasterCard, débito a tu cuenta bancaria) se procesan siempre a través de conexiones cifradas SSL o TLS.

Puedes reconocer una conexión segura porque la barra de direcciones cambia de “http://” a “https://” y aparece el ícono del candado en tu navegador.

Cuando la comunicación con nosotros está cifrada, tu información de pago no puede ser leída por terceros.

4. Registro de datos en este sitio web

Cookies

Nuestros sitios web y páginas usan lo que la industria llama “cookies”. Las cookies son pequeños paquetes de datos que no causan ningún daño en tu dispositivo. Se almacenan de manera temporal durante la sesión (cookies de sesión) o permanecen guardadas en tu dispositivo de forma permanente (cookies permanentes). Las cookies de sesión se eliminan automáticamente cuando terminas tu visita. Las permanentes permanecen almacenadas hasta que tú mismo las elimines o tu navegador web las borre de forma automática.

Las cookies pueden ser emitidas por nosotros (cookies propias) o por empresas externas (las llamadas cookies de terceros). Las cookies de terceros permiten la integración de ciertos servicios de estas empresas en el sitio web (por ejemplo, cookies para procesar servicios de pago).

Las cookies tienen distintas funciones. Muchas son técnicamente esenciales porque ciertas funciones del sitio web no funcionarían sin ellas (por ejemplo, el carrito de compras o la reproducción de videos). Otras se usan para analizar el comportamiento de los usuarios o con fines de marketing.

Las cookies necesarias para realizar transacciones electrónicas, habilitar funciones que quieras usar (como el carrito de compras) o aquellas que son indispensables para la optimización del sitio (cookies necesarias, por ejemplo, las que proporcionan métricas de audiencia web) se almacenan con base en el Art. 6(1)(f) del GDPR, salvo que se cite otra base legal. El operador del sitio tiene un interés legítimo en almacenar cookies necesarias para garantizar una experiencia técnica estable y optimizada de sus servicios. Si te pedimos tu consentimiento para almacenar cookies o tecnologías similares de reconocimiento, el procesamiento se realiza únicamente sobre la base de ese consentimiento (Art. 6(1)(a) GDPR y § 25 (1) TDDDG), el cual puedes revocar en cualquier momento.

Tienes la opción de configurar tu navegador para recibir notificaciones cada vez que se instale una cookie y permitir su aceptación solo en casos específicos. También puedes excluir la aceptación de cookies en determinados casos o en general, así como activar la función de borrado automático de cookies al cerrar el navegador. Si desactivas las cookies, algunas funciones de este sitio web podrían verse limitadas.

En esta política de privacidad encontrarás el detalle de qué cookies y servicios se utilizan en este sitio web.

Consentimiento con Cookiebot

Nuestro sitio web utiliza la tecnología de consentimiento de Cookiebot para obtener tu autorización respecto al almacenamiento de ciertas cookies en tu dispositivo o para el uso de determinadas tecnologías, y documentarlo de manera conforme con la normativa de protección de datos. El proveedor de esta tecnología es Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhague, Dinamarca (en adelante, “Cookiebot”).

Cuando ingresas a nuestro sitio web, se establece una conexión con los servidores de Cookiebot para obtener tu consentimiento y mostrarte la información necesaria sobre el uso de cookies. A continuación, Cookiebot guarda una cookie en tu navegador para identificar el consentimiento que otorgaste o su revocación. Los datos recopilados de esta manera se almacenan hasta que nos solicites eliminarlos, elimines tú mismo la cookie de Cookiebot o deje de existir la finalidad para la que fueron guardados. Las obligaciones legales de almacenamiento permanecen intactas.

El uso de Cookiebot responde a la necesidad de obtener el consentimiento legalmente requerido para el uso de cookies. La base legal para ello es el Art. 6(1)(c) del GDPR.

Procesamiento de datos

Hemos firmado un acuerdo de procesamiento de datos (DPA) para el uso del servicio mencionado. Este contrato, exigido por la normativa de protección de datos, garantiza que el procesamiento de la información personal de los visitantes de nuestro sitio web se realice únicamente siguiendo nuestras instrucciones y en cumplimiento del GDPR.

Archivos de registro del servidor

El proveedor de este sitio web y de sus páginas recopila y almacena automáticamente información en los llamados archivos de registro del servidor, que tu navegador nos transmite de forma automática. Estos datos incluyen:

El tipo y la versión del navegador que usas

El sistema operativo que utilizas

La URL de referencia

El nombre del host del dispositivo desde el que accedes

La hora de la solicitud al servidor

La dirección IP

Estos datos no se combinan con otras fuentes de información.

La recopilación de esta información se realiza con base en el Art. 6(1)(f) del GDPR. El operador del sitio tiene un interés legítimo en la presentación técnica libre de errores y en la optimización del sitio web. Para lograrlo, es necesario registrar los archivos de registro del servidor.

Solicitudes por correo electrónico, teléfono o fax

Si te pones en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono o fax, tu solicitud, incluidos los datos personales que resulten de ella (como tu nombre o el detalle de la consulta), será almacenada y procesada por nosotros con el fin de dar respuesta a tu solicitud. No compartimos esta información con terceros sin tu consentimiento.

El procesamiento de estos datos se basa en el Art. 6(1)(b) del GDPR cuando tu consulta esté relacionada con la ejecución de un contrato o sea necesaria para la implementación de medidas precontractuales. En los demás casos, el procesamiento se lleva a cabo con base en nuestro interés legítimo en gestionar de manera eficaz las solicitudes que nos envías (Art. 6(1)(f) GDPR) o, si corresponde, en tu consentimiento (Art. 6(1)(a) GDPR), el cual puedes revocar en cualquier momento.

Los datos que nos envíes a través de solicitudes de contacto permanecerán con nosotros hasta que nos pidas eliminarlos, revoques tu consentimiento de almacenamiento o deje de existir la finalidad para la que fueron recopilados (por ejemplo, una vez atendida tu solicitud). Las disposiciones legales obligatorias, en particular los plazos de conservación establecidos por ley, no se verán afectadas.

Pipedrive

Usamos Pipedrive para gestionar los datos de clientes. El proveedor es Pipedrive GmbH, Mustamäe tee 3a, 10615 Tallinn, Estonia (en adelante, “Pipedrive”).

Pipedrive es un sistema CRM que nos permite, entre otras cosas, administrar clientes actuales y potenciales, así como contactos, organizar procesos de ventas y comunicación, y analizar nuestras interacciones comerciales. Los datos de clientes se almacenan en los servidores de Pipedrive.

Puedes consultar más detalles sobre sus funciones aquí: https://www.pipedrive.com/.

El uso de Pipedrive se basa en el Art. 6(1)(f) del GDPR, ya que tenemos un interés legítimo en una gestión y comunicación con clientes lo más eficiente posible. Si en algún caso se solicita tu consentimiento, el procesamiento se realiza exclusivamente sobre la base del Art. 6(1)(a) GDPR y del § 25(1) TDDDG, siempre que dicho consentimiento incluya el almacenamiento de cookies o el acceso a información en tu dispositivo (por ejemplo, huellas digitales de dispositivo) dentro del marco del TDDDG. Este consentimiento puede revocarse en cualquier momento.

Puedes revisar más detalles en la política de privacidad de Pipedrive: https://www.pipedrive.com/privacy.

Procesamiento de datos

Hemos firmado un acuerdo de procesamiento de datos (DPA) con este proveedor. Este contrato, exigido por las leyes de protección de datos, garantiza que el tratamiento de información personal de los visitantes de nuestro sitio web se realice únicamente bajo nuestras instrucciones y en cumplimiento del GDPR.

Registro en este sitio web

Tienes la opción de registrarte en este sitio web para poder acceder a funciones adicionales. Usaremos los datos que ingreses únicamente para el servicio o la oferta específica para la que te hayas registrado. Es obligatorio completar toda la información requerida en el proceso de registro; de lo contrario, no podremos aceptarlo.

En caso de que existan cambios importantes en nuestros servicios o modificaciones técnicas, utilizaremos la dirección de correo electrónico que proporcionaste al momento de registrarte para notificarte.

Los datos ingresados durante el registro se procesan con el fin de gestionar la relación de usuario establecida por dicho registro y, si corresponde, para iniciar contratos adicionales (Art. 6(1)(b) GDPR).

La información recopilada durante tu registro se conservará mientras mantengas tu cuenta activa en este sitio web. Posteriormente, estos datos se eliminarán, sin perjuicio de las obligaciones legales de conservación vigentes.

Herramientas de análisis y publicidad

Google Tag Manager

Usamos Google Tag Manager, un servicio de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda.

El Google Tag Manager es una herramienta que nos permite integrar en nuestro sitio web tecnologías como sistemas de seguimiento, analítica o estadísticas. El propio Google Tag Manager no crea perfiles de usuario, no almacena cookies ni realiza análisis por sí mismo. Únicamente gestiona y ejecuta las herramientas integradas a través de él. Sin embargo, sí recopila tu dirección IP, la cual puede ser transferida a la empresa matriz de Google en Estados Unidos.

El uso de Google Tag Manager se basa en el Art. 6(1)(f) del RGPD, ya que existe un interés legítimo del operador del sitio web en la integración y administración rápida y sencilla de distintas herramientas. Si otorgaste tu consentimiento, el procesamiento se realiza exclusivamente con base en el Art. 6(1)(a) del RGPD y el § 25 (1) TDDDG, siempre que el consentimiento incluya el almacenamiento de cookies o el acceso a la información en tu dispositivo (por ejemplo, device fingerprinting) según lo establecido en el TDDDG. Puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento.

La empresa está certificada conforme al “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Este marco es un acuerdo entre la Unión Europea y EE. UU. que busca garantizar el cumplimiento de los estándares europeos de protección de datos en el tratamiento realizado en Estados Unidos. Toda empresa certificada en el DPF está obligada a cumplir con estos estándares. Puedes consultar más información en este enlace oficial: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

Google Analytics

Este sitio web utiliza funciones del servicio de análisis web Google Analytics, ofrecido por Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda.

Google Analytics nos permite analizar el comportamiento de quienes visitan nuestro sitio. Para ello, el operador del sitio recibe distintos datos de usuario, como las páginas visitadas, el tiempo de permanencia, el sistema operativo utilizado y el origen del usuario. Esta información se agrupa bajo un ID de usuario y se asigna al dispositivo correspondiente.

Además, Google Analytics nos permite registrar tus movimientos de ratón, desplazamientos, clics y más. Google combina enfoques de modelado para ampliar los conjuntos de datos recopilados y aplica tecnologías de machine learning en el análisis de datos.

Google Analytics utiliza tecnologías que facilitan la identificación de usuarios con fines de análisis del comportamiento (por ejemplo, cookies o device fingerprinting). La información generada normalmente se transfiere a un servidor de Google en Estados Unidos, donde se almacena.

El uso de este servicio se realiza con tu consentimiento conforme al Art. 6(1)(a) del RGPD y § 25(1) TDDDG. Puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento.

La transmisión de datos a EE. UU. se realiza en base a las Cláusulas Contractuales Tipo (SCC) de la Comisión Europea. Los detalles puedes consultarlos aquí: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google también está certificada bajo el EU-US Data Privacy Framework (DPF), lo que significa que cumple con los estándares europeos de protección de datos en el tratamiento que se realiza en Estados Unidos. Para más información, consulta el siguiente enlace oficial: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

Anonimización de IP

En este sitio web, la anonimización de IP de Google Analytics está activa. Esto significa que tu dirección IP será abreviada por Google dentro de los estados miembros de la Unión Europea o en otros países que forman parte del Espacio Económico Europeo antes de transferirse a Estados Unidos. Solo en casos excepcionales, la dirección IP completa se transmitirá a un servidor de Google en EE. UU. y se acortará allí. En nombre del operador de este sitio web, Google utilizará esta información para analizar tu uso del sitio, generar informes sobre la actividad web y prestar otros servicios relacionados con el uso del sitio web y de Internet. La dirección IP transmitida por tu navegador en el marco de Google Analytics no se combinará con otros datos en posesión de Google.

Complemento del navegador

Puedes evitar que Google registre y procese tus datos descargando e instalando el complemento del navegador disponible en este enlace:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.

Para más información sobre cómo Google Analytics maneja los datos de los usuarios, consulta la Política de Privacidad de Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es.

Google Signals

En este sitio utilizamos Google Signals. Cuando visitas nuestro sitio web, Google Analytics registra, entre otros datos, tu ubicación, el historial de tus búsquedas, tu actividad en YouTube, así como información demográfica (datos de visitantes). Estos datos pueden ser utilizados con ayuda de Google Signals para mostrarte publicidad personalizada. Si tienes una cuenta de Google, la información de tus visitas se vinculará a tu cuenta y se podrá usar para enviarte mensajes promocionales personalizados. Además, los datos se emplean para generar estadísticas anonimizadas sobre los patrones de navegación de nuestros usuarios.

Procesamiento de datos contractuales

Hemos firmado un acuerdo de tratamiento de datos con Google y aplicamos de forma estricta las disposiciones de las autoridades alemanas de protección de datos en lo que respecta al uso de Google Analytics.

Google Analytics E-Commerce Tracking

Este sitio web utiliza la función de “E-Commerce Tracking” de Google Analytics. Con la asistencia de E-Commerce Tracking, el operador del sitio web está en posición de analizar los patrones de compra de los visitantes con el objetivo de mejorar las campañas de marketing en línea del operador. En este contexto, se rastrea información como los pedidos realizados, los valores promedio de las órdenes, los costos de envío y el tiempo transcurrido desde que se visualiza el producto hasta que se toma la decisión de compra. Estos datos pueden ser consolidados por Google bajo un ID de transacción, el cual se asigna al usuario respectivo o al dispositivo del usuario.

Publicidad de Microsoft

El operador de este sitio web utiliza Microsoft Advertising. Microsoft Advertising es un programa de publicidad en línea de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Microsoft Advertising nos permite mostrar anuncios en el motor de búsqueda Bing o en sitios web de terceros cuando el usuario introduce ciertos términos de búsqueda en Bing (orientación por palabras clave). Además, se pueden mostrar anuncios dirigidos con base en los datos de usuario disponibles en Microsoft (por ejemplo, datos de ubicación e intereses) (orientación por grupos objetivo). Como operador del sitio web, podemos evaluar estos datos de manera cuantitativa analizando, por ejemplo, qué términos de búsqueda llevaron a la visualización de nuestros anuncios y cuántos anuncios generaron los clics correspondientes.

En este sitio utilizamos el seguimiento de eventos universal (UET) de Microsoft Advertising. Se recopilan datos seudonimizados para rastrear las acciones que realizas en nuestros sitios web después de haber hecho clic en un anuncio de Microsoft Advertising. UET recopila tu dirección IP (anonimizada), identificadores de dispositivo, información sobre la configuración del dispositivo y del navegador, Microsoft Click ID (almacenado en cookie), tiempo de permanencia en el sitio web, qué áreas del sitio web fueron visitadas, qué anuncio te llevó al sitio web y en qué palabra clave hiciste clic.

El uso de este servicio se basa en tu consentimiento de conformidad con el Art. 6 (1)(a) GDPR y § 25 (1) TDDDG. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.

La transferencia de datos a los EE. UU. se basa en las cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea. Puedes encontrar más detalles aquí: https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

La empresa está certificada conforme al “Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.” (DPF). El DPF es un acuerdo entre la Unión Europea y los EE. UU., que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los estándares europeos de protección de datos para el procesamiento en los EE. UU. Cada empresa certificada bajo el DPF está obligada a cumplir con estos estándares de protección de datos. Para más información, por favor contacta al proveedor en el siguiente enlace: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/6474.

Procesamiento de datos

Hemos celebrado un acuerdo de procesamiento de datos (DPA) para el uso del servicio mencionado anteriormente. Este es un contrato exigido por las leyes de protección de datos que garantiza que procesen los datos personales de los visitantes de nuestro sitio web únicamente con base en nuestras instrucciones y en cumplimiento con el GDPR.

Google Ads

El operador de este sitio web utiliza Google Ads. Google Ads es un programa de promoción en línea de Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Ads nos permite mostrar anuncios en el motor de búsqueda de Google o en sitios web de terceros, si el usuario introduce ciertos términos de búsqueda en Google (orientación por palabras clave). También es posible colocar anuncios dirigidos con base en los datos de usuario que Google tiene en su poder (por ejemplo, datos de ubicación e intereses; orientación por grupo objetivo). Como operador del sitio web, podemos analizar estos datos de manera cuantitativa, por ejemplo, revisando qué términos de búsqueda resultaron en la visualización de nuestros anuncios y cuántos anuncios generaron los clics correspondientes.

El uso de estos servicios ocurre sobre la base de tu consentimiento conforme al Art. 6(1)(a) GDPR y § 25(1) TDDDG. Puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento.

La transmisión de datos a los EE. UU. se basa en las Cláusulas Contractuales Tipo (SCC) de la Comisión Europea. Los detalles se pueden consultar aquí: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=es

y https://business.safety.google/controllerterms/.

La empresa está certificada conforme al “Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.” (DPF). El DPF es un acuerdo entre la Unión Europea y los EE. UU., que busca garantizar el cumplimiento de los estándares europeos de protección de datos para el procesamiento en los EE. UU. Cada empresa certificada bajo el DPF está obligada a cumplir con estos estándares de protección de datos. Para más información, por favor consulta al proveedor en el siguiente enlace: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

Remarketing de Google Ads

Este sitio web utiliza las funciones de Google Ads Remarketing. El proveedor de estas soluciones es Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Con Google Ads Remarketing podemos asignar a las personas que interactúan con nuestra oferta en línea a grupos objetivo específicos para mostrarles posteriormente publicidad basada en intereses dentro de la red publicitaria de Google (remarketing o retargeting).

Además, es posible vincular los grupos objetivo de publicidad generados con Google Ads Remarketing a funciones multiplataforma de Google. Esto permite mostrar mensajes publicitarios personalizados y basados en intereses, de acuerdo con tu uso y patrones de navegación previos en un dispositivo (por ejemplo, un teléfono móvil) y adaptados también a cualquiera de tus dispositivos (por ejemplo, tablet o PC).

Si tienes una cuenta de Google, puedes oponerte a la publicidad personalizada en el siguiente enlace: https://myadcenter.google.com/home?hl=es.

El uso de estos servicios ocurre sobre la base de tu consentimiento conforme al Art. 6(1)(a) GDPR y § 25(1) TDDDG. Puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento.

Para más información y conocer las normativas de protección de datos aplicables, por favor consulta las Políticas de Privacidad de Google en: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es.

La empresa está certificada conforme al “Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.” (DPF). El DPF es un acuerdo entre la Unión Europea y los EE. UU., que busca garantizar el cumplimiento de los estándares europeos de protección de datos para el procesamiento en los EE. UU. Cada empresa certificada bajo el DPF está obligada a cumplir con estos estándares de protección de datos. Para más información, por favor consulta al proveedor en el siguiente enlace: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

Formación de grupos objetivo con conciliación de clientes

Para la formación de grupos objetivo utilizamos, entre otras cosas, la función de conciliación de clientes de Google Ads Remarketing. Para ello transferimos determinados datos de clientes (por ejemplo, direcciones de correo electrónico) de nuestras listas de clientes a Google. Si los clientes respectivos son usuarios de Google y han iniciado sesión en sus cuentas de Google, se les muestran mensajes publicitarios coincidentes dentro de la red de Google (por ejemplo, en YouTube, Gmail o en el motor de búsqueda).

Braze

Utilizamos la plataforma de interacción con clientes Braze, un servicio proporcionado por Braze, Inc. (330 West 34th Street, 18th Floor, New York, NY 10001, EE.UU.), para ofrecer comunicaciones de marketing personalizadas, notificaciones push, mensajes dentro de la aplicación y campañas de correo electrónico.

Braze se utiliza para analizar el comportamiento de los usuarios en nuestro sitio web y aplicaciones móviles, incluida información como el uso de la app, datos del dispositivo e interacción con los mensajes. Esto nos permite adaptar nuestras comunicaciones y mejorar la relevancia de nuestros esfuerzos de marketing.

La base legal para este procesamiento es su consentimiento conforme al Art. 6(1)(a) del RGPD o, en su caso, nuestros intereses legítimos conforme al Art. 6(1)(f) del RGPD, es decir, ofrecerle contenido relevante y atractivo y mejorar nuestros servicios.

Braze actúa como encargado del tratamiento de datos en virtud de un acuerdo de procesamiento de datos conforme al Art. 28 del RGPD. Braze está certificada bajo el Marco de Privacidad de Datos entre la UE y EE.UU., lo que garantiza un nivel adecuado de protección de datos conforme al Art. 45 del RGPD. Cuando corresponde, hemos concluido Cláusulas Contractuales Tipo (SCCs) aprobadas por la Comisión Europea para proporcionar garantías adecuadas en las transferencias de datos conforme al Art. 46 del RGPD.

Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento con efectos futuros [describa el mecanismo, por ejemplo, ajustando sus preferencias de cookies o contactándonos].

Para más información sobre cómo Braze maneja los datos personales, consultala política de privacidad de Braze en: https://www.braze.com/privacy.

Píxel de Meta (anteriormente Píxel de Facebook)

Para medir las tasas de conversión, este sitio web utiliza el píxel de actividad de visitantes de Meta. El proveedor de este servicio es Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2, Irlanda. Según la declaración de Meta, los datos recopilados también serán transferidos a EE.UU. y a otros países terceros.

Esta herramienta permite rastrear a los visitantes de la página después de que hayan sido redirigidos al sitio web del proveedor tras hacer clic en un anuncio de Meta. Esto hace posible analizar la efectividad de los anuncios de Meta con fines estadísticos y de investigación de mercado, así como optimizar futuras campañas publicitarias.

Para nosotros como operadores de este sitio web, los datos recopilados son anónimos. No tenemos la posibilidad de identificar a los usuarios. Sin embargo, Meta archiva la información y la procesa, de modo que es posible vincularla al perfil de usuario respectivo en Facebook o Instagram, y Meta puede usar los datos para sus propios fines promocionales de acuerdo con la Política de Uso de Datos de Meta (https://www.facebook.com/about/privacy/. Esto permite que Meta muestre anuncios en Facebook, Instagram y otros canales publicitarios. Nosotros, como operadores de este sitio web, no tenemos control sobre el uso de dichos datos.

El uso de estos servicios se basa en su consentimiento conforme al Art. 6(1)(a) RGPD y al § 25(1) TDDDG. Puedes revocar su consentimiento en cualquier momento.

Dentro del Píxel Meta, utilizamos la función de alineación ampliada.

La alineación ampliada nos permite transferir a Meta diferentes tipos de datos (por ejemplo, lugar de residencia, estado, código postal, direcciones de correo electrónico en formato hash, nombres, género, fecha de nacimiento o número de teléfono) de nuestros clientes y prospectos que recopilamos a través de nuestro sitio web. Con esto, podemos adaptar aún más precisamente las ofertas presentadas en nuestras campañas publicitarias en Facebook e Instagram a las personas interesadas en lo que ofrecemos. Además, esta alineación ampliada optimiza la asignación de conversiones del sitio web y amplía las audiencias personalizadas.

En la medida en que se recopilen datos personales en nuestro sitio web con la ayuda de la herramienta aquí descrita y se reenvíen a Meta, nosotros y Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda, somos conjuntamente responsables de este procesamiento de datos (Art. 26 RGPD). La responsabilidad conjunta se limita exclusivamente a la recopilación de los datos y a su transmisión a Meta. El procesamiento posterior realizado por Meta tras la transferencia no forma parte de la responsabilidad conjunta. Las obligaciones que nos incumben han sido establecidas en un acuerdo conjunto de procesamiento. El texto del acuerdo puede consultarse en: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Según este acuerdo, somos responsables de proporcionar la información de privacidad al usar la herramienta de Meta y de la implementación de la herramienta en nuestro sitio web conforme a la normativa de privacidad. Meta es responsable de la seguridad de los datos de los productos de Meta. Puedes ejercer tus derechos como titular de los datos (por ejemplo, solicitudes de información) respecto de los datos procesados por Facebook o Instagram directamente con Meta. Si ejerces los derechos ante nosotros, estamos obligados a reenviarlos a Meta.

La transmisión de datos a EE.UU. se basa en las Cláusulas Contractuales Tipo (SCC) de la Comisión Europea. Los detalles pueden consultarse aquí: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum y https://www.facebook.com/help/566994660333381.

En las Políticas de Privacidad de Meta encontrarás información adicional sobre la protección de tu privacidad en: https://www.facebook.com/about/privacy/.

También tienes la opción de desactivar la función de remarketing “Custom Audiences” en la sección de configuración de anuncios en https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Para hacerlo, primero debes iniciar sesión en Facebook.

Si no tienes una cuenta en Facebook o Instagram, puedes desactivar cualquier publicidad personalizada de Meta en el sitio web de la Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva: https://www.youronlinechoices.com/.

La empresa está certificada de acuerdo con el “Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.” (DPF). El DPF es un acuerdo entre la Unión Europea y EE.UU., que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los estándares europeos de protección de datos para el procesamiento en EE.UU. Toda empresa certificada bajo el DPF está obligada a cumplir con estos estándares de protección de datos. Para más información, comunícate con el proveedor en el siguiente enlace: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/4452.

Meta Custom Audiences

Usamos Meta Custom Audiences. El proveedor de este servicio es Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2, Irlanda.

Cada vez que visitas o usas nuestro sitio web y apps, utilizas nuestro portafolio (por ejemplo, participando en sorteos), nos transfieres datos o interactúas con el contenido de nuestra empresa en Facebook o Instagram, registramos los datos personales relacionados. Si nos diste tu consentimiento para usar Meta Custom Audiences, compartiremos estos datos con Meta para que pueda mostrarte anuncios compatibles contigo. Estos datos también pueden usarse para definir audiencias objetivo (Lookalike Audiences).

Meta procesa estos datos como nuestro encargado de tratamiento. Para más detalles, revisa el acuerdo de usuario de Meta: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

El uso de estos servicios se realiza con base en tu consentimiento según el Art. 6(1)(a) RGPD y el § 25(1) TDDDG. Puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento.

La transferencia de datos a EE. UU. se basa en las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea. Para más detalles, consulta: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience y https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

La empresa está certificada conforme al “Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.” (DPF). El DPF es un acuerdo entre la Unión Europea y EE. UU. que busca garantizar el cumplimiento de los estándares europeos de protección de datos para el tratamiento en EE. UU. Toda empresa certificada bajo el DPF está obligada a cumplir con estos estándares. Para más información, visita el siguiente enlace: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/4452.

Píxel de TikTok

Hemos integrado el píxel de TikTok en este sitio web. El proveedor es TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublín, D02 T380, Irlanda (en adelante TikTok).

Con la ayuda del Píxel de TikTok, podemos mostrar anuncios basados en intereses en TikTok a las personas que visitaron nuestro sitio web y vieron nuestras ofertas (TikTok Ads). Al mismo tiempo, el píxel de TikTok nos permite medir qué tan efectivas son nuestras campañas en esta plataforma. Esto nos ayuda a evaluar la eficacia de los TikTok Ads con fines estadísticos y de investigación de mercado, así como a optimizarlos para futuros esfuerzos publicitarios. Para ello, se procesan diferentes datos de uso, como dirección IP, páginas vistas, tiempo de permanencia, sistema operativo utilizado, procedencia del usuario, información del anuncio en el que se hizo clic en TikTok o de un evento que se activó (marca de tiempo). Estos datos se agrupan en un ID de usuario y se asignan al dispositivo correspondiente del visitante del sitio web.

El uso de esta herramienta se basa en el Art. 6(1)(a) RGPD y el § 25(1) TDDDG. Puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento.

La transferencia de datos a países terceros se realiza con base en las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea. Los detalles pueden consultarse aquí: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/es y https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

Tratamiento de datos

Hemos suscrito un acuerdo de procesamiento de datos (DPA) para el uso del servicio mencionado. Este es un contrato exigido por las leyes de privacidad que garantiza que los datos personales de los visitantes de nuestro sitio web solo se procesen siguiendo nuestras instrucciones y en cumplimiento del RGPD.

6. Plug-ins y Herramientas

YouTube with expanded data protection integration

Este sitio web integra videos desde la plataforma YouTube. El operador del sitio es Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda.

Cuando visitas una de nuestras páginas donde está integrado YouTube, se establece una conexión con los servidores de YouTube. Esto le indica al servidor de YouTube qué páginas nuestras has visitado. Si iniciaste sesión en tu cuenta de YouTube, le permites a YouTube asignar tu comportamiento de navegación directamente a tu perfil personal. Puedes evitarlo cerrando sesión en tu cuenta de YouTube.

Usamos YouTube en modo de protección de datos ampliada. Según YouTube, los videos reproducidos en este modo no se utilizan para personalizar la navegación dentro de YouTube. Los anuncios mostrados en este modo tampoco se personalizan. En el modo de protección de datos ampliada no se guardan cookies. En su lugar, se almacenan en el navegador del usuario elementos conocidos como “almacenamiento local”, que contienen datos personales similares a las cookies y pueden usarse para reconocimiento. Puedes consultar más detalles sobre el modo de protección de datos ampliada aquí: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

Después de activar un video de YouTube, pueden generarse otros procesos de tratamiento de datos sobre los que no tenemos control.

El uso de YouTube se basa en nuestro interés de presentar nuestro contenido online de manera atractiva. Conforme al Art. 6(1)(f) RGPD, esto constituye un interés legítimo. Si se obtuvo el consentimiento correspondiente, el tratamiento se realizará exclusivamente con base en el Art. 6(1)(a) RGPD y el § 25(1) TDDDG, en la medida en que dicho consentimiento incluya el almacenamiento de cookies o el acceso a la información en el dispositivo del usuario (por ejemplo, huella digital del dispositivo) dentro del significado de la TDDDG. Este consentimiento puede revocarse en cualquier momento.

Para más información sobre cómo YouTube maneja los datos de los usuarios, consulta la Política de Privacidad de YouTube en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

La empresa está certificada conforme al “Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.” (DPF). El DPF es un acuerdo entre la Unión Europea y EE. UU. que busca garantizar el cumplimiento de los estándares europeos de protección de datos en el tratamiento realizado en EE. UU. Toda empresa certificada bajo el DPF está obligada a cumplir con estos estándares. Para más información, consulta el siguiente enlace: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

7. Comercio electrónico y proveedores de servicios de pago

Tratamiento de datos de clientes y contratos

Recopilamos, procesamos y utilizamos datos personales de clientes y contratos para la creación, gestión de contenido y modificación de nuestras relaciones contractuales. Los datos con referencias personales vinculados al uso de este sitio web (datos de uso) solo se recopilarán, procesarán y utilizarán si esto es necesario para que puedas utilizar nuestros servicios o si son requeridos para fines de facturación. La base legal para estos procesos es el Art. 6(1)(b) RGPD.

Los datos de clientes recopilados serán eliminados una vez completado el pedido o finalizada la relación comercial y tras la expiración de los periodos legales de conservación vigentes. Esto se entiende sin perjuicio de las obligaciones legales de archivo que correspondan.

Transferencia de datos al cerrar contratos de servicios y contenido digital

Compartimos datos personales con terceros únicamente cuando sea necesario para la correcta gestión del contrato; por ejemplo, con la entidad financiera encargada de procesar los pagos.

No se realizará ninguna transferencia adicional de datos, salvo que nos hayas dado tu consentimiento expreso para ello. En ningún caso se compartirá tu información con terceros sin tu autorización, por ejemplo, con fines publicitarios.

La base para el tratamiento de datos es el Art. 6(1)(b) RGPD, que permite el tratamiento de información para la ejecución de un contrato o para medidas precontractuales.

Servicios de pago

En nuestro sitio web integramos servicios de pago de empresas externas. Cuando realizas una compra con nosotros, tus datos de pago (por ejemplo, nombre, importe del pago, datos bancarios, número de tarjeta de crédito) son procesados por el proveedor de servicios de pago con el fin de gestionar la transacción. Para estas operaciones aplican las disposiciones contractuales y de protección de datos del respectivo proveedor. El uso de estos proveedores de servicios de pago se fundamenta en el Art. 6(1)(b) RGPD (ejecución contractual) y en nuestro interés legítimo de asegurar un proceso de pago fluido, cómodo y seguro (Art. 6(1)(f) RGPD). En la medida en que se solicite tu consentimiento para determinadas acciones, la base legal será el Art. 6(1)(a) RGPD; dicho consentimiento puede revocarse en cualquier momento con efectos a futuro.

Usamos los siguientes servicios de pago / proveedores de servicios de pago en el marco de este sitio web:

PayPal

El proveedor de este servicio de pago es PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo (en adelante, “PayPal”).

La transmisión de datos a los Estados Unidos se basa en las Cláusulas Contractuales Tipo (SCC) de la Comisión Europea. Los detalles se pueden encontrar aquí: https://www.paypal.com/es/legalhub/paypal/pocpsa-full.

Los detalles se pueden encontrar en la política de privacidad de PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

El proveedor para clientes dentro de la UE es Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublín, Irlanda (en adelante, “Stripe”).

La transmisión de datos a los Estados Unidos se basa en las Cláusulas Contractuales Tipo (SCC) de la Comisión Europea. Los detalles se pueden encontrar aquí: https://stripe.com/gb/privacy y https://stripe.com/gb/legal/dpa.

Los detalles se pueden encontrar en la política de privacidad de Stripe en el siguiente enlace: https://stripe.com/gb/privacy.