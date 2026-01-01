Esta traducción al español se proporciona únicamente para tu comodidad. En caso de cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

1. Propósito

Esta es la Política de Mantenimiento de Servidores de Hosting.com ("Hosting.com", "nosotros" o "nuestro"). Hosting.com es operado por A2 Hosting, LLC. Por lo tanto, para efectos de esta Política, “Hosting.com” y cualquier referencia a “A2 Hosting”, “nosotros” o “nuestro” se entenderán como A2 Hosting LLC, una compañía de responsabilidad limitada constituida en Delaware. Esta Política de Mantenimiento de Servidores explica las formas en que mantenemos nuestra tecnología para mejorar y administrar los Servicios (según se definen en los Términos de Servicio) y cómo pueden impactar dichas acciones. Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en esta política tendrán el mismo significado que en nuestros Términos de Servicio.

2. Disponibilidad

Ofrecemos un compromiso de tiempo en línea del 99.9%. Haremos esfuerzos comercialmente razonables para brindar los Servicios las veinticuatro (24) horas del día, los siete días de la semana. Sin embargo, para operar de manera eficiente y segura, los servidores y equipos de red requieren mantenimientos y actualizaciones de rutina (“Tiempo de Inactividad Programado”), y reconoces que de vez en cuando los Servicios pueden estar no disponibles por diversas razones, incluyendo Tiempo de Inactividad Programado o causas fuera de nuestro control. Te daremos un aviso previo comercialmente razonable sobre los Tiempos de Inactividad Programados y haremos esfuerzos comercialmente razonables para minimizar cualquier otra interrupción, inaccesibilidad o inoperabilidad de nuestros servidores web, pero no somos responsables por la indisponibilidad.

3. Mantenimiento

Las interrupciones planificadas, incluyendo el Tiempo de Inactividad Programado, durante estos periodos no se consideran dentro de nuestro compromiso de tiempo en línea del 99.9%. Hosting.com hará un esfuerzo razonable por avisarte con la mayor anticipación posible sobre cualquier interrupción prolongada prevista.

a. Definiciones

Se definen tres tipos de tiempos de inactividad por mantenimiento:

i. “Mantenimiento de Rutina” significa un corto tiempo de inactividad semanal necesario para actualizaciones rápidas y parches que requieren reinicios.

ii. “Mantenimiento Integral” significa un tiempo de inactividad mensual o programado necesario para mejoras más significativas.

iii. “Mantenimiento de Emergencia” significa un mantenimiento que afecta el servicio y que es tan severo que requiere atención inmediata.

iv. “Tiempo de Inactividad Programado” incluye (i) y (ii) anteriores.

v. Todas las referencias de tiempo en esta política corresponden a la zona horaria donde esté ubicado el servidor.

b. Intervalos

Los intervalos de Tiempo de Inactividad Programado son los siguientes:

i. Ventana de Mantenimiento de Rutina (semanal) : domingos en la madrugada, de 12:00 AM a 5:00 AM. Las interrupciones no deberían superar quince (15) minutos a menos que surjan otros problemas, y NO se anunciarán.

ii. Ventana de Mantenimiento Integral (mensual o programada) : el primer sábado de cada mes desde las 7:00 PM hasta las 7:00 AM del domingo, o según se programe y comunique a los clientes afectados a través de su correo electrónico de contacto.

iii. Mantenimiento de Emergencia: este tipo de mantenimiento no se programa por su naturaleza y solo se utiliza en circunstancias extremas. Haremos nuestro mejor esfuerzo por notificarte si esto llegara a ser necesario.

c. Limitaciones

Esta Política de Mantenimiento de Servidores incluye, pero no se limita a: (i) servidores y cuentas compartidas, (ii) servidores y cuentas de revendedores, (iii) servidores VPS y cuentas, (iv) servidores dedicados y cuentas, (v) todo el equipo de red, y (vi) sitios internos como facturación y soporte. Las actualizaciones mayores de sistema pueden requerir Tiempo de Inactividad Programado adicional.

4. Respaldo de Datos

Antes de intentar solucionar cualquier problema por tu cuenta o de pedirnos asistencia con algún inconveniente en los Servicios, por favor REALIZA UN RESPALDO DE TODOS TUS DATOS. Hosting.com no se hace responsable por pérdidas o corrupciones de datos, incluyendo aquellas que resulten de: (i) nuestras acciones autorizadas, (ii) las acciones que tú realices utilizando los Servicios, (iii) fallas de hardware, o (iv) cualquier falla de software u otra tecnología.

5. Responsabilidades del Cliente