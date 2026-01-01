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Servidores dedicados
- Control total. Una máquina solo para ti. Sin recursos compartidos.
- Opciones flexibles de almacenamiento y memoria RAM para adaptarse a tus necesidades.
- Soporte 24/7. ¿Necesitas ayuda? Siempre estamos en línea.
¿Necesitas una configuración de alto rendimiento?
Podemos ofrecerte una amplia variedad de configuraciones dentro de nuestro inventario disponible. Nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarte.
- Ubicación de servidores: solo en EE. UU.
- Stock limitado. Habla con nuestro equipo de ventas para asegurar tu servidor.
Stock limitado
Tenemos ofertas exclusivas en el inventario disponible. Habla con nuestro equipo de ventas y asegura el tuyo ahora mismo.
Nuestras configuraciones destacadas
|Especificación
|Intel Nivel 1
|AMD Nivel 1
|Intel Nivel 2
|AMD Nivel 2
|AMD Nivel 3
|CPU
|1× Intel E-2224
|1× AMD Ryzen 7600
|1× Intel Silver 4210R
|1× AMD EPYC 7232
|2× AMD EPYC 7252
|Memoria
|16 GB
|16 GB
|64 GB
|64 GB
|128 GB
|Disco
|1 TB RAID1
(2× 1 TB NVMe M.2)
|960 GB RAID1
(2× 960 GB NVMe U.2)
|1 TB RAID1
(2× 1 TB NVMe M.2)
|1 TB RAID1
(2× 1 TB NVMe M.2)
|960 GB RAID1
(2× 960 GB NVMe)
Construyamos lo que mejor funcione para ti
Nuestras diferentes opciones de CPU, memoria y almacenamiento se pueden combinar.
Nuestro equipo de ventas puede apoyarte para elegir la configuración adecuada e instalar el sistema operativo que necesites.
Preguntas frecuentes
Todos los servidores dedicados de hosting.com se encuentran en Estados Unidos.
Podemos ofrecerte las configuraciones que ves en esta página. Nuestro equipo de ventas puede ayudarte a elegir la opción adecuada y brindarte información sobre la disponibilidad exacta.
Todos los servidores dedicados son totalmente administrados.