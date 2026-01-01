Como nuestros servidores dedicados…, pero virtuales.
Descubre nuestros nuevos Servidores Virtuales Dedicados Administrados (VDS) basados en Linux. Estos productos ofrecen un rendimiento superior al de nuestro portafolio de servidores dedicados. Más capacidad, más flexibilidad y disponibles a nivel mundial.
Servidores Virtuales Dedicados
Como nuestros servidores dedicados…, pero virtuales.
- Recursos dedicados para una potencia constante y predecible.
- Carga instantánea y alto rendimiento con NVMe SSD.
- Redundancia integrada para mantener tu servicio siempre en línea y estable.
- Escalabilidad sencilla para aumentar recursos según tus necesidades.
Lleva tu servidor al siguiente nivel
Obtén todo el poder de Linux sin tener que administrarlo tú mismo. Con los VDS Administrados de hosting.com, nuestros expertos te garantizan potencia constante con recursos dedicados, carga instantánea con almacenamiento optimizado y un servicio ininterrumpido gracias a la redundancia integrada. Nosotros nos encargamos de la optimización del rendimiento, actualizaciones de seguridad y ajuste de recursos, para que puedas escalar fácilmente cuando lo necesites.
Potencia constante
Servicio ininterrumpido
Escalabilidad sencilla
Carga instantánea
Control total
99.9% de disponibilidad garantizada
En todos nuestros planes de Servidores Virtuales Dedicados Administrados (VDS) cuentas con un compromiso real de 99.9% de disponibilidad. Olvídate de caídas o rendimiento inestable. Tu proyecto se mantiene siempre en línea.
Nuestro equipo está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Siempre tendrás soporte experto a solo un clic, una llamada o un ticket de distancia.
¿Qué es un VDS Administrado?
Un Servidor Virtual Dedicado (VDS) es nuestro nuevo portafolio de servidores privados virtuales basados en Linux, que ofrece un rendimiento y una experiencia superior a los de un servidor dedicado tradicional, pero en un entorno virtual flexible.
Combina los recursos y la alta capacidad de un servidor físico con la escalabilidad y agilidad de las soluciones virtuales. En pocas palabras, es como un servidor dedicado, pero virtual.
Tenemos los mejores planes de VDS administrado para ti
Nuestras soluciones de VDS administrado están afinadas por expertos para ofrecer el máximo rendimiento y confiabilidad.
Todos los recursos son completamente escalables con un reinicio sencillo, lo que permite actualizaciones sin interrupciones desde planes VPS inferiores o soluciones personalizadas más allá del VDS Premium 256. Sin esperas para crecer.
Cada plan de VDS administrado incluye licencia cPanel, CloudLinux y escaneo de malware desde el inicio, además de una dirección IP dedicada.
Utilizan NVMe SSD de última generación, recursos de servidor aislados y no compartidos, respaldados por redundancia de hardware a nivel de hipervisor.
Una solución completa y compatible.
Sabemos lo que funciona
Mejor posicionamiento SEO, menores tasas de rebote y mayores tasas de conversión.
Nuestro equipo de expertos está disponible en todo momento para ayudarte con lo que necesites.
Nuestro equipo puede trasladar tu sitio a hosting.com sin costo, en la mayoría de los casos, para una transición fluida.
Garantizamos que tu sitio web estará disponible el 99.9% del tiempo, convirtiéndonos en el aliado en quien siempre podrás confiar.
¿No es la opción adecuada?
No te preocupes, tenemos soluciones para todas tus necesidades. Explora nuestra gama completa de servicios de hosting de alta velocidad en nuestra página de comparación.
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No estamos aquí para buscar premios. Estamos aquí para crear un hosting que realmente funcione.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas.
Nuestro equipo está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudarte a elegir el plan adecuado según tus necesidades.
Preguntas frecuentes
Si tu sitio ha superado el hosting compartido o VPS (o estás ejecutando algo que necesita mucha potencia), el hosting virtual dedicado te dará un servidor completo para ti solo. Sin compartir, sin límites de recursos y sin vecinos ruidosos. Si esto suena como lo que necesitas, estás en el lugar correcto.
Sí. Gracias a los NVMe SSD, LiteSpeed Web Server y la ausencia de competencia por recursos, notarás la velocidad. Está diseñado para sitios y aplicaciones que exigen un alto rendimiento.
Sí, pero deberás contactar a nuestro equipo para activarlo. La mayoría de nuestros clientes usan Linux por defecto, pero si tu proyecto requiere Windows, te tenemos la solución.
Claro. Todos nuestros planes dedicados están diseñados para escalar. Solo contáctanos cuando necesites más potencia y lo haremos posible, con interrupciones mínimas, y sin estrés.
Estamos disponibles 24/7 si nos necesitas. Y si prefieres que nos encarguemos del trabajo pesado, pregunta por los servicios administrados: nos ocupamos de actualizaciones, monitoreo y seguridad para que tú no tengas que hacerlo.
Todos los planes incluyen cPanel Solo, CloudLinux, escaneo de malware, LiteSpeed, una IP dedicada y hardware de primer nivel. Sin cargos ocultos ni “complementos premium”, esto es el paquete completo desde el inicio.