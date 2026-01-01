HOSTING ADMINISTRADO PARA WORDPRESS

Potencia y seguridad avanzada para WordPress

Obtén tiempos de carga ultrarrápidos, seguridad de nivel empresarial y una administración sin complicaciones. Nuestra plataforma de hosting administrado para WordPress mantiene tu sitio funcionando de forma óptima mientras tú te enfocas en hacer crecer tu negocio.

  • Impulsado por CPUs AMD EPYC y Cloudflare Enterprise
  • SSL gratuito, CDN, protección contra malware y firewall para sitios web
  • Plugins WP Rocket y Object Cache Pro incluidos sin costo adicional (según el plan)
  • Soporte experto 24/7 y migraciones ilimitadas sin costo
Más de 700.000 clientes confían en nosotros para impulsar más de 3,000,000 de sitios web.

Descubre los mejores planes de hosting para WordPress

Prueba nuestro hosting de clase mundial para WordPress, respaldado por una garantía de devolución de 30 días. Sin trucos. Solo hosting que funciona.

CAMBIA CON TOTAL CONFIANZA

Migraciones ilimitadas con garantía de rendimiento

Nuestro equipo se encarga de cada migración por ti. Sin límites, sin tiempo de inactividad y sin ningún costo. Y si tu sitio no mejora su rendimiento* en nuestra plataforma, te damos un año completo gratis.

Esa es nuestra promesa.

* Comparación basada en el TTFB (Time To First Byte) promedio global

VE A VELOCIDAD SUPERSONICA

Hosting.com es el más rápido. Punto.

Nuestro CDN empresarial ofrece una velocidad increíble a los visitantes en cualquier lugar. Está totalmente optimizada, no requiere configuración y está incluida sin costo adicional.

Descubre por qué es la plataforma más rápida.

  • Red global perimetral con tiempos de respuesta menores a 100 ms.
  • Caché de página completa en el perímetro para una entrega instantánea.
  • CDN y WAF de Cloudflare Enterprise incluidos.
SIEMPRE ACTIVO, SIEMPRE SEGURO

Protección a nivel empresarial

La seguridad no debería ser complicada.

Nuestro WAF empresarial protege tu sitio silenciosamente en segundo plano, bloqueando el tráfico malicioso antes de que siquiera se acerque a tu servidor. Cada solicitud es verificada y cualquier amenaza se detiene antes de que pueda afectar tu sitio.

Disfrutarás una experiencia WordPress más rápida, segura y confiable. Todo sin mover un solo dedo, gracias a nuestra suite de seguridad.

Descubre más sobre nuestra seguridad de primer nivel.

  • Doble firewall potenciado por Cloudflare e Imunify360.
  • Monitoreo y limpieza continua de malware.
  • Defensa activa las 24 horas sin necesidad de configuración.
DISEÑO INTUITIVO

Administración simple de WordPress

No se necesita un doctorado. El panel de control de hosting.com es limpio, intuitivo y diseñado para WordPress.

Publicar, actualizar y administrar tus sitios es sencillo, para que puedas concentrarte en tu negocio y no en aprender sistemas complejos.

Descubre lo fácil que es administrar todo desde nuestra plataforma intuitiva y fácil de usar.

  • Panel limpio enfocado en WordPress.
  • Servidores optimizados para velocidad y confiabilidad.
  • Soporte 24/7/365 de verdaderos expertos en WordPress.
CREACIÓN DE SITIOS WEB CON WORDPRESS DE FORMA SENCILLA

Deja que la IA haga el trabajo pesado

Experimenta la nueva generación de creación de sitios web con WordPress gracias a herramientas de optimización, diseño y contenido impulsadas por IA, creadas para ayudarte a diseñar más rápido, publicar de forma más inteligente y escalar sin esfuerzo.

Crea tu sitio en minutos, no en horas

La IA genera al instante la estructura de tu sitio, el contenido inicial y las páginas clave, todo 100% nativo en WordPress. Obtienes una base rápida y profesional, sin el trabajo repetitivo.

Experiencia autónoma con impacto real

La IA no solo sugiere, actúa. Genera páginas, reescribe contenido, aplica descuentos a gran escala y gestiona tareas para que puedas avanzar más rápido, con menos esfuerzo.

Siempre entiende tu contexto y tu marca

Tu constructor con IA recuerda tu estilo, tono y decisiones de diseño. Cada cambio que realiza se mantiene alineado con tu marca y los objetivos de tu sitio.

Aplica cambios al instante en todo el sitio

Actualiza una vez y aplica en todas partes. Las ediciones globales te permiten ajustar tono, estilos o contenido en todo tu sitio con una sola acción, sin tanto trabajo manual.

Soporte de WordPress en el que puedes confiar

El soporte no debería ser complicado. Nuestro equipo de expertos reales en WordPress está disponible las 24 horas para ayudarte a resolver problemas de forma rápida y con atención personalizada, no con respuestas automáticas.

<1m
Tiempo promedio de respuesta en chat
Nuestros expertos en WordPress están disponibles las 24 horas para responder en segundos, para que puedas seguir construyendo y no esperando.
(Promedio Q3 2025)
<15 min
Tiempo promedio de respuesta a tickets
Cada ticket es prioridad. Las solicitudes se revisan y responden en minutos por ingenieros reales que conocen WordPress a fondo.
(Promedio Q3 2025)
97%
Satisfacción promedio del cliente
(Promedio Q3 2025)

  • Hosting.com siempre está contigo

    ¿Problemas con plugins? ¿Tu WP-Admin está lento o el sitio no carga correctamente? ¡No hay problema! Nuestro equipo experto de soporte WordPress, impulsado por Rocket.net, está aquí para ayudarte sin importar cuál sea la necesidad.

  • Habla con personas reales

    Mientras otras empresas de hosting optan cada vez más por agentes automáticos sin sentido, nuestro equipo líder en soporte WordPress puede ser contactado en cualquier momento directamente desde tu panel de control de WordPress. Siempre estamos a solo unos clics de distancia.

  • Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7/365

    Siempre ponemos a nuestros clientes primero, como nuestra máxima prioridad. Tratamos tu sitio como si fuera nuestro. Somos personas reales aquí para ayudarte cuando lo necesites.

  • La confianza de millones de sitios

    Nos enorgullece alojar más de 3 millones de sitios web. La confianza que despositas en nosotros, es lo que nos impulsa cada día. Estamos aquí para respaldarte las 24 horas.

Agenda una demo o habla con nuestro equipo llenando el formulario a continuación. Nuestro hosting administrado de WordPress para empresas y agencias, impulsado por Rocket.net, es el mejor de la industria: diseñado para rendimiento, seguridad y escalabilidad.

RESPALDADOS POR LA EXPERIENCIA

La elección de quienes más confían en WordPress

Miles de creadores, agencias y empresas confían en nuestra plataforma todos los días por su rendimiento, seguridad y soporte experto. Esto es lo que dicen:

  • Tiempos de respuesta excelentes y mejorados

    Han mejorado muchísimo en el tiempo de respuesta. Puedo ver claramente el progreso y, sinceramente, no creo que el servicio pueda ser mejor. Su equipo es increíble.
    Alcapri

  • Asistencia excepcional

    Una asistencia excepcional: fueron más allá de lo esperado y se aseguraron de que todo funcionara correctamente, sin dudar en hacer todo lo necesario para completar las tareas. Estoy 1,000% satisfecho y puedo calificar el soporte técnico con más de 5 estrellas.
    Brother David Mary

Preguntas frecuentes

¿No encontraste lo que buscabas en nuestras preguntas frecuentes? ¡No te preocupes! Nuestro equipo de soporte, reconocido y siempre dispuesto a ayudar, está a solo un mensaje de distancia.

Ya sea una pregunta rápida o algo más específico, nos aseguraremos de que obtengas las respuestas que necesitas.

WordPress es la herramienta más popular del mundo para crear y administrar un sitio web. Es lo suficientemente flexible para los expertos, pero lo bastante simple para principiantes, razón por la cual impulsa desde sitios de pequeños negocios hasta grandes tiendas en línea. Es un proyecto de código abierto, lo que significa que una comunidad global de desarrolladores lo mejora constantemente.

Es un servicio de hosting diseñado específicamente para que los sitios de WordPress funcionen mejor. Nosotros nos encargamos de la parte técnica para optimizar el rendimiento y la seguridad, para que tú no tengas que hacerlo. Tu cuenta viene con WordPress preinstalado, lo que significa que puedes saltarte el proceso de configuración y empezar directamente a construir tu sitio.

Hemos pasado años perfeccionando la configuración ideal para que tú no tengas que preocuparte por ello. Tu sitio viene preconfigurado para velocidad y seguridad desde el primer momento, sin necesidad de adivinanzas. Protegemos automáticamente su sitio web contra amenazas comunes y nuestro equipo de asistencia 24/7 está compuesto por expertos reales que estarán encantados de ayudarte. Creemos que esa es una muy buena razón, pero puedes probar nuestros servicios sin riesgo alguno gracias a nuestra garantía de devolución de dinero y decidir por ti mismo.

Porque la velocidad importa. Hoy en día, los usuarios esperan que un sitio web cargue en menos de un segundo. Si tarda más, se corre el riesgo de perderlos para siempre. Los sitios web más rápidos obtienen mejores posiciones en los motores de búsqueda, registran tasas de conversión más altas y retienen a los visitantes durante más tiempo. Aunque la optimización del sitio web ayuda, tu proveedor de hosting es quien hace la mayor parte del trabajo.

Es muy fácil. Solo regístrate en uno de nuestros planes de hosting y te instalaremos WordPress previamente. Recibirás un correo electrónico con tus datos de inicio de sesión y podrás empezar a crear tu sitio web de inmediato. Si tienes alguna duda, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.

Porque construimos nuestro hosting tal y como nos gustaría usarlo, con servidores ultrarrápidos, una red confiable y un equipo de asistencia que realmente disfruta resolver problemas. Además, incluimos elementos esenciales como un dominio gratuito y un certificado SSL durante el primer año. Es fácil de usar para principiantes, pero con todas las funciones avanzadas que los desarrolladores buscan.

Nos obsesiona la velocidad. Aunque no podemos revelar toda la receta, entre los ingredientes clave se encuentran nuestros servidores AMD EPYC con unidades NVMe, que gestionan más tráfico y ofrecen velocidades de lectura/escritura más rápidas. También puedes elegir la ubicación de tu centro de datos para estar más cerca de tus visitantes y nuestras herramientas de almacenamiento en caché, como Turbo Cache, almacenan el contenido de tu sitio web para que se pueda visualizar al instante.

Depende de lo que necesites. Nuestros planes básicos son ideales para sitios personales o principiantes. Si tu sitio está creciendo y recibiendo más tráfico, un plan empresarial es el siguiente paso. Para desarrolladores o sitios con mucho tráfico que necesitan un rendimiento avanzado y herramientas personalizadas, nuestros planes premium son la mejor opción.

Obtienes todo lo que necesitas para empezar y crecer. Eso incluye WordPress preinstalado, un panel de control fácil de usar, copias de seguridad diarias, un dominio gratuito durante el primer año, funciones de seguridad como protección contra ataques DDoS y análisis de malware. Además, puedes ampliar fácilmente tu sitio con miles de temas y plugins gratuitos de WordPress.

Es nuestra configuración preconfigurada diseñada para ofrecerte el mejor rendimiento y seguridad sin que tengas que tocar nada. Algunas personas cargan sus sitios con complementos para intentar que sean más rápidos o seguros, pero esto a menudo tiene el efecto contrario. Ya hemos realizado las pruebas necesarias para descubrir qué funciona, por lo que obtienes una configuración optimizada desde el primer día.

Una vez que inicies sesión en tu panel de control de WordPress, dirígete a la sección “Apariencia”. La forma más fácil de empezar es utilizando un tema prediseñado. Puedes explorar miles de temas gratuitos, filtrarlos por características o diseño e instalar el que más te guste con un solo clic. Desde allí, puedes activarlo y comenzar a personalizarlo.

Entendemos el atractivo de lo “gratuito”, pero suele tener una trampa. Es posible que tengas que poner anuncios de otras personas en tu sitio y es probable que recibas un soporte limitado (o inexistente) cuando algo falle. Por unos pocos dólares al mes, puedes obtener un hosting rápido, sin anuncios y un equipo de expertos listos para ayudarte las 24/7. Creemos que es una inversión que vale la pena.

El software de WordPress en sí es gratuito, al igual que miles de temas y plugins. Para muchos sitios nuevos, los únicos costos son el hosting y un nombre de dominio. A medida que tu sitio web crezca, es posible que quieras invertir en plugins o temas premium. Si tu tráfico aumenta significativamente, es posible que superes un plan compartido y quieras actualizarlo, pero nuestros planes asequibles son el lugar perfecto para empezar.

Comenzó en 2003 como una sencilla plataforma para blogs y creció porque era fácil de usar y flexible. Un gran avance fue la incorporación de la compatibilidad con plugins, lo que permitió a los desarrolladores añadir casi cualquier funcionalidad que pudieran imaginar. Hoy en día, cuenta con el apoyo de una enorme comunidad global que lo mejora constantemente. Su simplicidad y potencia son las razones por las que es el creador de sitios web más popular del mundo.

Por supuesto. Si te tomas en serio tu sitio web, es una inversión inteligente. El hosting especializado está optimizado para WordPress, lo que se traduce en un mejor rendimiento, mayor seguridad y una gestión más sencilla para ti. Funciones como las actualizaciones automáticas y la asistencia técnica especializada en WordPress te ahorran tiempo y te evitan dolores de cabeza, convirtiéndolo en un recurso invaluable.

Sí y nosotros nos encargamos. Ofrecemos migración gratuita de sitios web con nuestros planes de hosting para WordPress. Nuestro equipo de expertos transferirá todo tu sitio web (archivos, base de datos y todo lo demás) para asegurar una transición fluida con el mínimo tiempo de inactividad. Así te ahorras las molestias y preocupaciones de cambiar de proveedor.

Aunque puedes obtener un sitio web gratuito en WordPress.com, tiene limitaciones. Tendrás que utilizar un subdominio de WordPress (como tusitio.wordpress.com) y no tendrás control total sobre la personalización. Para un sitio web profesional, lo mejor es el hosting propio con un proveedor como nosotros. Te da la libertad de utilizar tu propio dominio y crear tu sitio web exactamente como quieras.

El costo puede variar en función del tipo de plan que necesites. Ofrecemos una gama de planes de hosting asequibles diseñados para adaptarse a diferentes presupuestos y necesidades, desde hosting compartido básico hasta potentes soluciones administradas. Invertir en el plan adecuado es clave para el rendimiento y el crecimiento de tu sitio web, por lo que es importante elegir con cuidado.