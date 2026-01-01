Términos de servicio

Esta traducción al español se proporciona únicamente para tu comodidad. En caso de cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

1. Propósito

Estos Términos del Servicio (“TDS”) representan la base de un contrato entre tú, o la entidad en cuyo nombre estás celebrando este acuerdo (“tú” o “tu”), y Hosting.com, operado por A2 Hosting, LLC. Por lo tanto, a los fines de estos Términos y Condiciones, “Hosting.com” y cualquier referencia a “A2 Hosting”, “nosotros” o “nos” se referirá a A2 Hosting LLC, una compañía de responsabilidad limitada constituida en Delaware. (“Hosting.com”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”). La información legal de la empresa se puede consultar en la sección Detalles de la Compañía.

Al comunicarte con nosotros, navegar por nuestras propiedades web o utilizar nuestros Servicios, aceptas estos Términos del Servicio (TDS) y te comprometes a cumplir con la versión vigente de: estos TDS, nuestra Política de Uso Aceptable, nuestra Política de Soporte, nuestra Política de Reembolsos y Facturación, nuestra Política de Privacidad, nuestra Política de Mantenimiento de Servidores y nuestra Política DMCA, cada una de las cuales se integra en los TDS por referencia (en conjunto, las “Políticas”). Estas Políticas pueden ser modificadas ocasionalmente por nosotros y, al continuar utilizando nuestros Servicios, aceptas estar sujeto a dichas modificaciones. La versión más reciente de estos TDS siempre estará disponible aquí.

2. Clientes

Si bien facilitamos tu actividad comercial en Internet, actuamos como un contratista independiente. Solo tenemos control sobre los productos y servicios que proporcionamos directamente y no somos responsables de tus acciones, las acciones de proveedores de servicios externos o las acciones de las personas que utilicen tu instancia de dichos productos y servicios (“Usuarios Finales”).

3. Servicios

Hosting.com ofrece una variedad de productos y servicios a sus clientes, los cuales se denominan colectivamente en estos TDS como los "Servicios". Independientemente de si pagas por un Servicio o este se proporciona como parte de un paquete, como un servicio independiente a precio completo, con descuento o de forma gratuita, cualquier Servicio que solicites o permitas que sea proporcionado por Hosting.com se incluye como parte de los “Servicios” a los que hacemos referencia en estos TDS y en las demás Políticas. Todos los Servicios están sujetos a cada una de nuestras Políticas. Sin embargo, si alguna de nuestras Políticas, descripciones de servicio o artículos de la base de conocimiento, según corresponda, no coincide con lo establecido en estos TDS, prevalecerán estos TDS.

Algunos Servicios también pueden ser proporcionados por terceros, y sus términos de servicio o uso, que pueden contener condiciones adicionales o diferentes, también se aplicarán a tu uso de dichos Servicios. Podemos modificar las especificaciones o los detalles de los Servicios en cualquier momento, aunque no estamos obligados a realizar dichos cambios. Además, los terceros con los que contratamos para ofrecer Servicios pueden modificar sus ofertas en cualquier momento, incluso entre el momento de la compra y la fecha en que los Servicios sean entregados. Nos comprometemos a hacer esfuerzos comercialmente razonables para informarte sobre cualquier cambio en los Servicios.

a. Oferta de Servicios

Hosting.com ofrece una amplia variedad de productos y servicios, incluyendo, entre otros:

Hosting Web Compartido

VPS (Servidor Privado Virtual) Administrado y No Administrado

Hosting para Revendedores

Hosting en la Nube

Servidores Dedicados Administrados y No Administrados

Hosting de Correo Electrónico

Registro de Dominios

Para conocer los límites de uso de todos los Servicios ofrecidos por Hosting.com, consulta nuestra Política de Uso Aceptable.

b. Términos Específicos para los Servicios de Nombres de Dominio

i. Nosotros actuamos como revendedores de nombres de dominio. Cuando solicitas el registro de un dominio, tu solicitud será transmitida a nuestros socios registradores de confianza. El registro del dominio será procesado por los registradores acreditados correspondientes, incluyendo, entre otros, Enom, Inc. (una compañía de Tucows), Tucows Inc. y Netregistry Pty Ltd (WebCentral), todos ellos registradores acreditados por ICANN. Al utilizar nuestros Servicios de Registro de Dominios, aceptas cumplir con las políticas y procedimientos de registro de dominios establecidos por nuestros socios registradores. Te recomendamos leer detenidamente dichas políticas y procedimientos. Debido a la naturaleza técnica del proceso de registro de dominios, no podemos garantizar que tu dominio sea registrado exitosamente. Una vez registrado, es tu responsabilidad asegurarte de que el dominio no caduque y sea renovado a tiempo. No nos hacemos responsables por la caducidad de un dominio ni por los daños derivados de dicha caducidad. Realizaremos esfuerzos comercialmente razonables para renovar automáticamente cualquier dominio configurado con la opción de auto-renovación. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER RENOVACIÓN RECAE EXCLUSIVAMENTE EN TI, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FALLO EN LA RENOVACIÓN O AUTO-RENOVACIÓN, LA EXPIRACIÓN DE UN DOMINIO O EL REGISTRO DE UN DOMINIO EXPIRADO POR UN TERCERO.

ii. Es tu exclusiva responsabilidad investigar y asegurarte que el nombre de dominio que registres no infrinja los derechos legales o de propiedad intelectual de terceros. Nosotros no verificamos si el dominio que registras o utilizas infringe los derechos de terceros, por lo que te recomendamos consultar con un asesor legal antes de proceder con el registro de cualquier dominio.

iii. Hosting.com hará esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con cualquier orden legal que requiera cancelar, modificar o transferir tu nombre de dominio.

La Política de Transferencia de ICANN exige que se aplique un bloqueo de transferencia de 60 días a tu(s) dominio(s) en caso de cualquier “Cambio de Registrante”. Hosting.com actualmente bloquea tu dominio ante cualquier cambio relacionado con tu información de WhoIs. Esta medida está diseñada para proteger tu dominio de intentos no autorizados de transferencia. No ofrecemos la opción de excluirse de este bloqueo de 60 días.

Cualquier “Cambio de Registrante”, según lo definido por la Política de Transferencia de ICANN, someterá el dominio a un bloqueo de transferencia de 60 días. Por favor, ten en cuenta que los parámetros que activan este bloqueo están sujetos a cambios. Los parámetros actuales que lo activan incluyen:

Cambio del nombre del registrante

Cambio del apellido del registrante

Cambio del nombre de la organización del registrante

Cambio del correo electrónico del registrante

También aceptas y entiendes las políticas de verificación de dominios de ICANN, así como cualquier otra política actual o futura que puedan implementar. Puedes encontrar más información aquí:

https://www.enom.com/reseller/legal-policy-agreements/registrant-benefits-and-responsibilities/

https://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational

https://webcentral.au/service-terms

https://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits

c. Términos que Aplican a Todos los Servicios de Hosting

i. Nuestras cuentas de hosting reciben un ancho de banda asignado según el paquete que selecciones. El ancho de banda de los Servicios adquiridos no se acumula ni es acreditable entre períodos. En caso de que requieras más ancho de banda del que hayas contratado, tu cuenta puede ser suspendida hasta el siguiente período, puedes adquirir ancho de banda adicional actualizando tu cuenta, tu cuenta puede ser cancelada por violar los términos del paquete adquirido, o podemos cobrarte un cargo adicional por el exceso, a nuestra exclusiva discreción.

ii. Proporcionaremos, como parte del costo del Servicio, la cantidad de direcciones IP principales incluidas en el plan que selecciones. Puedes solicitar direcciones IP adicionales por un costo extra. Si necesitamos cambiar alguna de las direcciones IP asignadas, te notificaremos del cambio por correo electrónico. Puedes utilizar las direcciones IP proporcionadas únicamente en relación con los Servicios y no pueden ser transferidas.

iii. Al usar nuestros Servicios de hosting, no puedes imponer cargas excesivas sobre nuestras CPU, servidores u otros recursos, incluidos nuestros servicios de soporte al cliente. Entiendes que el ancho de banda, las velocidades de conexión y otros indicadores similares de capacidad representan valores máximos. Alcanzar de manera constante estos valores puede dar lugar a que necesitemos imponer restricciones a tu uso de los Servicios, lo que incluye la suspensión o terminación de tu cuenta o la reducción del ancho de banda disponible para ti (también conocido como limitación de ancho de banda), a nuestra entera discreción. Aceptas que podemos imponer restricciones a tu uso de los Servicios o de los servicios de soporte al cliente en la medida en que excedas el uso de estos recursos en comparación con otros clientes en condiciones similares.

d. Términos que Aplican a Servicios de Hosting en Particular

i. Para todos los Servicios de Hosting No Administrados, eres el único responsable de proporcionar los firewalls y el software, así como de la instalación, mantenimiento, seguridad y copias de seguridad de dichos Servicios de Hosting No Administrados.

ii. Si utilizas un Servicio de Hosting Administrado o No Administrado con Acceso Root, reconoces que eres el único responsable de cualquier cambio que realices al usar dicho acceso, y que Hosting.com podría no ser capaz de corregir esos cambios, recuperar datos o revertir cualquier daño causado al utilizar las capacidades de Acceso Root. Haremos esfuerzos comercialmente razonables para resolver problemas a solicitud, según lo establecido en nuestra Política de Soporte.

iii. Las cuentas de Cloud VPS Hosting se facturan según el uso y los cargos se acumulan durante el período de facturación en función de los recursos utilizados. El pago inicial de la compra se acredita a tu cuenta y luego se aplica a tu(s) próxima(s) factura(s). Dado que las configuraciones pueden cambiarse en cualquier momento, tu factura siempre mostrará un desglose detallado de los recursos utilizados. Puedes encontrar información adicional en nuestra Política de Facturación y Reembolsos.

iv. Las cuentas de VPS Hosting tienen permitido usar un máximo de dos millones (2.000.000) de inodos.

v. Las cuentas de Hosting Web Compartido tienen permitido usar un máximo de seiscientos mil (600.000) inodos y treinta y cinco (35) conexiones HTTP concurrentes al servidor. Los backups deben descargarse y eliminarse después de su creación.

vi. Para las cuentas de Hosting Compartido, Reseller, Administrado y Core Administrado, los backups con más de treinta (30) días en la cuenta del cliente podrán ser eliminados del servidor a nuestra discreción.

vii. Para Hosting Web Compartido y Hosting Reseller, los términos “ilimitado” y “sin medición” se definen según nuestra experiencia con clientes en condiciones similares. Esto significa que tu uso de los recursos no puede superar el uso habitual de clientes con características similares. El uso del hosting compartido o reseller no puede incluir: (i) transmisión de contenido (streaming) que no sea parte esencial del funcionamiento de tu sitio web, (ii) gestión de galerías de fotos muy grandes, (iii) almacenamiento de una gran cantidad de imágenes digitales sin comprimir o en tamaño completo, (iv) prestación de servicios de archivos en línea (FTP), (v) distribución de archivos de audio o video de gran tamaño, como archivos MP3, (vi) copias de seguridad en línea (por ejemplo, respaldo de computadoras de escritorio/portátiles, archivos u otros datos que no estén directamente relacionados con el sitio web). Aceptas que podemos eliminar materiales no permitidos de nuestros servidores en cualquier momento, a nuestra exclusiva discreción y sin previo aviso.

También podemos eliminar los siguientes tipos de archivos si determinamos que están utilizando cantidades excesivas de espacio en disco, especialmente si afectan a otros clientes: (i) Copias de seguridad de cPanel u otros almacenados localmente. (ii) Copias de seguridad de Softaculous almacenados localmente. (iii) Archivos temporales de backups de Softaculous. (iv) Copias de seguridad comunes de CMS almacenados localmente. (v) Archivos temporales de copias de seguridad comunes de CMS. (vi) Registros (logs) de copias de seguridad comunes de CMS. (vii) Registros de errores con tamaños excesivos.

(viii) Cualquier otro archivo grande que no sea necesario para la funcionalidad principal del sitio web o que no contenga datos valiosos.

viii. Para nuestros servicios de Hosting Web Compartido con cPanel y Hosting Reseller con cPanel, proporcionaremos copias de seguridad gratuitas de tus datos. Estas copias de seguridad se realizarán utilizando nuestros mejores esfuerzos comerciales razonables y pueden no incluir todos los archivos, incluyendo algunos archivos de correo electrónico, debido a limitaciones técnicas. Las copias de seguridad gratuitas están limitadas a un total de 50GB. Si el uso de disco de tu cuenta supera los 50 GB, tu cuenta dejará de recibir copias de seguridad automáticas. Te recomendamos descargar cualquier copia de seguridad de cPanel y almacenarla localmente.

ix. El Hosting de Correo permite al usuario utilizar ciertos Servicios, incluidos los servicios de cPanel, para crear o eliminar cuentas de correo electrónico, administrar contraseñas, establecer cuotas de espacio en los buzones o configurar otros ajustes específicos del servidor. Los servicios de Hosting de Correo están sujetos a ciertas limitaciones de almacenamiento, y eliminamos automáticamente los correos electrónicos en la carpeta de papelera o eliminados cuando tienen más de treinta (30) días, con el fin de ayudarte a gestionar los límites de almacenamiento. También podemos eliminar los correos electrónicos en las carpetas de spam o correo no deseado cuando superen los treinta (30) días. Independientemente de cualquier servicio de copia de seguridad gratuita, debes respaldar y guardar tus correos electrónicos localmente para asegurarte de que estén disponibles cuando los necesites. Si un correo electrónico es eliminado, utilizaremos esfuerzos comerciales razonables para recuperarlo, pero no podemos garantizar la recuperación de todos los correos. Las cuentas de correo electrónico pueden estar sujetas a cuotas de almacenamiento especificadas en el paquete correspondiente.

x. Nuestros servicios de Hosting de Correo no garantizan que tus correos electrónicos entrantes y salientes sean entregados correctamente; configuraciones fuera de nuestro control pueden afectar la entregabilidad del correo, incluyendo que los mensajes sean enviados a la carpeta de spam o que no se entreguen en absoluto. El bloqueo de direcciones IP por parte de terceros, algo que está fuera de nuestro control, también puede afectar la entrega de los correos electrónicos.

4. Revendedores

Ya sea que seas un revendedor o que utilices los Servicios de Hosting para Revendedores, aceptas cumplir y estar sujeto a los términos de estos TDS y nuestras Políticas, incluyendo todas las disposiciones relacionadas con la indemnización y la terminación en caso de una violación de estos TDS o nuestras Políticas. Se rechazan específicamente todos los términos, representaciones, garantías o convenios adicionales o diferentes a los incluidos en estos TDS o en nuestras demás Políticas, incluyendo aquellos hechos sobre las capacidades de cualquier Servicio por parte de terceros. Además, cualquier término adicional o diferente propuesto se considerará una violación de los Términos del Servicio y podría resultar en la cancelación de tu cuenta.

5. Acceso

No tendrás acceso físico a ninguno de los servidores en los que se almacena tu información. Estos servidores a menudo serán compartidos con terceros. El uso por parte de cualquier tercero puede afectar tu uso y administración del servidor. No deberás tomar ninguna acción para limitar el uso, alterar el servidor, la funcionalidad del Servicio o la funcionalidad de cualquier equipo relacionado.

6. Paneles de Control

a. cPanel

i. Los Servicios de cPanel son proporcionados a través de un tercero. Cuando te suscribes al uso de cPanel con cualquiera de los Servicios, aceptas quedar sujeto al Acuerdo de Licencia de Usuario Final de cPanel, disponible en: https://cpanel.com/legal-store.html. Por favor, asegúrate de revisar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de cPanel antes de utilizar los Servicios relacionados con cPanel.

ii. A partir del 1 de enero de 2021 (la “Fecha de Inicio de la Nueva Licencia de cPanel”), si tu plan de hosting web incluye acceso a Servicios relacionados con cPanel, se aplicará una licencia de cPanel a tu plan. El plan de hosting web que tengas contratado determinará qué tipo de licencia de cPanel será aplicable. Cada tipo de licencia de cPanel incluye un número determinado de cuentas cPanel que pueden ser creadas. Si necesitas más cuentas cPanel de las que incluye la licencia predeterminada de tu plan, es posible que debas actualizar tu plan o adquirir cuentas cPanel adicionales.

b. Plesk

Los Servicios de Plesk son proporcionados a través de un tercero. Cuando te suscribes al uso de Plesk con cualquiera de los Servicios, aceptas quedar sujeto al Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Plesk, disponible en: https://www.plesk.com/eula/. Por favor, asegúrate de revisar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Plesk antes de utilizar los Servicios relacionados con Plesk.

c. Jetpack para WordPress

Los servicios de Jetpack son proporcionados por un tercero, Automattic Inc. Al suscribirte a los servicios de Jetpack en relación con sitios de WordPress alojados con nosotros, aceptas quedar sujeto al Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Jetpack, disponible en: https://wordpress.com/tos/. Por favor, revisa el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Jetpack antes de utilizar cualquier servicio de Jetpack en los sitios web alojados con nosotros.

d. Titan

Los servicios de correo electrónico Titan son proporcionados y operados por un tercero, Titan Solution Ltd SEZC. Al suscribirte a los servicios de Titan a través de nosotros, aceptas quedar sujeto a los Acuerdos y Políticas de Titan (incluidos los Términos del Cliente y la Política de Privacidad de Titan, disponibles aquí), los cuales pueden ser actualizados por Titan periódicamente. Por favor, revisa cuidadosamente estos documentos antes de utilizar los servicios de Titan.

Hosting.com no es responsable del funcionamiento, la disponibilidad ni el contenido de los servicios de Titan, y renuncia a cualquier responsabilidad por interrupciones, errores o daños derivados del uso que hagas de dichos servicios. El uso de los servicios de Titan se rige exclusivamente por los términos y políticas de Titan. Esto no afecta nuestras responsabilidades con respecto a los servicios proporcionados directamente por Hosting.com.

Cuando utilizas los servicios de correo electrónico Titan, ciertos datos personales (como el contenido de tus correos electrónicos, metadatos y el uso de tu cuenta) serán tratados por Titan de acuerdo con su Política de Privacidad, y no por la nuestra. Nuestra Política de Privacidad seguirá aplicándose únicamente a los datos personales que procesamos directamente en relación con tu cuenta de hosting.com, por ejemplo, para la gestión de suscripciones.

e. Enhance

Los servicios de Enhance son proporcionados por un tercero. Al suscribirte al uso de Enhance con cualquiera de los Servicios, aceptas quedar sujeto al Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Enhance, disponible en: https://enhance.com/terms. Por favor, asegúrate de revisar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Enhance antes de utilizar los servicios relacionados con Enhance.

f. Uso

Ten en cuenta que, respecto a cualquier Servicio de panel de control, ya sea Plesk o cPanel, tu uso de dichos Servicios no puede exceder el de clientes en situación similar. Aceptas que podamos imponer restricciones a tu uso de los Servicios en la medida en que este supere el uso habitual de estos recursos por clientes comparables. Las restricciones pueden incluir la obligación de eliminar cuentas inactivas o sin uso, así como accesos o licencias, con el fin de moderar tu utilización de los Servicios de panel de control.

7. Registro; Información de la Cuenta

a. Registro

GARANTIZAS QUE, ANTES DE UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS O CREAR UNA CUENTA, TIENES AL MENOS 18 AÑOS DE EDAD Y LA AUTORIDAD PARA VINCULARTE A TI MISMO O A LA ENTIDAD QUE REPRESENTAS A ESTOS TDS. Podrías estar sujeto a una verificación de crédito y a un proceso de revisión para prevenir fraudes, para lo cual deberás proporcionar información precisa y veraz. Además, antes de utilizar los Servicios, declaras y garantizas a Hosting.com que: i. Cuentas con la experiencia y el conocimiento necesarios para utilizar los Servicios. ii. Comprendes y aceptas los riesgos inherentes para ti, tu empresa y tu persona, que surgen del uso de los Servicios en particular y de realizar negocios en Internet en general. iii. Proporcionarás el material necesario que podamos implementar para poder prestar los Servicios.

b. Información de la Cuenta

Debes proporcionarnos información precisa y veraz al momento de crear tu cuenta. Asimismo, deberás mantener esta información actualizada, incluyendo tu dirección de correo electrónico, durante toda la relación con nosotros. En ocasiones, podremos necesitar comunicarnos contigo por correo electrónico respecto a tus Servicios. No asumimos ninguna responsabilidad ni obligación por interrupciones en los Servicios o por daños de cualquier tipo derivados de comunicaciones por correo electrónico que sean redirigidas, bloqueadas por aplicaciones de terceros o como resultado de que no mantengas actualizada tu información de cuenta y de contacto, o por circunstancias fuera de nuestro control.

c. Seguridad de la Cuenta

i. Eres responsable de todas las acciones realizadas con, por medio de o bajo las credenciales de tu cuenta, ya sean ejecutadas por ti o por terceros. Todo lo relacionado con el acceso a la cuenta, contraseñas y demás medidas de seguridad es de tu exclusiva responsabilidad. Hosting.com no será responsable por daños directos o indirectos que resulten del acceso no autorizado a tu cuenta o del uso indebido de la misma.

ii. Además de los términos establecidos en la Política de Soporte, en relación con los servicios de soporte, serás responsable de todas las acciones autorizadas que realice nuestro personal de soporte utilizando tu acceso. Antes de solicitar soporte, deberás realizar un respaldo de tus datos.

iii. Aceptas otorgar a Hosting.com permiso para acceder a tus cuentas con el fin de solucionar problemas técnicos relacionados con la cuenta o el servidor, así como para confirmar el cumplimiento de todas nuestras Políticas. Además, realizamos escaneos automatizados de datos con fines de seguridad y nos reservamos el derecho de cambiar permisos, modificar archivos o poner en cuarentena archivos que se consideren maliciosos.

8. Plazo del Acuerdo; Facturación y Pago

a. Plazo

No estamos obligados a prestar los Servicios hasta que recibamos el pago de tu parte al completar el proceso de compra a través de nuestra plataforma web (la “Fecha de Vigencia”). La prestación de los Servicios comenzará en la Fecha de Vigencia y continuará hasta la fecha indicada en la página que describe los Servicios dentro de tu panel de cliente (“Plazo Inicial”).

b. RENOVACIÓN AUTOMÁTICA.

El Plazo Inicial se RENOVARÁ AUTOMÁTICAMENTE por períodos sucesivos de igual duración (cada uno, un “Plazo de Renovación”). Para más información sobre la renovación automática, consulta nuestra Política de Reembolsos y Facturación. Si no deseas continuar con los Servicios, debes notificarnos antes de que se procese la renovación automática para un Plazo de Renovación, utilizando uno de los métodos indicados a continuación.

Puedes notificarnos mediante:

i. Enviando una cancelación al menos un (1) día antes del inicio de un Plazo de Renovación mediante nuestro formulario de cancelación en línea disponible en tu panel de cliente.

c. Terminación

Independientemente del método de cancelación que elijas, se requiere una prueba válida de propiedad de la cuenta y la autorización correspondiente para poder dar por terminada una cuenta.

i. Terminación por Conveniencia

Cualquiera de las partes puede terminar los Servicios por conveniencia mediante un aviso escrito con al menos quince (15) días de antelación a la otra parte. Sólo aceptamos cancelaciones a través de nuestro formulario de cancelación en línea, disponible en tu panel de cliente. Si decides cancelar por conveniencia, serás responsable de todos los cargos correspondientes a la duración del Plazo Inicial o del Plazo de Renovación activo en ese momento. Para obtener más detalles sobre nuestra Garantía de Devolución de Dinero, consulta nuestra Política de Reembolsos y Facturación.

Antes de cancelar, te solicitamos, aunque no es un requisito obligatorio, que nos contactes y solicites una escalación de tu caso si tu decisión de cancelar se debe a servicios insatisfactorios o a una respuesta insatisfactoria a un problema previo. Si tú acuerdo con nosotros es por un plazo definido, te pedimos que nos contactes antes de cancelar para determinar cuáles serán los cargos aplicables en relación con la terminación. Todas las solicitudes de cancelación deben enviarse a través de nuestro formulario de cancelación en línea, disponible en tu panel de cliente.

ii. Terminación por parte de Hosting.com

Hosting.com se reserva el derecho de suspender o cancelar inmediatamente los Servicios sin previo aviso en los siguientes casos: a. Por una violación de estos TDS, incluyendo cualquiera de nuestras Políticas. b. Por tu incumplimiento en el pago de cualquier monto adeudado. c. Para prevenir una interrupción del servicio por parte de un proveedor de servicios de Internet u otro proveedor de servicios de red. d. Para proteger la integridad de la red de Hosting.com o la seguridad de los Servicios. No tienes derecho a recibir notificación ni a presentar objeciones en caso de que ejerzamos estos derechos. Al producirse la terminación: Tu cuenta será cerrada. Los datos serán eliminados, en la medida en que la ley lo permita. Todos los cargos y tarifas pendientes deberán ser pagados en su totalidad. Una vez cerrada tu cuenta, no tendremos ninguna responsabilidad de: (x) Reenviar correos electrónicos u otras comunicaciones. (y) Mantener cualquier copia de seguridad de datos anterior a la fecha de terminación. Si lo deseas y es permitido, te recomendamos mantener activo el servicio durante un período de transición si planeas reenviar tus correos electrónicos u otras comunicaciones. En caso de que suspendamos o terminemos tu uso de los Servicios debido a una violación de estos TDS, incluyendo cualquiera de nuestras Políticas, no se emitirá ningún crédito o reembolso.

iii. Por Incumplimiento

Puedes terminar los Servicios en caso de que se produzca un incumplimiento material por parte de Hosting.com, siempre que dicho incumplimiento no haya sido subsanado dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción, por nuestra parte, de una notificación escrita sobre el incumplimiento. Un incumplimiento material no incluye ninguno de los elementos enumerados en la Sección 19(b). La notificación de incumplimiento material debe contener el detalle suficiente que nos permita identificar el incumplimiento e intentar tomar medidas correctivas.

iv. Acceso Posterior a la Terminación

Hosting.com no tiene ninguna obligación, ni el cliente que haya terminado su contrato tiene derecho de mantener o proporcionar copias de seguridad de los datos. Incluso si podemos proporcionar datos desde una copia de seguridad de una cuenta que ha sido terminada, Hosting.com no está obligado a restaurar dicha copia de forma gratuita. Si deseas que te proporcionemos el servicio de recuperación de respaldo, tú y Hosting.com deberán celebrar un acuerdo separado, el cual incluirá el reembolso de los costos incurridos por Hosting.com. Todos los datos de las cuentas que no se renueven o sean terminadas serán eliminados de nuestros servidores y probablemente se perderán de forma irreversible. Cualquier paquete de registro de dominios asociado a estas cuentas también será cancelado.

v. Facturación, Reembolsos y Pagos

Consulta nuestra Política de Reembolsos y Facturación para obtener información adicional sobre los procesos y procedimientos de facturación, reembolsos y pagos.

9. Garantía de Devolución de Dinero sin Complicaciones

Si simplemente has cambiado de opinión sobre los Servicios, ofrecemos una garantía de devolución de dinero sin complicaciones. Puedes ejercer esta opción una sola vez. Además, esta garantía se aplica únicamente a tu primer período de servicio, y no a renovaciones o períodos posteriores. Debes notificarnos tu deseo de cancelar dentro de los plazos establecidos para tus servicios. Recibirás entonces un reembolso completo del dinero pagado hasta la fecha de terminación, menos las tarifas de registro de dominio u otros gastos no reembolsables. Esta garantía no aplica a: Registros, renovaciones o transferencias de nombres de dominio. Servidores dedicados personalizados (bespoke dedicated servers). Para mayor claridad, nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de vincular cuentas de clientes diferentes al aplicar esta sección. La garantía de devolución de dinero aplica por los siguientes períodos:

Todos los productos, excepto Dominios, Servidores y ciertos productos de terceros*: 30 días.

*Los productos de terceros incluyen, entre otros, las licencias de Microsoft 365 Business. En tales casos, la exclusión de la garantía de devolución de dinero sin complicaciones te será notificada antes de completar la compra.

10. Uso de los Servicios

Tu uso de los Servicios está regido por estos TDS, incluyendo nuestras Políticas. HOSTING.COM NO GARANTIZA que los Servicios sean ininterrumpidos o continuos, ni que puedas acceder a la red de Hosting.com en un momento específico, ni que cualquier dato transmitido por Hosting.com sea preciso, esté libre de errores, libre de virus, sea seguro o inofensivo.

11. Testimonios

Puedes proporcionarnos un respaldo escrito o verbal de nuestros Servicios en relación con tu uso de los mismos (“Testimonio”). El Testimonio será un relato real y de primera mano de tu experiencia utilizando nuestros Servicios. Cualquier Testimonio que nos proporciones será de nuestra propiedad y podremos, a nuestra discreción, utilizarlo para promocionar nuestros Servicios en persona, en material impreso, en línea o en cualquier otro medio. También podremos editar el Testimonio por brevedad u otros motivos, siempre que mantenga la esencia de tu Testimonio original. Al proporcionarnos un Testimonio, aceptas que podamos usar tu nombre, la inicial de tu apellido, tu estado de residencia, voz o imagen y/o información de contacto en relación con la publicación del mismo. Si en cualquier momento deseas que dejemos de usar tu Testimonio, por favor contáctanos utilizando la información de contacto indicada en la Sección 18, y dejaremos de usarlo tan pronto como procesemos tu solicitud.

12. Copias de seguridad de datos

RECONOCES QUE ES TU ÚNICA RESPONSABILIDAD REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS Y MANTENER COPIAS DE TUS DATOS FUERA DE LA RED DE HOSTING.COM. Hosting.com no se hace responsable por ninguna pérdida o corrupción de datos, incluyendo aquellas que resulten de: (i) Nuestras acciones autorizadas. (ii) Las acciones que realices al usar los Servicios. (iii) Fallas de hardware. (iv) Fallas de software u otras tecnologías. (v) Terminación, cancelación o suspensión de la cuenta.

13. Licencias; Propiedad intelectual; Propiedad de los datos

a. Los servicios realizados o proporcionados por Hosting.com son obras originales de Hosting.com o son trabajos de terceros para los cuales Hosting.com ha obtenido los permisos necesarios para ofrecerlos, y no se consideran “trabajos por encargo”. Por la presente, te otorgamos una licencia para usar los Servicios y la tecnología bajo los términos de estos TDS, incluidas nuestras Políticas. Esta licencia es: No exclusiva: otros también pueden usarla. No transferible: no puedes transferirla a otra persona o entidad. No sublicenciable: no puedes otorgar sublicencias a terceros. Mundial: válida en cualquier parte del mundo. Libre de regalías: no implica pagos adicionales. La licencia terminará cuando tú o Hosting.com den por finalizados los Servicios.

b. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la tecnología y los Servicios de Hosting.com seguirán siendo propiedad de Hosting.com o de sus licenciantes. No tienes permitido: Eludir o intentar eludir cualquier mecanismo diseñado para proteger los derechos de propiedad de Hosting.com o de sus licenciantes sobre la tecnología o los Servicios que se te proporcionan. Realizar ingeniería inversa de dicha tecnología o de los Servicios.

c. Usamos toda la información que recopilamos según lo establecido en los términos de nuestra Política de Privacidad. Por el presente, otorgas a Hosting.com, y a cualquier tercero utilizado por Hosting.com para la prestación de los Servicios, una licencia no exclusiva, no transferible, mundial y libre de regalías para usar, distribuir, transmitir y almacenar en caché el contenido, la tecnología y la información que tú (y, si aplica, tus Usuarios Finales) proporciones, en relación con la prestación de los Servicios.

d. Para obtener información sobre cómo compartimos datos y otra información confidencial, consulta nuestra Política de Privacidad.

14. Garantía de Hosting.com

Hosting.com garantiza que prestará los Servicios de acuerdo con los estándares vigentes de la industria. Para presentar un reclamo por incumplimiento de esta garantía, debes notificarlo por escrito a Hosting.com, especificando el incumplimiento con un nivel de detalle razonable, dentro de los treinta (30) días posteriores al supuesto incumplimiento. Tu único y exclusivo recurso, y la única y exclusiva obligación de Hosting.com, en caso de incumplimiento de esta garantía será, a elección de Hosting.com: (i) volver a realizar los Servicios, o (ii) otorgarte un crédito basado en el período de tiempo durante el cual los Servicios no cumplieron con esta garantía, prorrateado por el período de tiempo en el que sí cumplieron. Los servicios proporcionados por terceros están expresamente excluidos de esta garantía.

15. Tus declaraciones y garantías

a. Aceptas cooperar razonablemente con nosotros para facilitar tu uso de los Servicios. Esta cooperación incluye, entre otros aspectos, proporcionarnos información correcta de contacto y facturación, así como asegurarte de que tú, tus empleados y/o agentes cuenten con la experiencia técnica suficiente para comprender cómo implementar los Servicios.

b. Es tu responsabilidad asegurarte de que puedas conectarte con nosotros para utilizar los Servicios. Declaras y garantizas que tú, o la entidad que representas, cuentan con el conocimiento y las habilidades técnicas necesarias para utilizar los Servicios.

c. Has leído y aceptas los términos establecidos en la Política de Soporte de Hosting.com.

d. Garantizas y declaras que tienes plena autoridad y poder para aceptar los términos de estas Políticas en nombre de la empresa que representas, si corresponde.

e. Garantizas y declaras que tú y/o tu empresa no han sido identificados ni incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

f. Aceptas abstenerte de enviar o recibir cualquier material que pueda infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros (incluidos, entre otros, los derechos de autor y marcas registradas), así como derechos de confidencialidad, privacidad u otros derechos. Si tienes alguna duda sobre la legalidad de tus acciones o de lo que planeas hacer, deberías buscar asesoría legal independiente.

16. Exenciones de responsabilidad

a. Excepto por la garantía establecida en la Sección 14 anterior, los Servicios se proporcionan "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, no infracción o idoneidad para un propósito particular (incluso si dicho propósito es conocido por Hosting.com), o que surjan de prácticas comerciales, usos o costumbres del mercado. Ninguna información o consejo, ya sea oral o escrito, proporcionado por Hosting.com, sus empleados, agentes, propietarios, directores, funcionarios o afiliados en virtud de estos TDS o de otro modo, creará una representación o garantía ni ampliará el alcance de las representaciones y garantías establecidas en estos TDS. Hosting.com no declara ni garantiza que los Servicios estén completos o libres de defectos o errores.

b. Hosting.com no es responsable, y expresamente rechaza toda responsabilidad, por el contenido de cualquier dato transferido hacia ti, desde ti o almacenado por ti o por cualquiera de tus clientes a través de los Servicios que proporcionamos. Hosting.com no se hace responsable de ninguna pérdida de datos, por cualquier motivo. Asimismo, Hosting.com no es responsable por accesos no autorizados, ni por la corrupción, eliminación, robo, destrucción, alteración o divulgación inadvertida de datos, información o contenido transmitido, recibido o almacenado en su red.

c. Hosting.com no es responsable, y rechaza expresamente toda responsabilidad, por violaciones o compromisos de datos ocasionados por tu falta de actualización de aplicaciones web, incluidos complementos (plugins).

d. HOSTING.COM rechaza específicamente cualquier y toda garantía relacionada con los Servicios proporcionados por terceros, independientemente de que dichos Servicios parezcan ser proporcionados por nosotros. Ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, realizada por estas entidades terceras a Hosting.com se transferirá a ti, ni podrás reclamar ser beneficiario de dichas garantías de terceros, independientemente de que esos Servicios parezcan ser proporcionados por nosotros.

e. Algunos estados no permiten que Hosting.com excluya ciertas garantías. Si este es tu caso, tu garantía se limitará a 90 días a partir de la Fecha de Vigencia.

17. Limitación de responsabilidad

a. Es tu obligación garantizar la exactitud, integridad, titularidad, propiedad y seguridad de cualquier cosa que recibas de Internet. ACEPTAS QUE HOSTING.COM NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD, DE NINGÚN TIPO, POR EL CONTENIDO AL QUE TÚ O TUS CLIENTES ACCEDAN DESDE INTERNET.

b. EN NINGÚN CASO HOSTING.COM SERÁ RESPONSABLE ANTE TI EN RELACIÓN CON ESTOS TDS O LOS SERVICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN O TEORÍA DE COMPENSACIÓN, POR: (A) PÉRDIDA DE DATOS, (B) DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, EJEMPLARES, CONSECUENCIALES, INCIDENTALES O PUNITIVOS, INCLUSO SI SE TE HA ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, O (C) PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS, EXPECTATIVAS COMERCIALES, INTERRUPCIONES DE NEGOCIO O PÉRDIDA DE BENEFICIOS ESPERADOS. PARA LOS FINES DE ESTE PÁRRAFO ÚNICAMENTE, EL TÉRMINO “HOSTING.COM” SE INTERPRETARÁ COMO QUE INCLUYE A LOS EMPLEADOS, AGENTES, PROPIETARIOS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS Y AFILIADOS DE HOSTING.COM.

c. NO OBSTANTE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO CONTENIDA EN ESTOS TDS O EN CUALQUIERA DE LAS OTRAS POLÍTICAS, HOSTING.COM NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO O CONSECUENCIAL, INCLUYENDO DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES, PÉRDIDA DE VENTAS O PÉRDIDA DE POSICIONAMIENTO EN MOTORES DE BÚSQUEDA, SUFRIDOS POR TI, TUS USUARIOS, TUS CLIENTES O TUS VISITANTES, INCLUIDOS AQUELLOS OCASIONADOS DURANTE PERIODOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO, SUSPENSIONES DEL SERVICIO O VIOLACIONES DE ESTAS POLÍTICAS.

d. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE HOSTING.COM EN VIRTUD DE ESTOS TDS EXCEDERÁ LOS HONORARIOS TOTALES EFECTIVAMENTE RECIBIDOS POR HOSTING.COM DE TU PARTE DURANTE EL PERÍODO DE TRES (3) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL EVENTO QUE DÉ ORIGEN A DICHA RESPONSABILIDAD.

e. HOSTING.COM NO SERÁ RESPONSABLE POR: (i) EVENTOS DE FUERZA MAYOR DESCRITOS EN LA SECCIÓN 20(b) A CONTINUACIÓN, (ii) PROBLEMAS O INTERRUPCIONES DEL SERVICIO CAUSADOS POR REINICIOS DURANTE LOS PERÍODOS DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR, O (iii) TIEMPOS DE INACTIVIDAD PROGRAMADOS, SEGÚN SE DEFINE EN NUESTRA POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES. NUESTRO COMPROMISO DE TIEMPO DE ACTIVIDAD, DESCRITO EN LA POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, NO APLICA A LAS INTERRUPCIONES EN EL USO DE LA RED QUE SE PRODUZCAN COMO RESULTADO DE UNA VIOLACIÓN DE ESTOS TDS, INCLUIDAS NUESTRAS POLÍTICAS.

18. Indemnización

a. Aceptas indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Hosting.com y a su personal, empresa matriz, subsidiarias y empresas afiliadas, proveedores de servicios externos, y a cada uno de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, accionistas y agentes (cada uno, una “parte indemnizada” y, colectivamente, las “partes indemnizadas”) frente a todas y cada una de las reclamaciones, daños, pérdidas, responsabilidades, demandas, acciones, procesos (legales o administrativos) y gastos (incluidos honorarios razonables de abogados) que surjan de o estén relacionados con: (i) Tu uso de los Servicios, incluyendo cualquier esfuerzo de migración de datos que solicites al personal de Hosting.com o autorices a realizar. (ii) Cualquier violación por tu parte de estos TDS o de cualquiera de las Políticas de Hosting.com, incluidas aquellas que resulten en una interrupción de la red.

(iii) Cualquier incumplimiento de tus declaraciones, garantías o compromisos contenidos en estos TDS, incluidas las Políticas. (iv) Cualquier acto u omisión cometido por ti. Los términos de esta sección permanecerán vigentes tras la terminación de estos TDS o de los Servicios. Para los fines de este párrafo únicamente, el término “tú” incluye a ti, tus clientes, los visitantes de tu sitio web y los usuarios de tus productos o servicios, cuyo uso es facilitado por nosotros.

b. Hosting.com se compromete a indemnizarte y eximirte de responsabilidad, y a su propia costa, defenderte o, a su elección, llegar a un acuerdo respecto a cualquier reclamación, demanda o procedimiento presentado o amenazado en tu contra en la medida en que se base en una reclamación de que los Servicios proporcionados por Hosting.com en virtud del presente infringen alguna patente, derecho de autor o marca registrada de los Estados Unidos. Esta disposición de indemnización se limita expresamente a los Servicios propiedad exclusiva de Hosting.com y no se extiende a productos o servicios proporcionados por terceros. Si está contemplado y permitido en sus acuerdos con proveedores externos, Hosting.com transferirá a ti las disposiciones aplicables de indemnización por propiedad intelectual. Este párrafo estará condicionado a que nos notifiques oportunamente por escrito sobre la reclamación y nos otorgues autoridad total, información y asistencia para su defensa y resolución. Si se ha presentado una reclamación por infracción, o si en opinión de Hosting.com es probable que ocurra, Hosting.com tendrá el derecho, a su elección y costo, de: (i) Obtener para ti el derecho de continuar utilizando el(los) Servicio(s); (ii) Sustituir el(los) Servicio(s), independientemente del fabricante, por otros que realicen la misma o similar función que el(los) Servicio(s) infractor(es), o modificarlos para que dejen de infringir; o (iii) Si ninguna de las alternativas anteriores está razonablemente disponible, terminar de inmediato los Servicios infractores o afectados y reembolsar las tarifas cobradas por el período en el que los Servicios no estuvieron disponibles.

19. Notificaciones

a. Las notificaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico registrada en tu cuenta. Es tu responsabilidad asegurarte de que contemos con tu dirección de correo electrónico más actualizada manteniendo tu información de cuenta al día.

b. Consulta nuestro sitio web para la información de contacto en la mayoría de los casos, incluidos soporte técnico y facturación. Las notificaciones relacionadas con estos TDS y otras Políticas de Hosting.com deben dirigirse a [email protected].

A2 Hosting, LLC.

P.O. Box 2998

Ann Arbor, MI 48106

20. Legal

a. Cumplimiento de la ley

i. Las leyes de exportación de EE. UU. se aplican a tu uso de los Servicios. Es tu responsabilidad confirmar que el uso que haces de los Servicios cumple con las leyes aplicables, y te recomendamos informarte sobre las leyes de exportación de EE. UU. para asegurarte de que tu uso de nuestra red esté conforme con dichas leyes. Puedes encontrar más información sobre las leyes de exportación de EE. UU. en: https://www.export.gov/.

ii. Podemos divulgar información, incluida aquella que puedas considerar confidencial, con el fin de cumplir con una orden judicial, citación, requerimiento, solicitud de descubrimiento, orden, reglamento o solicitud gubernamental, o para proteger nuestro negocio o a terceros de posibles daños. No asumimos ninguna obligación de informarte que hemos proporcionado este tipo de información, a menos que lo hayamos acordado expresamente. En algunos casos, la ley puede prohibirnos brindarte dicho aviso. Nuestra cooperación con litigantes civiles queda a nuestra discreción. La respuesta a solicitudes de entrega de documentos u otros asuntos que requieran más que actividades administrativas básicas implicará un cargo de doscientos dólares (USD $200) por hora. No aceptamos solicitudes de litigantes civiles que exijan la aprobación previa de los gastos y podemos requerir un depósito para garantizar el pago.

b. Fuerza mayor

Excepto por la obligación de pagar las cantidades adeudadas, ninguna de las partes será responsable por retrasos o incumplimientos en la prestación de los servicios debido a eventos fuera de su control razonable, incluidos, entre otros: fallos de servicios de terceros, fallos de software, fallos de hardware, ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), casos fortuitos o de fuerza mayor, interrupciones de ancho de banda, caídas generales de red, terremotos, disputas laborales, escasez de suministros, disturbios, guerras, incendios, epidemias o retrasos de transportistas comunes. Las obligaciones y derechos de la parte eximida se extenderán día a día por un período igual al tiempo que dure el retraso justificable. La parte afectada por un retraso justificable deberá notificar a la otra parte lo antes posible, pero en ningún caso después de más de diez (10) días desde el inicio del evento.

c. Elección de la ley, jurisdicción y fuero

Estos Términos de Uso y tu uso de los Servicios se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, aplicables a los acuerdos celebrados y ejecutados en su totalidad dentro de dicho estado, sin considerar sus principios sobre conflictos de leyes. Las partes renuncian expresamente a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

d. Todas las reclamaciones

Todas las reclamaciones que presentes contra nosotros deberán resolverse de acuerdo con nuestras Políticas. Sin limitar lo anterior, esto incluye reclamaciones basadas en interrupciones del Servicio que estén expresamente contempladas en nuestras Políticas. Cualquier reclamación presentada o interpuesta en contra de nuestras Políticas será considerada como improcedente y constituirá una violación de nuestras Políticas. Si presentas una reclamación contraria a nuestras Políticas, podremos recuperar los honorarios y costos de los abogados. Los honorarios de abogados incluyen cualquier tarifa cobrada por nuestros asesores legales.

e. No renuncia

Ninguna renuncia a un derecho establecido en estos TDS, incluidas nuestras Políticas, constituirá una renuncia posterior a dicho derecho en virtud de estos TDS o de cualquiera de nuestras Políticas.

f. Cesión

Estos TDS pueden ser cedidos por Hosting.com, pero no pueden ser cedidos por ti. Estos TDS serán vinculantes y redundarán en beneficio de los sucesores corporativos y cesionarios autorizados de las partes.

g. Divisibilidad

En el caso de que cualquiera de los términos de estos TDS, incluidas cualquiera de las Políticas, se convierta o sea declarado ilegal o inaplicable por un tribunal con jurisdicción competente, dicho(s) término(s) será(n) revisado(s) para reflejar la intención de Hosting.com, en la medida permitida por la ley aplicable. Todos los términos restantes de estos TDS seguirán siendo plenamente válidos y aplicables.

h. Supervivencia

Las Secciones 11 a 18 seguirán siendo aplicables incluso después de la terminación de estos TDS.

i. Interpretación

Los términos "incluyendo", "incluye" e "incluir" se considerarán seguidos por las palabras "sin limitación", y los elementos ilustrativos que se introduzcan de esta manera no limitarán el alcance del término general correspondiente, sino que se entenderán únicamente a modo de ejemplo.

j. Plazo para reclamaciones

No podrás iniciar ninguna acción o procedimiento en nuestra contra después de transcurrido un (1) año desde la prestación del Servicio que da origen a dicha acción. Reconoces plenamente que esta limitación constituye una renuncia expresa a cualquier derecho previsto en un estatuto de limitaciones aplicable que, de otro modo, te otorgaría un plazo adicional para presentar dicha reclamación.