Esta traducción al español se proporciona únicamente para tu comodidad. En caso de cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

Con el fin de proteger la estabilidad de nuestro servicio (“Servicios”), solicitamos a nuestros clientes (“tú”) cumplir con nuestra Política de Uso Aceptable (“AUP” o “Política”). Esta Política está diseñada para garantizar que todos nuestros clientes disfruten de un servicio confiable, a través de una gestión eficiente de los recursos y asegurando que nuestros Servicios se utilicen conforme a su propósito original. Te recomendamos leerla con atención antes de utilizar nuestros Servicios. Nos reservamos el derecho de actualizar y modificar esta Política en cualquier momento.

Última actualización: 1 de mayo de 2025

1. Tus Obligaciones Generales sobre el Uso Aceptable

1.1. Debe ser legal.

No puedes usar tu sitio web ni ninguno de nuestros Servicios para promover o distribuir material o contenido ilegal (según cualquier legislación vigente o futura) en tu país de residencia (“Tu País”), en el país donde se aloje el contenido (ubicación del servidor de tu cuenta) o bajo las leyes de EE. UU., la Unión Europea, Australia o Nueva Zelanda.

Debes tener en cuenta que Internet es una red global de comunicación, y lo que puede ser legal en Tu País podría ser ilegal en otro, lo que podría dejarte a ti, o a nosotros, expuestos a un proceso legal en otra jurisdicción.

1.2. No debes violar derechos de propiedad intelectual de terceros.

Es tu responsabilidad exclusiva asegurarte de que el contenido y materiales de cualquier sitio web que poseas o administres contengan únicamente material creado por ti o para el cual tengas autorización de uso. Tú eres responsable del contenido que publicas y debes garantizar que no infrinja derechos de autor, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual (“Derechos de PI”). Debes contar con los permisos necesarios del titular de los derechos para almacenar, usar y publicar cualquier archivo. Cualquier material protegido por copyright podrá ser eliminado sin previo aviso.

1.3. Eres responsable de disputas relacionadas con propiedad intelectual.

Es tu responsabilidad exclusiva resolver cualquier disputa vinculada con Derechos de PI asociada a tu sitio web o servicio en línea. Aceptas indemnizarnos frente a cualquier costo, incluidos honorarios legales, derivados de reclamaciones de terceros contra nosotros relacionadas con tu uso de Derechos de PI, en cualquier parte del mundo.

1.4. Nuestra investigación.

Nos reservamos el derecho de investigar datos de transacciones financieras, documentos de identificación y el contenido almacenado en nuestros servidores si se nos notifica un posible abuso. También podremos eliminar o bloquear el acceso público a cualquier contenido en nuestros servidores, en cualquier momento y por cualquier motivo.

Cualquier cuenta que se considere abusiva, que contenga contenido ilegal o que infrinja nuestros Términos de Servicio, a nuestra entera discreción, podrá ser suspendida o cancelada de manera inmediata.

1.5. Actividades prohibidas.

Está estrictamente prohibido realizar las siguientes actividades:

Cualquier actividad ilegal o maliciosa, incluyendo (pero no limitada a) hacking, phishing, spam, botnets, escaneo de puertos o distribución de malware.

Cualquier actividad que viole la privacidad o seguridad de otros, incluyendo acceso no autorizado a datos o sistemas.

Operar servicios de VPN o proxy en cualquiera de nuestros Servicios.

Cualquiera de las actividades descritas en esta Política en las categorías posteriores como no permitidas y/o prohibidas.

2. Uso Aceptable de Recursos

2.1. Asignación de recursos.

Cada usuario recibe una cantidad de recursos de acuerdo con el plan de hosting que haya contratado. Estos recursos incluyen, entre otros, ancho de banda, espacio en disco, CPU y memoria. La asignación de recursos está pensada para el funcionamiento normal de un sitio web y sus operaciones. Puedes utilizar los recursos asignados para alojar sitios web, correos electrónicos y servicios relacionados, siempre dentro del alcance de tu plan de hosting y conforme a esta Política.

2.2. No se permite el consumo excesivo.

No está permitido consumir recursos de manera excesiva que afecte negativamente el rendimiento del servidor o que interrumpa la calidad del servicio para otros usuarios.

Nos reservamos el derecho de monitorear el uso de recursos y tomar medidas apropiadas en caso de consumo excesivo. Dichas medidas pueden incluir la limitación de recursos, suspensión o cancelación del servicio, con o sin previo aviso, a nuestra entera discreción.

2.3. Límites de uso.

Nos reservamos el derecho de imponer límites sobre la cantidad de cuentas de correo, tamaño de buzones, tamaño de bases de datos, uso de disco, transferencia de datos/ancho de banda, y cualquier otro recurso, en aquellas cuentas que infrinjan esta Política.

3. Uso Aceptable en Hosting Compartido

3.1 Límite de uso justo

Los límites de uso justo nos permiten mantener la velocidad, confiabilidad e integridad de nuestros servicios para todos los usuarios. Estás obligado a cumplir con los siguientes límites:

(a) Los archivos multimedia, incluidos pero no limitados a videos e imágenes, no deben exceder los 10GB en total por cuenta de hosting.

(b) El espacio en disco de cada buzón de correo no debe superar los 20GB por bandeja.

(c) En cuentas de hosting compartido, una base de datos que supere los 10GB de uso en disco será considerada excesiva.

(d) Los respaldos generados localmente deben mantenerse al mínimo. Nos reservamos el derecho de eliminar de forma permanente los respaldos para garantizar el funcionamiento eficiente de nuestros servicios compartidos.

(e) Las descargas de software creadas por el titular de la cuenta no deben exceder 1GB en total. Podemos requerir el uso de un servicio CDN para la distribución de descargas.

(f) Las cuentas de revendedor con “almacenamiento ilimitado” pero que superen 400GB en total, deberán asegurarse de que cada subcuenta no supere los 50GB por cuenta.

(g) Está prohibido usar nuestros Servicios como sistema de respaldo externo.

(h) Está prohibido el almacenamiento de archivos, incluyendo servicios de sincronización de archivos auto-alojados (por ejemplo, NextCloud, OwnCloud, Pydio, Sparkleshare).

(i) No se permiten sitios o repositorios de descargas de archivos/software.

3.2 Contenido para adultos

Si planeas subir contenido para adultos de cualquier tipo a tu sitio web o servicio, debes contactarnos antes de realizar cualquier pedido. La determinación de si el contenido se considera legalmente como “contenido para adultos” se hará conforme a la legislación aplicable, considerando tu país, la ubicación del servidor y cualquier otra circunstancia relacionada con tu cuenta, bajo nuestra exclusiva discreción.

3.3 Industrias reguladas

Nos reservamos el derecho de realizar un proceso de verificación adicional para sitios web que consideremos dentro de industrias reguladas, como servicios financieros, farmacéuticos o loterías, entre otros. Podremos solicitar una prueba explícita de que cuentas con autorización legal para operar dicho negocio en tu país o en cualquier otra jurisdicción a la que llegue tu sitio web, según lo requiera la legislación aplicable. En caso de no poder verificar que tu operación cumple con los requisitos legales, nos reservamos el derecho de terminar nuestros Servicios de forma inmediata.

3.4 Uso de buzones de correo

Podemos proveer la posibilidad de enviar correos electrónicos usando SMTP. Este servicio está diseñado para cubrir necesidades de comunicación diaria. Todo el correo saliente se filtra mediante un sistema en la nube contra spam. Respecto a los buzones de correo, deberás considerar lo siguiente:

(a) Los buzones están destinados para uso directo del propietario del plan de hosting y no deben revenderse ni ofrecerse a terceros.

(b) Eres responsable de gestionar el tamaño de tu buzón para cumplir con los límites de uso justo.

(c) Con el fin de proteger el rendimiento general del servidor, aplicamos límites razonables en el envío de correos, de acuerdo con un uso normal, para mantener la integridad de nuestros servicios de correo.

(d) Nos reservamos el derecho de limitar el volumen de mensajes que puedes enviar a través de nuestros Servicios. Podremos, a nuestra discreción, limitar el volumen mediante colas internas de correo, rechazar temporalmente solicitudes de envío o incluso bloquear mensajes por cualquier motivo, con o sin notificación. Bajo ninguna circunstancia seremos responsables ante ti o terceros por daños directos, indirectos, especiales, económicos o consecuenciales, incluyendo, sin limitación, la pérdida de ganancias, derivados del bloqueo o retención de correos.

3.5. Visibilidad de archivos

Todos los archivos cargados en un dominio dentro de nuestros servidores deben ser visibles y accesibles al visitar dicho dominio, excepto los archivos ocultos necesarios para la operación del sitio web. Nos reservamos el derecho de eliminar sin previo aviso los archivos que no cumplan con este criterio. Tú eres responsable de garantizar que los archivos cargados sean accesibles y cumplan con esta Política.

4. Uso Aceptable del Correo Electrónico

4.1. Política de cero tolerancia contra el spam

Mantenemos una política de cero tolerancia contra el spam. El envío masivo de correos electrónicos no solicitados está prohibido. Los clientes que abusen del servicio de correo serán notificados de que su comportamiento es inaceptable y sus cuentas podrán ser suspendidas, terminadas o bloqueadas.

4.2. Al contratar nuestros Servicios, aceptas lo siguiente:

(a) No enviar correos electrónicos que puedan causar molestia, inconvenientes o ansiedad a un destinatario.

(b) No enviar correos electrónicos que puedan causar angustia, ni incluir material ofensivo, indecente, obsceno, amenazante o de cualquier forma ilegal.

(c) Incluir una política de opt-out clara en todas las comunicaciones no transaccionales.

(d) No utilizar nuestros servicios de correo o red para enviar mensajes a usuarios que no desean recibirlos.

(e) No utilizar nuestros servicios de correo o red para enviar correos no solicitados, ya sea de manera masiva (spam) o individual.

(f) No utilizar nuestros servicios de correo o red con la intención de interrumpir el servicio de otros (“mail bomb”).

(g) No utilizar encabezados de correo falsos ni alterar los encabezados de forma que se oculte la identidad del remitente.

(h) No utilizar ninguna dirección de correo electrónico que no estés autorizado a usar.

(i) Asegurarte de que cualquier servidor de correo electrónico conectado a nuestra red y operado por ti no esté configurado como ‘open relay’.

(j) Asumir la responsabilidad total por tu propia reputación de correo electrónico.

(k) No realizar ninguna acción que nos ponga a ti o a nosotros en incumplimiento de las leyes y regulaciones de Australia y Nueva Zelanda, leyes federales o estatales de EE. UU. (incluyendo CAN-SPAM), normativas de protección de datos aplicables o el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR), ni de cualquier otro requisito legal aplicable a la jurisdicción donde esté alojado tu servicio de correo electrónico.

5. Cuentas revendedor

5.1. Para los revendedores que suspendan una cuenta de hosting revendida, ten en cuenta que nos reservamos el derecho de terminar la cuenta suspendida después de 60 días. No mantenemos respaldos de dichas cuentas.

5.2 Recomendamos a los revendedores comunicarse de manera rápida y clara con sus clientes respecto a las suspensiones de cuenta, con el fin de evitar cualquier pérdida de datos no intencionales.

6. Notificación y Resolución

6.1. En caso de que incumplas esta Política

Si se detecta abuso de recursos o una violación a esta Política, nos reservamos el derecho de tomar medidas inmediatas, que pueden incluir la suspensión o terminación del servicio, notificándote al respecto. Podemos brindarte la oportunidad de corregir la situación. Se espera que la resolución sea oportuna; de no ser así, podrían aplicarse limitaciones al servicio, suspensión o incluso la cancelación definitiva de los Servicios.

6.2. Periodo de gracia

n caso de violar los límites de uso justo, podrías recibir un periodo de gracia para corregirlo. Siempre que sea posible, nuestro objetivo es otorgar entre 24 y 72 horas para resolver la situación antes de suspender los servicios. Sin embargo, nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de suspender el servicio de manera inmediata cuando no hacerlo pueda afectar negativamente a otros usuarios. El incumplimiento de los límites de uso justo dentro del periodo de gracia puede derivar en medidas adicionales, como la imposición de límites en el tamaño de las bandejas de entrada, lo que podría impedir la recepción de nuevos correos mientras se excedan dichos límites.

7. Indemnización

7.1. Tú, en tu nombre y en representación de todos tus representantes, sucesores y cesionarios, liberas de manera plena y definitiva a nosotros, nuestras afiliadas, así como a todos nuestros directivos, agentes, empleados y representantes (y a sus respectivos representantes personales, predecesores, sucesores y cesionarios), de cualquier reclamación, gravamen, demanda, acción, controversia, obligación, pérdida, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza, ya sea conocida o desconocida, relacionada directa o indirectamente con el uso de los Servicios, incluyendo —pero sin limitarse— a su provisión por parte de nosotros, nuestros agentes y empleados.

7.2. Aceptas defender, indemnizar y eximirnos de toda responsabilidad, así como a nuestros contratistas, agentes, empleados, directores, accionistas, afiliados y cesionarios, frente a cualquier pérdida, responsabilidad, daño o gasto, incluidos los honorarios razonables de abogados, que surjan de: (i) cualquier incumplimiento de una declaración o garantía establecida en esta Política de Uso Aceptable (AUP) o en cualquier otro acuerdo incorporado por referencia en el presente documento; (ii) los Servicios o el uso que hagas de ellos, incluyendo, sin limitación, cualquier infracción o dilución causada por ti o por cualquier uso de los Servicios desde tu computadora; (iii) cualquier derecho de propiedad intelectual de una persona o entidad; (iv) cualquier información o dato que nos hayas proporcionado, incluyendo, sin limitación, cualquier declaración falsa en tu registro, si aplica; (v) la inclusión de metatags u otros elementos en cualquier sitio web creado para ti o por ti a través de los Servicios; (vi) cualquier información, material o servicio disponible en tu sitio web alojado con nosotros; o (vii) cualquier negligencia o conducta dolosa de tu parte, o cualquier alegación de que tu cuenta infringe los derechos de propiedad intelectual de un tercero o que se apropia indebidamente de secretos comerciales de un tercero.

7.3. Esta obligación de indemnización es adicional a cualquier otra que se te requiera en otro apartado. En caso de que se nos notifique una demanda pendiente o recibamos aviso de la presentación de una demanda, podremos solicitarte una confirmación por escrito respecto a tu obligación de defendernos e indemnizarnos. Dicha confirmación escrita podrá incluir la constitución de fianzas de cumplimiento u otras garantías. El no proporcionar dicha confirmación podrá considerarse un incumplimiento de esta Política. Aun así, aceptas que tendremos el derecho de participar en la defensa de cualquier reclamación mediante abogados de nuestra elección. Asimismo, aceptas notificarnos por escrito de cualquier reclamación de manera inmediata y permitirnos controlar el proceso. Te comprometes también a cooperar plenamente con nosotros durante dichos procedimientos.

7.4. Los términos de esta sección permanecerán vigentes incluso después de la terminación o cancelación de tu contrato con nosotros.

8. Revisión de la Política de Uso Aceptable

8.1. Ten en cuenta que nos reservamos el derecho de actualizar y modificar esta Política en cualquier momento. Si bien haremos esfuerzos razonables para notificar a los clientes sobre cambios significativos, en última instancia es responsabilidad de cada cliente revisar periódicamente esta Política para garantizar su cumplimiento. Recomendamos a todos los clientes mantenerse informados sobre cualquier actualización o modificación para asegurar la continua adhesión a nuestras políticas.

8.2. Si tienes preguntas o inquietudes respecto a estas actualizaciones, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte a través de nuestro portal de atención al cliente.