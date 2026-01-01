Esta traducción al español se proporciona únicamente para tu comodidad. En caso de cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

A2 Hosting, LLC. es un Proveedor de Servicios en Línea bajo el Título II de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. Sección 512 ("DMCA"). A2 Hosting, LLC. respeta los derechos legítimos de los propietarios de derechos de autor y ha adoptado un procedimiento eficiente de notificación y retirada según lo requerido por la DMCA y descrito a continuación. Esta política tiene como propósito guiar a los propietarios de derechos de autor en la utilización de dicho procedimiento, así como también orientar a los administradores web en la restauración del acceso a sitios web que hayan sido deshabilitados por error.

Aviso para los Propietarios de Obras con Derechos de Autor

La DMCA proporciona un procedimiento legal mediante el cual puedes solicitar a cualquier Proveedor de Servicios en Línea que deshabilite el acceso a un sitio web donde tus obras protegidas por derechos de autor estén apareciendo sin tu permiso. El procedimiento legal consta de dos partes: (1) redactar un Aviso DMCA adecuado y (2) enviar el Aviso DMCA adecuado al Agente Designado de A2 Hosting, LLC.

Cómo redactar un Aviso DMCA adecuado

Un Aviso DMCA adecuado notificará a A2 Hosting, LLC. sobre hechos específicos en un documento firmado bajo pena de perjurio. Para redactar un Aviso DMCA adecuado, por favor proporciona la siguiente información:

-Identifícate como:

a. El propietario de una obra u obras con derechos de autor, o

b. Una persona autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que supuestamente se ha infringido.

Indica tu información de contacto, incluyendo tu NOMBRE VERDADERO, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Identifica la obra con derechos de autor que consideres que está siendo infringida o si un gran número de obras aparece en un mismo sitio web, una lista representativa de dichas obras.

Identifica el material que afirma que está infringiendo tu obra con derechos de autor, para el cual solicitas que A2 Hosting, LLC. deshabilite el acceso en la World Wide Web.

Identifica la ubicación del material en la World Wide Web proporcionando información razonablemente suficiente para permitir a A2 Hosting, LLC. localizar el material.

Declara que tienes la creencia de buena fe de que el uso del material en la forma en que se denuncia no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, sus agentes o la ley.

Declara que la información en el aviso es precisa, bajo pena de perjurio.

Firma el aviso con una firma física o electrónica.

Envío del Aviso DMCA adecuado al Agente Designado

Para ejercer tus derechos bajo la DMCA, debes enviar tu Aviso DMCA adecuado al siguiente agente designado por A2 Hosting, LLC. (el "Agente Designado"). La información de contacto del Agente Designado de A2 Hosting, LLC. es:

Agente Designado

Dirección:

PO Box 2998

Ann Arbor, MI 48106

Correo electrónico: abuse(at)worldhost.group (reemplaza “(at)” con “@”)

Qué hacemos cuando recibimos un Aviso DMCA adecuado

A2 Hosting, LLC. seguirá los procedimientos previstos en la DMCA, que establecen un proceso de notificación y retiro, sujeto al derecho del webmaster de enviar una Contra–notificación reclamando el uso legítimo de las obras deshabilitadas.

Qué hacemos cuando recibimos un Aviso DMCA adecuado

A2 Hosting, LLC. seguirá los procedimientos previstos en la DMCA, que establecen un proceso de notificación y retiro, sin perjuicio del derecho del administrador del sitio web a presentar una contranotificación reclamando el uso legítimo de las obras inhabilitadas.

Procedimiento de notificación y Retiro

Se espera que todos los usuarios de cualquier parte del sistema de A2 Hosting, LLC. cumplan con las leyes de derechos de autor aplicables. Sin embargo, si A2 Hosting, LLC. recibe una notificación de infracción de derechos de autor o tiene conocimiento de hechos y circunstancias que indiquen una infracción, responderá rápidamente retirando o desactivando el acceso al material que se reclama que infringe o que es objeto de una actividad infractora. A2 Hosting, LLC. cumplirá con las disposiciones pertinentes de la DMCA en caso de que su agente designado reciba una contranotificación.

Aviso para los usuarios de los sistemas de A2 Hosting, LLC.

De conformidad con el Acuerdo de términos de servicio que aceptaste cuando se te permitió convertirte en usuario del sistema, estás obligado a utilizar únicamente obras creativas adquiridas legalmente como contenido del sitio web y tu sitio web podrá ser desactivado tras recibir una notificación de que en él aparece material infractor. A2 Hosting, LLC. también respeta los intereses legítimos de los administradores de sitios web en cuanto al uso legal de contenidos multimedia, permitiéndoles presentar una respuesta a las reclamaciones por infracción y obtener la restauración oportuna del acceso a un sitio web que haya sido desactivado debido a una denuncia por infracción de derechos de autor.

Tus privilegios de uso del sistema también serán suspendidos. Puedes protestar contra una notificación DMCA enviando una contranotificación como se describe a continuación.

Redacción y envío de una contranotificación

Si el acceso a tu sitio web fue deshabilitado como resultado del procedimiento de notificación y retiro de A2 Hosting, LLC. descrito anteriormente y consideras que el retiro fue improcedente, deberás enviar una contranotificación.

Cómo redactar una contranotificación

Para redactar una contranotificación adecuada, proporciona la siguiente información:

Declara que el acceso a tu sitio web fue deshabilitado debido a la aplicación del procedimiento de notificación y retiro.

Identifica el material que fue eliminado e indica la URL que tenía antes de ser retirado.

Declara, bajo pena de perjurio:

a. Tu nombre, dirección y número de teléfono.

b. Que tienes la firme creencia de buena fe de que el material fue eliminado o deshabilitado por error o por identificación incorrecta del mismo.

c. Que aceptas la jurisdicción del Tribunal de Distrito Federal correspondiente al distrito judicial en el que se ubica tu dirección.

Envío de la contranotificación

Para ejercer tus derechos bajo la DMCA, debes enviar tu contranotificación al Agente Designado de A2 Hosting, LLC., cuya información de contacto es:

Agente Designado

Dirección:

PO Box 2998

Ann Arbor, MI 48106

Correo electrónico: abuse(at)worldhost.group (reemplaza el “(at)” por “@”)

Infractores reincidentes

A2 Hosting, LLC. podrá, a su discreción, utilizar todos los medios apropiados para terminar el acceso de usuarios a su sistema o red que sean infractores reincidentes.

Aceptación de medidas técnicas estándar

La política de A2 Hosting, LLC. es aceptar y no interferir con las medidas técnicas estándar que considere razonables bajo las circunstancias; es decir, aquellas medidas técnicas que los titulares de derechos de autor utilicen para identificar o proteger obras protegidas por copyright.

Política respecto a comunicaciones no conformes

A2 Hosting, LLC. se reserva la discreción de manejar notificaciones no conformes de la manera que considere razonable según las circunstancias presentadas.

Presentación de información engañosa

La presentación de información engañosa de cualquier tipo en una notificación o contranotificación enviada a A2 Hosting, LLC. anula cualquier reclamación de derecho hecha por la parte remitente.