Alojamiento web rápido, fiable y seguro.

Disfrute de un alojamiento web rápido, seguro y escalable con LiteSpeed ​​Webserver, copias de seguridad automáticas integradas, migración gratuita y un panel de control unificado diseñado para ofrecer flexibilidad y crecimiento.

  • Alto rendimiento con procesadores AMD EPYC, almacenamiento SSD NVMe y LiteSpeed.
  • Soporte interno las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año por parte de verdaderos expertos.
  • Seguridad avanzada con SSL, protección contra ataques de fuerza bruta, malware y DDoS.
  • Centros de datos globales para baja latencia y carga rápida de páginas.
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¡Más de 700.000 clientes confían en nosotros para dar soporte a más de 3.000.000 de sitios web!

Elige tu plan

Independientemente del plan que elijas, todos incluyen: almacenamiento NVMe, caché LiteSpeed, bases de datos MariaDB ilimitadas, protección avanzada contra malware y certificado SSL gratuito.

Compara nuestros planes a continuación para ver cuál se adapta mejor a tu sitio web.

  • Migración gratuita de sitios web
  • Garantía de devolución de dinero de 30 días
  • Seguridad monarx
  • SLA de disponibilidad del 99,9%
  • Dominio gratuito con planes seleccionados

*Para el primer año de cualquier plan anual, incluye:
.com, .net, .org, .us, .info, .pro, .digital, .online, .site o .store
**please see terms of service

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Lo que opinan nuestros clientes

5 Star Review

¡El equipo de VPS administrado es increíble!

El equipo de VPS administrado es increíble. Resuelven de inmediato muchos problemas relacionados con el servidor y el software.

Always Fair

5 Star Review

100% satisfecho

El equipo es excelente: muy profesional, eficiente, amable y siempre dispuesto a ayudar. Fue un verdadero placer trabajar con ellos. Bela, Stanislava, Ross y Fauzi, muchas gracias. La experiencia fue muy fluida incluso interactuando desde diferentes zonas horarias. Realmente no importa la hora ni con quién hables: retoman el trabajo sin problemas y continúan con la tarea. Estoy realmente impresionado. ¡Muchas gracias nuevamente!

Deeba Rajpal

5 Star Review

Asistencia excepcional

Una asistencia excepcional: fueron más allá de lo esperado y se aseguraron de que todo funcionara correctamente, sin dudar en hacer todo lo necesario para completar las tareas. Estoy 1,000% satisfecho y puedo calificar el soporte técnico con más de 5 estrellas.

Brother David Mary

Inicial

Más

Pro

Max

Destacados
Rendimiento LiteSpeed
-
-
-
-
Instalación de aplicaciones con un clic
-
-
-
-
Funciones básicas
Tecnología
Enhance
Enhance
Enhance
Enhance
Número de sitios web
1
2
10
50
Espacio en disco
15GB
30GB
50GB
100GB
Número de bases de datos MariaDB
-
-
-
-
Número de cuentas FTP
Nombre de dominio
1 (Free in first year)
1 (Free in first year)
1 (Free in first year)
1 (Free in first year)
Dominios adicionales
0
1
5
100
Subdominios
5
5
10
20
Alias de dominio
5
5
10
20
Certificados SSL
1
2
10
100
Rendimiento y tecnología
CPU AMD EPYC
Vistas de página mensuales
Node.js
-
-
-
-
Python
-
-
-
-
Memcached
-
-
-
-
Ancho de banda permitido
Límite de memoria
2GB
3GB
6GB
8GB
CPU virtuales
2
2
4
4
IOPS
1024
2048
4096
8192
Ancho de banda de E/S
50mb/sec
100mb/sec
150mb/sec
250mb/sec
Procesos
60
90
120
120
LiteSpeed
Acceso SSH
Caché Redis
Versión de PHP
Up to 8.4
Up to 8.4
Up to 8.4
Up to 8.4
Correo electrónico profesional
Tecnología de correo electrónico
IMAP/POP3
IMAP/POP3
IMAP/POP3
IMAP/POP3
Número de buzones
5
10
20
50
Espacio de correo
Reenviadores de correo electrónico
20
40
80
100
Límite de tamaño de correo electrónico
100MB
100MB
100MB
100MB
Correos electrónicos por hora
100
100
100
100
Correos electrónicos por día
2400
2400
2400
2400
Límite de destinatarios
100
100
100
100
Webmail
Calendario
Contactos
Tareas
Comprar
Comprar
Comprar
Comprar

LiteSpeed web server

All plans run on the LiteSpeed web server, the industry's fastest web server.

Improved performance

Up to 20x faster page loads for PHP and WordPress.

Built-in LS Cache

LitSpeed Cache by default for full-page caching at the server level.

.htaccess compatible

Full compatibility with .htaccess for easy migration, with no rewrite rules needed.

Modern protocols

HTTP/3 and QUIC support when cutting-edge protocols are necessary.

97%
Nuestros clientes nos recomendarían a un amigo.
1.8M+
Servicios activos que ayudan a nuestros clientes a alcanzar el éxito.
181
Países/territorios donde la gente elige hosting.com

Sitios web aislados

Cada sitio web se ejecuta en su propio contenedor aislado y no en dominios adicionales, sino de forma totalmente independiente.

Sin cruce

Ningún sitio web puede acceder a los archivos de otro para evitar que los archivos comprometidos se propaguen a otros sitios web.

Recursos dedicados

Cada sitio web tiene sus propios límites de recursos: CPU, ancho de banda de E/S, IOPS y memoria.

Contenedores por Linux

El aislamiento está integrado en la plataforma mediante el uso de espacios de nombres de Linux y cgroups en el sistema de archivos Btrfs.

Protección automatizada contra malware de Monarx

Todos los sitios web están protegidos por Monarx. Se trata de un agente de seguridad inteligente a nivel de servidor que previene, detecta y elimina el malware automáticamente.

  • Prevención y limpieza en tiempo real

    Los archivos maliciosos se bloquean en el momento en que se escriben en el disco, antes de que puedan ejecutarse, y se neutralizan sin interrumpir el funcionamiento de su sitio web.

  • Webshell & backdoor protection

    Everything works silently in the background and you don't have to install or manage anything.

  • Configuración cero

    Monarx is specifically designed to catch PHP webshelMonarx está diseñado específicamente para detectar webshells PHP, puertas traseras y programas de descarga de malware antes de que puedan causar algún daño.

  • Detección de aprendizaje automático

    Monarx utiliza aprendizaje automático y heurística, no solo bases de datos de firmas obsoletas.

  • Bajo uso de recursos

    Diseñado para entornos de alojamiento, su sitio web experimentará un impacto mínimo en su velocidad.

  • Monarx y ModSecurity

    ModSecurity bloquea las solicitudes HTTP maliciosas, mientras que Monarx detecta cualquier archivo que logre infiltrarse e intente permanecer en su servidor. Dos capas de protección sin puntos débiles.

Crecer sin límites

Empieza poco a poco y crece a lo grande, todo ello sin cambiar de plataforma.

Escala infinitamente

Empiece con un sitio web y amplíe su presencia hasta llegar a 100, todo ello sin necesidad de migrar nunca.

Actualizar a VPS

¿Necesitas algo más que alojamiento compartido? Actualiza a nuestro VPS administrado sin interrupciones ni tiempo de inactividad. Tus sitios web permanecerán en el mismo panel.

Múltiples paquetes

Agregue más de un paquete a la misma cuenta de alojamiento y adminístrelos desde nuestro panel moderno y adaptable.

Búsqueda global

Encuentra todo lo que necesitas en tus sitios web directamente desde el panel.

Cortafuegos de aplicaciones web ModSecurity

Seguridad de nivel empresarial, integrada directamente en su servicio de alojamiento web.

OWASP ModSecurity

El cortafuegos, integrado de forma predeterminada, protege contra la inyección SQL, XSS y otros ataques modernos.

Control granular

Gestión de reglas personalizadas, actualizaciones de versiones y control de funciones directamente desde el panel de alojamiento.

Herramientas de automigración

Usted tiene el control total al transferir los archivos, bases de datos y correos electrónicos de sus sitios web a nuestra plataforma. Todas las contraseñas se conservan y puede probar todo mediante URL de vista previa antes de la publicación.

Por supuesto, siempre estamos disponibles para ayudarle si prefiere que realicemos la transferencia.

Migración de cPanel

Al migrar tus sitios web desde un entorno cPanel, tienes tres opciones:

  • Subir un archivo de copia de seguridad de cPanel que se extraerá e implementará automáticamente.
  • Si tienes credenciales de administrador, puedes transferir las copias de seguridad directamente desde tu antiguo servidor.
  • Para cuentas grandes sin límites de tamaño, puedes realizar una importación directa como administrador.
Plesk migration

Al migrar tus sitios web desde Plesk, solo tienes una opción, y es extremadamente sencilla.

  • Obtén un archivo de copia de seguridad de Plesk e impórtalo aquí con nuestras herramientas automatizadas.

Kit de herramientas de WordPress

No es solo un instalador de un solo clic. Es una potente herramienta de gestión de WordPress.

  • Instalación automática

    Instala la última versión de WordPress con un solo clic, lista en segundos.

  • Constructor de IA de Extendify

    Crea un sitio web completo de WordPress gratis con la ayuda de la IA.

  • Gestión de complementos

    Instala, actualiza y gestiona plugins sin necesidad de iniciar sesión en el panel de control de WordPress.

  • Programador de actualizaciones automáticas

    Programa automáticamente las actualizaciones del núcleo y de los complementos para que nunca te tomen por sorpresa.

  • Bloqueo de administrador de WP

    Restringir el acceso a wp-login.php únicamente a direcciones IP específicas.

  • Inicio de sesión único

    Acceda al panel de administración de WordPress sin introducir sus credenciales de inicio de sesión.

  • Modo de depuración

    Activa o desactiva WP_DEBUG y visualiza los registros de errores directamente desde el panel de alojamiento.

  • WooCommerce

    Instalación de WooCommerce con un solo clic.

  • Puesta en escena

    Crea copias de prueba, experimenta con los cambios y lánzalas al mercado sin complicaciones.

  • Gestión de usuarios

    Agregue, elimine y administre usuarios de WP directamente desde el panel de alojamiento.

Gestión de certificados SSL

Instalación automática de certificados

Todos los sitios web obtienen un certificado Let's Encrypt de forma predeterminada y se actualizan automáticamente. No es necesario configurar nada.

Certificados SSL personalizados

Puedes instalar certificados SSL de terceros según te convenga en cualquiera de tus sitios web.

HTTPS forzado

Activa o desactiva el protocolo HTTPS forzado con un solo clic y redirige automáticamente el tráfico HTTP.

Correo electrónico profesional

Todos los planes incluyen un servicio completo de correo electrónico profesional sin coste adicional.

Correo web con inicio de sesión único

Con la tecnología de RoundCube, accede a tu bandeja de entrada sin necesidad de usar tu correo electrónico ni tu contraseña.

Compatibilidad con clientes de correo electrónico

Compatible con cualquier cliente de correo electrónico (Outlook, Mailbird, Thunderbird, Apple Mail, aplicación Gmail, etc.) y configurable mediante IMAP/POP3/SMTP.

Filtrado de entrada y salida

El filtrado de correo saliente que ofrecen MailChannels y SpamExperts garantiza que sus correos electrónicos lleguen a la bandeja de entrada y no a la carpeta de spam, mientras que Rspamd protege su bandeja de entrada con un sistema inteligente de puntuación y listas blancas.

SPF+DKIM

Autenticación de correo electrónico adecuada mediante SPF y DKIM integrada desde el principio.

Todas las herramientas que necesitas

Buzones de correo, alias, reenvíos, respuestas automáticas y direcciones comodín, todo listo para usar.

Configuración automática de Gmail

Configura automáticamente tu dirección de correo electrónico con Gmail, o ponte en contacto con nosotros y te guiaremos durante el proceso.

Alojamiento de aplicaciones Node.js

Compatibilidad total con Node.js para aplicaciones web modernas disponible en nuestros planes para más de 5 sitios web.

Implementar varias aplicaciones Node.js por sitio web.
Comandos de inicio configurables, como npm start --production.
Reinicio automático si la aplicación falla.
Se ejecuta dentro del mismo contenedor aislado que su sitio web.
Modo de desarrollo para pruebas y modo gestionado para producción.
Consulta los registros de la aplicación directamente desde tu panel de alojamiento.

Redis cache

En nuestros planes para más de 10 sitios web, cada uno de ellos incluye de serie su propia instancia dedicada de Redis.

Completamente en contenedores

No se utiliza Redis compartido, lo que evita fugas de datos entre instancias.

Rendimiento mejorado

Acelera drásticamente WordPress, WooCommerce y las aplicaciones dinámicas.

Control granular

Habilita o deshabilita Redis para cada sitio web directamente desde el panel de alojamiento.

DNS y gestión de dominios

PowerDNS

Se instala y configura automáticamente para un número ilimitado de servidores DNS.

DNSSEC

Una capa adicional de seguridad DNS lista para usar.

Servidores de nombres de marca blanca

Powered by our own infrastructure and customizable.Desarrollado con nuestra propia infraestructura y personalizable.

Editor de DNS

Acceso completo a un editor de zona DNS.

Tipos de dominio

Alias de dominio, dominios adicionales y subdominios totalmente disponibles.

Redirecciones

Gestión de redirecciones 301/302 sencillas.

El conjunto completo de herramientas para desarrolladores

  • FTP/SFTP

    Acceso granular por usuario.

  • Administradora de archivos

    Vistas de cuadrícula/lista basadas en web, con función de arrastrar y soltar.

  • PHP múltiple

    Cambie la versión de PHP por sitio web (5.6–8.5).

  • Editor php.ini

    Plataforma, servidor y niveles por sitio.

  • Trabajos cron

    Programe tareas automatizadas.

  • Rest API

    API completa (OpenAPI 3.0). Automatice todo.

  • phpMyAdmin

    Gestión de bases de datos e importación y exportación de SQL.

  • Almacenamiento en caché de código de operación

    Almacenar en caché los códigos de operación PHP compilados.

  • Extensiones PHP

    Brotli, Xmlrpc, Oauth, PdoDblib, Apcu y más.

  • Registro de errores de PHP

    Puedes ver el archivo php-error.log directamente desde el panel de control de tu alojamiento.

  • Reiniciar el contenedor PHP

    Reinicio con un solo clic que recarga php.ini y redis.conf.

  • Cargador IonCube

    Activar/desactivar los scripts protegidos por IonCube.

  • Acceso SSH

    Autenticación mediante clave o contraseña. Para nuestros planes de 5 o más sitios.

  • Puesta en escena

    Promoción con un solo clic. Para nuestros planes de 5+ sitios

  • Clonar sitio web

    Duplica archivos y bases de datos. Para nuestros más de 10 planes de sitio.

Copias de seguridad diarias

Las copias de seguridad están integradas directamente en la plataforma, no son un complemento de pago.

Copias de seguridad automáticas y bajo demanda

Mantén tus datos siempre protegidos con copias de seguridad que se realizan automáticamente o cuando tú lo decidas, sin interrupciones ni complicaciones.

Restauración granular con un solo clic

Recupere un solo archivo, una base de datos, una cuenta de correo electrónico o la base de datos completa con un solo clic, o díganos qué desea que recuperemos por usted.

Servidores de respaldo dedicados

Las copias de seguridad se ejecutan y almacenan en hardware independiente, por lo que el rendimiento de su sitio web no se ve afectado.

Análisis integrados

Gráfico de visitantes

Gráfico de tráfico diario directamente en el panel de control general.

Página de análisis completa

Análisis detallado de visitantes.

Listo para usar

No se necesitan herramientas de terceros. Las funciones de análisis están integradas en la plataforma.

Multiusuario y colaboración

Permisos basados ​​en equipos

Invita a los miembros de tu equipo o dale acceso a tu desarrollador para que administre tu sitio web, controlando exactamente lo que pueden ver y hacer.

Seguridad 2FA

Protege tu cuenta de hosting con la autenticación de dos factores. Una vez activada, deberás introducir un código temporal cada vez que inicies sesión.

Administrar múltiples sitios web

No necesitas una cuenta separada para cada sitio web. Adminístralos todos desde la misma.

Transferir sitios web

Transfiere la propiedad del sitio web con un solo clic.

¡Más de 700.000 clientes confían en nosotros para dar soporte a más de 3.000.000 de sitios web!

¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.

¡Nuestro equipo de ventas está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarle a comprender qué plan se adapta mejor a sus necesidades específicas!

¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.