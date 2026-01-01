Disfrute de un alojamiento web rápido, seguro y escalable con LiteSpeed Webserver, copias de seguridad automáticas integradas, migración gratuita y un panel de control unificado diseñado para ofrecer flexibilidad y crecimiento.
Alojamiento web rápido, fiable y seguro.
- Alto rendimiento con procesadores AMD EPYC, almacenamiento SSD NVMe y LiteSpeed.
- Soporte interno las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año por parte de verdaderos expertos.
- Seguridad avanzada con SSL, protección contra ataques de fuerza bruta, malware y DDoS.
- Centros de datos globales para baja latencia y carga rápida de páginas.
¡Más de 700.000 clientes confían en nosotros para dar soporte a más de 3.000.000 de sitios web!
Elige tu plan
Independientemente del plan que elijas, todos incluyen: almacenamiento NVMe, caché LiteSpeed, bases de datos MariaDB ilimitadas, protección avanzada contra malware y certificado SSL gratuito.
Compara nuestros planes a continuación para ver cuál se adapta mejor a tu sitio web.
- Migración gratuita de sitios web
- Garantía de devolución de dinero de 30 días
- Seguridad monarx
- SLA de disponibilidad del 99,9%
- Dominio gratuito con planes seleccionados
*Para el primer año de cualquier plan anual, incluye:
.com, .net, .org, .us, .info, .pro, .digital, .online, .site o .store
**please see terms of service
Lo que opinan nuestros clientes
¡El equipo de VPS administrado es increíble!El equipo de VPS administrado es increíble. Resuelven de inmediato muchos problemas relacionados con el servidor y el software.
Always Fair
100% satisfechoEl equipo es excelente: muy profesional, eficiente, amable y siempre dispuesto a ayudar. Fue un verdadero placer trabajar con ellos. Bela, Stanislava, Ross y Fauzi, muchas gracias. La experiencia fue muy fluida incluso interactuando desde diferentes zonas horarias. Realmente no importa la hora ni con quién hables: retoman el trabajo sin problemas y continúan con la tarea. Estoy realmente impresionado. ¡Muchas gracias nuevamente!
Deeba Rajpal
Asistencia excepcionalUna asistencia excepcional: fueron más allá de lo esperado y se aseguraron de que todo funcionara correctamente, sin dudar en hacer todo lo necesario para completar las tareas. Estoy 1,000% satisfecho y puedo calificar el soporte técnico con más de 5 estrellas.
Brother David Mary
Inicial
Más
Pro
Max
Funciones básicas
Rendimiento y tecnología
Correo electrónico profesional
LiteSpeed web server
All plans run on the LiteSpeed web server, the industry's fastest web server.
Up to 20x faster page loads for PHP and WordPress.
LitSpeed Cache by default for full-page caching at the server level.
Full compatibility with .htaccess for easy migration, with no rewrite rules needed.
HTTP/3 and QUIC support when cutting-edge protocols are necessary.
Sitios web aislados
Cada sitio web se ejecuta en su propio contenedor aislado y no en dominios adicionales, sino de forma totalmente independiente.
Ningún sitio web puede acceder a los archivos de otro para evitar que los archivos comprometidos se propaguen a otros sitios web.
Cada sitio web tiene sus propios límites de recursos: CPU, ancho de banda de E/S, IOPS y memoria.
El aislamiento está integrado en la plataforma mediante el uso de espacios de nombres de Linux y cgroups en el sistema de archivos Btrfs.
Protección automatizada contra malware de Monarx
Todos los sitios web están protegidos por Monarx. Se trata de un agente de seguridad inteligente a nivel de servidor que previene, detecta y elimina el malware automáticamente.
Prevención y limpieza en tiempo real
Los archivos maliciosos se bloquean en el momento en que se escriben en el disco, antes de que puedan ejecutarse, y se neutralizan sin interrumpir el funcionamiento de su sitio web.
Webshell & backdoor protection
Everything works silently in the background and you don't have to install or manage anything.
Configuración cero
Monarx is specifically designed to catch PHP webshelMonarx está diseñado específicamente para detectar webshells PHP, puertas traseras y programas de descarga de malware antes de que puedan causar algún daño.
Detección de aprendizaje automático
Monarx utiliza aprendizaje automático y heurística, no solo bases de datos de firmas obsoletas.
Bajo uso de recursos
Diseñado para entornos de alojamiento, su sitio web experimentará un impacto mínimo en su velocidad.
Monarx y ModSecurity
ModSecurity bloquea las solicitudes HTTP maliciosas, mientras que Monarx detecta cualquier archivo que logre infiltrarse e intente permanecer en su servidor. Dos capas de protección sin puntos débiles.
Crecer sin límites
Empieza poco a poco y crece a lo grande, todo ello sin cambiar de plataforma.
Empiece con un sitio web y amplíe su presencia hasta llegar a 100, todo ello sin necesidad de migrar nunca.
¿Necesitas algo más que alojamiento compartido? Actualiza a nuestro VPS administrado sin interrupciones ni tiempo de inactividad. Tus sitios web permanecerán en el mismo panel.
Agregue más de un paquete a la misma cuenta de alojamiento y adminístrelos desde nuestro panel moderno y adaptable.
Encuentra todo lo que necesitas en tus sitios web directamente desde el panel.
Cortafuegos de aplicaciones web ModSecurity
Seguridad de nivel empresarial, integrada directamente en su servicio de alojamiento web.
El cortafuegos, integrado de forma predeterminada, protege contra la inyección SQL, XSS y otros ataques modernos.
Gestión de reglas personalizadas, actualizaciones de versiones y control de funciones directamente desde el panel de alojamiento.
Herramientas de automigración
Usted tiene el control total al transferir los archivos, bases de datos y correos electrónicos de sus sitios web a nuestra plataforma. Todas las contraseñas se conservan y puede probar todo mediante URL de vista previa antes de la publicación.
Por supuesto, siempre estamos disponibles para ayudarle si prefiere que realicemos la transferencia.
Al migrar tus sitios web desde un entorno cPanel, tienes tres opciones:
- Subir un archivo de copia de seguridad de cPanel que se extraerá e implementará automáticamente.
- Si tienes credenciales de administrador, puedes transferir las copias de seguridad directamente desde tu antiguo servidor.
- Para cuentas grandes sin límites de tamaño, puedes realizar una importación directa como administrador.
Al migrar tus sitios web desde Plesk, solo tienes una opción, y es extremadamente sencilla.
- Obtén un archivo de copia de seguridad de Plesk e impórtalo aquí con nuestras herramientas automatizadas.
Kit de herramientas de WordPress
No es solo un instalador de un solo clic. Es una potente herramienta de gestión de WordPress.
Instalación automática
Instala la última versión de WordPress con un solo clic, lista en segundos.
Constructor de IA de Extendify
Crea un sitio web completo de WordPress gratis con la ayuda de la IA.
Gestión de complementos
Instala, actualiza y gestiona plugins sin necesidad de iniciar sesión en el panel de control de WordPress.
Programador de actualizaciones automáticas
Programa automáticamente las actualizaciones del núcleo y de los complementos para que nunca te tomen por sorpresa.
Bloqueo de administrador de WP
Restringir el acceso a wp-login.php únicamente a direcciones IP específicas.
Inicio de sesión único
Acceda al panel de administración de WordPress sin introducir sus credenciales de inicio de sesión.
Modo de depuración
Activa o desactiva WP_DEBUG y visualiza los registros de errores directamente desde el panel de alojamiento.
WooCommerce
Instalación de WooCommerce con un solo clic.
Puesta en escena
Crea copias de prueba, experimenta con los cambios y lánzalas al mercado sin complicaciones.
Gestión de usuarios
Agregue, elimine y administre usuarios de WP directamente desde el panel de alojamiento.
Gestión de certificados SSL
Todos los sitios web obtienen un certificado Let's Encrypt de forma predeterminada y se actualizan automáticamente. No es necesario configurar nada.
Puedes instalar certificados SSL de terceros según te convenga en cualquiera de tus sitios web.
Activa o desactiva el protocolo HTTPS forzado con un solo clic y redirige automáticamente el tráfico HTTP.
Correo electrónico profesional
Todos los planes incluyen un servicio completo de correo electrónico profesional sin coste adicional.
Con la tecnología de RoundCube, accede a tu bandeja de entrada sin necesidad de usar tu correo electrónico ni tu contraseña.
Compatible con cualquier cliente de correo electrónico (Outlook, Mailbird, Thunderbird, Apple Mail, aplicación Gmail, etc.) y configurable mediante IMAP/POP3/SMTP.
El filtrado de correo saliente que ofrecen MailChannels y SpamExperts garantiza que sus correos electrónicos lleguen a la bandeja de entrada y no a la carpeta de spam, mientras que Rspamd protege su bandeja de entrada con un sistema inteligente de puntuación y listas blancas.
Autenticación de correo electrónico adecuada mediante SPF y DKIM integrada desde el principio.
Buzones de correo, alias, reenvíos, respuestas automáticas y direcciones comodín, todo listo para usar.
Configura automáticamente tu dirección de correo electrónico con Gmail, o ponte en contacto con nosotros y te guiaremos durante el proceso.
Alojamiento de aplicaciones Node.js
Compatibilidad total con Node.js para aplicaciones web modernas disponible en nuestros planes para más de 5 sitios web.
Redis cache
En nuestros planes para más de 10 sitios web, cada uno de ellos incluye de serie su propia instancia dedicada de Redis.
No se utiliza Redis compartido, lo que evita fugas de datos entre instancias.
Acelera drásticamente WordPress, WooCommerce y las aplicaciones dinámicas.
Habilita o deshabilita Redis para cada sitio web directamente desde el panel de alojamiento.
DNS y gestión de dominios
Se instala y configura automáticamente para un número ilimitado de servidores DNS.
Una capa adicional de seguridad DNS lista para usar.
Powered by our own infrastructure and customizable.Desarrollado con nuestra propia infraestructura y personalizable.
Acceso completo a un editor de zona DNS.
Alias de dominio, dominios adicionales y subdominios totalmente disponibles.
Gestión de redirecciones 301/302 sencillas.
El conjunto completo de herramientas para desarrolladores
FTP/SFTP
Acceso granular por usuario.
Administradora de archivos
Vistas de cuadrícula/lista basadas en web, con función de arrastrar y soltar.
PHP múltiple
Cambie la versión de PHP por sitio web (5.6–8.5).
Editor php.ini
Plataforma, servidor y niveles por sitio.
Trabajos cron
Programe tareas automatizadas.
Rest API
API completa (OpenAPI 3.0). Automatice todo.
phpMyAdmin
Gestión de bases de datos e importación y exportación de SQL.
Almacenamiento en caché de código de operación
Almacenar en caché los códigos de operación PHP compilados.
Extensiones PHP
Brotli, Xmlrpc, Oauth, PdoDblib, Apcu y más.
Registro de errores de PHP
Puedes ver el archivo php-error.log directamente desde el panel de control de tu alojamiento.
Reiniciar el contenedor PHP
Reinicio con un solo clic que recarga php.ini y redis.conf.
Cargador IonCube
Activar/desactivar los scripts protegidos por IonCube.
Acceso SSH
Autenticación mediante clave o contraseña. Para nuestros planes de 5 o más sitios.
Puesta en escena
Promoción con un solo clic. Para nuestros planes de 5+ sitios
Clonar sitio web
Duplica archivos y bases de datos. Para nuestros más de 10 planes de sitio.
Copias de seguridad diarias
Las copias de seguridad están integradas directamente en la plataforma, no son un complemento de pago.
Mantén tus datos siempre protegidos con copias de seguridad que se realizan automáticamente o cuando tú lo decidas, sin interrupciones ni complicaciones.
Recupere un solo archivo, una base de datos, una cuenta de correo electrónico o la base de datos completa con un solo clic, o díganos qué desea que recuperemos por usted.
Las copias de seguridad se ejecutan y almacenan en hardware independiente, por lo que el rendimiento de su sitio web no se ve afectado.
Análisis integrados
Gráfico de tráfico diario directamente en el panel de control general.
Análisis detallado de visitantes.
No se necesitan herramientas de terceros. Las funciones de análisis están integradas en la plataforma.
Multiusuario y colaboración
Invita a los miembros de tu equipo o dale acceso a tu desarrollador para que administre tu sitio web, controlando exactamente lo que pueden ver y hacer.
Protege tu cuenta de hosting con la autenticación de dos factores. Una vez activada, deberás introducir un código temporal cada vez que inicies sesión.
No necesitas una cuenta separada para cada sitio web. Adminístralos todos desde la misma.
Transfiere la propiedad del sitio web con un solo clic.
¡Más de 700.000 clientes confían en nosotros para dar soporte a más de 3.000.000 de sitios web!
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.
¡Nuestro equipo de ventas está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarle a comprender qué plan se adapta mejor a sus necesidades específicas!