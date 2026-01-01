Declaración de Accesibilidad

Esta traducción al español se proporciona únicamente para tu comodidad. En caso de cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

Nos comprometemos con la accesibilidad digital

En hosting.com estamos comprometidos con facilitar la accesibilidad digital para personas con todo tipo de habilidades. Mejoramos continuamente la experiencia del usuario para todos y aplicamos los estándares de accesibilidad correspondientes.

Accesibilidad en nuestro sitio web

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) establecen recomendaciones para que diseñadores y desarrolladores mejoren el acceso a personas con discapacidades. En hosting.com hemos tomado medidas para incorporar estas pautas en nuestro sitio web y así ofrecer una mejor usabilidad. La accesibilidad es un esfuerzo continuo en hosting.com, y seguimos trabajando para integrarla plenamente en nuestra plataforma.

Comentarios y sugerencias

Valoramos tus comentarios sobre la accesibilidad de hosting.com. Si encuentras alguna barrera de accesibilidad en nuestro sitio, contáctanos por correo electrónico en [email protected]. Intentamos responder a los comentarios en un plazo máximo de 5 días hábiles.