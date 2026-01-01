Aviso del Marco de Privacidad de Datos

1. Participación en el Marco de Privacidad de Datos

hosting.com cumple con el Marco de Privacidad de Datos Unión Europea-EE. UU. (EU-U.S. DPF), la Extensión del Reino Unido al EU-U.S. DPF y el Marco de Privacidad de Datos Suiza-EE. UU. (Swiss-U.S. DPF), según lo establecido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. hosting.com ha certificado ante el Departamento de Comercio que se adhiere a los Principios del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. en lo relativo al tratamiento de datos personales recibidos de la Unión Europea y el Reino Unido en virtud del EU-U.S. DPF y su extensión para el Reino Unido. Asimismo, ha certificado que se adhiere a los Principios del Marco de Privacidad de Datos Suiza-EE. UU. respecto al tratamiento de datos personales recibidos de Suiza. En caso de conflicto entre los términos de este aviso y los Principios del DPF, prevalecerán estos últimos. Para obtener más información sobre el programa y consultar nuestra certificación, visite: https://www.dataprivacyframework.gov/.

2. Alcance

Este aviso se aplica a los datos personales recibidos por hosting.com en los Estados Unidos procedentes de la Unión Europea, el Reino Unido (y Gibraltar) y Suiza, de conformidad con el EU-U.S. DPF, la Extensión del Reino Unido y el Swiss-U.S. DPF.

3. Tipos de datos personales recopilados y finalidad del tratamiento

hosting.com puede tratar datos personales que incluyen: información de contacto, datos de cuenta, información de facturación, comunicaciones de soporte al cliente, datos técnicos de uso, información de contacto comercial y datos de empleados o solicitantes de empleo (según corresponda). Estos datos se tratan con fines de prestación de servicios, gestión de cuentas, facturación, supervisión de seguridad, prevención de fraudes, cumplimiento legal, operaciones internas y mejora de los servicios.

4. Divulgación a terceros

hosting.com puede divulgar datos personales a terceros que prestan servicios en nuestro nombre o respaldan nuestra operación comercial. Estos terceros pueden incluir:

Proveedores de coubicación (colocation).

Procesadores de pagos y proveedores de servicios financieros.

Proveedores de plataformas de comunicación y atención al cliente.

Proveedores de análisis, seguridad y prevención de fraudes.

Asesores profesionales, tales como servicios legales, contables y de cumplimiento.

Dichas divulgaciones se realizan exclusivamente para fines comerciales legítimos, de acuerdo con los Principios del DPF y la legislación aplicable, lo que incluye la prestación de servicios, el mantenimiento y mejora de nuestros sistemas, el procesamiento de pagos, el cumplimiento de obligaciones legales y la protección de nuestros derechos y la seguridad de nuestros servicios.

5. Divulgación a autoridades públicas

hosting.com puede verse obligada a divulgar datos personales en respuesta a solicitudes legales de autoridades públicas, incluso para cumplir con requisitos de seguridad nacional o de cumplimiento de la ley.

6. Responsabilidad por transferencias subsiguientes

hosting.com mantiene la responsabilidad, bajo los Principios del DPF, si los agentes externos que contratamos para procesar datos personales en nuestro nombre lo hacen de manera inconsistente con dichos principios, a menos que demostremos que no somos responsables del evento que originó el daño. Exigimos a los terceros que garanticen el mismo nivel de protección de datos personales que requieren los Principios del DPF.

7. Derecho de acceso

Las personas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a solicitar su corrección, enmienda o eliminación cuando estos sean inexactos o se traten infringiendo los Principios del DPF. Las solicitudes pueden enviarse a: [email protected].

8. Opciones para limitar el uso y la divulgación

Los interesados pueden optar por no autorizar la divulgación de sus datos personales a terceros cuando dicha divulgación no sea necesaria para prestar los servicios solicitados, o cuando el uso de sus datos tenga fines sustancialmente distintos. En el caso de datos personales sensibles (si aplica), hosting.com obtendrá el consentimiento expreso y afirmativo antes de utilizar o divulgar dicha información para un fin distinto al que motivó su recopilación original.

9. Quejas y reclamaciones

En cumplimiento con el EU-U.S. DPF, su extensión para el Reino Unido y el Swiss-U.S. DPF, hosting.com se compromete a resolver las quejas relacionadas con los Principios del DPF sobre nuestra recopilación y uso de su información personal. Los ciudadanos de la UE, el Reino Unido y Suiza que tengan consultas o quejas deben ponerse en contacto primero con hosting.com en: [email protected].

10. Mecanismo de recurso independiente

De conformidad con los marcos de privacidad mencionados, hosting.com se compromete a remitir las quejas no resueltas a BBB National Programs, un proveedor alternativo de resolución de disputas con sede en los Estados Unidos. Si no recibe un acuse de recibo oportuno de su queja, o si no hemos resuelto su reclamación de manera satisfactoria, visite https://bbbprograms.org/ para obtener más información o presentar una queja. Los servicios de BBB National Programs son gratuitos para usted.

11. Arbitraje vinculante

Bajo ciertas condiciones, las personas pueden invocar un arbitraje vinculante de acuerdo con el Anexo I de los Principios del DPF, siempre que otros mecanismos de resolución de disputas no hayan resuelto la queja.

12. Solicitudes legales

hosting.com puede estar obligada a revelar información personal en respuesta a peticiones legítimas de autoridades públicas, incluidos los requisitos de seguridad nacional o de aplicación de la ley.

13. Supervisión regulatoria

hosting.com está sujeta a los poderes de investigación y ejecución de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos en lo que respecta a su cumplimiento con el Marco de Privacidad de Datos