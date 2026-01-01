Política de referidos

Esta traducción al español se proporciona únicamente para tu comodidad. En caso de cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

Términos del servicio

Estos Términos del Servicio ("estos Términos") constituyen un acuerdo legal entre tú y A2 Hosting, LLC ("nosotros", "nos" o "Hosting.com") y regulan el Programa de Referidos de Hosting.com ("Programa de Referidos" o "este Programa"). Estos Términos son válidos además de los términos y avisos existentes de Hosting.com, incluidos, entre otros, los Términos y Condiciones, la Política de Privacidad y la Política de Uso Aceptable. Al participar en nuestro Programa de Referidos, aceptas los términos descritos a continuación.

El Programa de Referidos de Hosting.com te brinda la oportunidad de ganar una comisión sobre el monto total de la compra en productos elegibles (definidos más adelante) por cada nuevo cliente que se registre a través de tu enlace de referido. Al participar en nuestro Programa de Referidos, aceptas quedar sujeto a estos Términos.

Las comisiones obtenidas a través de este programa no pueden combinarse con otros programas de referidos o afiliados ofrecidos por Hosting.com.

Productos y servicios elegibles

Los siguientes productos y servicios califican como elegibles según estos Términos:

Creador de sitios con IA ($20 para Plus y Pro; $50 para Store Plus y Pro)

Paquetes de hosting compartido ($20 para Starter y Plus; $50 para Pro y Max)

Paquetes de hosting con cPanel ($20 para Starter y Plus; $50 para Pro y Max)

Hosting para WordPress ($20 para Starter y Plus; $50 para Pro y Max)

Paquetes VPS no administrados ($20 para XS y S; $50 para M y L)

Paquetes de hosting para revendedores (Starter: $50; Plus: $60; Pro: $70; Max: $80)

Paquetes de WordPress administrados (Starter: $50; Plus: $60; Pro: $70; Max: $80)

Paquetes VPS administrados (20 % en contratos anuales y 10 % en contratos mensuales durante el primer año)

Paquetes VDS administrados (20 % en contratos anuales y 10 % en contratos mensuales durante el primer año)

Los productos que no califican para una comisión incluyen, entre otros, nombres de dominio, paquetes de correo electrónico, licencias y cualquier complemento adicional.

Después de compartir tu enlace, rastrearemos automáticamente y generaremos una comisión por cada nueva venta de cliente que se origine a través de dicho enlace, siempre que haya adquirido un producto elegible.

Las comisiones por productos elegibles se mantienen en estado pendiente durante 45 días por posibles reembolsos, contracargos o motivos de fraude. Después de ese período, la comisión será revisada y si el cliente sigue activo, se aprobará para el pago según lo especificado a continuación.

Términos de pago de comisiones

Puedes solicitar el pago de tu saldo de comisión mediante crédito en cuenta, PayPal o transferencia bancaria, enviando un ticket al departamento de “Afiliados”, siempre y cuando cumplas con el saldo mínimo requerido para el método de pago elegido, según lo siguiente:

Crédito en cuenta: Sin requisito mínimo

PayPal: $100 o más en comisiones aprobadas

Transferencia bancaria: $200 o más en comisiones aprobadas

En caso de que elijas el crédito en cuenta, el saldo de la comisión permanecerá válido indefinidamente. Si no cumples con los requisitos mínimos de pago para PayPal y/o transferencia bancaria, el saldo de la comisión permanecerá en tu cuenta hasta que se alcance el monto mínimo requerido.

Los pagos se realizan entre el día 1 y el 5 de cada mes. Si solicitas tu pago después de este período, se programará para la siguiente ronda de pagos (entre el 1 y el 5 del mes siguiente). Debido a los diferentes tiempos de procesamiento de las instituciones financieras, la liberación de fondos y/o la recepción del monto total de la comisión puede tardar varios días. Sin embargo, una vez que recibamos y confirmemos tu solicitud, a menos que no podamos completar la transacción por motivos ajenos a nosotros, tu saldo de comisión será pagado puntualmente durante el período de pago de cada mes, tal como se detalla en este párrafo.

Ten en cuenta que, según las políticas de tu banco, una transferencia bancaria puede generar cargos adicionales y diferencias en la tasa de cambio que están fuera de nuestro control. El riesgo asociado a esto recae exclusivamente sobre ti y no asumimos ninguna responsabilidad al respecto. No obstante, para reducir este riesgo, te recomendamos utilizar PayPal como método de pago.

Restricciones del programa de referidos

Los pagos de comisiones están sujetos a las restricciones establecidas en esta sección. Si alguna venta de productos o servicios elegibles realizada a través del enlace de referido calificado incurre en alguna de las siguientes prohibiciones, no se reconocerá ninguna comisión bajo el programa de referidos:

Tenemos una política de tolerancia cero contra el spam. Está prohibido participar en cualquier forma de envío de spam con tu enlace de referido. Las acciones prohibidas incluyen, entre otras: envío masivo de correos electrónicos, mensajes de texto u otros tipos de mensajes a personas que no conoces.

Está prohibido utilizar sistemas automatizados o bots a través de cualquier canal para distribuir, promocionar o compartir tu enlace de referido.

Está prohibido el uso de canales de publicidad PPC (Pago Por Clic), como Google, Facebook, Bing u otros.

Está prohibido colocar tu enlace dentro de un iFrame con el objetivo de engañar a los usuarios.

Está prohibido participar en cualquier forma de cookie stuffing.

Está prohibido compartir tu enlace en sitios de intercambio de tráfico u otras redes de afiliados.

Está prohibido engañar a los usuarios dando la impresión de que tu enlace de referido es una promoción oficial o directa.

Está prohibido compartir tu enlace en sitios web de cupones, descuentos u otros similares.

Derechos reservados

Hosting.com se reserva el derecho de modificar, finalizar o pausar, total o parcialmente, cualquier programa de referidos, así como de limitar o cancelar la participación de cualquier referente/invitador o referido/invitado en el programa o su capacidad para recibir recompensas en cualquier momento y por cualquier motivo, incluyendo sospechas de fraude (por parte del referente y/o del referido), abuso o cualquier violación de estos Términos.

A nuestra entera discreción, nos reservamos el derecho de rechazar el pago de comisiones en cualquiera de los siguientes casos:

No podemos recaudar los fondos del cliente referido.

El pedido se sospecha como fraudulento.

El cliente fue referido primero por otra persona que no eres tú.

La comisión se generó de manera incorrecta por cualquier motivo, según lo determinemos nosotros.

Limitación de responsabilidad

Ofrecemos el programa de referidos “tal cual”, sin ninguna garantía expresa o implícita ni ningún tipo de promesa, incluyendo, entre otras, su duración, contenido, beneficios esperados y/o características del programa.

En ningún caso seremos responsables ante ti o ante terceros por daños indirectos, especiales, incidentales, consecuentes, ejemplares o punitivos, incluidos, entre otros, daños por pérdida de datos, pérdida de beneficios, pérdida de negocio, pérdida de oportunidades o costos de adquisición de bienes o servicios sustitutos, independientemente de cómo se hayan causado y bajo cualquier teoría de responsabilidad, ya sea que supiéramos o debiéramos haber sabido sobre la posibilidad de dichos daños.

Otros

Para aquellos asuntos no especificados en el presente documento, aplican los términos y condiciones generales de Hosting.com: https://hosting.com/terms-of-service.