¿Qué es WP Rocket?

WP Rocket es un conjunto premium de soluciones de optimización de rendimiento y almacenamiento en caché para WordPress. Su objetivo principal es acelerar tu sitio web, mejorar la experiencia del usuario y optimizar los Core Web Vitals, todo esto reduciendo al mínimo la necesidad de configuraciones complejas o conocimientos técnicos.

Desde el momento en que instalas WP Rocket, verás lo fácil que es de usar. Ya sea que estés comenzando o seas un profesional experimentado, WP Rocket está diseñado para todos. Aplica automáticamente el 80% de las principales prácticas de optimización de rendimiento de la industria, convirtiéndolo en la solución ideal de “configúralo y despreocupate”, es decir, configúralo una vez y deja que trabaje por ti. Y si prefieres ajustar los detalles, WP Rocket ofrece muchas opciones avanzadas que te permitirán aprovechar al máximo la velocidad de tu sitio.