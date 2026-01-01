Acelera tu sitio WordPress en minutos con WP Rocket

Mejora el rendimiento de tu sitio web con WP Rocket. Instálalo y deja que se encargue del trabajo pesado: almacenamiento en caché, optimización de archivos y mucho más, todo con solo unos clics.

  • Tiempos de carga más rápidos
  • Mejora el SEO
  • Visitantes más felices
  • No se requieren conocimientos técnicos
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¿Qué es WP Rocket?

WP Rocket es un conjunto premium de soluciones de optimización de rendimiento y almacenamiento en caché para WordPress. Su objetivo principal es acelerar tu sitio web, mejorar la experiencia del usuario y optimizar los Core Web Vitals, todo esto reduciendo al mínimo la necesidad de configuraciones complejas o conocimientos técnicos.

Desde el momento en que instalas WP Rocket, verás lo fácil que es de usar. Ya sea que estés comenzando o seas un profesional experimentado, WP Rocket está diseñado para todos. Aplica automáticamente el 80% de las principales prácticas de optimización de rendimiento de la industria, convirtiéndolo en la solución ideal de “configúralo y despreocupate”, es decir, configúralo una vez y deja que trabaje por ti. Y si prefieres ajustar los detalles, WP Rocket ofrece muchas opciones avanzadas que te permitirán aprovechar al máximo la velocidad de tu sitio.

¿Qué es WP Rocket?

Funciones principales

Si buscas una solución que aumente la velocidad y el rendimiento de tu sitio web sin complicaciones, el conjunto completo de herramientas de WP Rocket es justo lo que necesitas. Está lleno de funciones diseñadas para ofrecer una experiencia de navegación más rápida y fluida con un esfuerzo mínimo de tu parte. Estas son solo algunas de las características más destacadas del plugin:

  • Caché de páginas

  • Precarga de caché

  • Compresión GZIP

  • Optimización de archivos

  • Carga diferida (Lazy Load)

  • Optimización de base de datos

  • Compatibilidad con CDN

  • Panel de control fácil de usar

Resultados que puedes esperar

Las completas funciones de WP Rocket trabajan en conjunto para ofrecer mejoras notables en todo tu sitio web. Disfruta de tiempos de carga más rápidos, sorprende a tus visitantes con una experiencia más ágil e incluso mejora tu SEO. Esto es lo que puedes esperar:

Puntajes de PageSpeed más altos

Obtén cargas de página significativamente más rápidas gracias al almacenamiento en caché inteligente de WP Rocket, su sólida optimización de archivos y la carga diferida eficiente.

Tasas de rebote reducidas

Los sitios web que cargan al instante atraen a los visitantes. Al eliminar retrasos frustrantes, WP Rocket mantiene a los usuarios interesados, fomentando visitas más largas y menos abandonos.

Mejora de los Core Web Vitals

Obtén mejoras significativas en métricas clave como el Largest Contentful Paint (LCP) y el Interaction to Next Paint (INP), lo que ayuda a que tu sitio sea mejor valorado por los motores de búsqueda.

Aumento en las tasas de conversión

Un sitio web rápido, estable y confiable genera confianza en los usuarios, especialmente en dispositivos móviles. WP Rocket impulsa tu sitio para fomentar la interacción y aumentar las conversiones.

¿Por qué elegir WP Rocket con nosotros?

En hosting.com siempre buscamos que todo sea lo más fácil y accesible posible para nuestros clientes. Por eso, al mejorar tu sitio web con WP Rocket a través de nosotros, nuestra dedicación también se extiende a esta herramienta. La mayor ventaja de adquirir el plugin con nosotros es el descuento exclusivo que ofrecemos. Con un 20% de descuento, obtienes todas las increíbles funciones de WP Rocket a un precio inmejorable, ¡haciéndolo más accesible que nunca!

¿También estás cansado de tener que rastrear y renovar las licencias de tus plugins manualmente? Con nosotros no tendrás que hacerlo. Nos encargamos de las renovaciones de WP Rocket, eliminando esa tarea de tu lista. Y, si lo prefieres, incluso podemos instalar el plugin por ti, brindándote una experiencia verdaderamente “plug and play”. Elegir WP Rocket con nosotros significa que obtienes todos los beneficios de este potente plugin, a un mejor precio y sin complicaciones.

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Lo que dicen nuestros clientes

5 Star Review

Asistencia excepcional

Una asistencia excepcional: fueron más allá de lo esperado y se aseguraron de que todo funcionara correctamente, sin dudar en hacer todo lo necesario para completar las tareas. Estoy 1,000% satisfecho y puedo calificar el soporte técnico con más de 5 estrellas.

Brother David Mary

5 Star Review

Hosting.com como alternativa a Hostgator

Hosting.com como alternativa a Hostgator: tuve un montón de problemas con Hostgator y decidí cambiarme hace seis meses. Hosting.com (antes A2 Hosting) tenía un precio similar, pero también buscaba cPanel, la migración de cPanel y algunas otras funciones. Estoy muy contento con la velocidad de mis sitios web y el servicio de asistencia parece de primera clase. Hostgator solo fue bueno al principio; en los últimos dos años, todo ha ido de mal en peor poco a poco. Puedo proporcionar capturas de pantalla de los errores y las respuestas del servicio de atención al cliente de Hostgator para respaldar lo que digo aquí.

Max Bebe

5 Star Review

Felicito al equipo de hosting.com por haber alojado nuestra página web tan rápidamente

Felicito al equipo de hosting.com por haber alojado nuestra página web con rapidez y según nuestros requisitos. Les agradezco sus consejos profesionales a la hora de planificar nuestra página web. Ha sido un placer trabajar con su empresa.

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Nuestro equipo técnico de hosting.com está disponible 24/7 para ayudarte a encontrar el plan que mejor se adapte a tus necesidades

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