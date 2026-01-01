La tecnología detrás de todo

Utilizamos exclusivamente procesadores AMD EPYC con almacenamiento NVMe SSD de alta velocidad. Combinado con nuestros generosos límites de LVE, cada cuenta puede recibir hasta 50 veces más rendimiento que en algunos competidores.

Por ejemplo, en la letra pequeña de muchos proveedores puedes encontrar límites de IO de solo 1MB/s, lo que significa que descomprimir archivos grandes puede tardar muchísimo tiempo. Nosotros establecemos un límite mínimo de 50MB/s. Además, cada cuenta cPanel recibe como mínimo 1024 IOPS, permitiéndote aprovechar al máximo nuestros discos NVMe de baja latencia.

También establecemos un estándar mínimo de 1GB de RAM por cuenta, lo que proporciona recursos más que suficientes para ejecutar sitios complejos en WordPress o Magento. Algunos competidores ofrecen solo 512MB de RAM, apenas suficiente para unos pocos visitantes simultáneos y mucho menos para periodos de alto tráfico como promociones o ventas. Creemos que cada sitio web debería funcionar en su máximo potencial, permitiendo además ampliar recursos fácilmente cuando un proyecto crece o necesita más capacidad.

El hardware rápido no es un complemento premium aquí, es simplemente la forma en que construimos nuestra infraestructura. Cada cuenta de hosting revendedor funciona sobre la misma plataforma que utilizamos para nuestros propios clientes.

En el lado de la seguridad: Monarx bloquea bots maliciosos y detecta malware en tiempo real, CloudLinux mantiene las cuentas aisladas para que un vecino ruidoso no afecte al resto, y las actualizaciones periódicas de cPanel aseguran que siempre tengas disponibles las funciones más recientes para tus clientes.