Hosting con cPanel y WHM completamente marca blanca, construido sobre la misma plataforma que impulsa 700,000 sitios web en todo el mundo. Tú lo vendes. Nosotros lo gestionamos.
Dirije tu propio negocio de hosting sobre una infraestructura que realmente responde
- Totalmente personalizable y con marca blanca
- cPanel & WHM included, no restrictions
- Stack con LiteSpeed, CloudLinux, Softaculous y Monarx
- Migraciones gratuitas y respaldos diarios
- Soporte experto 24/7/365
Impresionado con toda la experienciaEstoy impresionado con su soporte técnico, que siempre va más allá de lo esperado. Solo pedí una aclaración sobre algo y al momento, Zunaid me ofreció ayuda que me ahorró un par de horas de tiempo y esfuerzo mental. Sin mencionar la forma divertida en que se comunica el equipo. Siempre es una experiencia positiva cuando necesito una mano. ¡Y eso solo es el soporte técnico! ¡El producto en sí (hosting) es fantástico! Ademas, el portal de hosting es sencillo e intuitivo. No podría estar más contenta hasta ahora.
TJ Lily
Elige tu plan. Empieza a vender hoy.
Todos los planes incluyen ancho de banda ilimitado, copias de seguridad diarias, certificados SSL gratuitos y configuración instantánea. Los planes se amplían en cuentas cPanel, espacio en disco y límites de CPU/RAM LVE. Sin actualizaciones ocultas ni promesas incumplidas.
- Respaldos automáticos
- Sitios web y cuentas de correo ilimitados
- Instalaciones con un clic
- WHM y cPanel incluidos
- Garantía de devolución de dinero
Todo incluido en cada plan.
Gestionamos todos los servidores de la misma manera. Eso significa que todas las cuentas de revendedor, independientemente de su precio, obtienen el mismo paquete.
cPanel & WHM
Obtienes acceso al panel de control líder del mercado que ya conoces, además de acceso a WHM para gestionar múltiples cuentas de clientes desde un solo lugar.
LiteSpeed Web Server
Nuestros planes incluyen una licencia completa (de pago) de LiteSpeed. Entrega sitios más rápido que Apache y funciona especialmente bien con WordPress mediante LSCache, logrando mejoras significativas en los tiempos de carga.
CloudLinux
Añade seguridad y rendimiento al hosting compartido al aislar cada cuenta de cPanel en su propio usuario, evitando que una cuenta afecte a las demás.
Softaculous
Auto-instalador para más de 400 aplicaciones. Instala WordPress, Joomla, Magento, Laravel y más con solo unos clics. Ideal para empezar rápidamente.
Monarx Security
Protección proactiva siempre activa. Monarx escanea cambios en archivos en tiempo real (subidas, cambios en plugins, ediciones) para detectar amenazas en el momento en que ocurren, sin esperar a que un cliente detecte una infección.
MariaDB
Motor de base de datos compatible con MySQL que ofrece mejoras de rendimiento.
PHP Multi-Version
Soportamos todas las versiones principales de PHP y te permitimos cambiar la versión por sitio, para que distintos proyectos de clientes puedan ejecutarse con la versión que necesiten.
Node.js & Laravel
Ejecuta aplicaciones web modernas junto a sitios PHP. También cuentas con soporte para Node y frameworks como Angular, React o Vue dentro del mismo entorno del panel de control.
Anycast DNS
DNS global con tecnología Anycast para respuestas más rápidas y mayor resiliencia, ya que el DNS puede servirse desde múltiples ubicaciones.
Respaldos diarios
Respaldos diarios de archivos del sitio con retención incremental, además de respaldos de bases de datos. Puedes restaurar de forma granular (archivos individuales) o descargar tus respaldos.
Certificados SSL gratuitos
SSL automático de Let’s Encrypt para cada cuenta o dominio, además de la posibilidad de instalar certificados personalizados si necesitas algo más avanzado.
12 ubicaciones globales
Acerca los sitios de tus clientes a sus visitantes. Ofrecemos infraestructura en 12 centros de datos de alto nivel.
Totalmente marca blanca
Tu marca, tu negocio. Nuestros planes incluyen nameservers privados y una experiencia enfocada en tu marca para que tus clientes vean tu empresa, no la nuestra.
Compara los planes de hosting revendedor
Hosting revendedor escalable con ancho de banda ilimitado, respaldos diarios y acceso completo a WHM. Elige el plan según la cantidad de cuentas de clientes que necesites.
Reseller 30
Reseller 60
Reseller 120
Reseller 150
La tecnología detrás de todo
Utilizamos exclusivamente procesadores AMD EPYC con almacenamiento NVMe SSD de alta velocidad. Combinado con nuestros generosos límites de LVE, cada cuenta puede recibir hasta 50 veces más rendimiento que en algunos competidores.
Por ejemplo, en la letra pequeña de muchos proveedores puedes encontrar límites de IO de solo 1MB/s, lo que significa que descomprimir archivos grandes puede tardar muchísimo tiempo. Nosotros establecemos un límite mínimo de 50MB/s. Además, cada cuenta cPanel recibe como mínimo 1024 IOPS, permitiéndote aprovechar al máximo nuestros discos NVMe de baja latencia.
También establecemos un estándar mínimo de 1GB de RAM por cuenta, lo que proporciona recursos más que suficientes para ejecutar sitios complejos en WordPress o Magento. Algunos competidores ofrecen solo 512MB de RAM, apenas suficiente para unos pocos visitantes simultáneos y mucho menos para periodos de alto tráfico como promociones o ventas. Creemos que cada sitio web debería funcionar en su máximo potencial, permitiendo además ampliar recursos fácilmente cuando un proyecto crece o necesita más capacidad.
El hardware rápido no es un complemento premium aquí, es simplemente la forma en que construimos nuestra infraestructura. Cada cuenta de hosting revendedor funciona sobre la misma plataforma que utilizamos para nuestros propios clientes.
En el lado de la seguridad: Monarx bloquea bots maliciosos y detecta malware en tiempo real, CloudLinux mantiene las cuentas aisladas para que un vecino ruidoso no afecte al resto, y las actualizaciones periódicas de cPanel aseguran que siempre tengas disponibles las funciones más recientes para tus clientes.
¿Cómo funciona el hosting revendedor?
Obtienes una cuenta WHM. Nosotros gestionamos los servidores. Tú gestionas el negocio.
Crea cuentas individuales de cPanel para tus clientes desde WHM. Tú defines los paquetes, eliges los límites y asignas a cada cliente su propio acceso. Para ellos, es tu marca. Para ti, es un negocio de hosting escalable sin la complejidad de gestionar hardware.
- Crea paquetes de hosting con límites de recursos personalizados
- Configura listas de funciones para controlar a qué pueden acceder tus clientes
- Suspende, elimina o mejora cuentas en solo unos clics
- Automatiza todo con WHMCS, Blesta o Upmind a través de nuestra API completa
- Configura nameservers privados para que tu marca sea la protagonista
¿Deseas migrar a nuestra plataforma? Nosotros hacemos el trabajo pesado.
Nuestro equipo especializado en migraciones se encarga tanto de las cuentas individuales como de migraciones completas de revendedores. Ya sea que necesites mover unos pocos sitios o cientos de cuentas cPanel, planificamos la migración contigo para minimizar cualquier interrupción. Puedes proporcionarnos respaldos de cPanel/WHM o darnos acceso y nuestro equipo se encargará de realizar la transferencia. Una vez que todo esté listo, te avisaremos para que puedas actualizar los DNS en el momento adecuado.
Todas las nuevas cuentas revendedor incluyen migraciones gratuitas, gestionadas por nuestro equipo interno. No es una herramienta de autoservicio ni tendrás que resolverlo por tu cuenta.
Automatiza tu negocio desde el primer día.
Nuestra API completa se integra con las herramientas de facturación y aprovisionamiento que ya utilizas. WHMCS, Blesta y Upmind funcionan desde el primer momento, por lo que puedes automatizar la creación de cuentas, la facturación y la gestión de clientes sin tener que hacerlo de forma manual.
¿Está creando algo personalizado? La API está completamente documentada y lista para usar.
¿Gestionas una agencia? Tenemos lo que necesitas.
Muchos de nuestros revendedores son agencias que administran sitios para sus clientes. Si es tu caso, hemos incorporado varias funciones para facilitarte el trabajo: delega el acceso al panel para que tu equipo gestione cuentas sin compartir tu acceso principal, administra paquetes fácilmente entre múltiples clientes y cuenta con soporte que realmente sabe de lo que habla cuando necesitas ayuda.
Tú enfócate en el trabajo con tus clientes. Nosotros nos aseguramos de que el hosting nunca se convierta en un problema.
Equipo de soporte que realmente ayuda.
Cuando algo sale mal a las 2 a.m, lo que quieres es contactar con alguien que pueda solucionarlo, no con alguien leyendo un guion. Nuestro equipo de soporte es interno, está disponible 24/7/365 y conoce la plataforma a fondo. Todos los planes para revendedores incluyen migraciones gratuitas, una garantía de devolución del dinero de 30 días sin preguntas y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de tiempo de actividad.
Buenas preguntas.
Aquí están las respuestas.
Es una forma de vender hosting a tus propios clientes sin necesidad de poseer o administrar servidores. Nosotros proporcionamos la infraestructura potente y las herramientas; tú creas los paquetes de hosting, defines tus propios precios y manejas el negocio bajo tu propia marca.
Cada plan incluye un número definido de cuentas cPanel, desde 15 en nuestro plan inicial hasta 300 en el plan más grande. ¿Necesitas más de 300? Esa ya es otra conversación. Ponte en contacto con nosotros y veremos cuál es la opción de infraestructura adecuada para ti.
Los planes incluyen límites definidos en cuentas cPanel y espacio en disco. El ancho de banda es ilimitado en todos los planes. Esto mantiene todo claro y predecible, tanto para ti como para nosotros.
Sí. Puedes crear paquetes que, en total, superen el espacio en disco asignado en tu plan, siempre que el uso real se mantenga dentro de tus límites. La mayoría de los revendedores trabaja de esta manera.
Usa el panel WebHost Manager (WHM) incluido para crear cuentas de hosting independientes para cada cliente. Desde ahí, puedes crear diferentes paquetes, dar a cada cliente su propio cPanel y gestionar todo desde un sencillo panel de control.
Muy seguro. Proporcionamos la base con certificados SSL integrados, protección DDoS y firewalls. Tú obtienes las herramientas en cPanel y WHM para administrar la seguridad de tus clientes. Es una verdadera colaboración: nuestra infraestructura sólida y tus buenas prácticas mantienen todo protegido.