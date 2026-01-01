Con más de 800 ingenieros alrededor del mundo, distribuidos en seis equipos, trabajamos como uno solo para mantener tus sitios y aplicaciones en línea, seguros y funcionando al máximo rendimiento para más de 700,000 clientes.
Conoce a nuestros equipos
Nuestra esencia
Ya sea que estés creando tu primer sitio web o administrando cientos de ellos, estamos aquí para ayudarte a crecer con transparencia, velocidad y un soporte que se anticipa a lo que necesitas.
Nuestra visión
Ser la empresa de hosting más confiable del mundo. Así de claro. Ese es nuestro norte. En hosting.com estamos construyendo algo mejor: confiable, sostenible y auténticamente humano. La confianza se gana todos los días. No solo con tiempo de actividad, sino cumpliendo lo que prometemos, corrigiendo lo que falla y estando presentes cuando más importa.
Nuestra misión
Ofrecer una plataforma global de hosting que ayude a las personas a triunfar en línea. Construida sobre tecnología poderosa, servicio de clase mundial y un enfoque centrado en las personas. Simplificamos lo complejo. Te damos herramientas y soporte que realmente ayudan. Y lo hacemos de forma constante. Porque la confianza no es un eslogan, es una promesa.
Construyendo el futuro
Mantenemos tu sitio rápido, estable y listo para crecer. Cada plan corre sobre infraestructura de alto rendimiento: procesadores AMD EPYC, almacenamiento NVMe Samsung y DNS Anycast. Está diseñada para escalar, sin importar si gestionas un blog personal o un eCommerce global.
Liderando el camino digital
Nuestro liderazgo no se queda en las gradas. Construimos rápido, damos el ejemplo y vamos más allá. Creemos en la confianza tranquila, en tomar acción y en ayudar a los emprendedores a ganar en cualquier parte del mundo.
Estas no son simples palabras en una pared.
Así es como nos presentamos cada día, en cada interacción. Siendo honestos.
Sé confiable. Somos abiertos, honestos y claros. Siempre.
"Cuando pienso en el trabajo que realizó para nuestros clientes, mi objetivo es que se sientan genuinamente respaldados, valorados y seguros de su decisión de trabajar con nosotros. Quiero que experimenten más que un producto o servicio; quiero que sientan una verdadera alianza construida sobre confianza, calidad y cuidado."
Shiva Kumar, Gerente de Ventas
Sé pragmático. Problemas reales, soluciones reales, sin rodeos.
"Desde pequeño siempre tuve la necesidad de entender cómo funcionan las cosas, llegar a la raíz de un problema y encontrar la solución más efectiva. Lo que más disfruto de mi trabajo es que me reta constantemente con una diversidad de desafíos por resolver."
Lukasz Mai Van, Administrador Senior de Sistemas
Sé respetuoso. La dignidad, la justicia y la honestidad van primero.
"Amo lo que hago porque me permite ayudar a otros a avanzar y alcanzar sus metas. Hay una verdadera satisfacción en poder apoyar a nuestros clientes y colegas… Más que nada, espero que nuestros clientes se queden con la certeza de que pueden contar con nosotros. Que se sientan respaldados, comprendidos y genuinamente atendidos."
Mario Stanev, Supervisor del Equipo VIP
Sé respetuoso. La dignidad, la justicia y la honestidad van primero.
"Amo lo que hago porque me permite ayudar a otros a avanzar y alcanzar sus metas. Hay una verdadera satisfacción en poder apoyar a nuestros clientes y colegas… Más que nada, espero que nuestros clientes se queden con la certeza de que pueden contar con nosotros. Que se sientan respaldados, comprendidos y genuinamente atendidos."
Mario Stanev, Supervisor del Equipo VIP
Sé responsable. Asúmelo. Arréglalo. Aprende. Crece.
"He trabajado en Atención al Cliente durante los últimos 7 meses, y lo que más disfruto es resolver problemas complejos… Siempre hago mi mejor esfuerzo para apoyar a quien lo necesite, sin importar de qué se trate… Creo que mis compañeros me nominaron porque siempre estoy listo para saltar y ayudar."
Camilo Ríos, Representante de atención al cliente
Sé innovador. Desafiando los estándares. Superando las expectativas.
"Me encanta que no nos limitemos a "llegar" a un nuevo mercado; utilizamos estadísticas e información local para innovar, garantizando que todas nuestras soluciones de alojamiento sean tan auténticamente locales como los emprendedores que las utilizan."
Asad Polash, Estratega Sénior de Crecimiento Orgánico
Nuestra historia (hasta ahora)
Este no es un caso de éxito de la noche a la mañana. Es una historia construida a lo largo de los años con confianza, consistencia y una convicción clara: mejorar el servicio de hosting.
A2 Hosting nace en Ann Arbor, Michigan.
World Host Group surge, uniendo marcas bajo una visión global desde el primer día.
Nos convertimos en hosting.com, reuniendo lo mejor de WHG y A2 en una sola marca.
Construye globalmente. Aloja localmente
Estamos en todas partes (nuestro equipo global y nuestros productos), pero diseñados para estar justo donde tú lo necesitas.
Con más de 40 ubicaciones en el mundo y centros de datos de clase mundial, en hosting.com conectamos tu sitio a la velocidad que exige la web. Cada data center cuenta con energía, refrigeración y conectividad redundante para que tu sitio se mantenga estable, sin importar dónde esté tu audiencia.
Elige el centro de datos más cercano a tus visitantes y logra tiempos de carga más rápidos y una experiencia optimizada para todos.
Lo que nos define
Cumplimos lo que prometemos.
Sin tarifas ocultas. Sin términos confusos. Solo información clara, precios justos y personas reales detrás de cada respuesta.
Desde el primer día has estado en nuestra plataforma orientada al rendimiento, diseñada para crecer contigo.
Más de 3 millones de sitios web y contando. No nos lo tomamos a la ligera.
Conoce a nuestros equipos
Nuestras oficinas globales nos mantienen en movimiento cada día.
Nuestra oficina de Bali cuenta con 138 especialistas con talento que mantienen nuestro servicio de hosting global funcionando sin problemas las 24 horas del día. Desde los equipos de Chat en vivo y Soporte vía Ticket, que resuelven los problemas de los clientes en tiempo real, hasta nuestros expertos en confianza y seguridad, que protegen todas las plataformas, aquí es donde la fiabilidad se une al corazón. Nuestros equipos de retención y facturación se aseguran de que los clientes estén satisfechos y reciban asistencia, mientras que nuestros equipos de control de calidad y formación elevan el listón de la calidad y el crecimiento. Los maestros técnicos en infraestructura, migración y Fixed.net mantienen los sitios web funcionando a la perfección, respaldados por la precisión de nuestros equipos de dominios y contabilidad. Al frente de todo ello se encuentran nuestros supervisores, jefes de equipo de atención al cliente y recursos humanos, la fuerza motriz detrás de la reputación de Bali por su excelencia, trabajo en equipo y atención al cliente inmejorable.Bali
El equipo de Manila (Filipinas) es un grupo dedicado de 92 profesionales que se encargan de proporcionar un servicio y una asistencia excepcionales a nuestros clientes de todo el mundo. Como uno de nuestros centros operativos más importantes, este equipo desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar a los clientes soluciones de alojamiento web confiables, seguras y fáciles de usar. Dirigido por SJ Pineda, de Atención al Cliente, y Shreeshaa Talwar, de Ventas Globales y Retención, el equipo se centra en tres áreas clave: atención al cliente por teléfono, facturación y ventas. Estas funciones básicas garantizan que nuestros clientes reciban asistencia oportuna, facturación precisa y los mejores paquetes de alojamiento para sus necesidades.Manila
Nuestra oficina de Bangalore reúne a más de 150 mentes brillantes que impulsan todo, desde la atención al cliente y las ventas hasta el marketing, los productos y mucho más. Es un centro vibrante de creatividad, colaboración y resolución de problemas, donde se crean estrategias, se cultivan relaciones y se dan vida a las ideas. Desde guiar a los clientes hacia las soluciones adecuadas hasta impulsar campañas globales e innovación, nuestro equipo de Bangalore es el corazón del crecimiento y la conexión. Impulsados por la energía, la experiencia y la pasión por la excelencia, son las personas que convierten las grandes ambiciones en resultados reales cada día.Bangalore
Nuestra oficina de Sofía cuenta con un equipo de 85 expertos dedicados que combinan su brillantez técnica con su pasión por el servicio. Desde los rápidos agentes del Chat en vivo y los expertos especialistas en asistencia técnica hasta las mentes brillantes de Seguridad y Confianza, Migración e Infraestructura, cada miembro del equipo desempeña un papel crucial para mantener la fiabilidad de nuestras plataformas y la satisfacción de nuestros clientes. Aquí también se encuentra nuestro director de formación global, que se encarga de garantizar que todos los nuevos empleados de la empresa estén preparados para el éxito. Con especialistas en mantenimiento de WordPress, gestión de dominios y control de calidad que trabajan junto a líderes talentosos y profesionales de recursos humanos y contabilidad, Sofía se erige como un centro de innovación, trabajo en equipo y precisión. Es un lugar donde la experiencia se une al entusiasmo, donde cada problema tiene una solución y cada cliente se siente respaldado.Sofia
Escucha a nuestra gente
Con miembros del equipo en todo el mundo, esto es lo que algunos de ellos tienen para decir.
Siempre me ha gustado resolver problemas y construir cosas que simplemente funcionen, especialmente cuando nadie se da cuenta, porque eso generalmente significa que todo está funcionando sin problemas. Eso es lo que me apasiona de la infraestructura: es la columna vertebral invisible, y me enorgullece tener un papel importante en ella. Siempre te desafía a pensar a futuro, prevenir problemas antes de que ocurran y mejorar cómo se hacen las cosas. Eso es lo que me mantiene comprometido.
Lo que hace que la cultura aquí se destaque para mí es la disposición de apoyarnos mutuamente cuando más importa. Puedes confiar en que las personas darán un paso al frente en momentos de presión, sin dramas, solo acción. Ese tipo de confiabilidad genera verdadera confianza y compañerismo.Nikolay Ilchev, Senior Systems Administrator
Lo que más me inspira de mi equipo es cómo nos apoyamos unos a otros. Ya sea un problema de última hora o un caso complicado, siempre hay alguien que aparece con soluciones y buena actitud.
Cuando pienso en el trabajo que hacemos para los clientes, espero que sientan tranquilidad, que saben que estamos de su lado y que pueden confiar en nosotros, no solo para responder, sino para realmente cuidar de ellos.Unggul Kirindi, Customer Care,Fixed.net
Desde que empecé a trabajar aquí, he tenido la oportunidad de colaborar con un grupo increíble de personas de todos nuestros departamentos y de apoyarles de forma significativa. Disfruto mucho desarrollando nuevas habilidades y mi puesto me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente y aprender sobre la marcha. Desde la creación y el mantenimiento de catálogos detallados de proveedores hasta la ayuda en la mejora y el desarrollo de nuevos procesos, los últimos ocho meses han sido una gran experiencia de aprendizaje. He tenido la suerte de formar parte de un equipo increíble y de trabajar con personas fantásticas que me han apoyado y guiado a lo largo del camino.Iva Krasteva, especialista en gestión de contratos y proveedores,hosting.com
Conoce a las mentes detrás del negocio
Estamos para apoyarte
¿Necesitas ayuda? Estamos disponibles 24/7. Sin guiones rígidos. Sin hacerte dar vueltas entre departamentos. Solo personas reales, resolviendo problemas reales.