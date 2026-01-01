Transferencias de dominio rápidas
Transferencia de dominio
- Nameservers personalizados
- Gestión gratuita de DNS
- Opción de protección de identidad
- Protección contra robo de dominio
- Soporte experto 24/7/365
Transferencias de dominio de forma sencilla
En Hosting.com hacemos que transferir tu dominio sea simple y accesible. Solo necesitas el código Extensible Provisioning Protocol (EPP) de tu registrador actual para mover tu dominio a una cuenta en hosting.com. Nuestro equipo de soporte global está disponible 24/7/365 para resolver cualquier duda sobre el proceso de transferencia o cómo migrar tu sitio con nosotros. Las funciones de transferencia de dominio incluyen nameservers personalizados, administración de DNS gratuita y protección gratuita contra robo de dominio.
NameServers personalizados
Personaliza cómo se muestra la información de tu dominio en las búsquedas Whois.
Opción de protección de identidad
Protege tu información personal y reduce el spam (disponible en ciertos TLDs).
Protección contra robo de dominio
Evita el secuestro de tu dominio o transferencias no autorizadas desde tu cuenta.
Soporte 24/7/365
Nuestro equipo de expertos está disponible en todo momento para ayudarte.
Preguntas frecuentes sobre registro y compra de dominios
Como cliente, tienes acceso a nuestro portal my.hosting.com fácil de usar. Desde allí puedes activar la renovación automática de tu dominio, gestionar tus nameservers, configurar el bloqueo del registrador, administrar DNS, renovar tu dominio ¡y mucho más!
Sí. Una transferencia de dominio mueve el registro del dominio desde otra empresa hacia hosting.com, de modo que podrás administrar tanto el hosting como el dominio desde un mismo panel. Una migración, en cambio, se refiere a trasladar el contenido de tu sitio web a una nueva cuenta dentro de nuestra red.
Una transferencia de dominio es simplemente el proceso de cambiar el registrador de un dominio a un nuevo registrador designado. Cuando transfieres tu dominio, toda la información de facturación y administración del mismo también se mueve al nuevo registrador.
No todas las empresas de registro de dominios ofrecen hosting web. De la misma manera, no todas las empresas de hosting ofrecen registro de dominios. En hosting.com, ofrecemos ambos. En hosting.com, te brindamos registros de dominio rápidos, fáciles y económicos. Y no solo eso: también obtienes el beneficio de nuestro hosting de alto rendimiento. Cuando tus dominios están registrados en la misma empresa donde hospedas tus sitios web, simplifican enormemente la administración de tus proyectos en línea.
Si hospedas tus sitios con hosting.com, ya conoces nuestra plataforma fácil de usar y de alto rendimiento disponible en planes Compartidos, Reseller, VPS y Servidores Dedicados. Imagina lo conveniente que será para ti tener todos tus datos (dominio y hosting) en un mismo lugar. Esto es aún más valioso cuando administras varios sitios web.
En hosting.com, contamos con soporte de clase mundial en hosting. Nuestro equipo Guru Crew es reconocido por ser extremadamente amable y experto. Si tu dominio está registrado en otra parte, es posible que nuestro equipo no pueda asistirte con la misma rapidez, ya que no tendrá acceso directo a la información de tu dominio. En algunos casos tendrás que solicitar ayuda a tu registrador de dominio, quien no podrá ofrecerte el mismo nivel de servicio especializado que nuestro equipo está preparado para brindarte.
No. Aunque están relacionados, son servicios diferentes. Un dominio es el nombre que usas para tu sitio web (por ejemplo: hosting.com). El hosting, en cambio, es el espacio en un servidor donde se almacenan los archivos que hacen que tu sitio exista y pueda verse en internet.
¡Claro! Para que el proceso sea lo más fluido posible, asegúrate de contar con el código EPP (Extensible Provisioning Protocol) de tu registrador actual, que tu dominio esté desbloqueado, la información de contacto de tu dominio esté actualizada.
La propagación de DNS puede tardar entre 24 y 48 horas después de actualizar los nameservers de tu dominio. Durante ese tiempo, tu dominio no funcionará. Sin embargo, puedes omitir el DNS y ver tu sitio usando el archivo hosts o una URL temporal. Solo sigue nuestras instrucciones para acceder a tu sitio en ese periodo.