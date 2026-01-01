  • Nameservers personalizados
  • Gestión gratuita de DNS
  • Opción de protección de identidad
  • Protección contra robo de dominio
  • Soporte experto 24/7/365

Transferencias de dominio de forma sencilla

En Hosting.com hacemos que transferir tu dominio sea simple y accesible. Solo necesitas el código Extensible Provisioning Protocol (EPP) de tu registrador actual para mover tu dominio a una cuenta en hosting.com. Nuestro equipo de soporte global está disponible 24/7/365 para resolver cualquier duda sobre el proceso de transferencia o cómo migrar tu sitio con nosotros. Las funciones de transferencia de dominio incluyen nameservers personalizados, administración de DNS gratuita y protección gratuita contra robo de dominio.

Preguntas frecuentes sobre registro y compra de dominios

Como cliente, tienes acceso a nuestro portal my.hosting.com fácil de usar. Desde allí puedes activar la renovación automática de tu dominio, gestionar tus nameservers, configurar el bloqueo del registrador, administrar DNS, renovar tu dominio ¡y mucho más!

Sí. Una transferencia de dominio mueve el registro del dominio desde otra empresa hacia hosting.com, de modo que podrás administrar tanto el hosting como el dominio desde un mismo panel. Una migración, en cambio, se refiere a trasladar el contenido de tu sitio web a una nueva cuenta dentro de nuestra red.

Una transferencia de dominio es simplemente el proceso de cambiar el registrador de un dominio a un nuevo registrador designado. Cuando transfieres tu dominio, toda la información de facturación y administración del mismo también se mueve al nuevo registrador.

No todas las empresas de registro de dominios ofrecen hosting web. De la misma manera, no todas las empresas de hosting ofrecen registro de dominios. En hosting.com, ofrecemos ambos. En hosting.com, te brindamos registros de dominio rápidos, fáciles y económicos. Y no solo eso: también obtienes el beneficio de nuestro hosting de alto rendimiento. Cuando tus dominios están registrados en la misma empresa donde hospedas tus sitios web, simplifican enormemente la administración de tus proyectos en línea.

Si hospedas tus sitios con hosting.com, ya conoces nuestra plataforma fácil de usar y de alto rendimiento disponible en planes Compartidos, Reseller, VPS y Servidores Dedicados. Imagina lo conveniente que será para ti tener todos tus datos (dominio y hosting) en un mismo lugar. Esto es aún más valioso cuando administras varios sitios web.

En hosting.com, contamos con soporte de clase mundial en hosting. Nuestro equipo Guru Crew es reconocido por ser extremadamente amable y experto. Si tu dominio está registrado en otra parte, es posible que nuestro equipo no pueda asistirte con la misma rapidez, ya que no tendrá acceso directo a la información de tu dominio. En algunos casos tendrás que solicitar ayuda a tu registrador de dominio, quien no podrá ofrecerte el mismo nivel de servicio especializado que nuestro equipo está preparado para brindarte.

No. Aunque están relacionados, son servicios diferentes. Un dominio es el nombre que usas para tu sitio web (por ejemplo: hosting.com). El hosting, en cambio, es el espacio en un servidor donde se almacenan los archivos que hacen que tu sitio exista y pueda verse en internet.

¡Claro! Para que el proceso sea lo más fluido posible, asegúrate de contar con el código EPP (Extensible Provisioning Protocol) de tu registrador actual, que tu dominio esté desbloqueado, la información de contacto de tu dominio esté actualizada.

La propagación de DNS puede tardar entre 24 y 48 horas después de actualizar los nameservers de tu dominio. Durante ese tiempo, tu dominio no funcionará. Sin embargo, puedes omitir el DNS y ver tu sitio usando el archivo hosts o una URL temporal. Solo sigue nuestras instrucciones para acceder a tu sitio en ese periodo.

Además de ofrecer transferencias y registros de dominios, hosting.com también ofrece soluciones de hosting de alta velocidad para ayudarte a poner tu sitio en línea. Ya sea que tengas un sitio nuevo o una tienda en línea a nivel empresarial, hosting.com tiene una solución de hosting que se ajusta a tus necesidades específicas.

Las extensiones de dominio surgieron junto con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) como una forma de organizar los dominios en categorías lógicas. Estas extensiones son conocidas como dominios de nivel superior o TLDs (Top-Level Domains). Cuando fueron lanzadas, cada opción de TLD tenía un propósito específico. Aunque en parte esto sigue siendo cierto, hoy en día las reglas sobre quién puede registrar una extensión de dominio son mucho más flexibles que en sus inicios. En 1985 se lanzaron las primeras 7 extensiones de dominio:

  • .com – Pensada originalmente solo para sitios comerciales. Con el tiempo, se convirtió en la extensión más popular del mundo (y por mucho).

  • .edu – Diseñada para instituciones educativas en Estados Unidos.

  • .gov – Exclusiva para agencias del gobierno de EE. UU.

  • .mil – Para entidades militares de Estados Unidos.

  • .net – Creada para sitios relacionados con la información de internet.

  • .org – Abreviatura de “organización”, pensada como TLD no restringido.

  • .int – Diseñada específicamente para organizaciones intergubernamentales y tratados internacionales.

Extensiones de dominio según ubicación

A esas primeras 7 extensiones también se les llamó gTLDs (generic Top-Level Domains), ya que buscaban agrupar sitios dentro de una misma temática o categoría. Luego surgió otra clasificación: los ccTLDs (country code Top-Level Domains), creados para identificar los sitios web según su ubicación geográfica. Al igual que los gTLDs, con el tiempo la mayoría de las restricciones de los ccTLDs dejaron de aplicarse, aunque en algunos países aún existen limitaciones. Los primeros ccTLDs disponibles fueron:

  • .us – Para sitios de Estados Unidos.

  • .uk – Para sitios del Reino Unido.

  • .il – Para sitios de Israel.

Poco después aparecieron muchos más, entre ellos:

  • .au – Australia.

  • .de – Alemania.

  • .fi – Finlandia.

.fr – Francia.

  • .jp – Japón.

  • .kr – República de Corea.

  • .nl – Países Bajos.

  • .se – Suecia.