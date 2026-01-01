Con nuestro constructor de sitios con IA, crear una página web nunca fue tan sencillo. Diseña un sitio que se vea profesional, que trabaje por ti y que exprese lo mejor de tu marca. Ya sea para vender en línea, agendar servicios o dar a conocer tu nombre, estarás listo en cuestión de minutos.
Nuestras plantillas
Rápidas, responsivas y creadas para adaptarse. Nuestros diseños funcionan para cualquier industria y son fáciles de personalizar. Sin código, sin limitaciones.
Salon de belleza
Clínica veterinaria
Página de aterrizaje de aplicación
Salón de bodas
Renta de autos de lujo
Hotel histórico
Restaurante gourmet
Aplicación móvil
Reciclaje y gestión de residuos
Tienda de cosméticos
Agencia de diseño
Consultor de nutrición
Tres pasos. Eso es todo lo que necesitas para estar en línea.
Con el AI Sitebuilder de hosting.com, puedes lanzar un sitio personalizado en minutos. Sin enredos, sin conocimientos técnicos. Solo sigue estos tres pasos y estarás listo.
Elige tu plan, abre el constructor y selecciona una plantilla diseñada profesionalmente o deja que la IA haga el trabajo pesado. Solo responde unas cuantas preguntas y generaremos un sitio adaptado a tu negocio.
Ajusta el diseño, actualiza tu contenido y agrega tus propias imágenes. Cada parte de tu sitio es personalizable. Nuestro editor hace que afinar los detalles sea fácil mientras tu proyecto crece.
Administra todo desde un solo panel inteligente. Supervisa a tus visitantes, gestiona pedidos, conecta tus redes sociales y mantén tu sitio bajo control. Todo en un solo lugar. Así de simple.
Elige tu plan para comenzar
- Funciones con IA
- Personalización avanzada con widgets
- Soporte experto 24/7
*Durante el primer año en cualquier plan anual, incluye .com, .net, .org y .us
Garantía de reembolso de 30 días – consulta nuestros Términos del servicio
Descubre lo que está incluido
Plus
Pro
Store Plus
Store Pro
Funciones básicas
Medios y personalización
Negocio y eCommerce
Todo lo esencial, sin distracciones.
Con nuestro constructor de sitios con IA tienes a la mano las herramientas inteligentes que necesitas para crear un sitio profesional y con gran rendimiento, sin complicarte con lo técnico. Desde plantillas modernas hasta funciones avanzadas para tu negocio, todo viene integrado y listo para empezar.
Olvídate de lo difícil. Nuestro constructor con IA diseña y lanza un sitio web profesional y personalizado en minutos. Sin experiencia (ni estrés) necesaria.
Elige entre una colección de temas modernos y personalizables, creados para impresionar. Tu marca lucirá impecable desde el primer día.
Cambia textos, reemplaza imágenes o ajusta tu diseño desde un editor limpio que funciona tanto en escritorio como en móvil. Tú tienes el control, estés donde estés.
¿Imágenes de stock? Incluidas. ¿Widgets y complementos útiles? Listos para usar. Sin accesos extra, sin costos adicionales.
Desde videos y formularios de reservas hasta feeds sociales y páginas de contacto: convierte tu sitio en el centro de operaciones de tu negocio en solo unos clics.
Agrega una tienda en línea completamente integrada con checkout seguro, páginas de producto y herramientas de pago… sin mover más que un dedo.
¿Quieres que tu sitio web haga más por ti?
Incluimos herramientas reales de crecimiento desde el inicio: SEO que sí funciona, analíticas claras que entiendes al instante y un eCommerce listo para despegar. Sin configuraciones complicadas, sin dolores de cabeza técnicos. Solo un sitio más inteligente que hace el trabajo pesado por ti.
Formularios de contacto, reservas, preguntas frecuentes, inicios de sesión, lo que necesites. Nuestras plantillas prediseñadas están listas para usar, para que te enfoques en lo importante: conectar con tu audiencia.
Vende lo que quieras, donde quieras, directo desde tu sitio. Administra productos, recibe pagos (sí, también Apple Pay y Google Pay) y mantén todo seguro, sin salir de tu panel.
Aparece en Google, muéstrate en Maps y conecta tu Perfil de Negocio en segundos. Resultados reales, sin complicaciones ni suposiciones.
Descubre quién visita tu sitio, qué hace y cómo está rindiendo tu web. Vincula herramientas como Google Analytics en segundos, sin necesidad de agregar líneas de código.
¿Necesitas un chatbot, un programador de posts en redes sociales o un widget de accesibilidad? Todo está en la tienda de apps integrada. Sin búsquedas, sin trucos, solo herramientas que funcionan.
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.
Nuestro equipo de ventas de hosting.com está disponible 24/7 para asesorarte y ayudarte a encontrar el plan que mejor se adapte a tus necesidades.
Preguntas frecuentes
Un sitio web le da a tu negocio una presencia profesional en línea. Ayuda a generar confianza y facilita que las personas te encuentren en internet. Muchas veces es la primera impresión que tendrán tus clientes potenciales.
Un sitio web te permite atraer nuevos clientes a través de los buscadores, mostrar tus productos o servicios las 24 horas del día y ofrecer herramientas para vender, agendar y conectar. Todo en un mismo lugar, fácil y accesible.
No. Con la configuración impulsada por IA y un editor fácil de usar, cualquier persona puede crear un sitio web profesional sin necesidad de experiencia en programación o diseño.
Puedes lanzar tu sitio web en cuestión de minutos. Solo responde unas cuantas preguntas y la IA generará un sitio personalizado listo para que lo ajustes a tu gusto.
Por supuesto. El editor te permite personalizar completamente los diseños, textos, imágenes y mucho más.
Sí. Todos los planes incluyen hosting y cada suscripción nueva viene con el registro gratuito de un dominio por un año. Puedes consultar más detalles en la sección de términos y condiciones.