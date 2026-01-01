Esta traducción al español se proporciona únicamente para tu comodidad. En caso de cualquier discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

1. Propósito

Esta es la Política de Reembolsos y Facturación de Hosting.com “.com” “nosotros” o “nuestro”). Hosting.com es operado por A2 Hosting, LLC. Por lo tanto, para los fines de esta Política, “Hosting.com” y cualquier referencia a “A2 Hosting”, “nosotros” o “nuestro” significará A2 Hosting LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware. Esta Política de Reembolsos y Facturación explica las formas en que cobramos a los clientes por el uso de los Servicios (según se definen en los TDS) y las preguntas relacionadas con cargos, reembolsos y disputas de facturación. Los términos en mayúscula que se usan, pero no se definen en esta política, tendrán el significado que se les da en nuestros Términos de Servicio.

2. RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

a. Renovación de Paquetes

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN NUESTRAS POLÍTICAS, TODOS LOS PLANES DE HOSTING Y NOMBRES DE DOMINIO ESTÁN CONFIGURADOS PARA RENOVARSE AUTOMÁTICAMENTE EN SU FECHA DE RENOVACIÓN DESPUÉS DEL PERÍODO INICIAL Y DE CUALQUIER PERÍODO DE RENOVACIÓN, PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS. TU FECHA DE RENOVACIÓN INICIAL APARECERÁ EN LA PANTALLA DE PAGO CUANDO COMPRES LOS SERVICIOS POR PRIMERA VEZ. LAS FECHAS DE RENOVACIÓN POSTERIORES SE UBICARÁN EN CADA FACTURA QUE RECIBAS DE HOSTING.COM, ASÍ COMO EN LAS SECCIONES DE SERVICIOS Y DOMINIOS DEL PORTAL DEL CLIENTE. También recibirás por correo electrónico una factura para el período de renovación en la dirección de correo electrónico de tu cuenta, antes de cualquier renovación, con los términos del próximo Período de Renovación, incluida la duración y el precio de dicha renovación. Si deseas cancelar, puedes hacerlo según lo establecido en la Sección 8(b)(i) de nuestros Términos de Servicio.

b. Renovación de Nombres de Dominio

Los nombres de dominio están configurados para RENOVARSE AUTOMÁTICAMENTE cinco (5) días antes de su fecha de vencimiento respectiva (mostrada como la próxima fecha de factura en tu panel de cliente) para evitar cualquier interrupción en tu dominio debido a la expiración, ya que algunos registros de ciertas extensiones de dominio requieren renovación mucho antes de la fecha de expiración registrada. Ten en cuenta que todos los métodos de pago que permiten cargos automáticos se cobrarán en la fecha de vencimiento del dominio según la factura, A MENOS QUE CANCELES MÁS DE cinco (5) días antes de la fecha de vencimiento. Si tu método de pago elegido no permite aplicar pagos automáticos, el pago deberá hacerse manualmente en o antes de la fecha de vencimiento de la factura o el nombre de dominio podrá caducar.

c. Cargos

La Fecha de Vencimiento de las Tarifas de los paquetes renovados es la fecha de renovación del paquete.

d. No Renovación

Las cuentas con facturas vencidas desde hace más de catorce (14) días serán suspendidas. Para reactivar una cuenta suspendida, será necesario pagar todas las facturas vencidas para ponerla al día antes de que se levante la suspensión. Las cuentas con más de 14 días de vencimiento se considerarán abandonadas y estarán sujetas a cancelación. La cancelación incluye la eliminación de todos los datos asociados en nuestro sistema. Consulta la sección Acceso posterior a la cancelación para obtener más información.

3. Responsabilidad de Pago

a. Eres responsable de todos los cargos, costos, gastos y demás tarifas (las “Tarifas”) asociados con el uso de los Servicios una vez que nuestros Servicios estén disponibles para ti. Tu primera factura se genera en el momento de la compra de los Servicios. Una factura, que incluirá la duración y el precio de la renovación para cualquier Período de Renovación, se generará catorce (14) días antes del primer día del Período de Renovación (la “Fecha de Vencimiento”) y se cobrará tres (3) días antes de la fecha de renovación para asegurar la continuidad del servicio, a menos que se hayan hecho otros arreglos o se haya enviado una solicitud de cancelación desde el portal del cliente. La factura también estará disponible en la sección “Mis Facturas” del portal del cliente. Eres responsable de las tarifas y cargos indicados en la factura enviada por correo electrónico que pagues en la Fecha Efectiva y en cualquier otra factura generada para un Período de Renovación. Si pagas con tarjeta de crédito, acuerdo de facturación de PayPal u otro método de pago que permita cobros automáticos, intentaremos realizar los cobros 3 días antes de la fecha de vencimiento de la factura para asegurar la continuidad del servicio, por ejemplo, en nombres de dominio. Los nuevos Servicios, paquetes o dominios que se ordenen y no se paguen después de siete (7) días serán cancelados. En caso de que no pagues los servicios recibidos, Hosting.com puede asignar los saldos impagos a una agencia de cobranza para la acción correspondiente. Aceptas reembolsar a Hosting.com todos los gastos incurridos para recuperar las sumas adeudadas, incluidos honorarios de abogados y otros gastos legales, si es necesario iniciar acciones legales para cobrar los saldos pendientes.

b. En caso de que no pagues los Servicios recibidos, Hosting.com puede asignar los saldos impagos a una agencia de cobranza para la acción correspondiente. Aceptas reembolsar a Hosting.com todos los gastos incurridos para recuperar las sumas adeudadas, incluidos honorarios de abogados y otros gastos legales, si es necesario iniciar acciones legales para cobrar los saldos pendientes.

c. Ajustes de Precio

Para mantenernos competitivos, ocasionalmente realizamos cambios en nuestros planes y precios. Para actualizar tu plan a las ofertas actuales, por favor contacta a nuestro equipo de facturación. No podemos modificar facturas que ya han sido pagadas, pero estaremos encantados de ajustar tu plan para nuevas facturas.

i. Para mantenernos competitivos, ocasionalmente realizamos cambios en nuestros

planes y precios por razones que incluyen, pero no se limitan a, fluctuaciones en monedas distintas al dólar estadounidense, como se detalla en la Sección 7(b) abajo. Excepto por estas fluctuaciones de moneda, ningún cambio de precio será efectivo sin tu consentimiento en medio de un período inicial o de renovación, siempre que el período relevante ya haya sido facturado y pagado en su totalidad; sin embargo, los precios pueden cambiar entre Períodos de Renovación. Todos los cambios de precio se reflejarán en la factura enviada por correo electrónico.

ii. Los cargos, que pueden incluir un precio ajustado, se aplicarán en la Fecha de Vencimiento, según lo especificado arriba. DEBES CANCELAR TU SUSCRIPCIÓN PARA EVITAR QUE SE PROCESEN FACTURAS CON EL PRECIO AJUSTADO PARA UN PERÍODO DE RENOVACIÓN.

iii. También puedes optar por cambiar de plan en medio de un período inicial o de renovación. No podemos modificar facturas que ya hayan sido pagadas, pero podemos ajustar tu plan y precios para Servicios en nuevas facturas que aún no se hayan pagado de cualquier Período de Renovación.

d. Cancelación o Consentimiento a Cambios de Precio a Medio Período

En caso de que un cambio sustancial en nuestro negocio o en los precios o servicios de nuestro proveedor requiera que modifiquemos la oferta de Servicios para ti en medio del período inicial o de renovación, te enviaremos un aviso especificando los cambios propuestos con detalle razonable. En caso de tales cambios en los servicios, incluyendo, pero no limitado a, cambios en la duración del período vigente, el alcance o tipo de servicios ofrecidos o el precio de dichos servicios, tendrás treinta (30) días desde la fecha de ese aviso para: (i) aceptar los cambios y los términos modificados de los servicios desde la fecha de tu consentimiento, o (ii) permitir que los servicios se cancelen una vez que expire el período de treinta (30) días. Si no aceptas los cambios y el alcance modificado dentro del período de treinta (30) días, reconoces y aceptas que Hosting.com puede terminar los servicios antes del fin del período vigente sin previo aviso ni consentimiento adicional.

4. Reembolsos

Las cuentas que sean terminadas debido a violaciones de los Términos de Servicio no son elegibles para reembolsos ni créditos de servicio. Los registros de dominios, tarifas de configuración y tarifas de migración no son reembolsables bajo ninguna circunstancia. Los créditos de servicio (o Créditos de Cuenta) no tienen valor en efectivo y se otorgan a nuestra discreción. Los créditos de servicio expiran al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: tu cuenta expira, es terminada o han pasado veinticuatro (24) meses desde la fecha en que se emitió.

a. Todos los reembolsos están sujetos a los términos de cualquier procesador de pagos de terceros, y dichos términos prevalecen sobre los términos en los TDS y nuestras Políticas. En caso de que no podamos reembolsar alguna tarifa o cargo mediante el método de pago original, haremos esfuerzos comercialmente razonables para devolverte o acreditar los fondos correspondientes.

b. Si pagaste con tarjeta de crédito, acreditaremos la tarjeta registrada. Si pagaste con PayPal, tomaremos medidas para reembolsar la cuenta de PayPal. Si pagaste a través de otro procesador de pagos, realizaremos los pasos necesarios para reembolsar las tarifas correspondientes mediante ese procesador. Si la información que tenemos en tu cuenta no está actualizada, tu reembolso podría no completarse. Las solicitudes de reembolso de pagos realizados a Hosting.com mediante transferencia bancaria, cheque o giro postal, o después de que hayan pasado ciento veinte (120) días de un pago con tarjeta de crédito, se emitirán únicamente vía PayPal. Si no puedes aceptar pagos por PayPal, no serás elegible para un reembolso por otros métodos. Hosting.com no se hace responsable de las tarifas que se deduzcan de cualquier reembolso procesado por PayPal.

5. Elegibilidad para créditos por servicios

a. Los clientes que, al momento de reportar la supuesta interrupción, no tengan sus facturas de los servicios al día, no califican para créditos de servicio relacionados con cualquier interrupción.

b. Los clientes que no hayan pagado sus facturas a tiempo más de tres veces en los 12 meses previos a la interrupción reclamada, no son elegibles para créditos de servicio.

c. Para ofrecer un entorno de hosting seguro y de alto rendimiento, utilizamos ciertos sistemas automatizados para limitar actividades maliciosas o que consuman muchos recursos. En algunos casos, actividades no maliciosas pueden parecer maliciosas y activar nuestros sistemas, lo que puede limitar tu capacidad de usar nuestros servicios según lo establecido en la Sección 3(d)(iii) de los TDS. Tales limitaciones pueden resultar en reducción de ancho de banda, suspensión o terminación de tu cuenta, a nuestra entera discreción. En estas situaciones, cualquier interrupción, suspensión o cambio en la disponibilidad de los servicios no se considerará tiempo de inactividad y no será elegible para un crédito de servicio.

6. Métodos de pago; monedas

a. Aceptamos pagos vía Visa, MasterCard, Discover, American Express, JCB, Diner’s Club, PayPal, Skrill, UnionPay (para clientes con base en China), cheque, giro postal y transferencias bancarias. Al proporcionarnos la información de pago de tu cuenta, nos das tu consentimiento para cobrarse en la Fecha de Vencimiento de cualquier factura asociada a la cuenta. Consulta la factura para obtener la información bancaria necesaria para transferencias. Los cheques devueltos tendrán un cargo de veinticinco dólares ($25) por cada instancia.

b. Aceptamos pagos en Dólares Estadounidenses y en algunas monedas no USD limitadas, según se indique en nuestro sitio web. Todas las tarifas por servicios se calculan en Dólares Estadounidenses y, siempre que sea posible, intentaremos cobrar en la moneda que selecciones al momento de pagar, a menos que el procesador de pagos no soporte esa moneda. En ese caso, la moneda será convertida a USD y cobrada en USD. Los precios mostrados en otras monedas se calculan según la tasa de cambio publicada ese día, pero pueden diferir de la tasa final que te proporcione tu banco. Además, LAS TASAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS, lo que puede resultar en aumentos o disminuciones de precios denominados en monedas no USD por los servicios. Ajustaremos los precios de renovación para clientes no USD basándonos en los precios actuales de los Servicios, usando las tasas de cambio publicadas el día en que se generan las facturas. Dependiendo de tu ciclo de facturación, es posible que no ajustemos el precio de renovación en todas las facturas. La falta de ajuste no elimina nuestro derecho de ajustar el precio de renovación en futuras facturas. Además, podrías estar sujeto a tarifas adicionales u otros cargos impuestos por el administrador del método de pago seleccionado. Hosting.com no es responsable de estos cargos.

7. Cargos por actualizaciones, degradaciones y migraciones de cuenta

a. Licencia

En relación con cualquier migración de datos, nos autorizas a acceder a tu información para fines de migración. Antes de solicitar Servicios que puedan requerir una migración de datos, aceptas realizar un respaldo completo de tu información tanto en el servidor de origen como en el de destino, según corresponda.

b. Actualizaciones

Al actualizar a un plan de hosting de mayor precio, migramos tu cuenta al nuevo Servicio sin costo adicional. La tarifa por migración de centro de datos también se exime si eliges cambiar a un nuevo centro de datos durante el proceso de actualización. Las solicitudes de actualización se procesan y hacen efectivas solo después de que se haya pagado la diferencia de precio del paquete. Si deseas mudarte a otro centro de datos sin actualizar tu cuenta, se aplicará una tarifa de migración de veinticinco dólares ($25).

c. Reducciones

Al reducir a un plan de menor precio, la diferencia entre el precio actual ya pagado y el nuevo precio del paquete se colocará en tu cuenta como crédito de servicio. No se emitirán reembolsos y se podría cobrar una tarifa de migración por reducción de veinticinco dólares ($25). Contacta al departamento de ventas o facturación antes de realizar una actualización o degradación para determinar las opciones adecuadas y discutir precios.

d. Migraciones desde Otros Proveedores

Todo trabajo relacionado con migraciones está incluido como Servicio para efectos de nuestras Políticas.

i. Todas las migraciones complementarias requieren que proporciones las credenciales de cPanel de tu entorno de hosting anterior. Los clientes que migren desde entornos de hosting sin cPanel podrían incurrir en un cargo determinado por el equipo de migración, basado en la complejidad del traslado.

ii. Otras Situaciones de Migración. Algunos clientes tienen necesidades de migración específicas. Dependiendo de nuestra carga de trabajo de migración, podremos atender esas necesidades. Nos reservamos el derecho de denegar una solicitud de migración según nuestra discreción.

8. Errores de Facturación; Contracargos

a. Si detectas un error en tu factura, notifícanos lo antes posible, ya sea llamando o enviando un ticket a nuestro Departamento de Facturación desde tu panel de cliente. Respetaremos los errores de facturación siempre y cuando se nos notifiquen dentro de los noventa (90) días. Si han pasado más de noventa (90) días, es posible que rechacemos la solicitud de reembolso. Si corresponde un reembolso, se aplicará como crédito de servicio en tu cuenta para ser usado en una factura futura. Los créditos de servicio no tienen valor en efectivo.

b. Si en algún momento tienes preguntas o inquietudes sobre un cargo de Hosting.com, contáctanos al 1-888-LINUX-HOST (1-888-546-8946) o 1-734-222-4678, o envía un ticket desde tu panel de cliente. Cualquier contracargo recibido generará una tarifa de investigación de cincuenta dólares ($50) en la cuenta de facturación asociada, y todos los servicios serán suspendidos inmediatamente mientras se realiza la investigación. Hosting.com puede rechazar el uso futuro de métodos de pago de una cuenta que haya emitido un contracargo previamente. Al recibir un contracargo o reversión de pago, la cuenta relacionada con el pago podría ser suspendida o terminada.

9. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Los residentes de las Islas Canarias (Las Palmas), España, se consideran exentos de impuestos y no se les cobrará IVA.

10. Retroalimentación

No estás obligado a proporcionarnos sugerencias, solicitudes de mejora, recomendaciones u otros comentarios respecto a nuestros productos y servicios ("Retroalimentación"). En la medida en que nos proporciones cualquier Retroalimentación, podemos usarla e incluirla en nuestros productos y servicios sin restricción ni pago alguno.