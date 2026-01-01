Elige tu sistema operativo. Configura tu stack. Escala cuando lo necesites. Nuestro hosting VPS Linux les ofrece a los desarrolladores y equipos técnicos la libertad de trabajar a su manera. Respaldado por almacenamiento NVMe ultrarrápido, procesadores AMD EPYC y un SLA con un tiempo de inactividad del 99.9%.
Toma el control total con hosting VPS autoadministrado
- Diseñado para la velocidad con almacenamiento NVMe y procesadores AMD EPYC.
- Soporte externo global 24/7/365.
- Acceso root completo y opciones de sistemas operativo Linux.
- Amplía en cualquier momento con recursos garantizados.
Elige el plan adecuado para ti
- Alto rendimiento
- Escalabilidad en cualquier momento
- Acceso root completo
- Complementos útiles disponibles
- 8 ubicaciones de centros de datos globales
*El precio promocional corresponde al periodo con la mejor tarifa y puede variar según el plan. Consulta todos los planes para ver las opciones de duración disponibles. Al finalizar el periodo inicial, el plan se renovará con la tarifa regular.
Soluciones inteligentes para tu crecimiento en línea
Hosting VPS con recursos dedicados diseñados para crecer con las necesidades de tu negocio.
Infraestructura de alto rendimiento
Hemos combinado almacenamiento NVMe, procesadores AMD EPYC y redes redundantes con soporte en tiempo real por parte de administradores de sistemas para ofrecer alta disponibilidad y gran velocidad.
Personalizable y escalable
Configura tu VPS según las necesidades de tu proyecto. Elige tu CPU, RAM y almacenamiento. ¿Necesitas más después? Amplía los recursos individuales bajo demanda sin tiempo de inactividad.
Acceso root completo
Tú estás al mando. Instala lo que quieras, modifica las configuraciones y ejecuta tu entorno a tu manera. Puedes reiniciar, recargar o reconstruir tu servidor desde tu panel de control en cualquier momento.
Elección del sistema operativo Linux
Implemente la distribución de Linux que mejor se adapte a tu stack: Ubuntu 22.04 LTS, Debian 12, AlmaLinux 9. Reinstala o cambia fácilmente las versiones del sistema operativo cuando lo necesites.
Libertad para instalar herramientas y aplicaciones
Ejecuta tu propio código, contenedores, scripts y software. Incluso herramientas que no funcionan bien en hosting compartidos o gestionados. Es tu servidor, no el nuestro.
¿Hosting VPS administrado o no administrado?
Es evidente que los servidores privados virtuales (VPS) son el futuro del hosting. No solo son cada vez más populares, también representan una de las plataformas más potentes para alojar sitios web y aplicaciones complejas que fácilmente superarían las capacidades del hosting compartido tradicional. Esto se debe a que, a medida que los clientes se acumulan en ordenadores compartidos, cada uno comienza a luchar contra los demás por los escasos recursos disponibles.
Pero el hosting VPS cambia las reglas del juego. En lugar de compartir recursos con otros sitios o clientes, obtienes tus propios recursos dedicados dentro de un servidor privado virtual. Y si cuentas con un equipo competente y no necesitas la asistencia de un servicio administrado, puedes aprovechar toda la potencia de un VPS manteniendo al mismo tiempo el control total sobre cada aspecto de tu servidor. A esto se le conoce como VPS no administrado y es una de las mejores formas de ahorrar dinero en soporte que no necesitas.
Somos la elección más inteligente
Elige hosting.com para tu VPS y obtén velocidad, seguridad, escalabilidad y control total, con un rendimiento confiable y sin preocupaciones para tu negocio.
Centros de datos globales
Aloja tu sitio web más cerca de tu público para acelerar los tiempos de carga.
Asistencia siempre disponible
Soporte experto 24/7/365 por parte de personas reales.
Productos flexibles
Amplía, cambia de plan o expande tus recursos con facilidad.
Transparencia
Sin cargos ocultos, sin letra pequeña confusa, sin sorpresas.
Tecnología que prioriza el rendimiento
Almacenamiento NVMe, CPU AMD EPYC y DNS Anycast son estándar en todos nuestros planes.
Millones de personas confían en nosotros
Más de 3 millones de sitios alojados y sumando.
Opciones de sistema operativo
Ejecuta tu VPS en el sistema operativo de tu preferencia.
Amplía tu VPS con estos complementos
Gestiona tus sitios web con un sencillo panel de control.
Aumenta la estabilidad del servidor y aísla las cargas de trabajo.
Acelera su sitio web con un almacenamiento en caché avanzado.
Bloquea todo el malware y mantén su servidor seguro.
Administrado vs no administrado
|Característica
|VPS no administrado
|VPS administrado
|Infraestructura centro de datos/red
|✅
|✅
|Conexiones duales de energía/red
|✅
|✅
|Almacenamiento RAID
|✅
|✅
|Acceso root completo
|✅
|❌
|Actualizaciones de SO y panel de control
|❌
|✅
|Monitoreo (CPU, disco, uptime, etc.)
|❌
|✅
|Soporte SRE proactivo
|❌
|✅
|Configuraciones de sistema personalizadas
|✅
|Bajo solicitud
|Backups
|Opcional
|Diarios
|SLA
|99.9% (energía/red)
|99.9%+
¿Cuál es el producto indicado para ti?
Alojamiento VPS administrado
¿Quieres potencia sin la carga de trabajo de la administración del servidor? Deja que nosotros nos encarguemos de las actualizaciones y los parches mientras tú te centras en el crecimiento.Ver planes
Servidor virtual dedicado
¿Necesitas el máximo rendimiento sin complicaciones de gestión? El VDS administrado te ofrece recursos dedicados, alta disponibilidad y potencia de nivel empresarial, administrados por nuestros expertos.Ver planes
Servidores dedicados
Sin vecinos. Sin compartir. Solo rendimiento puro y control total del hardware para aplicaciones que consumen muchos recursos.Ver planes
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.
Nuestro equipo de ventas de hosting.com está disponible las 24/7, para ayudarte a comprender qué plan se adapta mejor a tus necesidades específicas.
Preguntas frecuentes sobre VPS no administrado
VPS es la abreviatura de “servidor privado virtual”. Un VPS funciona dividiendo un servidor físico en máquinas virtuales independientes. Cada una de estas máquinas virtuales o servidores privados virtuales, funciona de forma totalmente independiente de las demás. En otras palabras, cada VPS tiene su propio sistema operativo y asignación de recursos como RAM, CPU y espacio en disco. Esto te proporciona un entorno muy similar al de un servidor dedicado, pero sin los costos asociados al mismo.
Si buscas una actualización sencilla desde tu cuenta de hosting compartido y quieres seguir utilizando un panel de control intuitivo como cPanel, te recomendamos elegir un VPS administrado. Nuestro equipo experto de soporte técnico puede migrar sin problemas tu sitio web actual a un VPS administrado de forma gratuita.
Si, por el contrario, eres un desarrollador experimentado que se siente cómodo trabajando con la línea de comandos y deseas acceso root para poder personalizar completamente tu servidor, un VPS no administrado sería una mejor opción para ti.
Sistemas operativos personalizados: Otra forma de personalizar tu VPS según tus necesidades específicas es elegir entre varios sistemas operativos Linux. Selecciona entre las mejores versiones de Ubuntu, CentOS o Debian. Si estás en medio de un proyecto y deseas cambiar a una versión diferente o a un sistema operativo completamente distinto, puedes cambiar y volver a cargar tu sistema operativo bajo demanda cuando lo desees.
Software personalizado: Tu VPS no solo es personalizado, sino que también es extremadamente flexible. Esto se debe a que obtienes acceso root completo, lo que te ofrece control a nivel administrativo. Tendrás la flexibilidad necesaria para instalar y ejecutar software que no es compatible con un entorno de alojamiento administrado. ¡Incluso te ofrecemos control total sobre el arranque, el apagado y el reinicio!
Gestión personalizada del VPS: Aunque nuestros planes de servidores privados virtuales están diseñados para gestionarse con la línea de comandos, tienes la opción de añadir cPanel para la gestión de tu VPS. cPanel es un panel de control extremadamente fácil de usar. Úsalo para gestionar todo, incluidos tus archivos, bases de datos, correo electrónico y sitios web. Cuando añades cPanel, también tienes la opción de añadir Softaculous. Utiliza Softaculous para instalar el software más popular de la actualidad con un solo clic. Configure WordPress, Drupal, Joomla, Magento, PrestaShop y mucho más. También recibirás una notificación automática cuando se publique una nueva versión de tu software. Inicia sesión fácilmente en tu panel de control cPanel, haz clic en el icono de Softaculous y actualiza tu software con un solo clic.
Ubicación personalizada del centro de datos: Si las opciones de personalización anteriores no fueron suficientes, ¡también ofrecemos opciones de ubicación de centros de datos en todo el mundo! Elige un centro de datos más cercano a ti o a tus visitantes para reducir la latencia y obtener el máximo rendimiento.
¿Prefieres una solución de hosting totalmente administrada? Tómate un momento para revisar nuestra oferta de hosting VPS administrado. Estos planes incluyen tanto el panel de control cPanel, muy fácil de usar, como nuestra gestión HostGuard.
En hosting.com, nuestro lema es “Nuestra velocidad, tu éxito”. Y no es casualidad, porque entendemos que la velocidad de carga de las páginas de tu sitio web tiene un impacto directo en tu éxito. Un retraso de solo 1 segundo en la velocidad de carga de tu página puede tener un grave impacto negativo en tu tasa de rebote y tu tasa de conversión. Incluso si no tienes un sitio web de comercio electrónico, la velocidad de la página también está relacionada con el nivel de satisfacción de los visitantes y tu posicionamiento SEO.
Piensa en el último sitio web lento que visitaste. Probablemente, pulsaste el botón atrás de tu navegador antes incluso de terminar de esperar a que se cargará el sitio. Aunque hay una serie de factores que determinan la velocidad de tu sitio, uno de los más importantes es la elección del proveedor de hosting web. ¡Elige un proveedor de hosting web rápido! ¡Elige hosting.com!
Lo que realmente va a mejorar el rendimiento de tu sitio es nuestra opción Turbo Boost, que ofrece una velocidad de carga de páginas hasta 20 veces superior en comparación con las opciones de hosting VPS del mercado. Nuestra solución Turbo Boost VPS:
- Utiliza menos CPU y memoria que Apache, aumentando el rendimiento.
- Gestiona las conexiones de forma más rápida y eficiente.
- Proporciona mayor estabilidad.
Además, al elegir nuestros servidores turbo, podrás usar Turbo Caching, que aumenta aún más la velocidad de carga de las páginas al almacenar todo el contenido HTML de tus páginas en la memoria. Eso significa que tus páginas se pueden mostrar sin tener que ejecutar PHP, lo que ofrece el máximo aumento de rendimiento.
Turbo Boost es solo una de las características incluidas en nuestra exclusiva plataforma SwiftServer de alta velocidad. Otras soluciones para mejorar la velocidad incluyen:
- SSD VPS: Las unidades SSD o unidades de estado sólido, son la nueva generación de tecnología de hosting. Las unidades de disco duro tradicionales más antiguas (HDDS) utilizan discos giratorios y un cabezal de lectura y escritura para acceder a los datos. Las SSD, por su parte, utilizan tecnología flash para este proceso. Esto permite a las SSD acceder a los datos de forma rápida y directa, en lugar de tener que esperar a que el disco gire hasta la ubicación de los mismos. La tecnología SSD se encuentra actualmente en los teléfonos inteligentes y en la mayoría de los computadores portátiles debido a su rendimiento superior. De hecho, los sitios alojados en SSD ofrecen una velocidad de carga de páginas hasta un 300 % más rápida en comparación con los HDD.
Algunos hosts VPS afirman ofrecer hosting en unidades de estado sólido, pero es probable que solo alojen su sistema operativo o sus bases de datos en SSD. No utilizan SSD para alojar tus archivos. En hosting.com, utilizamos SSD para todo, incluidos tus archivos, lo que significa que obtienes el mayor aumento de velocidad posible. Por eso nuestro alojamiento SSD carga las páginas más rápido que la competencia y por eso incluso alojamos nuestro propio sitio en unidades de estado sólido. ¡Te encantará!
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Elección de la ubicación del centro de datos: Otro factor clave en la velocidad de carga de las páginas es la proximidad de tus datos a tus visitantes. Si tus datos se encuentran en un hemisferio, pero tu visitante se encuentra en otro, tu sitio tardará algún tiempo en llegar a él. Por eso ofrecemos múltiples ubicaciones de centros de datos, lo que permite que tu VPS se encuentre lo más cerca posible de los visitantes de tu sitio.
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CDN gratuito: en hosting.com, obtienes un CDN gratuito o red de entrega de contenido. Si bien nuestra selección de centros de datos te permite alojar tu sitio cerca de tus visitantes, nuestro CDN hace que tu sitio llegue a ellos más rápido. Esto se debe a que nuestro CDN determina la ruta más eficiente y rápida para entregar tu sitio desde nuestro centro de datos a tus visitantes. Esto se hace automáticamente mediante el uso de los servidores interconectados y ubicados globalment.
Puede que pienses que, al haber personalizado tu VPS, te quedarás limitado a los recursos que elegiste al inicio. Pero no es así. Si después de contratar tu plan necesitas más recursos, eso solo significa que tu proyecto está creciendo. Y crecer siempre es una buena señal. No deberías ser penalizado por tu éxito. Por eso, nuestros planes VPS son totalmente escalables. Solo tienes que contactar a nuestro equipo de soporte y con gusto te ayudaremos a ampliar tus recursos cuando lo necesites.
¿Te preocupa que tu cuenta de VPS se quede corta en el futuro? No te preocupes. Con hosting.com tu sitio tiene espacio de sobra para seguir creciendo. Cuando tu VPS ya no sea suficiente, podemos actualizar tu servicio de manera fluida a uno de nuestros servidores dedicados, sin interrupciones y con todo el poder que tu proyecto necesita.