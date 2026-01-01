Sistemas operativos personalizados: Otra forma de personalizar tu VPS según tus necesidades específicas es elegir entre varios sistemas operativos Linux. Selecciona entre las mejores versiones de Ubuntu, CentOS o Debian. Si estás en medio de un proyecto y deseas cambiar a una versión diferente o a un sistema operativo completamente distinto, puedes cambiar y volver a cargar tu sistema operativo bajo demanda cuando lo desees.

Software personalizado: Tu VPS no solo es personalizado, sino que también es extremadamente flexible. Esto se debe a que obtienes acceso root completo, lo que te ofrece control a nivel administrativo. Tendrás la flexibilidad necesaria para instalar y ejecutar software que no es compatible con un entorno de alojamiento administrado. ¡Incluso te ofrecemos control total sobre el arranque, el apagado y el reinicio!

Gestión personalizada del VPS: Aunque nuestros planes de servidores privados virtuales están diseñados para gestionarse con la línea de comandos, tienes la opción de añadir cPanel para la gestión de tu VPS. cPanel es un panel de control extremadamente fácil de usar. Úsalo para gestionar todo, incluidos tus archivos, bases de datos, correo electrónico y sitios web. Cuando añades cPanel, también tienes la opción de añadir Softaculous. Utiliza Softaculous para instalar el software más popular de la actualidad con un solo clic. Configure WordPress, Drupal, Joomla, Magento, PrestaShop y mucho más. También recibirás una notificación automática cuando se publique una nueva versión de tu software. Inicia sesión fácilmente en tu panel de control cPanel, haz clic en el icono de Softaculous y actualiza tu software con un solo clic.

Ubicación personalizada del centro de datos: Si las opciones de personalización anteriores no fueron suficientes, ¡también ofrecemos opciones de ubicación de centros de datos en todo el mundo! Elige un centro de datos más cercano a ti o a tus visitantes para reducir la latencia y obtener el máximo rendimiento.

¿Prefieres una solución de hosting totalmente administrada? Tómate un momento para revisar nuestra oferta de hosting VPS administrado. Estos planes incluyen tanto el panel de control cPanel, muy fácil de usar, como nuestra gestión HostGuard.