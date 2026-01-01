Tú tienes el control

Hay una razón por la que actualmente ofrecemos más de 20,000 servidores cPanel administrados a clientes.

Nuestros servidores Linux administrados son inherentemente flexibles. Ya sea que ejecutes un sitio en WordPress, un sitio web en Laravel, una aplicación Node.js (o los tres al mismo tiempo), puedes hacerlo junto con cuentas de correo, scripts personalizados y almacenamiento de archivos.

Nuestros servidores cPanel pueden manejar prácticamente todo lo que necesites.