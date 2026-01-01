Confía en hosting.com para ejecutar tus sitios web en nuestra increíble infraestructura administrada. Ofrecemos un entorno optimizado de cPanel/WHM, asegurado con CloudLinux, protección contra malware Monarx y firewall, respaldos diarios, DNS anycast y más.
Los mejores servidores Linux administrados con cPanel del mundo
- Servidores Linux con cPanel 100% administrados
- Todo lo que necesitas para ejecutar tu(s) sitio(s) web
- 20x más rápido con CPUs AMD EPYC y discos NVMe
- Elige entre 10 centros de datos de alto rendimiento
- Garantía de disponibilidad del 99.99%, soporte instantáneo 24/7
Lo que opinan nuestros clientes
VPS LinuxSoy un cliente un poco fuera de lo común en hosting.com, ya que utilizo el VPS de una manera poco habitual. Además, trabajo en una región del mundo con muchos retos en TI. Por lo general, tengo que encargarme de mi propio soporte técnico y ser creativo cuando surgen problemas. Todo esto lo menciono para dar contexto a la calificación del excelente soporte que recibo cuando realmente lo necesito. El equipo de soporte de hosting.com es de clase mundial. Así de simple.
Julian Ray Photography
Excelente experiencia con la migración de VPSTuve una excelente experiencia con el equipo de soporte durante la migración de mi VPS. El equipo fue muy profesional, paciente y claro al explicar cada paso del proceso, especialmente en la gestión de versiones de PHP en un VPS con CloudLinux.
Alan BT
¡El equipo de VPS administrado es increíble!El equipo de VPS administrado es increíble. Resuelven de inmediato muchos problemas relacionados con el servidor y el software.
Always Fair
Elige tu plan
Nuestros servidores van desde entornos dedicados para un solo sitio hasta instancias grandes que alojan cientos de sitios web o proyectos con alto tráfico. Todas las especificaciones se muestran a continuación, sin detalles ocultos.
Puedes actualizar y escalar en cualquier momento y hosting.com está aquí para ser tu socio a medida que tus necesidades cambian. Si necesitas mucho espacio en disco, también puedes hablar con nosotros sobre nuestras alianzas de infraestructura.
Tú tienes el control
Hay una razón por la que actualmente ofrecemos más de 20,000 servidores cPanel administrados a clientes.
Nuestros servidores Linux administrados son inherentemente flexibles. Ya sea que ejecutes un sitio en WordPress, un sitio web en Laravel, una aplicación Node.js (o los tres al mismo tiempo), puedes hacerlo junto con cuentas de correo, scripts personalizados y almacenamiento de archivos.
Nuestros servidores cPanel pueden manejar prácticamente todo lo que necesites.
- Sitios web ilimitados
- Correos electrónicos ilimitados
- Servidor web LiteSpeed (con LiteMage)
- Todas las versiones principales de PHP
- NodeJS
Precios claros
En hosting.com queremos ser la empresa de hosting más confiable del mundo y eso empieza por ser transparentes con nuestros precios. Nuestros servidores Linux administrados escalan con la memoria RAM, para que siempre sepas exactamente qué estás obteniendo. A diferencia de muchos proveedores de VPS de bajo costo que utilizan virtualización basada en contenedores, nuestra plataforma te ofrece un verdadero aislamiento de recursos y un rendimiento predecible. Todos los servidores funcionan con el hardware más reciente en nuestros centros de datos globales, en su mayoría ubicados en instalaciones de Equinix.
|Característica
|Managed cPanel 4GB
|Managed cPanel 8GB
|Managed cPanel 16GB
|Managed cPanel 32GB
|Managed cPanel 64GB
|Managed cPanel 128GB
|Managed cPanel 160GB
|Managed cPanel 256GB
|CPU Cores
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|8
|16
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|32
|48
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|AMD EPYC CPU
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|Memoria virtual
|4GB
|8GB
|16GB
|32GB
|64GB
|128GB
|160GB
|256GB
|Almacenamiento NVMe
|100GB
|150GB
|300GB
|400GB
|800GB
|1200GB
|1400GB
|2000GB
|Ancho de banda mensual
|1TB
|2TB
|3TB
|4TB
|5TB
|6TB
|7TB
|8TB
|Direcciones IP
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|Uptime garantizado
|99.99%
|99.99%
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Software y administración
|Característica
|Managed cPanel 4GB
|Managed cPanel 8GB
|Managed cPanel 16GB
|Managed cPanel 32GB
|Managed cPanel 64GB
|Managed cPanel 128GB
|Managed cPanel 160GB
|Managed cPanel 256GB
|Tecnología
|cPanel/WHM
|cPanel/WHM
|cPanel/WHM
|cPanel/WHM
|cPanel/WHM
|cPanel/WHM
|cPanel/WHM
|cPanel/WHM
|Virtualización
|KVM Virtual Machine
|KVM Virtual Machine
|KVM Virtual Machine
|KVM Virtual Machine
|KVM Virtual Machine
|KVM Virtual Machine
|KVM Virtual Machine
|KVM Virtual Machine
|Sistema operativo
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|CloudLinux
|Webserver
|Apache
|Apache
|LiteSpeed
|LiteSpeed
|LiteSpeed
|LiteSpeed
|LiteSpeed
|LiteSpeed
|HTTP/2
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|HTTP/3 QUIC
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|SSH/SFTP Access
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|PHP 5.6 - 8.5
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|MariaDB 11.4
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|Node.js
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|Python
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|Redis
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|Memcached
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|Elasticsearch
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|Softaculous
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Seguridad y protección
|Característica
|Managed cPanel 4GB
|Managed cPanel 8GB
|Managed cPanel 16GB
|Managed cPanel 32GB
|Managed cPanel 64GB
|Managed cPanel 128GB
|Managed cPanel 160GB
|Managed cPanel 256GB
|Certificados SSL
|Ilimitados
|Ilimitados
|Ilimitados
|Ilimitados
|Ilimitados
|Ilimitados
|Ilimitados
|Ilimitados
|Auto SSL
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|Firewall de aplicaciones web
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|Monarx Security
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|Antivirus
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|Backups Diarios
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|Monitoreo 24/7/365
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Construimos sobre una combinación de software de código abierto (Linux, MySQL/MariaDB, Proxmox) y software de pago de primer nivel (cPanel, CloudLinux, Monarx, LiteSpeed, Softaculous y más). Todo está incluido en el precio anterior si utilizas una cuenta de cPanel. Obtienes núcleos de CPU dedicados y asignación garantizada de memoria RAM.
¿Necesitas más de una cuenta? Puedes optar por licencias con escalado automático y trasladaremos el costo de cPanel de forma transparente, al costo, bajo un modelo de pago por uso. Recibimos la factura de cPanel el día 15 de cada mes; con base en esa fecha calculamos tu consumo, y te contactaremos poco después. Haz clic aquí para hablar con nosotros y conocer más.
Rendimiento y confiabilidad
Cada servidor funciona con CPUs AMD EPYC™ y almacenamiento NVMe. NVMe se conecta directamente al bus PCIe (considerablemente más rápido que los SSD tradicionales), lo que marca una gran diferencia en aplicaciones con uso intensivo de bases de datos y cargas de trabajo con alto I/O de archivos.
En los planes de 16 GB o superiores, LiteSpeed reemplaza Apache, gestionando el tráfico concurrente de manera más eficiente con caché integrada que evita por completo PHP en solicitudes almacenadas en caché. Para Magento, LiteMage agrega caché de página completa como capa adicional.
On 16GB+ plans, LiteSpeed replaces Apache, handling concurrent traffic more efficiently with built-in caching that bypasses PHP entirely for cached requests. For Magento, LiteMage adds full-page caching on top.
Los respaldos se realizan diariamente en un servidor separado y puedes restaurarlos tú mismo directamente desde el panel de control. Sin tickets ni tiempos de espera. Supervisamos cada servidor las 24 horas y actuamos antes de que los problemas afecten tus sitios. Y cuando llegue el momento de crecer, nosotros nos encargamos de la actualización.
Nos tomamos la seguridad en serio
Hemos integrado la seguridad en cada capa de la infraestructura para que no tengas de que preocuparte. CloudLinux mantiene cada cuenta aislada, por lo que si algo ocurre en un sitio, el problema se queda ahí. Monarx detecta código malicioso mientras se ejecuta, no después de que el daño ya está hecho.
Un firewall de servidor bloquea automáticamente ataques de fuerza bruta y tráfico sospechoso. Nos encargamos continuamente de todos los parches y actualizaciones. Las correcciones críticas se aplican de inmediato y supervisamos tu servidor 24/7, así que si algo requiere atención, actuamos antes de que lo notes.
Lo que realmente significa “totalmente administrado”
Nosotros administramos el servidor. Tú administras tus sitios.
Eso significa que el parchado del sistema operativo, el mantenimiento del firewall, las actualizaciones de seguridad, los respaldos y la supervisión 24/7 corren por nuestra cuenta. Todo se gestiona sin que tengas que abrir un ticket o preocuparte por ello. Tú accedes a tu entorno a través de cPanel, administras tus dominios, correos, bases de datos, contenido y nosotros nos encargamos de toda la capa de infraestructura.
No se proporciona acceso root. Esto es intencional. Es lo que nos permite aplicar parches, proteger y mantener el sistema subyacente de forma confiable en tu nombre. Si necesitas control total a nivel root, nuestras opciones no administradas son una mejor alternativa.
Todo incluido en cada plan.
Operamos todos los servidores de la misma manera. Cada Servidor cPanel Administrado incluye LiteSpeed, CloudLinux, Monarx, Softaculous y mucho más, sin importar el plan que elijas. Tú eliges el plan según la memoria RAM, espacio en disco y CPU que necesites. Cambiar de plan es sencillo y nosotros nos encargamos del proceso.
cPanel & WHM
Obtienes acceso al panel de control líder del mercado que ya conoces, además de acceso a WHM para administrar múltiples cuentas de clientes desde un solo lugar.
Servidor Web LiteSpeed
Nuestros planes incluyen una licencia completa de LiteSpeed. Ofrece un rendimiento más rápido que Apache y funciona especialmente bien con WordPress gracias a LSCache, logrando mejoras significativas en los tiempos de carga.
CloudLinux
Agrega seguridad y rendimiento al hosting compartido al aislar cada cuenta cPanel en su propio entorno, evitando que una cuenta afecte a las demás.
Softaculous
Auto instalador para más de 400 aplicaciones. Instala WordPress, Joomla, Magento, Laravel y más en solo un par de clics. Ideal para comenzar rápidamente.
Monarx Security
Protección siempre activa: Monarx analiza cambios en archivos en tiempo real (subidas, cambios en plugins y ediciones) para detectar amenazas mientras ocurren, en lugar de esperar a que el cliente note una infección.
MariaDB
Motor de base de datos compatible con MySQL con beneficios de rendimiento mejorado.
Múltiples versiones de PHP
Compatible con todas las principales versiones de PHP y con la posibilidad de cambiar la versión por sitio, para que cada proyecto funcione con el entorno que necesita.
Node.js y Laravel
Ejecuta aplicaciones web modernas junto a sitios PHP. También obtienes soporte para frameworks como Angular, React y Vue dentro del mismo entorno de panel de control.
DNS Anycast
DNS Anycast global para respuestas más rápidas y mayor resiliencia, ya que el DNS puede responder desde múltiples ubicaciones alrededor del mundo.
Respaldos diarios
Respaldos diarios de archivos del sitio web con retención incremental, además de respaldos de bases de datos. Restaura archivos individuales o descarga tus respaldos fácilmente.
Certificado SSL gratuito
SSL automático de Let’s Encrypt para cada cuenta o dominio, además de la posibilidad de instalar certificados personalizados si necesitas una solución más avanzada.
10 Ubicaciones globales
Acerca tus proyectos a tus visitantes. Ofrecemos hosting en 10 centros de datos de alto nivel alrededor del mundo.
Totalmente marca blanca
Tu marca, tu negocio. Nuestros planes incluyen servidores de nombres privados y una experiencia enfocada en tu marca para que tus clientes vean tu negocio, no el nuestro.
Soporte que realmente ayuda
Cuando algo falla a las 2 a.m., quieres hablar con alguien que pueda solucionarlo, no con alguien leyendo un guion. Nuestro equipo de soporte es interno, está disponible 24/7/365 y conoce la plataforma a profundidad. Todos los planes de Servidores cPanel Administrados incluyen migraciones gratuitas y un SLA de tiempo de actividad.
Buenas preguntas.
Aquí tienes las respuestas.
Estos son servidores totalmente administrados, lo que significa que nos encargamos de todos los parches, actualizaciones de seguridad y la gestión del servidor por ti. Tendrás acceso a todo a través de cPanel, para que puedas enfocarte en operar tu sitio sin preocuparte por lo que sucede detrás. Si en algún momento decides que necesitas acceso root completo y control directo del sistema operativo, nuestras opciones de servidores dedicados o en la nube no administrados son ideales para eso.
En el hosting compartido, los recursos se distribuyen entre muchos clientes en el mismo servidor, por lo que el rendimiento puede variar según lo que hagan los demás. Con un Servidor cPanel Administrado, toda la memoria RAM, CPU y almacenamiento NVMe están completamente dedicados a ti. Sigues teniendo la misma interfaz de cPanel que ya conoces, pero con el beneficio adicional de aislamiento total, rendimiento predecible y recursos exclusivos para ti.
No hay límite en dominios adicionales ni en sitios dentro de una sola cuenta de cPanel, por lo que puedes alojar todos los sitios que necesites. Si prefieres accesos de cPanel separados para diferentes clientes o proyectos, ya sea por aislamiento, cuotas independientes o marca blanca, puedes agregar fácilmente cuentas adicionales de cPanel mediante licenciamiento con escalado automático. Estas se cobran con el costo transparente de cPanel, sin sobreprecios ni sorpresas.
Nos encargamos de todo lo relacionado con el servidor, incluyendo el aprovisionamiento inicial y la configuración, parches del sistema operativo y del software (cPanel, CloudLinux, Monarx y más), configuración y mantenimiento del firewall, monitoreo del servidor 24/7, configuración de respaldos diarios y migraciones de sitios web. En esencia, nos aseguramos de que todo funcione correctamente para que tú puedas enfocarte en tus sitios. Aspectos como el código de la aplicación, actualizaciones de plugins del CMS y contenido quedan bajo tu control a través de cPanel.
Puedes actualizar a un plan superior en cualquier momento y nosotros nos encargamos de todo el proceso. Sin complicaciones de migración de tu lado.