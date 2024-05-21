Hosting.com ofrece un entorno de hosting Node.js de alto rendimiento y completamente administrado. Tú proporcionas el código, implementas tu aplicación mediante Git, SSH o subiéndola a través de nuestra interfaz, y nosotros nos encargamos del resto.
Hosting de alto rendimiento para tu aplicación Node.js
- Implementación rápida con Git, SSH o carga sencilla de archivos.
- Almacenamiento NVMe de alta velocidad para obtener tiempos de carga óptimos.
- Múltiples versiones de Node disponibles.
- Completamente administrado: tú implementas tu aplicación y nosotros administramos el entorno del servidor.
- Compatible con React, Next.js, Vite, Vue.js y otros.
- Bases de datos MySQL y PostgreSQL.
- Garantía de reembolso de 30 días.
Más de 400,000 clientes confían en nosotros para impulsar más de 1,000,000 de sitios web.
Compara nuestras mejores soluciones de hosting para Node.js
- Aislamiento de aplicaciones
- Certificado SSL gratuito
- Entorno completamente administrado
- Garantía de reembolso de 30 días
*Nombre de dominio gratuito incluido
El dominio gratuito aplica a los planes anuales o de mayor duración e incluye el primer año de registro en TLD elegibles. A partir del segundo año, se renueva a la tarifa estándar. El precio promocional aplica únicamente al período inicial y, posteriormente, el plan se renueva a la tarifa regular.
** Garantía de reembolso de 30 días
Cancela dentro de los primeros 30 días para recibir un reembolso completo del costo del hosting. Los dominios, las renovaciones y los complementos no son reembolsables una vez adquiridos.
Hosting optimizado para el rendimiento de Node.js
Desbloquea todo el potencial de tus aplicaciones Node.js con las soluciones de hosting premium de hosting.com. Diseñado para desarrolladores, startups y empresas que dependen del poder de JavaScript del lado del servidor, nuestro hosting para Node.js ofrece el alto rendimiento, la seguridad y el soporte que necesitas para ejecutar tus aplicaciones sin complicaciones.
Desde el inicio, nuestra infraestructura está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones Node.js. Con un enfoque en la velocidad, la escalabilidad y las herramientas centradas en desarrolladores, hosting.com ofrece un entorno donde tu código puede funcionar al máximo rendimiento.
Por qué los desarrolladores confían en hosting.com para Node.js
Hosting.com es más que un simple proveedor de hosting. Somos un equipo de expertos dedicado a apoyar a los desarrolladores. Con soluciones de hosting flexibles, una amplia variedad de herramientas para desarrolladores y recursos enfocados en el rendimiento, hosting.com es la opción de confianza para desarrolladores de Node.js en todo el mundo.
Elige hosting.com para tu aplicación Node.js y disfruta de la combinación perfecta de velocidad, soporte y confiabilidad. Comienza hoy con nuestros planes de hosting para Node.js y disfruta de migraciones gratuitas con atención personalizada, una disponibilidad ultraconfiable del 99.9% y soporte interno 24/7/365.
Características principales del hosting Node.js de hosting.com
- Tiempos de carga ultrarrápidos: Con almacenamiento SSD NVMe y configuraciones de servidor optimizadas, nuestro hosting garantiza que tus aplicaciones Node.js carguen rápidamente, manteniendo a tus usuarios interesados y satisfechos.
- Herramientas para desarrolladores: Disfruta de acceso SSH completo, integración con Git y un control de versiones sencillo para optimizar tu flujo de trabajo de desarrollo. Ofrecemos las últimas versiones de Node.js, para que siempre trabajes con las herramientas que necesitas para desarrollar y escalar de forma eficiente.
- Copias de seguridad y seguridad automáticas: Tus datos están seguros con nosotros. Ofrecemos copias de seguridad automatizadas para proteger los datos de tu aplicación, junto con funciones de seguridad avanzadas como protección contra DDoS y HackScan, nuestra solución proactiva de defensa contra malware.
- Soluciones escalables: Ya sea que alojes un proyecto pequeño o una aplicación con mucho tráfico, nuestro hosting Node.js escala contigo. Actualiza fácilmente tus recursos a medida que crece tu aplicación, sin las complicaciones de cambiar de servidor.
¿Por qué elegir hosting.com para tus proyectos Node.js?
Hosting.com se dedica a ofrecer servicios líderes en la industria que te preparan para el éxito desde el primer día. Estas son las razones por las que nuestro hosting Node.js es la opción ideal para tu aplicación:
- Migraciones gratuitas: Migrar tu aplicación Node.js a hosting.com es muy sencillo con nuestro servicio gratuito de migración white glove. Nuestros expertos en migración se encargan de cada detalle para garantizar una transición sin complicaciones, para que puedas concentrarte en tu aplicación y dejar que nosotros nos encarguemos del resto.
- Potenciado por hardware premium: Entendemos que el rendimiento es fundamental para el éxito de tu aplicación. Por eso, utilizamos únicamente hardware de primera calidad, incluido almacenamiento SSD NVMe, para ofrecer tiempos más rápidos de recuperación y procesamiento de datos. Tus aplicaciones Node.js funcionan más rápido y de forma más eficiente con hosting.com, haciendo que la experiencia de tus usuarios sea más fluida que nunca.
- *Compromiso de disponibilidad del 99,9%: El tiempo de inactividad es perjudicial para tu negocio y nos lo tomamos muy en serio. Nuestro hosting Node.js está respaldado por un compromiso de disponibilidad del 99,9 %, lo que garantiza que tu aplicación esté siempre accesible para tus usuarios. Confía en nuestra infraestructura confiable para mantener tus servicios en línea.
- Soporte interno 24/7/365: ¿Necesitas ayuda? Nuestro equipo de expertos en Node.js está disponible las 24 horas para ayudarte. Ya sea que se trate de un problema técnico, orientación para la configuración o asesoramiento general sobre hosting, siempre tendrás acceso a nuestro equipo de soporte interno. Ninguna pregunta es demasiado grande o pequeña.
Hosting.com, creado para crecer contigo
¡Eso significa mejores posiciones en SEO, menores tasas de rebote y mayores tasas de conversión!
¡Nuestro amable y experto equipo de soporte está disponible 24/7/365 para ayudarte!
¡En la mayoría de los casos, nuestro equipo puede migrar tu sitio a hosting.com sin costo!
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Hosting para Node.js: ¿necesitas una solución diferente?
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Hosting para Node.js: las mejores soluciones de la industria
Nuestro objetivo no es ganar premios. Nuestro objetivo es ofrecer las mejores soluciones de hosting web, rápidas y ultraconfiables. Aun así, estamos muy orgullosos de los logros de nuestro equipo. Desde nuestro lanzamiento en 2003, su esfuerzo y dedicación nos han ayudado a obtener reconocimiento y premios como uno de los principales proveedores de hosting de la industria.
Lo que dicen nuestros clientes
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
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Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
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¿Tienes preguntas?
Estamos aquí para ayudarte.
¡Nuestro equipo de Ventas de hosting.com está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarte a encontrar el plan que mejor se adapte a tus necesidades!
Preguntas frecuentes
¿No encontraste lo que buscabas en nuestras preguntas frecuentes? ¡No te preocupes! Nuestro amable equipo de soporte, reconocido por sus premios, está siempre a solo un mensaje de distancia y listo para ayudarte.
Ya sea una pregunta rápida o algo más específico, nos aseguraremos de que obtengas las respuestas que necesitas.
Admitimos todos los frameworks modernos, incluidos React, Vue.js, Angular, Vite, Parcel, Preact, Next.js, Nuxt.js, Svelte, Astro y muchos más.
Si superas los recursos de nuestro plan Max, el siguiente paso sería nuestro VPS totalmente administrado.
No existen límites de tráfico arbitrarios. Solo estarás limitado por los recursos incluidos en tu plan.
Puedes alojar cualquier aplicación de Node.js, incluidas herramientas como chats en tiempo real, plataformas de streaming, aplicaciones colaborativas y mucho más.