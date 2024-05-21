Un VPS es un servidor privado virtual: una máquina virtual con su propio sistema operativo, CPU, RAM y almacenamiento NVMe dedicados. Funciona sobre hardware físico compartido, pero está aislado de todos los demás servidores que se ejecutan en él.

No administrado significa que tú te encargas de la parte de software: el sistema operativo, las actualizaciones, la seguridad y todo lo que instales. Nosotros nos encargamos del hardware, la energía, la red y la infraestructura del centro de datos.