Acceso root completo, elige tu distribución de Linux y recursos dedicados que puedes escalar según la demanda. En NVMe y AMD EPYC, con un SLA de disponibilidad del 99,9 %.
Toma el control total con un VPS no administrado
- Acceso root completo y elige tu distribución de Linux
- vCPU, RAM y NVMe dedicados en AMD EPYC
- Escala los recursos según la demanda, sin reconstruir
- Perfecto para desarrolladores y expertos que necesitan control total
Elige tu servidor en la nube
Recursos dedicados en todos los planes. Empieza desde donde estés y amplía tu capacidad cuando lo necesites.
- Acceso root completo
- Hardware de alto rendimiento
- Recursos dedicados
- 10 ubicaciones globales
- Escala bajo demanda
- SLA de 99,9% de tiempo de actividad
Herramientas diseñadas para escalar
Infraestructura de alto rendimiento
Hemos combinado almacenamiento NVMe, procesadores AMD EPYC y redes redundantes con soporte en tiempo real de administradores de sistemas para ofrecer alta disponibilidad y una velocidad excepcional.
Personalizable y escalable
Configura tu VPS para adaptarlo a tu proyecto. Elige tu CPU, RAM y almacenamiento. ¿Necesitas más después? Escala recursos individuales según la demanda, sin tiempo de inactividad.
Acceso root completo
Tú tienes el control. Instala lo que quieras, ajusta las configuraciones y ejecuta tu entorno a tu manera. Puedes reiniciar, recargar o reconstruir tu servidor desde tu panel de control en cualquier momento.
Elección del sistema operativo Linux
Implementa la distribución de Linux que mejor se adapte a tu stack: Ubuntu 22.04 LTS, Debian 12 o AlmaLinux 9. Reinstala fácilmente o cambia de versión del sistema operativo cuando lo necesites.
AlmaLinux 9 Reinstala o cambia fácilmente de versión de sistema operativo cuando lo necesites.
Libertad para instalar herramientas y aplicaciones
Ejecuta tu propio código, contenedores, scripts y software. Incluso herramientas que no funcionan bien en un hosting compartido o administrado. Es tu servidor, no el nuestro.
Elige tu distribución
Elige tu distribución durante la configuración y reinstala o cambia cuando un proyecto lo necesite.
El Linux para servidores más utilizado, con una enorme biblioteca de paquetes y cinco años de soporte a largo plazo, por lo que es la opción predeterminada segura para la mayoría de los stacks.
Una base ligera y reconocida por su estabilidad (sobre la que está construido Ubuntu), preferida para servidores de larga duración donde la previsibilidad es más importante que tener los paquetes más recientes.
Una reconstrucción gratuita administrada por la comunidad y compatible a nivel binario con Red Hat Enterprise Linux, la opción ideal cuando necesitas compatibilidad con RHEL o CentOS para cPanel o software empresarial.
Elige entre las diferentes licencias de cPanel instaladas y licenciadas por nosotros. Funciona en AlmaLinux. También puedes elegir añadir CloudLinux, LiteSpeed e Imunify360.
Tu servidor, nuestra red global
Administramos la infraestructura y redes globales detrás de millones de sitios web. Con un VPS no administrado, obtienes tu propio servidor aislado en ese mismo hardware y red de alto nivel.
- Más de 3 millones de sitios web en nuestra plataforma
- Más de 700.000 clientes en más de 180 países
- 10 ubicaciones globales
- SLA de disponibilidad del 99,9 %
- CPU AMD EPYC y almacenamiento NVMe
- Alimentación y conexiones de red redundantes
- RAID de hardware
Servidores administrados vs. no administrados
|Función
|VPS no administrado
|VPS administrado
|Acceso root completo
|✅
|❌
|Elección de sistema operativo Linux
|✅
|❌
|Energía/red del centro de datos
|La proporcionamos
|La proporcionamos
|Doble enlace de energía/red
|✅
|✅
|Almacenamiento RAID
|✅
|✅
|Actualizaciones de SO y panel de control
|Tú
|✅ Nosotros nos encargamos
|Monitoreo (CPU, disco, tiempo de actividad, etc.)
|Tú
|✅ Nosotros nos encargamos
|Aplicación de parches de seguridad
|Tú
|✅ Nosotros nos encargamos
|Soporte SRE proactivo
|❌
|✅
|Configuraciones personalizadas del sistema
|✅
|Bajo solicitud
|Copias de seguridad
|Opcional
|Incluidas a diario
|SLA de hardware y red
|99,9% (energía/red)
|99,95%+
¿Necesitas algo diferente?
Servidores administrados
¿Quieres la potencia sin tener que encargarte de la administración del sistema? Nosotros gestionamos las actualizaciones y los parches mientras tú te concentras en el desarrollo.
Servidores dedicados
Sin vecinos. Rendimiento de hardware dedicado y control total del hardware para las aplicaciones que requieren más recursos.
Experiencias de nuestros clientes
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
Preguntas frecuentes sobre Hosting VPS no administrados
Un VPS es un servidor privado virtual: una máquina virtual con su propio sistema operativo, CPU, RAM y almacenamiento NVMe dedicados. Funciona sobre hardware físico compartido, pero está aislado de todos los demás servidores que se ejecutan en él.
No administrado significa que tú te encargas de la parte de software: el sistema operativo, las actualizaciones, la seguridad y todo lo que instales. Nosotros nos encargamos del hardware, la energía, la red y la infraestructura del centro de datos.
Si buscas una actualización sencilla desde tu cuenta de hosting compartido y quieres seguir utilizando un panel de control intuitivo como cPanel, te recomendamos elegir un VPS administrado. Nuestro equipo de soporte experto incluso puede migrar tu sitio web actual a un VPS administrado gratis y sin complicaciones.
Por otro lado, si eres un desarrollador con experiencia, te sientes cómodo trabajando desde la línea de comandos y quieres acceso root para personalizar completamente tu servidor, un VPS no administrado será una mejor opción para ti.
Quizás pienses que, como personalizaste tu VPS, tendrás que quedarte con los recursos que seleccionaste originalmente al crear tu cuenta. Pero no es así.
Si necesitas recursos adicionales después de registrarte, simplemente significa que tu sitio está creciendo. Es una señal de éxito, y no deberías ser penalizado por ello.
Por eso nuestros planes de VPS son completamente escalables. Cuando necesites más recursos, solo tienes que contactar a nuestro equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarte.
¿Te preocupa que tu sitio supere la capacidad de tu servidor VPS? No tienes de qué preocuparte. Tu sitio tiene espacio para seguir creciendo en hosting.com, ya que podemos actualizarlo sin complicaciones a uno de nuestros servidores dedicados cuando un VPS ya no sea suficiente para tus necesidades.
Tú administras todo lo relacionado con el sistema operativo: la elección del sistema operativo y sus actualizaciones, la aplicación de parches de seguridad, tu software y tus propias copias de seguridad, a menos que agregues las nuestras. Nosotros administramos todo lo demás: el hardware físico, la energía, la red y el centro de datos, con un SLA de 99,9% de hardware y red.
Elige no administrado si te sientes cómodo trabajando con la línea de comandos y quieres control root total sobre tu entorno. Elige administrado si prefieres que nosotros nos encarguemos de las actualizaciones del sistema operativo, la aplicación de parches y un panel de control cPanel, para que puedas concentrarte en tus sitios. Ambas opciones te ofrecen recursos dedicados, pero el acceso root completo solo está disponible en el VPS no administrado.
Ubuntu 22.04 LTS, Debian 12 y AlmaLinux 9. Puedes reinstalar o cambiar el sistema operativo desde tu panel de control cuando un proyecto lo requiera.
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.
Nuestro equipo de ventas de hosting.com está disponible 24/7 para ayudarte a entender qué plan se adapta mejor a tus necesidades específicas.