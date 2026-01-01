Soporte ilimitado, corrección de errores críticos y actualizaciones a cargo de nuestros ingenieros, con seguridad premium para WordPress incorporada. Tu manejas tu negocio, nosotros mantenemos tu sitio rápido, seguro y actualizado.
Mantenimiento para WordPress, nosotros nos encargamos.
- Eliminación ilimitada de malware y corrección de errores críticos
- Actualizaciones importantes probadas en un entorno de prueba antes de publicarse
- Seguridad premium para WordPress incorporada
- Monitoreo de vulnerabilidades y actualizaciones prioritarias
- Facturación mensual, sin contrato mínimo
Los planes de mantenimiento para WordPress se pueden agregar a cualquier sitio de WordPress en nuestros entornos de Hosting compartido o de servidor administrado.
¿Qué es el Mantenimiento para WordPress?
Mantén tu sitio en WordPress seguro, actualizado y funcionando sin problemas. Nuestros expertos gestionan las actualizaciones de WordPress, WooCommerce, plugins y temas, probando los cambios y haciendo copias de seguridad de todo antes de publicarlos.
Soporte premium de WordPress.
Ingenieros disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, por ticket, chat en vivo o teléfono. Solucionamos todos los problemas de WordPress y hacemos que tu sitio funcione bien. Estamos disponibles 24/7 y puedes contactarnos por ticket, chat en vivo o teléfono.
Corrección ilimitada de errores en el sitio web.
Solicita todas las correcciones que necesites. Nos encargamos de las tareas demasiado pequeñas para un desarrollador.
Respuesta ante emergencias.
Nuestro equipo de mantenimiento recibe alertas apenas se publican informes sobre nuevas vulnerabilidades en plugins, y actúa de inmediato para aplicar los parches en los sitios en cuanto se anuncia una.
Empezar ahora
Después de registrarte a través de nuestros planes disponibles en línea, te pondremos en contacto con uno de nuestros ingenieros mediante un chat de comunicación exclusivo. Si tienes un problema urgente que necesita solucionarse primero, nos ocuparemos de ello de inmediato. De lo contrario, comenzaremos el proceso de incorporación y configuraremos todo para ti en nuestro sistema.
Nuestro plan incluye soporte técnico ilimitado para WordPress, actualizaciones gestionadas, hosting premium, monitoreo 24/7, seguridad reforzada, análisis de malware, certificados SSL, correo electrónico ilimitado, copias de seguridad diarias y un entorno de prueba. Todo por una cuota mensual.
Mantenemos el core de WordPress, los temas y los plugins completamente actualizados. Todas las actualizaciones se prueban primero en un entorno seguro de staging antes de publicarse en el sitio en vivo.
Contamos con múltiples capas de protección, que incluyen aplicación manual de parches, escaneos de malware dos veces al día contra nuestra base de datos personalizada de firmas, monitoreo de vulnerabilidades y aplicación prioritaria de parches cuando se anuncian nuevas amenazas.
Sí. Solucionar tu sitio forma parte de la incorporación, sin costo adicional. Contale a tu ingeniero en el chat de bienvenida y nos ocupamos de eso primero.
Los planes son de facturación mensual y no se requiere aviso previo de cancelación. Si no estás conforme, te reembolsamos.