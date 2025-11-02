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Hosting para Revendedores

Simplicidad moderna, pensada para diseñadores web, freelancers y agencias

Hosting para Revendedores de vanguardia, moderno, impulsado por Enhance. Un panel de control más limpio y rápido, diseñado para la forma en que realmente trabajas.

  • Totalmente marca blanca y personalizable
  • Una plataforma moderna que tus clientes realmente van a disfrutar usar
  • Staging, clonado y actualización de WordPress con un solo clic
  • Todo lo que hace cPanel/WHM, pero mejor
  • Soporte experto 24/7
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17,000
Revendedores de confianza en todo el mundo.
3,000,000+
Sitios web alojados
40
Regiones. Somos verdaderamente globales.

Lo que dicen nuestros clientes

4,8de 57225 reseñas

5 Star Review

Muy buen servicio

Muy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional

Augusto Ferreira

5 Star Review

Tienen los mejores planes y políticas

Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.

Lokanatha Das

5 Star Review

Solucionan tus problemas

Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.

Aitor Saiz

Elige tu plan. Empieza a vender hoy.

Cada plan incluye certificados SSL gratuitos y configuración instantánea. Desde configuraciones boutique hasta demandas empresariales, escala tus cuentas y recursos del servidor sin inconvenientes y sin tiempo de inactividad

  • Copias de seguridad diarias automáticas
  • Importación y restauración de backups de cPanel
  • Instalaciones con un solo clic
  • Optimizado para WordPress
  • Garantía de devolución de dinero
Selecciona un plan:
Mensual
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NuevoNuestro panel insignia

Conócelo

Gestión sencilla de clientes

Administra los sitios web de tus clientes con facilidad. Con una interfaz elegante y moderna, ocuparte de las necesidades de tus clientes nunca fue tan fácil.

Instalación con un clic

Instalar WordPress nunca fue tan fácil con nuestra opción de instalación con un clic, que te permite instalar WordPress y otras aplicaciones sin necesidad de programar.

WordPress Toolkit

Gestiona tus sitios de WordPress y realiza de todo, desde administrar plugins, temas y seguridad hasta clonar y crear entornos de staging. Un kit completo.

Node.js

¿Un cliente te pidió Node.js? Ahora puedes decirle que si. Agrega hosting de Node.js a tu oferta y abre la puerta a un nuevo tipo de clientes, sin complicaciones.

Clona un sitio en minutos

Entendemos lo importante que es para una agencia poder clonar el sitio web de un cliente para poder hacer modificaciones de forma segura. Clic, clic... ¡clonado!

Agrega sitios web fácilmente

¿Listo para crear un nuevo sitio web para tu portfolio? Recorre nuestra interfaz intuitiva. Y a los usuarios avanzados tampoco los olvidamos: empieza desde cero.

¿Cómo funciona el hosting para revendedores?

El hosting revendedor te da la posibilidad de crear y gestionar tus propias cuentas de hosting para tus clientes.

Crea cuentas individuales para tus clientes dentro de tu panel de control principal de Enhance. Tu defines los paquetes, eliges sus límites, y luego le das a cada cliente su propio acceso. Para ellos, es tu marca y tu empresa. Para ti, es un negocio de hosting escalable que te permite enfocarte en lo que más te gusta hacer: llevar adelante tu agencia, tu empresa de web hosting o dedicarte al diseño web freelance.

  • Crea paquetes de hosting marca blanca con límites de recursos personalizados
  • Configura listas de funciones para controlar a qué pueden acceder tus clientes
  • Suspende, da de baja o mejora cuentas en pocos clics
  • Automatiza todo con WHMCS, Blesta o Upmind a través de nuestra API completa
  • Tu logo. Tu dominio. Tus clientes. Tu negocio y tus ganancias
¿Cómo funciona el hosting para revendedores?

¿Te estás migrando a nosotros? ¡Dejá que nosotros nos encarguemos!

Transferencias de cuentas gratuitas. Nuestro equipo estrella de migraciones se encarga tanto de mudanzas de cuentas individuales como de transferencias de revendedor a gran escala. Ya sea que estés moviendo unos pocos sitios o cientos de cuentas y sitios web, planificamos la migración contigo para minimizar las interrupciones.

Puedes proporcionar backups u otorgarnos acceso y nuestro equipo se encargará de la transferencia por ti. Una vez que todo esté listo, te avisaremos para que puedas actualizar los DNS en el momento indicado.

¿Te estás migrando a nosotros? ¡Dejá que nosotros nos encarguemos!

Automatiza tu negocio desde el primer día.

¿Ya usas WHMCS, Blesta o Upmind? Nuestra API se integra directamente sin necesidad de configuración adicional. Creación de cuentas, facturación, gestión de clientes: todo automatizado, para que no tengas que hacerlo de forma manual.

A medida que tu base de clientes crece, esto se vuelve cada vez más importante, para que hacer crecer tu negocio no implique pasar demasiado tiempo dentro de tu negocio. ¿Prefieres crear algo personalizado? La API está completamente documentada y lista para cuando la necesites.

Automatiza tu negocio desde el primer día.

¿Manejas una agencia? Te cubrimos.

Muchos de nuestros resellers son agencias que gestionan sitios para sus clientes. Si ese es tu caso, incorporamos algunas funciones que te facilitan la vida: instalación y gestión de WordPress con un solo clic, como actualizaciones de plugins, cambios de tema, y más. ¿Tu cliente necesita una cuenta de email? En pocos clics ya está listo: dale a tu cliente sus datos de acceso para que la configure en su teléfono o computadora. ¿Un cliente bajo ataque? La integración de DNS de CloudFlare con un clic filtra el tráfico malicioso.

Tu enfócate en el trabajo con el cliente. Nosotros nos ocupamos del lado técnico del servidor por ti.

¿Manejas una agencia? Te cubrimos.

Comparar planes de Hosting para Revendedores

Ya sea que estés empezando o creciendo hasta convertirte en un gran proveedor de hosting, escalar nunca será un problema.

Revendedor E30

Revendedor E80

Revendedor E120

Revendedor E150

Revendedor E200

Detalles del plan
Ancho de banda
Cuentas
30
80
120
150
200
Espacio en disco
100GB
300GB
750GB
1200GB
1600GB
IOPS
2,048
2,048
2,048
5,120
5,120
E/S de disco
50MB/s
50MB/s
50MB/s
250MB/s
250MB/s
Inodos
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
Copias de seguridad
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
RAM de LVE
2GB
2GB
2GB
4GB
4GB
CPU de LVE
1
2
2
2
2
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Todo, en todos los planes.

Queremos que todo sea lo más fácil posible para ti, para que puedas enfocarte en hacer crecer tu negocio. Por eso, le damos a cada cuenta de hosting revendedor Enhance, acceso a las funciones que más te importan.

LiteSpeed: diseñado para la velocidad de WordPress. Nada supera el almacenamiento en caché de LiteSpeed desde el primer momento.

Monarx: protección avanzada contra malware en tiempo real, incluida en tu plan.

MariaDB: posiblemente el mejor sistema de bases de datos para proyectos y sitios web sensibles a la velocidad. Te tenemos cubierto.

  • VPS cPanel hosting is super fast in litespeed

    LiteSpeed Web Server

    Nuestros planes incluyen una licencia de servidor LiteSpeed Enterprise. Sirve sitios de forma extremadamente rápida y funciona especialmente bien con WordPress. Incluye el plugin LiteSpeed Cache para WordPress, que mejora notablemente los tiempos de carga

  • Monarx malware detection and removal running on every server

    Seguridad Monarx

    Protección proactiva y siempre activa: Monarx escanea los cambios de archivos en tiempo real (subidas, plugins de WordPress, temas, cambios de código, ediciones) para detectar amenazas en el momento en que ocurren, en lugar de esperar a que un cliente note una infección.

  • MariaDB database engine powering sites on every plan

    MariaDB

    Un motor de base de datos compatible con MySQL, diseñado para la velocidad. MariaDB supera consistentemente a MySQL en benchmarks del mundo real, así que tus sitios y aplicaciones funcionan más rápido sin necesidad de ajustes adicionales.

  • PHP multi version support, switchable per site

    Múltiples versiones de PHP

    Soportamos todas las versiones principales de PHP y te permitimos cambiar la versión de PHP por sitio, para que distintos sitios de clientes puedan usar lo que necesiten. WordPress es especialmente sensible a la versión de PHP disponible en un servidor. Construye tus sitios web y deja el proceso técnico en nuestras manos.

  • Node.js and Laravel application hosting support

    Node.js y Laravel

    Ejecuta aplicaciones web modernas junto a sitios PHP. También, cuentas con soporte para Node en frameworks como Angular/React/Vue, dentro del mismo panel de control. Ideal incluso para tus sitios web creados con IA, que suelen construirse sobre Node.js

  • Daily automatic backups taken for every hosting account

    Backups diarios

    Backups diarios de los archivos del sitio web con retención incremental, además de backups de bases de datos. Restaura de forma granular (archivos individuales o cuentas de correo). Quédate tranquilo sabiendo que tus datos siempre están a salvo ante cualquier imprevisto

  • Free SSL certificates issued and renewed automatically

    Certificados SSL gratuitos

    SSL automático de Let's Encrypt para cada cuenta/dominio, además de la posibilidad de instalar certificados personalizados si necesitas algo más avanzado.

  • Data centres across 40 global locations for hosting close to your users

    Múltiples ubicaciones

    No importa dónde estés. Con múltiples ubicaciones alrededor del mundo, elige el centro de datos más cercano para que tanto tu como tus clientes tengan acceso rápido sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.

  • White label control panel and branding for reselling under your own name

    Totalmente marca blanca

    Tu marca, tu negocio. Los planes de hosting para revendendores con Enhance te permiten configurar a tus clientes con tu propia URL personalizada para el panel de control, además de tus propios logos. Tus clientes ven tu marca, tu negocio.

Soporte que realmente ayuda.

Cuando algo falla a las 3am, quieres contactar a alguien que pueda solucionarlo, no a alguien que lee un guion. Nuestro equipo de soporte es propio, está disponible 24/7/365, y conoce la plataforma a la perfección. Cada plan de Hosting Reseller incluye migraciones gratuitas, una garantía de devolución de dinero de 30 días sin preguntas y un SLA de uptime.

Soporte que realmente ayuda.

Preguntas frecuentes

¿No encontraste lo que buscabas en nuestras FAQ? ¡No te preocupes! Nuestro equipo de soporte, amigable y premiado, siempre está a un mensaje de distancia y encantado de ayudarte.

Ya sea una pregunta rápida o algo más específico, nos aseguraremos de que obtengas las respuestas que necesitás!

Un plan de Hosting para Revendedores está diseñado para quienes crean sitios web, hacen trabajo de SEO y marketing, o para quienes quieren aumentar las ganancias de su agencia alojando a sus propios clientes. Tu defines los precios, lo manejas bajo tu marca, les cobras a tus clientes y llevas adelante tu propio negocio de hosting. Estamos de tu lado para brindarte el soporte que necesitas para tener éxito. Tu éxito es importante para nosotros.

¡Totalmente! Nuestros planes están diseñados para que todo te resulte fácil. Lo logramos dándote las herramientas que necesitas. ¿Quieres instalar WordPress? Un clic y listo. ¿Necesitas abrir una cuenta de correo para tu cliente? Ve a "Crear cuenta de correo" y creala. ¿Te encuentras con un error de WordPress mientras trabajas en el sitio de tu cliente? Habla con nuestro chat en vivo, llamanos o crea un ticket: ¡estamos aquí para ti!

Simplemente inicia sesión en tu cuenta de Hosting.com y abre un ticket con nuestro equipo de soporte. Cuéntanos los problemas que estás presentando con tus sitios o los sitios web de tus clientes. Nosotros nos encargamos de solucionarlo sin que tu cliente se entere: esto es verdaderamente hosting marca blanca.

Sí. Puedes crear paquetes que, en total, superen el espacio en disco asignado en tu plan, siempre que el uso real se mantenga dentro de tus límites. La mayoría de los revendedores trabaja de esta manera.

Tenemos un plan para cada etapa de tu crecimiento, incluso si no ves esos planes disponibles en el sitio web. ¿Empezaste con 20 cuentas y ya escalaste a 400? Tenemos un plan para ti. ¿Te estás quedando sin espacio en disco o necesitas más RAM? Te ofrecemos la actualización. ¿Tu cuenta de revendedor se te quedó sin recursos y estás listo para tu propio VPS o servidor? No hay problema. Estamos listos para escalar tu plan cuando lo necesites

El hosting para revendedores es muy seguro. Te brindamos la base con certificados SSL gratuitos, protección DDoS y firewalls. Cuentas con las herramientas para crear sitios y gestionar a tus clientes dentro de tu panel de control de Enhance. Te damos una infraestructura sólida en un datacenter seguro que está monitoreado 24/7. Tus buenas prácticas, junto con nuestros sistemas de seguridad proactivos como Monarx, te mantienen a salvo y a tus clientes.

El hosting web funciona genial si estás alojando tu propio sitio web o varios sitios propios. Tienes un solo panel de control y desde ahí gestionas todo. Con el hosting para revendedores, tu tienes tu propio panel de control para tus sitios web y además tus propios clientes tienen sus propios paneles de control de hosting. Es básicamente lo mismo que vender servicios de hosting compartido, pero con un panel de control maestro para gestionar las cuentas de hosting compartido de tus clientes. El hosting para revendedores te da la posibilidad de crear, suspender, dar de baja o gestionar a tus propios clientes.

  • Soporte confiable:: Nuestro equipo de soporte Guru Crew, disponible 24/7/365, garantiza respuestas rápidas a tus preguntas, tratando tus inquietudes con la máxima prioridad.
  • Ultra confiabilidad: Respaldado por nuestro Compromiso de Uptime del 99.9%, los sitios de tus clientes no solo son rápidos, sino también ultra confiables.
  • Soluciones marca blanca: Personalizá completamente tu cuenta de revendedor, promocionando funciones como Cloud Backup de Hosting.com, SSDs y Turbo Servers para aumentar tus ventas.
    Cuando eliges hosting.com para tu hosting revendedor, vas a experimentar confiabilidad, velocidad y un equipo de soporte inigualable. ¡Pruébanos sin riesgo con nuestra Garantía de Devolución de Dinero!

Estamos hechos para ayudarte a tener éxito. Tu éxito es nuestro éxito y nos tomamos esa mentalidad de alianza muy en serio. Por eso brindamos soporte 24/7, garantías de uptime del 99.9% y te damos una solución completamente marca blanca. Cualquiera puede levantar un servidor y listo, pero se necesita más que eso para que tengas éxito. Nuestro equipo cuenta con expertos en WordPress, gurús de seguridad, y nunca toma atajos cuando se trata de brindarte lo último y lo mejor tanto en hardware como en software. Todo está bien hasta que deja de estarlo, y cuando eso pasa, quieres asegurarte de tener un equipo que esté ahí para respaldarte por completo.

Sí. Puedes registrar nameservers privados, configurar registros glue y personalizar toda la experiencia de DNS bajo tu propio dominio. Tus clientes nunca necesitan ver nuestro nombre.

Inicia sesión y haz la actualización desde el panel de control de tu cuenta. Tus cuentas existentes se transfieren automáticamente y las actualizaciones se prorratean, así que solo pagás la diferencia.