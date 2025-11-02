Hosting para Revendedores de vanguardia, moderno, impulsado por Enhance. Un panel de control más limpio y rápido, diseñado para la forma en que realmente trabajas.
Simplicidad moderna, pensada para diseñadores web, freelancers y agencias
- Totalmente marca blanca y personalizable
- Una plataforma moderna que tus clientes realmente van a disfrutar usar
- Staging, clonado y actualización de WordPress con un solo clic
- Todo lo que hace cPanel/WHM, pero mejor
- Soporte experto 24/7
Muy buen servicioMuy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional
Augusto Ferreira
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Elige tu plan. Empieza a vender hoy.
Cada plan incluye certificados SSL gratuitos y configuración instantánea. Desde configuraciones boutique hasta demandas empresariales, escala tus cuentas y recursos del servidor sin inconvenientes y sin tiempo de inactividad
- Copias de seguridad diarias automáticas
- Importación y restauración de backups de cPanel
- Instalaciones con un solo clic
- Optimizado para WordPress
- Garantía de devolución de dinero
Conócelo
Administra los sitios web de tus clientes con facilidad. Con una interfaz elegante y moderna, ocuparte de las necesidades de tus clientes nunca fue tan fácil.
Instalar WordPress nunca fue tan fácil con nuestra opción de instalación con un clic, que te permite instalar WordPress y otras aplicaciones sin necesidad de programar.
Gestiona tus sitios de WordPress y realiza de todo, desde administrar plugins, temas y seguridad hasta clonar y crear entornos de staging. Un kit completo.
¿Un cliente te pidió Node.js? Ahora puedes decirle que si. Agrega hosting de Node.js a tu oferta y abre la puerta a un nuevo tipo de clientes, sin complicaciones.
Entendemos lo importante que es para una agencia poder clonar el sitio web de un cliente para poder hacer modificaciones de forma segura. Clic, clic... ¡clonado!
¿Listo para crear un nuevo sitio web para tu portfolio? Recorre nuestra interfaz intuitiva. Y a los usuarios avanzados tampoco los olvidamos: empieza desde cero.
¿Cómo funciona el hosting para revendedores?
El hosting revendedor te da la posibilidad de crear y gestionar tus propias cuentas de hosting para tus clientes.
Crea cuentas individuales para tus clientes dentro de tu panel de control principal de Enhance. Tu defines los paquetes, eliges sus límites, y luego le das a cada cliente su propio acceso. Para ellos, es tu marca y tu empresa. Para ti, es un negocio de hosting escalable que te permite enfocarte en lo que más te gusta hacer: llevar adelante tu agencia, tu empresa de web hosting o dedicarte al diseño web freelance.
- Crea paquetes de hosting marca blanca con límites de recursos personalizados
- Configura listas de funciones para controlar a qué pueden acceder tus clientes
- Suspende, da de baja o mejora cuentas en pocos clics
- Automatiza todo con WHMCS, Blesta o Upmind a través de nuestra API completa
- Tu logo. Tu dominio. Tus clientes. Tu negocio y tus ganancias
¿Te estás migrando a nosotros? ¡Dejá que nosotros nos encarguemos!
Transferencias de cuentas gratuitas. Nuestro equipo estrella de migraciones se encarga tanto de mudanzas de cuentas individuales como de transferencias de revendedor a gran escala. Ya sea que estés moviendo unos pocos sitios o cientos de cuentas y sitios web, planificamos la migración contigo para minimizar las interrupciones.
Puedes proporcionar backups u otorgarnos acceso y nuestro equipo se encargará de la transferencia por ti. Una vez que todo esté listo, te avisaremos para que puedas actualizar los DNS en el momento indicado.
Automatiza tu negocio desde el primer día.
¿Ya usas WHMCS, Blesta o Upmind? Nuestra API se integra directamente sin necesidad de configuración adicional. Creación de cuentas, facturación, gestión de clientes: todo automatizado, para que no tengas que hacerlo de forma manual.
A medida que tu base de clientes crece, esto se vuelve cada vez más importante, para que hacer crecer tu negocio no implique pasar demasiado tiempo dentro de tu negocio. ¿Prefieres crear algo personalizado? La API está completamente documentada y lista para cuando la necesites.
¿Manejas una agencia? Te cubrimos.
Muchos de nuestros resellers son agencias que gestionan sitios para sus clientes. Si ese es tu caso, incorporamos algunas funciones que te facilitan la vida: instalación y gestión de WordPress con un solo clic, como actualizaciones de plugins, cambios de tema, y más. ¿Tu cliente necesita una cuenta de email? En pocos clics ya está listo: dale a tu cliente sus datos de acceso para que la configure en su teléfono o computadora. ¿Un cliente bajo ataque? La integración de DNS de CloudFlare con un clic filtra el tráfico malicioso.
Tu enfócate en el trabajo con el cliente. Nosotros nos ocupamos del lado técnico del servidor por ti.
Comparar planes de Hosting para Revendedores
Ya sea que estés empezando o creciendo hasta convertirte en un gran proveedor de hosting, escalar nunca será un problema.
Revendedor E30
Revendedor E80
Revendedor E120
Revendedor E150
Revendedor E200
Todo, en todos los planes.
Queremos que todo sea lo más fácil posible para ti, para que puedas enfocarte en hacer crecer tu negocio. Por eso, le damos a cada cuenta de hosting revendedor Enhance, acceso a las funciones que más te importan.
LiteSpeed: diseñado para la velocidad de WordPress. Nada supera el almacenamiento en caché de LiteSpeed desde el primer momento.
Monarx: protección avanzada contra malware en tiempo real, incluida en tu plan.
MariaDB: posiblemente el mejor sistema de bases de datos para proyectos y sitios web sensibles a la velocidad. Te tenemos cubierto.
LiteSpeed Web Server
Nuestros planes incluyen una licencia de servidor LiteSpeed Enterprise. Sirve sitios de forma extremadamente rápida y funciona especialmente bien con WordPress. Incluye el plugin LiteSpeed Cache para WordPress, que mejora notablemente los tiempos de carga
Seguridad Monarx
Protección proactiva y siempre activa: Monarx escanea los cambios de archivos en tiempo real (subidas, plugins de WordPress, temas, cambios de código, ediciones) para detectar amenazas en el momento en que ocurren, en lugar de esperar a que un cliente note una infección.
MariaDB
Un motor de base de datos compatible con MySQL, diseñado para la velocidad. MariaDB supera consistentemente a MySQL en benchmarks del mundo real, así que tus sitios y aplicaciones funcionan más rápido sin necesidad de ajustes adicionales.
Múltiples versiones de PHP
Soportamos todas las versiones principales de PHP y te permitimos cambiar la versión de PHP por sitio, para que distintos sitios de clientes puedan usar lo que necesiten. WordPress es especialmente sensible a la versión de PHP disponible en un servidor. Construye tus sitios web y deja el proceso técnico en nuestras manos.
Node.js y Laravel
Ejecuta aplicaciones web modernas junto a sitios PHP. También, cuentas con soporte para Node en frameworks como Angular/React/Vue, dentro del mismo panel de control. Ideal incluso para tus sitios web creados con IA, que suelen construirse sobre Node.js
Backups diarios
Backups diarios de los archivos del sitio web con retención incremental, además de backups de bases de datos. Restaura de forma granular (archivos individuales o cuentas de correo). Quédate tranquilo sabiendo que tus datos siempre están a salvo ante cualquier imprevisto
Certificados SSL gratuitos
SSL automático de Let's Encrypt para cada cuenta/dominio, además de la posibilidad de instalar certificados personalizados si necesitas algo más avanzado.
Múltiples ubicaciones
No importa dónde estés. Con múltiples ubicaciones alrededor del mundo, elige el centro de datos más cercano para que tanto tu como tus clientes tengan acceso rápido sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.
Totalmente marca blanca
Tu marca, tu negocio. Los planes de hosting para revendendores con Enhance te permiten configurar a tus clientes con tu propia URL personalizada para el panel de control, además de tus propios logos. Tus clientes ven tu marca, tu negocio.
Soporte que realmente ayuda.
Cuando algo falla a las 3am, quieres contactar a alguien que pueda solucionarlo, no a alguien que lee un guion. Nuestro equipo de soporte es propio, está disponible 24/7/365, y conoce la plataforma a la perfección. Cada plan de Hosting Reseller incluye migraciones gratuitas, una garantía de devolución de dinero de 30 días sin preguntas y un SLA de uptime.
Preguntas frecuentes
¿No encontraste lo que buscabas en nuestras FAQ? ¡No te preocupes! Nuestro equipo de soporte, amigable y premiado, siempre está a un mensaje de distancia y encantado de ayudarte.
Ya sea una pregunta rápida o algo más específico, nos aseguraremos de que obtengas las respuestas que necesitás!
Un plan de Hosting para Revendedores está diseñado para quienes crean sitios web, hacen trabajo de SEO y marketing, o para quienes quieren aumentar las ganancias de su agencia alojando a sus propios clientes. Tu defines los precios, lo manejas bajo tu marca, les cobras a tus clientes y llevas adelante tu propio negocio de hosting. Estamos de tu lado para brindarte el soporte que necesitas para tener éxito. Tu éxito es importante para nosotros.
¡Totalmente! Nuestros planes están diseñados para que todo te resulte fácil. Lo logramos dándote las herramientas que necesitas. ¿Quieres instalar WordPress? Un clic y listo. ¿Necesitas abrir una cuenta de correo para tu cliente? Ve a "Crear cuenta de correo" y creala. ¿Te encuentras con un error de WordPress mientras trabajas en el sitio de tu cliente? Habla con nuestro chat en vivo, llamanos o crea un ticket: ¡estamos aquí para ti!
Simplemente inicia sesión en tu cuenta de Hosting.com y abre un ticket con nuestro equipo de soporte. Cuéntanos los problemas que estás presentando con tus sitios o los sitios web de tus clientes. Nosotros nos encargamos de solucionarlo sin que tu cliente se entere: esto es verdaderamente hosting marca blanca.
Sí. Puedes crear paquetes que, en total, superen el espacio en disco asignado en tu plan, siempre que el uso real se mantenga dentro de tus límites. La mayoría de los revendedores trabaja de esta manera.
Tenemos un plan para cada etapa de tu crecimiento, incluso si no ves esos planes disponibles en el sitio web. ¿Empezaste con 20 cuentas y ya escalaste a 400? Tenemos un plan para ti. ¿Te estás quedando sin espacio en disco o necesitas más RAM? Te ofrecemos la actualización. ¿Tu cuenta de revendedor se te quedó sin recursos y estás listo para tu propio VPS o servidor? No hay problema. Estamos listos para escalar tu plan cuando lo necesites
El hosting para revendedores es muy seguro. Te brindamos la base con certificados SSL gratuitos, protección DDoS y firewalls. Cuentas con las herramientas para crear sitios y gestionar a tus clientes dentro de tu panel de control de Enhance. Te damos una infraestructura sólida en un datacenter seguro que está monitoreado 24/7. Tus buenas prácticas, junto con nuestros sistemas de seguridad proactivos como Monarx, te mantienen a salvo y a tus clientes.