Compra un certificado SSL con identidad verificada, cobertura wildcard y protección respaldada por garantía, ideal para empresas y tiendas en línea. Te ayudamos a elegir el certificado adecuado, y luego lo verificamos, emitimos e instalamos.
Compra un certificado SSL para proteger tu sitio web
- Certificados DV, OV y EV para elegir
- Cobertura wildcard para un dominio más subdominios ilimitados
- Garantías desde $50,000 hasta $1,000,000
- Nosotros lo verificamos, emitimos e instalamos por ti
Dos preguntas determinan qué certificado necesitas
Los nombres de los productos (Positive, Premium, EV) pueden hacer que la elección parezca más complicada de lo que es. En realidad, todo se reduce a cuánto quieres verificar la identidad y cuántos nombres debe cubrir el certificado.
Demuestra que tienes el control del dominio y se emite en cuestión de minutos. Es la opción básica y suficiente para un sitio web sencillo, como un blog o un sitio informativo.
La verificación de identidad más estricta. Tu nombre legal verificado queda registrado en el certificado. Ideal para bancos, grandes tiendas y marcas que requieren un alto nivel de confianza.
Un dominio más todos los subdominios que tenga (shop., blog., app.). Un solo certificado cubre todos los subdominios que necesites.
Verificamos que tu organización sea real y los datos de tu empresa quedan incluidos en el certificado. Ideal para empresas que manejan datos de clientes.
Un sitio, un certificado. La opción adecuada cuando todo tu sitio funciona en una sola dirección y no tienes subdominios independientes.
Varios dominios independientes protegidos con un solo certificado. Útil cuando gestionas más de una marca o dirección desde un mismo lugar.
Compara tus opciones de SSL
El certificado gratuito y las tres opciones pagas, uno al lado del otro. El cifrado, la compatibilidad y el soporte son los mismos en toda la gama. Lo que cambia es la validación, la garantía y la emisión.
SSL GratuitoLet's Encrypt
Positive SSL un solo dominio
SSL Premium
Positive EV SSL
Validación y confianza
Cifrado y compatibilidad
Garantía
Emisión y soporte
Qué sucede después de realizar la orden
Comienza por elegir el nivel de validación que necesitas. ¿No estás seguro de cuál? Cuéntanos sobre tu sitio y te indicaremos el certificado adecuado.
Luego verificamos tus datos. Esto toma unos minutos para un certificado con validación de dominio y hasta un par de días para la validación de organización o extendida. Una vez verificados, emitimos el certificado, lo instalamos en tu servidor y cambiamos tu sitio a HTTPS. Probamos que cada página cargue de forma segura antes de dar el proceso por terminado.
Después de la configuración, seguimos disponibles para ayudarte. Si es necesario renovar o volver a emitir un certificado, o algo no parece estar bien, el soporte está disponible 24/7/365.
La gama de certificados SSL de un vistazo
Lo que dicen nuestros clientes
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
¿No estás seguro de qué certificado necesitas?
Cuéntanos sobre tu sitio y te recomendaremos el certificado que mejor se adapte a tus necesidades. Después, nos encargaremos de verificarlo, emitirlo e instalarlo por ti.
Preguntas frecuentes sobre certificados SSL
¿Tienes preguntas sobre los certificados SSL? Tenemos las respuestas que necesitas.
Depende de dos cosas: el nivel de validación de identidad que necesitas y la cantidad de nombres de dominio que quieres proteger. Elige DV para un sitio web sencillo, OV o EV si quieres incluir la identidad verificada de tu empresa en el certificado, o un Wildcard si tienes varios subdominios.
El selector de arriba te guía paso a paso para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Son diferentes niveles de validación de identidad. DV confirma que tienes control sobre el dominio y puede emitirse en cuestión de minutos. OV también verifica que tu organización existe e incluye los datos de tu empresa en el certificado. EV ofrece el nivel de validación más estricto y es utilizado por bancos y grandes tiendas en línea.
Los tres ofrecen el mismo nivel de cifrado. La diferencia está en el nivel de confianza y validación, no en la seguridad del cifrado.
Un certificado Wildcard protege un dominio y todos sus subdominios, sin un límite fijo. Por ejemplo, shop.tusitio.com, blog.tusitio.com y app.tusitio.com pueden estar protegidos con un solo certificado.
Elige un certificado Wildcard en lugar de comprar un certificado independiente para cada subdominio.
Sí. Verificamos tus datos, emitimos el certificado, lo instalamos en tu servidor y configuramos tu sitio para que funcione con HTTPS. No tendrás que modificar ningún archivo de configuración.
Si más adelante necesitas ayuda con algo, nuestro equipo de soporte está disponible 24/7/365 para ayudarte.
La garantía protege a tus visitantes en caso de que el certificado se emita incorrectamente y, como consecuencia, alguien sufra una pérdida económica. La cobertura va desde $50,000 en los certificados básicos hasta $1,000,000 en los certificados EV.
Los certificados DV se emiten el mismo día, muchas veces en cuestión de minutos. Los certificados OV pueden tardar algunos días mientras verificamos tu organización. Los certificados EV requieren las validaciones más estrictas, por lo que el proceso puede tomar más tiempo.
Antes de comprar, te indicaremos qué necesitas para cada tipo de certificado y cuánto tiempo puede tomar la emisión.