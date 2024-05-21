Confía en hosting.com para ejecutar tus sitios web en nuestra increíble infraestructura de VPS Linux administrado. Ofrecemos una plataforma cPanel/WHM optimizada, protegida con CloudLinux, protección contra malware y firewall de Monarx, copias de seguridad diarias, DNS Anycast y mucho más.
El mejor Hosting VPS Linux administrado con cPanel
- Servidores Linux con cPanel 100 % administrados
- Todo lo que necesitas para ejecutar tus sitios web
- Rendimiento hasta 20 veces más rápido con CPUs AMD EPYC y unidades NVMe
- Elige entre 10 centros de datos de alto rendimiento
- Garantía de disponibilidad del 99.99 %, soporte instantáneo 24/7
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
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Elige tu plan.
Nuestros servidores van desde entornos dedicados para un solo sitio hasta grandes instancias capaces de alojar cientos de sitios web o sitios con mucho tráfico. Todas las especificaciones se muestran a continuación, sin detalles ocultos.
Puedes actualizar y escalar en cualquier momento, y hosting.com está aquí para acompañarte como tu socio a medida que cambien tus necesidades. Si necesitas mucho espacio en disco, también puedes hablar con nosotros sobre nuestras alianzas de infraestructura.
Servidores Dedicados Administrados
Una máquina. Toda para ti. Nosotros la administramos. Bare metal, por lo que nada está virtualizado ni compartido: cada núcleo, cada IOP y una conexión de red dedicada de 1 Gbps son tuyos, con 10 Gbps disponibles. Nosotros nos encargamos de cPanel, las actualizaciones, los parches, la monitorización y la seguridad. ¿Prefieres administrarlo tú mismo? También ofrecemos todas las configuraciones en modalidad autoadministrada.
Tú tienes el control
Hay una razón por la que actualmente ofrecemos más de 20,000 servidores cPanel administrados a nuestros clientes.
Nuestros Servidores Linux Administrados son increíblemente flexibles. Ya sea que ejecutes un sitio de WordPress, un sitio en Laravel, una aplicación NodeJS (o los tres), puedes hacerlo, además de gestionar cuentas de correo, scripts personalizados y almacenamiento de archivos.
Nuestros servidores cPanel pueden manejar prácticamente todo lo que necesites.
- Sitios web ilimitados
- Correos electrónicos ilimitados
- Servidor web LiteSpeed (con LiteMage)
- Todas las versiones principales de PHP
- NodeJS
Precios claros
En hosting.com queremos ser la empresa de hosting más confiable del mundo, y eso comienza por ofrecer precios transparentes. Nuestros Servidores Linux Administrados escalan según la RAM, para que siempre sepas exactamente qué estás obteniendo. A diferencia de muchos proveedores de VPS económicos que utilizan virtualización basada en contenedores, nuestra plataforma ofrece un aislamiento real de los recursos y un rendimiento predecible. Todos los servidores funcionan con hardware de última generación en nuestros centros de datos globales, principalmente en instalaciones de Equinix.
cPanel Administrado 4GB
cPanel Administrado 8GB
cPanel Administrado 16GB
cPanel Administrado 32GB
cPanel Administrado 64GB
cPanel Administrado 128GB
cPanel Administrado 160GB
cPanel Administrado 256GB
Hardware dedicado 1 (Administrado)
Hardware dedicado 2 (Administrado)
Hardware dedicado 3 (Administrado)
Software y gestión
Seguridad y protección
Construimos nuestra plataforma combinando software de código abierto (Linux, MySQL/MariaDB, Proxmox) con software de pago líder en su categoría (cPanel, CloudLinux, Monarx, LiteSpeed, Softaculous y más). Todo está incluido en el precio anterior si utilizas una cuenta de cPanel. Obtienes núcleos de CPU dedicados y una asignación de RAM garantizada.
¿Necesitas más de una cuenta? Puedes optar por licencias con escalado automático y te trasladaremos el costo de cPanel de forma transparente, al precio de costo, mediante un modelo de pago por uso. cPanel nos factura el día 15 de cada mes; en esa fecha calculamos tu uso y nos pondremos en contacto contigo poco después. Haz clic aquí para hablar con nosotros y obtener más información.
Rendimiento y confiabilidad
Cada servidor funciona con CPU AMD EPYC™ y almacenamiento NVMe. NVMe se conecta directamente al bus PCIe (mucho más rápido que los SSD tradicionales), lo que marca la mayor diferencia en aplicaciones con uso intensivo de bases de datos y cargas de trabajo con alto I/O de archivos.
En los planes de 16 GB o más, LiteSpeed reemplaza a Apache, gestionando el tráfico concurrente de forma más eficiente gracias a un caché integrado que evita por completo el uso de PHP en las solicitudes almacenadas en caché. Para Magento, LiteMage añade caché de página completa adicional.
Las copias de seguridad se ejecutan diariamente en un servidor separado y puedes restaurarlas tú mismo directamente desde el panel de control. Sin tickets, sin esperas. Supervisamos cada servidor las 24 horas y actuamos antes de que los problemas afecten a tus sitios. Y cuando estés listo para crecer, nosotros nos encargamos de la actualización.
Nos tomamos la seguridad en serio
Hemos integrado la seguridad en cada capa de la plataforma para que no tengas que preocuparte por ella. CloudLinux mantiene cada cuenta aislada, por lo que si algo sucede en un sitio, el problema se queda ahí. Monarx detecta el código malicioso mientras se ejecuta, no después de que haya causado daños.
El firewall del servidor bloquea automáticamente los ataques de fuerza bruta y el tráfico sospechoso. Nos encargamos continuamente de todos los parches y actualizaciones. Las correcciones críticas se aplican de inmediato y supervisamos tu servidor 24/7, por lo que si algo requiere atención, actuamos antes de que siquiera lo notes.
Qué significa realmente "totalmente administrado"
Nosotros administramos el servidor. Tú administras tus sitios.
Esto significa que nosotros nos encargamos de los parches del sistema operativo, el mantenimiento del firewall, las actualizaciones de seguridad, las copias de seguridad y la monitorización 24/7. Todo se gestiona sin que tengas que abrir un ticket ni preocuparte por ello. Tú accedes a tu entorno mediante cPanel, administras tus dominios, correo electrónico, bases de datos y contenido, y nosotros nos encargamos de todo lo que hay detrás.
No se proporciona acceso root. Esto es intencional. Es lo que nos permite aplicar parches, proteger y mantener el sistema subyacente de forma confiable en tu nombre. Si necesitas control root completo, nuestras opciones no administradas son más adecuadas.
Todo incluido en cada plan.
Administramos todos nuestros servidores de la misma manera. Todos los Servidores cPanel Administrados incluyen LiteSpeed, CloudLinux, Monarx, Softaculous y mucho más, sin importar el plan que elijas. Tú eliges el plan según la RAM, el espacio en disco y la CPU. Cambiar de plan es sencillo y nosotros nos encargamos.
cPanel y WHM
Obtienes acceso al panel de control líder del mercado que ya conoces, además de acceso a WHM para administrar múltiples cuentas de clientes.
Servidor web LiteSpeed
Nuestros planes incluyen una licencia completa y de pago de LiteSpeed. Sirve los sitios más rápido que Apache y funciona especialmente bien con WordPress mediante LSCache, logrando mejoras significativas en los tiempos de carga.
CloudLinux
Añade seguridad y rendimiento al hosting compartido al aislar cada cuenta de cPanel con su propio usuario, para que una cuenta no pueda afectar a las demás.
Softaculous
Instalador automático para más de 400 aplicaciones. Instala WordPress, Joomla, Magento, Laravel y mucho más con solo un par de clics. Ideal para comenzar rápidamente.
Monarx Security
Protección proactiva y siempre activa: Monarx analiza los cambios en los archivos en tiempo real (cargas, cambios en plugins y ediciones) para detectar las amenazas en el momento en que aparecen, en lugar de esperar a que un cliente descubra una infección.
MariaDB
Un motor de base de datos compatible con MySQL que ofrece beneficios de rendimiento.
Múltiples versiones de PHP
Admitimos todas las versiones principales de PHP y te permitimos cambiar la versión de PHP por sitio, para que diferentes sitios puedan utilizar la versión que necesitan.
Node.js y Laravel
Ejecuta aplicaciones web modernas junto con sitios PHP. También obtienes soporte para Node.js y frameworks como Angular/React/Vue dentro del mismo entorno del panel de control.
DNS Anycast
DNS Anycast global para obtener respuestas más rápidas y mayor resiliencia, ya que el DNS puede gestionarse desde múltiples ubicaciones.
Copias de seguridad diarias
Copias de seguridad diarias de los archivos del sitio con retención incremental, además de copias de seguridad de las bases de datos. Restaura de forma granular (archivos individuales) o descarga las copias de seguridad.
Certificados SSL gratuitos
SSL de Let's Encrypt automático para cada cuenta y dominio, además de la posibilidad de instalar certificados personalizados si necesitas algo más avanzado.
10 ubicaciones globales
Acerca a tus clientes a sus visitantes. Ofrecemos hosting en 10 instalaciones de alto estándar.
Totalmente Marca Blanca
Tu marca, tu negocio. Nuestros planes incluyen nameservers privados y una experiencia centrada en tu marca, para que tus clientes vean tu negocio y no el nuestro.
Soporte que realmente ayuda.
Cuando algo falla a las 2 a. m., quieres contactar a alguien que pueda solucionarlo, no a alguien que simplemente lea un guion. Nuestro equipo de soporte es interno, está disponible 24/7/365 y conoce la plataforma a fondo. Todos los planes de Servidores cPanel Administrados incluyen migraciones gratuitas y un SLA de disponibilidad.
Preguntas frecuentes sobre VPS administrados
Estos son servidores completamente administrados, lo que significa que nosotros nos encargamos de todos los parches, actualizaciones de seguridad y la administración del servidor por ti.
Tendrás acceso a todo a través de cPanel, para que puedas concentrarte en gestionar tu sitio sin preocuparte por lo que sucede detrás de escena.
Y si en algún momento decides que necesitas acceso root completo y control directo del sistema operativo, nuestras opciones de servidores dedicados o cloud no administrados serían ideales para ti.
Un el hosting web, los recursos se distribuyen entre varios clientes en el mismo servidor, por lo que el rendimiento puede variar dependiendo de lo que estén haciendo los demás sitios.
Con un servidor cPanel administrado, toda la RAM, CPU y almacenamiento NVMe están dedicados exclusivamente a ti. Además, mantienes la familiar interfaz de cPanel, pero con los beneficios adicionales de un aislamiento completo, rendimiento predecible y recursos exclusivos para tus sitios.
No hay límite en la cantidad de dominios adicionales o sitios web que puedes tener dentro de una misma cuenta de cPanel, por lo que puedes alojar tantos sitios como necesites.
Si prefieres utilizar cuentas de cPanel independientes para diferentes clientes o proyectos, ya sea para mantenerlos aislados, establecer cuotas independientes o utilizar tu propia marca, puedes agregar fácilmente más cuentas de cPanel mediante licencias de autoscaling.
Estas cuentas se cobran según la tarifa de cPanel, sin recargos ni costos inesperados.
Nos encargamos de todo lo relacionado con el servidor, incluyendo la configuración y puesta en marcha inicial, las actualizaciones y parches del sistema operativo y del software (cPanel, CloudLinux, Monarx y más), la configuración y mantenimiento del firewall, el monitoreo del servidor 24/7, la configuración de copias de seguridad diarias y las migraciones de sitios web.
En esencia, mantenemos el servidor funcionando de forma óptima para que puedas concentrarte en tus sitios. Aspectos como el código de tus aplicaciones, las actualizaciones de plugins del CMS y el contenido quedan bajo tu responsabilidad y puedes gestionarlos desde cPanel, dándote control total sobre lo que más importa para tu negocio.
Puedes actualizar a un plan más grande cuando lo necesites y nosotros nos encargaremos de realizar toda la migración por ti.
Sin complicaciones ni procesos de migración de los que tengas que preocuparte.