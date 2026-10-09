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Compara nuestros planes de Hosting

Hosting web, tu propio servidor en la nube o hardware totalmente dedicado. La misma plataforma y el mismo equipo en todo momento, para que puedas comenzar con poco y escalar sin tener que cambiar de plataforma.

  • Garantía de devolución de dinero de 30 días

  • Incluye

    • 5 Páginas web
    • Creador de sitios web con IA para WordPress
    • Correo electrónico y seguridad incluidos
    • 15GB de espacio en disco NVMe
    • Registro gratuito de dominio
    • Detección y eliminación de malware
    • Migración gratuita
    • Certificado SSL gratuito
    • Copias de seguridad diarias
    • OpenAPI y servidor MCP

  • Incluye todo lo del plan Starter y además...

    • 10 Páginas web
    • 50GB de espacio NVMe
    • Más CPU y RAM
    • Sitios de staging
    • URLs de vista previa
    • Paquete de Skills para Claude
    • Sporote para Node.js

  • Incluye todo lo del plan Pro y además...

    • 50 Páginas web
    • 100GB de espacio NVMe
    • Máxima CPU y RAM
    • 40 buzones de correo
    • Acuerdo de nivel de servicio
    • Certificado SSL premium
    • Soporte prioritario
    • Chatbot de IA para tu propio sitio web

¿Más preguntas o quieres comparar todos los planes en detalle, uno al lado del otro?

Ver lista completa de funciones y tabla comparativa de productos

El Panel de Hosting

Todos los paquetes funcionan en nuestro Panel de Hosting, fácil de usar, con soporte completo de API y MCP integrado.

Si buscas un entorno de hosting específico como cPanel o Plesk, también los ofrecemos: descubre nuestras opciones Pro en Hosting con cPanel, servidor cPanel o Cloud sin administrar y hardware físico.

El Panel de Hosting

Tabla comparativa de productos y lista de funciones

Aquí tienes una lista completa de funciones de nuestros paquetes de hosting. No dudes en preguntarnos si necesitas más información sobre algo.

Excelente
7220 reseñas en
Un entorno compartido
Tu propio servidor
Servidor dedicado físico
Plan Starter
Plan Pro
Plan Max
Servidor Cloud 4GB
Servidor Cloud 8GB
Servidor Cloud 16GB
Servidor Cloud 32GB
Hardware dedicado 1 (Administrado)
Hardware dedicado 2 (Administrado)
Hardware dedicado 3 (Administrado)
Desde
Comprar
Elige Starter
Elige Pro
Elige Max
Elige el servidor de 4GB
Elige un servidor de 8GB
Elige un servidor de 16GB
Elige un servidor de 32GB
Elige hardware dedicado 1
Elige Hardware dedicado 2
Elige Hardware dedicado 3
Ideal para
Tu primer sitio web
Un sitio web en crecimiento
Un portafolio
Tu primer servidor
Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBUn sitio web grande
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Rendimiento óptimo

Sitios web y almacenamiento

Sitios web
5
10
100
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Alias de dominio
5
10
20
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Subdominios
5
10
20
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Almacenamiento NVMe
15GB
50GB
100GB
100GB
150GB
300GB
400GB
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)900GB utilizables (otras opciones de disco disponibles)
Ancho de banda mensual
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIlimitado
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
5TB
10TB
15TB
Capacidad mensual de visualizaciones de página
50,000
150,000
500,000
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBMillones
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Límite de cantidad de archivos (inodos)
200,000
400,000
1 Millón
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Ubicaciones de centros de datos
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxEE. UU., Singapur, Londres, Sídney, Mumbai, Frankfurt
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBEE. UU., Singapur, Londres, Sídney, Mumbai, Frankfurt
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)USA

Rendimiento y recursos

Modelo de recursos
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxAislado
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBDedicado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Dedicado
Núcleos de CPU dedicados
2 (virtual)
Plan Pro, Plan Max4 (virtual)
2 (Dedicados)
4 (Dedicados)
8 (Dedicados)
16 (Dedicados)
12
24
32
RAM
2GB
4GB
8GB
4GB
8GB
16GB
32GB
32GB
64GB
128GB
Capacidad de visitantes simultáneos
30
60
120
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Procesadores AMD EPYC
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
IOPS de disco
1024
2048
8192
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Ancho de banda de E/S
50MB/s
100mb/seg
250mbs/seg
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Servidor web LiteSpeed
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
LiteSpeed Cache para WordPress
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Almacenamiento en caché de código PHP (OPcache)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Caché de objetos Redis
No incluido
Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Memcached
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
HTTP/2 y HTTP/3 (QUIC)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
CDN
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Tamaño máximo de base de datos
Plan Starter, Plan Pro1GB
5GB
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado

Creación y migración

Creador de sitios web con IA para WordPress
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Compatible con Claude, Cursor y creadores basados en IA
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Servidor MCP para asistentes de IA
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Compatibilidad de exportación con Lovable y Replit
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Instalación de aplicaciones con un clic
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Migración administrada gratuita
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Tiempo de migración
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Entorno de pruebas del sitio web
No incluido
Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Clonación de sitios web con un clic
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Delegar acceso a desarrolladores
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido

WordPress

WordPress Toolkit
No incluido
Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Instalación de WordPress con un clic
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Inicio de sesión en wp-admin con un clic
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Actualizaciones automáticas programadas del núcleo y plugins
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Gestión de plugins y temas
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Bloqueo de IP para wp-admin
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Modo de depuración con un clic
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Gestión de múltiples instalaciones
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Mantenimiento de WordPress
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxOpcional
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBOpcional
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Opcional

Dominios y DNS

Dominio gratis por el primer año
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Gestión de zona DNS
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
DNS Anycast
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
DNS comodín (wildcard)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Redirecciones 301 y 302
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Sincronización de DNS con Cloudflare
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Dirección IP dedicada
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
DNS inverso (PTR)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBBajo solicitud
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Bajo solicitud
Nameservers privados
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Privacidad de dominio
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido

Correo electrónico

Correo electrónico en tu propio dominio
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Buzones de correo
5
20
40
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Almacenamiento por buzón
Plan Starter, Plan Pro, Plan Max10GB
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Límite de envío
Plan Starter, Plan Pro, Plan Max2400/día
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBFlexible
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Flexible
Tamaño máximo de mensaje
Plan Starter, Plan Pro, Plan Max100MB
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB100MB
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)100MB
Reenviadores de correo
20
80
100
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIlimitado
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Ilimitado
Dirección de captura general (catch-all)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Filtro de spam y respuestas automáticas
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Listas de permitidos y bloqueados
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
SPF, DKIM, DMARC y BIMI
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Webmail
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Inicio de sesión en webmail con un clic
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Configuración de Gmail con un clic
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Correo push (IMAP IDLE)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Copias de seguridad de buzones
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
MX remoto
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Suite de productividad y mejoras de Microsoft 365
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxOpcional
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBOpcional
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Opcional
ActiveSync y Exchange EWS
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxAl actualizar el plan
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBAl actualizar el plan
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Al actualizar el plan
Calendario, contactos y tareas
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido

Seguridad

Certificado SSL gratuito
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Renovación automática de SSL
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Forzar HTTPS
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Firewall de aplicaciones web (ModSecurity)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Detección y eliminación de malware Monarx
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Aislamiento por sitio en contenedores
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Filtrado de ataques DDoS
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Protección contra ataques de fuerza bruta
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Autenticación de dos factores
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Gestión de sesiones activas
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Bloqueo de IP y protección contra hotlinking
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Bloqueo por país (GeoIP)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Compatible con PCI DSS
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido

Copias de seguridad y recuperación

Frecuencia de copias de seguridad
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxDiarias
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBDiarias
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Diarias
Retención de copias de seguridad
Plan Starter, Plan Pro, Plan Max30 días
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB30 días
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)30 Días
Restauración autogestionada
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Restauración a nivel de archivo
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Restauración individual de bases de datos y buzones
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Recuperación de sitios web eliminados
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Almacenamiento de copias de seguridad fuera del servidor
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Descarga y carga de copias de seguridad
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Copias de seguridad en tu propio almacenamiento S3
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Recuperación ante desastres en otro servidor
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido

Plataforma y gestión

Panel de control
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Gestión compatible con dispositivos móviles
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Gestión masiva de múltiples sitios
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Cambio entre múltiples cuentas
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Acceso de equipo basado en roles
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Transferencia de propiedad del sitio web
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Panel de control multilingüe
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Modo oscuro
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Aplicaciones autoalojadas (n8n, automatización)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Totalmente administrado por nosotros
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Alta disponibilidad y conmutación por error
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxUn solo servidor
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBServidor único
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Servidor único
Acceso root
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBNo incluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)No incluido

Para desarrolladores

PHP, múltiples versiones hasta la 8.5
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Límites de PHP ajustables
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Node.js, múltiples versiones
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Múltiples aplicaciones Node.js por sitio
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
MySQL y MariaDB
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
PostgreSQL
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
pgvector
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
phpMyAdmin, con importación y exportación SQL
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Elasticsearch y OpenSearch
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Acceso SSH
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Git
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Composer
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
WP-CLI
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Tareas cron
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
WebSockets
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Cuentas FTP
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Servidor web intercambiable
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
API para desarrolladores
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Almacenamiento de objetos compatible con S3
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBNo incluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)No incluido

Crecimiento y marketing

Chatbot de IA para tu sitio web
Plan Starter, Plan ProNo incluido
Incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido

Soporte y éxito

Soporte humano 24/7
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Canales de soporte
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxChat, ticket, teléfono
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBChat, tickets y teléfono
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Chat, tickets y teléfono
Asistente de IA Orbi (24/7)
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Soporte multilingüe
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Tiempo promedio de primera respuesta
Plan Starter, Plan Pro, Plan Max2 minutos
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB2 minutos
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)2 minutos
Promedio de CSAT
Plan Starter, Plan Pro, Plan Max>85%
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB>85%
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)>85%
Gerente de éxito del cliente asignado
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GBNo incluido
Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Compromiso de tiempo de actividad
Plan Starter, Plan Pro, Plan Max99.95%
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB99.95%
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)99.99%
Acuerdo de nivel de servicio
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxNo incluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Garantía de devolución de dinero
Plan Starter, Plan Pro, Plan Max30 días
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB7 días
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)7 días

Facturación y pagos

Métodos de pago
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxTarjeta, PayPal, métodos de pago locales
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBTarjeta, PayPal y métodos de pago locales
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Tarjeta, PayPal y métodos de pago locales
Facturado en tu moneda local
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Transferencia bancaria
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Crédito de cuenta
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Facturas fiscales y gestión de IVA
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Ciclos de facturación
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxMensual, anual, varios años
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBMensual, anual o varios años
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Mensual, anual o varios años
Precio de renovación mostrado antes de comprar
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Sin contrato ni comisión por cancelación anticipada
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Créditos de servicio por tiempo de inactividad
Plan Starter, Plan Pro, Plan MaxIncluido
Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GBIncluido
Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado)Incluido
Elige Starter
Elige Pro
Elige Max
Elige el servidor de 4GB
Elige un servidor de 8GB
Elige un servidor de 16GB
Elige un servidor de 32GB
Elige hardware dedicado 1
Elige Hardware dedicado 2
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