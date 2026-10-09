Ideal para Tu primer sitio web Un sitio web en crecimiento Un portafolio Tu primer servidor Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Un sitio web grande Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Rendimiento óptimo Sitios web y almacenamiento Sitios web 5 10 100 Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Alias de dominio 5 10 20 Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Subdominios 5 10 20 Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Almacenamiento NVMe 15GB 50GB 100GB 100GB 150GB 300GB 400GB Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) 900GB utilizables (otras opciones de disco disponibles) Ancho de banda mensual Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Ilimitado Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado 5TB 10TB 15TB Capacidad mensual de visualizaciones de página 50,000 150,000 500,000 Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Millones Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Límite de cantidad de archivos (inodos) 200,000 400,000 1 Millón Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Ubicaciones de centros de datos Plan Starter, Plan Pro, Plan Max EE. UU., Singapur, Londres, Sídney, Mumbai, Frankfurt Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB EE. UU., Singapur, Londres, Sídney, Mumbai, Frankfurt Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) USA Rendimiento y recursos Modelo de recursos Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Aislado Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Dedicado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Dedicado Núcleos de CPU dedicados 2 (virtual) Plan Pro, Plan Max 4 (virtual) 2 (Dedicados) 4 (Dedicados) 8 (Dedicados) 16 (Dedicados) 12 24 32 RAM 2GB 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB 32GB 32GB 64GB 128GB Capacidad de visitantes simultáneos 30 60 120 Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Procesadores AMD EPYC Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido IOPS de disco 1024 2048 8192 Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Ancho de banda de E/S 50MB/s 100mb/seg 250mbs/seg Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Servidor web LiteSpeed Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido LiteSpeed Cache para WordPress Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Almacenamiento en caché de código PHP (OPcache) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Caché de objetos Redis Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Memcached Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido HTTP/2 y HTTP/3 (QUIC) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido CDN Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Tamaño máximo de base de datos Plan Starter, Plan Pro 1GB 5GB Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Creación y migración Creador de sitios web con IA para WordPress Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Compatible con Claude, Cursor y creadores basados en IA Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Servidor MCP para asistentes de IA Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Compatibilidad de exportación con Lovable y Replit Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Instalación de aplicaciones con un clic Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Migración administrada gratuita Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Tiempo de migración Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Entorno de pruebas del sitio web Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Clonación de sitios web con un clic Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Delegar acceso a desarrolladores Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido WordPress WordPress Toolkit Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Instalación de WordPress con un clic Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Inicio de sesión en wp-admin con un clic Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Actualizaciones automáticas programadas del núcleo y plugins Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Gestión de plugins y temas Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Bloqueo de IP para wp-admin Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Modo de depuración con un clic Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Gestión de múltiples instalaciones Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Mantenimiento de WordPress Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Opcional Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Opcional Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Opcional Dominios y DNS Dominio gratis por el primer año Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Gestión de zona DNS Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido DNS Anycast Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido DNS comodín (wildcard) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Redirecciones 301 y 302 Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Sincronización de DNS con Cloudflare Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Dirección IP dedicada Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido DNS inverso (PTR) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Bajo solicitud Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Bajo solicitud Nameservers privados Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Privacidad de dominio Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Correo electrónico Correo electrónico en tu propio dominio Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Buzones de correo 5 20 40 Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Almacenamiento por buzón Plan Starter, Plan Pro, Plan Max 10GB Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Límite de envío Plan Starter, Plan Pro, Plan Max 2400/día Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Flexible Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Flexible Tamaño máximo de mensaje Plan Starter, Plan Pro, Plan Max 100MB Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB 100MB Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) 100MB Reenviadores de correo 20 80 100 Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Ilimitado Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Ilimitado Dirección de captura general (catch-all) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Filtro de spam y respuestas automáticas Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Listas de permitidos y bloqueados Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido SPF, DKIM, DMARC y BIMI Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Webmail Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Inicio de sesión en webmail con un clic Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Configuración de Gmail con un clic Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Correo push (IMAP IDLE) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Copias de seguridad de buzones Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido MX remoto Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Suite de productividad y mejoras de Microsoft 365 Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Opcional Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Opcional Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Opcional ActiveSync y Exchange EWS Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Al actualizar el plan Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Al actualizar el plan Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Al actualizar el plan Calendario, contactos y tareas Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Seguridad Certificado SSL gratuito Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Renovación automática de SSL Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Forzar HTTPS Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Firewall de aplicaciones web (ModSecurity) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Detección y eliminación de malware Monarx Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Aislamiento por sitio en contenedores Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Filtrado de ataques DDoS Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Protección contra ataques de fuerza bruta Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Autenticación de dos factores Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Gestión de sesiones activas Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Bloqueo de IP y protección contra hotlinking Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Bloqueo por país (GeoIP) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Compatible con PCI DSS Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Copias de seguridad y recuperación Frecuencia de copias de seguridad Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Diarias Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Diarias Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Diarias Retención de copias de seguridad Plan Starter, Plan Pro, Plan Max 30 días Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB 30 días Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) 30 Días Restauración autogestionada Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Restauración a nivel de archivo Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Restauración individual de bases de datos y buzones Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Recuperación de sitios web eliminados Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Almacenamiento de copias de seguridad fuera del servidor Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Descarga y carga de copias de seguridad Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Copias de seguridad en tu propio almacenamiento S3 Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Recuperación ante desastres en otro servidor Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Plataforma y gestión Panel de control Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Gestión compatible con dispositivos móviles Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Gestión masiva de múltiples sitios Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Cambio entre múltiples cuentas Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Acceso de equipo basado en roles Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Transferencia de propiedad del sitio web Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Panel de control multilingüe Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Modo oscuro Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Aplicaciones autoalojadas (n8n, automatización) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Totalmente administrado por nosotros Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Alta disponibilidad y conmutación por error Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Un solo servidor Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Servidor único Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Servidor único Acceso root Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB No incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) No incluido Para desarrolladores PHP, múltiples versiones hasta la 8.5 Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Límites de PHP ajustables Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Node.js, múltiples versiones Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Múltiples aplicaciones Node.js por sitio Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido MySQL y MariaDB Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido PostgreSQL Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido pgvector Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido phpMyAdmin, con importación y exportación SQL Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Elasticsearch y OpenSearch Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Acceso SSH Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Git Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Composer Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido WP-CLI Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Tareas cron Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido WebSockets Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Cuentas FTP Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Servidor web intercambiable Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido API para desarrolladores Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Almacenamiento de objetos compatible con S3 Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB No incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) No incluido Crecimiento y marketing Chatbot de IA para tu sitio web Plan Starter, Plan Pro No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Soporte y éxito Soporte humano 24/7 Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Canales de soporte Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Chat, ticket, teléfono Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Chat, tickets y teléfono Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Chat, tickets y teléfono Asistente de IA Orbi (24/7) Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Soporte multilingüe Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Tiempo promedio de primera respuesta Plan Starter, Plan Pro, Plan Max 2 minutos Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB 2 minutos Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) 2 minutos Promedio de CSAT Plan Starter, Plan Pro, Plan Max >85% Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB >85% Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) >85% Gerente de éxito del cliente asignado Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB No incluido Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Compromiso de tiempo de actividad Plan Starter, Plan Pro, Plan Max 99.95% Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB 99.95% Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) 99.99% Acuerdo de nivel de servicio Plan Starter, Plan Pro, Plan Max No incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Garantía de devolución de dinero Plan Starter, Plan Pro, Plan Max 30 días Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB 7 días Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) 7 días Facturación y pagos Métodos de pago Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Tarjeta, PayPal, métodos de pago locales Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Tarjeta, PayPal y métodos de pago locales Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Tarjeta, PayPal y métodos de pago locales Facturado en tu moneda local Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Transferencia bancaria Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Crédito de cuenta Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Facturas fiscales y gestión de IVA Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Ciclos de facturación Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Mensual, anual, varios años Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Mensual, anual o varios años Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Mensual, anual o varios años Precio de renovación mostrado antes de comprar Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Sin contrato ni comisión por cancelación anticipada Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido Créditos de servicio por tiempo de inactividad Plan Starter, Plan Pro, Plan Max Incluido Servidor Cloud 4GB, Servidor Cloud 8GB, Servidor Cloud 16GB, Servidor Cloud 32GB Incluido Hardware dedicado 1 (Administrado), Hardware dedicado 2 (Administrado), Hardware dedicado 3 (Administrado) Incluido