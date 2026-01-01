El conjunto completo de herramientas de cPanel que ya conoces: administrador de archivos, control de versiones de PHP, phpMyAdmin, correo electrónico e instalaciones con un solo clic. Si cPanel es lo que buscas, este es tu plan. Con almacenamiento NVMe rápido, un SLA de disponibilidad del 99.9 % y soporte interno 24/7.
Hosting con cPanel, para quienes quieren cPanel
- El panel de control cPanel completo
- Migración gratuita, incluyendo migraciones de cPanel sin cambios
- Instalaciones con un solo clic para WordPress y aplicaciones populares con Softaculous
- SSL gratuito, protección contra ataques de fuerza bruta, análisis de malware y mitigación de DDoS
- LiteSpeed con almacenamiento NVMe
Dominio gratuito durante el primer año. Garantía de devolución de dinero de 30 días.
El mejor stack de cPanel del mundo
Todo lo que ofrece cPanel, optimizado para funcionar a toda velocidad
LiteSpeed optimiza el procesamiento de PHP y las consultas a bases de datos para acelerar la carga de las páginas y reducir el uso de recursos. Los servidores utilizan NVMe con RAID para que los sitios funcionen a velocidades óptimas.
Copias de seguridad diarias almacenadas de forma segura, con restauración con un solo clic a cualquier punto de los últimos 30 días.
Administrador de archivos de cPanel, control de versiones de PHP y phpMyAdmin. Acceso completo a tu código, datos y configuración.
Direcciones con tu propio dominio incluidas, mediante webmail o IMAP/POP3. También incluye filtrado de spam y direcciones catch-all.
SSL gratuito, firewall de aplicaciones web, protección contra ataques de fuerza bruta, análisis de malware, mitigación de DDoS y SFTP.
Monitorea el tráfico, el uso de recursos y el rendimiento mediante métricas integradas.
Nosotros migramos tu sitio gratis, sin cambios
Si ya utilizas cPanel, podemos realizar la migración mediante una copia de seguridad y restauración directa, para que tus sitios, correos y configuraciones lleguen exactamente como estaban. ¿No utilizas cPanel? Hacemos la migración manualmente y te indicamos exactamente lo que necesitamos. Agencias: podemos adaptarnos a tu calendario, ya sea para una migración puntual, masiva o escalonada.
Preguntas frecuentes
Es un servicio de hosting administrado mediante el panel de control cPanel, donde puedes gestionar archivos, dominios, correo electrónico, bases de datos y configuraciones de PHP desde un único panel familiar.
Ambos funcionan en la misma red y cuentan con el mismo equipo de soporte. El hosting con cPanel te ofrece el panel de control completo de cPanel, ideal si ya lo conoces, estás migrando desde otro proveedor de cPanel o quieres tener un control directo sobre tu hosting.
El hosting web estándar utiliza el panel de hosting.com y es la opción más sencilla para poner tu sitio en línea si no necesitas específicamente cPanel.
Sí. Puedes actualizar tus recursos al instante y sin tiempo de inactividad, para que tu hosting crezca junto con tu sitio.
Sí. Incluye cuentas de correo asociadas a tu dominio y acceso mediante IMAP/POP3.
Sí. La seguridad estándar incluye SSL, WAF, protección contra ataques de fuerza bruta, análisis de malware y mitigación de ataques DDoS.
Sí. Nos encargamos de las migraciones de cPanel a cPanel mediante copias de seguridad y restauración, o realizamos migraciones manuales cuando es necesario.
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Correo electrónico
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Plataforma y gestión
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We also offer cPanel and WHM on reseller hosting and managed servers.