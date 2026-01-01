Hosting.com watermark image

Hosting con cPanel, para quienes quieren cPanel

El conjunto completo de herramientas de cPanel que ya conoces: administrador de archivos, control de versiones de PHP, phpMyAdmin, correo electrónico e instalaciones con un solo clic. Si cPanel es lo que buscas, este es tu plan. Con almacenamiento NVMe rápido, un SLA de disponibilidad del 99.9 % y soporte interno 24/7.

  • El panel de control cPanel completo
  • Migración gratuita, incluyendo migraciones de cPanel sin cambios
  • Instalaciones con un solo clic para WordPress y aplicaciones populares con Softaculous
  • SSL gratuito, protección contra ataques de fuerza bruta, análisis de malware y mitigación de DDoS
  • LiteSpeed con almacenamiento NVMe

Dominio gratuito durante el primer año. Garantía de devolución de dinero de 30 días.

Ver planes
cPanel Installation for web

Elige tu plan con cPanel

Desde tu primer sitio hasta un portafolio completo. Todos los planes incluyen cPanel completo, sin limitar ninguna función.

  • NVMe + LiteSpeed
  • Bases de datos MariaDB ilimitadas
  • Copias de seguridad diarias, restauración de 30 días
  • Correo electrónico con tu dominio incluido

El mejor stack de cPanel del mundo

Todo lo que ofrece cPanel, optimizado para funcionar a toda velocidad

Rendimiento ultrarrápido

LiteSpeed optimiza el procesamiento de PHP y las consultas a bases de datos para acelerar la carga de las páginas y reducir el uso de recursos. Los servidores utilizan NVMe con RAID para que los sitios funcionen a velocidades óptimas.

Copias de seguridad con restauración de 30 días

Copias de seguridad diarias almacenadas de forma segura, con restauración con un solo clic a cualquier punto de los últimos 30 días.

Archivos y bases de datos

Administrador de archivos de cPanel, control de versiones de PHP y phpMyAdmin. Acceso completo a tu código, datos y configuración.

Correo electrónico profesional

Direcciones con tu propio dominio incluidas, mediante webmail o IMAP/POP3. También incluye filtrado de spam y direcciones catch-all.

Seguridad integrada

SSL gratuito, firewall de aplicaciones web, protección contra ataques de fuerza bruta, análisis de malware, mitigación de DDoS y SFTP.

Analítica

Monitorea el tráfico, el uso de recursos y el rendimiento mediante métricas integradas.

Coming from another cPanel host?

Nosotros migramos tu sitio gratis, sin cambios

Si ya utilizas cPanel, podemos realizar la migración mediante una copia de seguridad y restauración directa, para que tus sitios, correos y configuraciones lleguen exactamente como estaban. ¿No utilizas cPanel? Hacemos la migración manualmente y te indicamos exactamente lo que necesitamos. Agencias: podemos adaptarnos a tu calendario, ya sea para una migración puntual, masiva o escalonada.

Inicia tu migración
Nosotros migramos tu sitio gratis, sin cambios

Preguntas frecuentes

Es un servicio de hosting administrado mediante el panel de control cPanel, donde puedes gestionar archivos, dominios, correo electrónico, bases de datos y configuraciones de PHP desde un único panel familiar.

Ambos funcionan en la misma red y cuentan con el mismo equipo de soporte. El hosting con cPanel te ofrece el panel de control completo de cPanel, ideal si ya lo conoces, estás migrando desde otro proveedor de cPanel o quieres tener un control directo sobre tu hosting.

El hosting web estándar utiliza el panel de hosting.com y es la opción más sencilla para poner tu sitio en línea si no necesitas específicamente cPanel.

Sí. Puedes actualizar tus recursos al instante y sin tiempo de inactividad, para que tu hosting crezca junto con tu sitio.

Sí. Incluye cuentas de correo asociadas a tu dominio y acceso mediante IMAP/POP3.

Sí. La seguridad estándar incluye SSL, WAF, protección contra ataques de fuerza bruta, análisis de malware y mitigación de ataques DDoS.

Sí. Nos encargamos de las migraciones de cPanel a cPanel mediante copias de seguridad y restauración, o realizamos migraciones manuales cuando es necesario.

Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7/365 para ayudarte cuando lo necesites.

Comparar planes

cPanel Inicial

cPanel Pro

cPanel Max

Ideal para
-
-
-
Creación y migración
Creador de sitios web con IA para WordPress
-
-
-
Compatible con exportaciones de constructores sin código como Lovable y Replit
-
-
-
Funciona con Claude, Cursor y constructores de IA
-
-
-
Instalación de aplicaciones con un solo clic
Migración gestionada gratuita (ilimitada)
-
-
-
Crear acceso delegado para cualquier desarrollador
-
-
-
Sitios web y almacenamiento
Número de sitios web
-
10
100
Número de alias de dominio
-
-
-
Almacenamiento NVMe
15 GB
-
100GB
Ancho de banda / transferencia de datos
-
-
-
Visitas mensuales a páginas (guía de capacidad - sin límites estrictos)
Recursos dedicados
Modelo de recursos
-
-
-
CPU AMD EPYC
CPUs
2 (virtual)
4
4
RAM (Memoria)
-
-
-
IOPS
1024
4096
8192
Límite de inodos (archivos)
-
-
-
Ancho de banda de E/S
50mb/sec
150mb/sec
250mb/sec
Procesos de entrada
30
90
120
Rendimiento y entorno de desarrollo
Servidor web LiteSpeed
LiteSpeed Cache gratuito
-
-
-
HTTP/2 y HTTP/3 (QUIC)
PHP — múltiples versiones, hasta la 8.5
Hasta 8.4
Hasta 8.4
Hasta 8.4
Node.js — múltiples versiones, de primera clase
-
Python
Bases de datos (MySQL / MariaDB)
-
-
-
PostgreSQL
Tamaño máximo de base de datos
-
-
-
Alojamiento Windows .NET
-
-
-
Redis
-
-
-
Memcached
Acceso SSH
-
-
Git
-
-
WP-CLI
Tareas Cron
-
-
WebSockets
-
-
Cuentas FTP
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Dominios y DNS
Dominio gratuito (1.er año) - Se renueva a la tarifa estándar
-
-
Subdominios
5
10
99
Gestión de zonas DNS
-
-
-
DNS Anycast
-
-
-
IP dedicada
-
-
-
Servidores de nombres privados
-
-
-
Correo electrónico
Correo electrónico básico incluido
-
-
-
Número de buzones
5
20
40
Tamaño del buzón
-
-
-
Límite de envío
-
-
-
Tamaño máximo de mensaje
-
-
-
Reenviadores de correo electrónico
20
80
100
Filtro de spam y respuestas automáticas
SPF / DKIM / DMARC / BIMI
-
-
-
Webmail
Actualización: Suite de productividad o Microsoft 365
-
-
-
Conecta el tuyo (MX remoto)
-
-
-
Calendario, contactos y tareas
-
-
-
Seguridad
SSL — gratuito incluido, DV/OV/EV de pago y comodín (wildcard)
-
-
-
WAF (ModSecurity)
-
-
-
Escaneo y eliminación de malware Monarx
-
-
-
Filtrado DDoS
-
-
-
Autenticación de dos factores
-
-
-
Bloqueador de IP y protección contra hotlinking
-
-
-
Plataforma y gestión
Panel de control
-
-
-
Copias de seguridad granulares
-
-
-
Restauración de autoservicio
-
-
-
Período de retención de copias de seguridad
-
-
-
Diarias
-
-
-
Aislamiento por sitio
-
-
-
Acceso a API
-
-
-
Gestión adaptada a móviles
-
-
-
Gestión multisitio
-
-
-
Aplicaciones autohospedadas (n8n, automatización)
-
-
-
Completamente gestionado por nosotros
-
-
-
Control root / autogestionado
-
-
-
Soporte y éxito
Asistente de IA Orbi (24/7)
-
-
-
Soporte humano (24/7, interno)
-
-
-
CSAT promedio
-
-
-
Primera respuesta promedio
-
-
-
Mantenimiento de WordPress
-
-
-
Gestor de cuenta dedicado
-
-
-
Garantía de tiempo de actividad (SLA)
-
-
-
Garantía de devolución de dinero
-
-
-
Comprar
Comprar
Comprar

We also offer cPanel and WHM on reseller hosting and managed servers.

Ver Hosting para RevendedoresServidores con WHM