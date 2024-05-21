Cuéntanos qué estás buscando. Encontraremos el dominio ideal para tu negocio, ya sea con las extensiones más populares o entre cientos de extensiones que se ajusten a lo que necesitas.
Encuentra tu dominio. O trae el que ya tienes
- Easy domain and DNS management
- Protección de privacidad del dominio
- Protección gratuita contra el robo de dominio
- Soporte propio disponible 24/7
Todo lo que incluye un dominio con nosotros
Sin costos ocultos ni letra pequeña. Todos los dominios, ya sean registrados o transferidos, incluyen todo esto.
Más de 600 extensiones de dominio
Desde .com y .net hasta opciones más especializadas como .io, .studio y .ai. Busca entre todas las extensiones disponibles y elige la que mejor se adapte a tu marca.
Administración de DNS gratuita
Control total de tus registros desde un panel sencillo. Sin costos ocultos ni configuraciones complicadas.
Privacidad de WHOIS e ID
Mantén tu nombre, dirección y correo electrónico fuera de los registros públicos y reduce el spam. Gratis en las extensiones elegibles; se cobra en otras.
Protección contra el robo de dominios
Un bloqueo de registrador que impide transferir tu dominio fuera de tu cuenta sin tu autorización.
Servidores de nombres y subdominios personalizados
Apunta tu dominio a cualquier destino y crea subdominios para un blog, una tienda o una landing page en cuestión de segundos.
Funciona con todo lo que alojamos
Conecta tu dominio a cualquier plan de hosting.com con un solo clic, desde un plan de hosting hasta tu propio servidor.
Transfiere tu dominio en tres pasos
Tu sitio web y correo electrónico permanecen activos durante todo el proceso.
En tu registrador actual, desbloquea el dominio y copia su código EPP (de autorización).
Ingresa el dominio y su código, y confirma. Eso es todo lo que tienes que hacer.
Transferimos el registro y te mantenemos informado en cada paso, con soporte disponible si lo necesitas.
La mayoría de las transferencias agregan un año a tu período de registro. Necesitarás el código EPP de tu registrador actual.
Más que un registrador
Mantén tu dominio, sitio web y correo electrónico en un solo lugar, con un equipo que realmente está disponible para ayudarte.
Administra tu dominio, hosting y correo electrónico desde un solo inicio de sesión y una sola factura. Mucho menos que administrar, especialmente cuando tienes más de un sitio web.
Tu dominio se resuelve rápidamente sin importar dónde estén tus visitantes, gracias a la misma red global que impulsa nuestro hosting.
Siempre verás el precio de renovación antes de comprar, no solo el precio económico del primer año. Consulta el precio de cualquier extensión por adelantado.
Tu dominio es solo el comienzo
Registrar tu dominio es solo el comienzo. Ya tienes el nombre; ahora es momento de darle un lugar donde vivir y trabajar. Bríndale a tu dominio un hogar con hosting rápido y totalmente administrado que crece contigo, desde tu primer sitio hasta tu propio servidor.
Hosting rápido y completamente administrado que crece contigo, desde tu primer sitio hasta tu propio servidor. No necesitas cambiar de proveedor a medida que creces.
- Completamente administrado, sin nada que mantener
- SSL gratuito incluido
- Soporte interno 24/7
- Migración administrada gratuita
Usa tu dominio para tu correo electrónico, como [email protected]. Potente protección contra spam, entrega confiable y compatibilidad con todos tus dispositivos.
Lo que dicen nuestros clientes
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
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