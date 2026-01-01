Sin hipervisor, sin recursos compartidos y sin vecinos que afecten el rendimiento. Cada núcleo, cada IOP, todo el almacenamiento e incluso el acceso root te pertenecen, con más almacenamiento que cualquier servidor en la nube que ofrecemos. Cuéntanos qué vas a ejecutar y configuraremos el servidor para ello.
Servidores dedicados no administrados. Hardware nativo, todo tuyo.
- No administrado con acceso root completo: tu sistema operativo, tu stack, tus reglas
- 2.4 TB de almacenamiento NVMe de forma estándar, con opciones de mayor capacidad disponibles
- Soporte interno 24/7, con una conexión dedicada de 1 Gbps y hasta 10 Gbps disponibles
Disponible actualmente en EE. UU. Más de 10 ubicaciones globales bajo solicitud.
Tu servidor se conecta directamente a la red de hosting.com, la misma infraestructura que respalda a 3 millones de sitios web alojados. Nuestros ingenieros supervisan la red 24/7 para que tú solo tengas que preocuparte por tu servidor. Tu puerto dedicado de 1 Gbps es exclusivamente tuyo, con la opción de actualizar a 10 Gbps; contáctanos para obtener una cotización.
Recibes acceso root al realizar el pedido, con el sistema operativo que elijas. Tú te encargas de los parches, el stack y la seguridad. Nuestros ingenieros mantienen la red y el hardware en óptimas condiciones. ¿Prefieres un servidor administrado?
Por defecto, los servidores dedicados incluyen un disco de arranque de 480 GB más 2 x 960 GB NVMe para un rendimiento óptimo. Si necesitas más, contamos con hasta 16 TB de espacio utilizable (2 x 8 TB SATA), con discos de mayor capacidad disponibles bajo pedido. Recomendamos configurar RAID 1 en tu sistema para una máxima confiabilidad.
¿Por qué elegir un servidor físico?
Un servidor en la nube te ofrece una porción virtual de hardware compartido. Es rápido de implementar y fácil de redimensionar y, para la mayoría de las cargas de trabajo, es la opción adecuada. Un servidor dedicado te ofrece la máquina física completa. Estas son las situaciones en las que eso realmente importa.
Sin un hipervisor entre tú y el hardware, y sin otros usuarios en el servidor. El rendimiento que mides es el rendimiento que mantienes, con cada núcleo y cada IOP disponibles para ti.
900 GB de almacenamiento NVMe utilizable de forma estándar en cada configuración, con opciones de mayor capacidad disponibles. Si tus bases de datos o bibliotecas multimedia ya superaron los límites de los planes de servidores en la nube, este es el siguiente paso.
Una conexión dedicada de 1 Gbps pertenece al servidor, con 10 Gbps disponibles. Las cargas de trabajo con grandes volúmenes de transferencia no tienen que competir con las de otros usuarios.
¿Necesitas escalar rápidamente hacia arriba o hacia abajo? Un VPS en la nube es la mejor opción.
Especificaciones del servidor físico
Actualmente contamos con servidores AMD EPYC 5 de alto rendimiento disponibles en nuestro centro de datos en Dallas. Cada servidor incluye un disco de arranque interno NVMe de 480 GB y 2 discos NVMe intercambiables en caliente (hot-swappable) de 960 GB, los cuales recomendamos configurar en RAID 1. Estos 2 discos pueden actualizarse a NVMe de 1.92 o 3.84 TB, o bien, para almacenamiento masivo, contamos con hasta 8 TB SATA como estándar. ¿Necesitas algo personalizado? Cuéntale a nuestro equipo de ventas lo que necesitas y con gusto te ayudaremos.
¿Tienes preguntas o quieres hablar sobre una configuración personalizada? Habla hoy mismo con nuestros ingenieros.
Preguntas frecuentes
Contamos con más de 10 ubicaciones en todo el mundo. De forma predeterminada, alojamos en nuestras instalaciones de Dallas, pero podemos ofrecer servidores en cualquiera de las demás ubicaciones con un breve tiempo de espera. Además, es posible que tengamos capacidad disponible en otras ubicaciones. Comunícate con nosotros para conocer más detalles.
Podemos ofrecerte las configuraciones que ves en esta página. Nuestro equipo de ventas puede ayudarte a elegir la opción adecuada y brindarte información sobre la disponibilidad exacta.
De forma predeterminada, estos servidores son no administrados, por lo que tú te encargas de su administración. Por supuesto, también podemos ofrecerte servidores administrados con nuestra pila tecnológica habitual para alojar sitios web y aplicaciones, o armar una solución a medida para ti.
Un servidor en la nube es una porción virtual de hardware compartido: rápido de implementar y fácil de redimensionar. Un servidor dedicado es la máquina física en sí: nada virtualizado, nada compartido, con más almacenamiento disponible. Elige la nube por su flexibilidad, o un servidor dedicado por su rendimiento constante y sus grandes capacidades de almacenamiento.