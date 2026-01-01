Gana 50% en cada venta de Hosting que refieras, hasta $400 USD por venta. Es gratis unirse, y no necesitas ser cliente.
Cuánto puedes ganar
La comisión es un porcentaje directo de lo que paga el cliente en su primera factura. No hay niveles que escalar ni volumen mínimo para desbloquear la tasa más alta. Es la misma tasa para todos desde tu primera venta.
|Qué refieres
|Ganas
|Hosting compartido,Hosting administrado para WordPress, VPS administrado, VPS Linux no administrado, Hosting para aplicaciones de IA, Node.js
|50%, hasta $400 USD por venta
|Hosting para Revendedores, Hosting Windows, dominios
|20%
Un cliente compra un VPS administrado con un plan anual de $480 USD. Tu comisión es 50% de $480 USD, es decir, $240 USD. La comisión se calcula sobre el monto pagado, excluyendo impuestos, cargos y cualquier crédito aplicado al finalizar la compra.
¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos a [email protected] y nuestro equipo te responderá a la brevedad.
Vende más. Gana más.
Cuantos más clientes nuevos traigas a hosting.com cada mes, más ganas por venta, comenzando desde 50% por venta
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Pagamos tus comisiones automáticamente el día 15 de cada mes.
¡Con solo un cliente nuevo por día podrías ganar hasta $6,500 USD al mes!
¿Por qué promocionar hosting.com?
Nuestro sitio web fue diseñado desde cero para maximizar las tasas de conversión. Esto significa más dinero en tu bolsillo.
Deja de perder comisiones por clientes que se dan de baja. Con nuestra mentalidad centrada en el cliente, mantenemos el churn al mínimo.
Nunca te pierdas un pago por haber olvidado solicitarlo. En hosting.com, nos encargamos de eso automáticamente por ti.
Nuestro equipo de afiliados dedicado está aquí para ayudarte a tener éxito. Lo que necesites, no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.
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Gratis para unirte. Sin costo, sin trampas, y no necesitas ser cliente.
Preguntas frecuentes
Ganas 50% de la primera factura en productos de Hosting, hasta $400 USD por venta, y 20% en Hosting para Revendedores, Hosting Windows y dominios. La tasa es la misma desde tu primera venta.
Todo está en nuestra política de afiliados: tasas de comisión, cómo se aprueban las ventas, umbrales de pago y qué no está permitido.
Nada. Unirte a nuestro programa de afiliados es gratis, y no necesitas ser cliente. No te cuesta dinero, te hace ganar dinero.
Sí, contacta a nuestro equipo de afiliados en [email protected] y cambiaremos tu método de pago de PayPal a transferencia bancaria. El umbral mínimo en USD de comisiones aprobadas para este tipo de transferencias es de $100 dólares.
Las nuevas comisiones pueden tardar hasta 5 minutos desde que el cliente completa su compra hasta que la comisión se refleje en tu cuenta.