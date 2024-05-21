Tú tienes el control

Hay una razón por la que actualmente ofrecemos más de 20,000 servidores cPanel administrados a nuestros clientes.

Nuestros Servidores Linux Administrados son increíblemente flexibles. Ya sea que ejecutes un sitio de WordPress, un sitio en Laravel, una aplicación NodeJS (o los tres), puedes hacerlo, además de gestionar cuentas de correo, scripts personalizados y almacenamiento de archivos.

Nuestros servidores cPanel pueden manejar prácticamente todo lo que necesites.