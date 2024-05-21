Hosting administrado para WordPress

Hosting creado para WordPress

Este es hosting para WordPress, no un hosting web general con un logo de WordPress. Cada capa está optimizada para una sola tarea: ejecutar WordPress rápidamente y mantenerlo seguro. Obtienes las herramientas, optimizaciones y expertos específicos para WordPress que un plan general no puede ofrecerte, todo completamente administrado.

  • WP Rocket + Object Cache Pro integrados
  • CDN de Cloudflare Enterprise optimizado para WordPress + caché de página completa
  • Firewall y reglas contra malware específicos para WordPress
  • Un equipo de soporte que trabaja exclusivamente con WordPress
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Desarrollado gracias a nuestra alianza con Rocket.net, la plataforma que redefinió el hosting para WordPress

hosting.com WordPress dashboard showing cache hit rate, optimisation score and plugin update prompts

Más de 700,000 clientes confían en nosotros para impulsar más de 3,000,000 de sitios web.

4,8de 57.217 reseñas

Elige tu plan administrado ideal

Hosting rápido, seguro y administrado para WordPress. Todos nuestros planes incluyen una amplia variedad de funciones. La configuración es instantánea.

  • Garantía de reembolso de 30 días
  • Registro de dominio gratuito
  • Protección contra malware
  • Migraciones de sitios web gratuitas
Selecciona un plan:
Anual (2 meses gratis)
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CAMBIA CON CONFIANZA

Migraciones ilimitadas con garantía de rendimiento

Nuestro equipo se encarga de cada migración por ti, sin límites, sin tiempo de inactividad y sin ningún costo. Y si tu sitio no carga más rápido* en nuestra plataforma, te damos un año completo gratis.

Esa es nuestra promesa.

* Comparando el TTFB (Time To First Byte) promedio global

**Migraciones ilimitadas con garantía de rendimiento**
Diseñado para la velocidad de WordPress

Hosting.com es la plataforma más rápida, punto

La velocidad en WordPress depende de usar el caché adecuado en los lugares adecuados. Nosotros configuramos todo por ti, desde la primera solicitud.

Descubre por qué es la plataforma más rápida.

  • 275+ ubicaciones edge globales, para que tu sitio cargue rápidamente sin importar dónde estén tus visitantes.
  • Caché de página completa optimizado para WordPress, además de WP Rocket y Object Cache Pro, integrados.
  • Nada que configurar. Simplemente funciona desde la primera solicitud.

La velocidad genera ingresos. Un retraso de un segundo puede reducir tus conversiones en un 20%.

Hosting.com es la plataforma más rápida, punto
Siempre activo, siempre seguro

Reglas de firewall diseñadas para las amenazas de WordPress

Los firewalls generales bloquean ataques generales. El nuestro también conoce los exploits de WordPress y sus plugins que los atacantes realmente utilizan, y se actualiza a medida que aparecen nuevas amenazas.

Descubre más sobre nuestra seguridad de primer nivel.

  • Doble firewall: Cloudflare Enterprise e Imunify360.
  • Monitoreo y limpieza continua de malware.
  • Protección permanente sin necesidad de realizar ninguna configuración.
Reglas de firewall diseñadas para las amenazas de WordPress
Diseñado para ser intuitivo

Gestión sencilla de WordPress

No necesitas un doctorado. Nuestro panel de control es limpio, intuitivo y está diseñado para WordPress. Tanto si eres tú solo como si trabajas con todo un equipo, es fácil publicar, probar y administrar tu sitio.

  • Panel de control limpio y enfocado en WordPress.
  • Clona tu sitio y prueba cambios sin complicaciones.
  • Añade usuarios ilimitados y administra los permisos.
Gestión sencilla de WordPress
Crea tu sitio en minutos,
no en horas

La IA genera al instante la estructura de tu sitio, el contenido inicial y las páginas clave, todo de forma nativa en WordPress. Obtén una base rápida y profesional sin perder tiempo en tareas innecesarias.

Experiencia completa con IA
que actúa por ti

La IA no solo hace sugerencias, también toma acción. Genera páginas, reescribe contenido, aplica descuentos a gran escala y gestiona tareas automáticamente para que avances más rápido y con menos esfuerzo.

Siempre conoce el contexto y la identidad de tu marca

Tu creador con IA recuerda tu estilo, tono y decisiones de diseño. Cada cambio que realiza mantiene la coherencia con tu marca y los objetivos de tu sitio.

Aplica cambios al instante en todo el sitio

Actualiza una vez y aplica los cambios en todo el sitio. Las ediciones globales te permiten ajustar el tono, el estilo o el contenido de todo tu sitio con una sola acción, sin necesidad de hacer cambios manualmente.

Soporte para WordPress en el que puedes confiar

El soporte no debería ser complicado. Nuestro equipo de expertos reales en WordPress está disponible las 24 horas para ayudarte a resolver cualquier problema de forma rápida y personalizada, sin respuestas automáticas.

<1m
Tiempo promedio de respuesta por chat
Nuestros expertos en WordPress están disponibles las 24 horas y listos para responder en cuestión de segundos, para que puedas volver a trabajar en tu sitio sin tener que esperar.
(Promedio del tercer trimestre de 2025)
<15m
Tiempo promedio de respuesta a tickets
Cada ticket es una prioridad. Tus solicitudes son revisadas y respondidas en cuestión de minutos por ingenieros reales que conocen WordPress a fondo.
(Promedio del tercer trimestre de 2025)
97%
Satisfacción promedio de nuestros clientes
Cada ticket es una prioridad. Tus solicitudes son revisadas y respondidas en cuestión de minutos por ingenieros reales que conocen WordPress a fondo.
(Promedio del tercer trimestre de 2025)

  • Hosting.com siempre
    está aquí para ayudarte

    ¿Tienes problemas con algún plugin? ¿Tu WP-Admin está lento o tu sitio no carga correctamente? ¡No te preocupes! Nuestro equipo de expertos en soporte para WordPress está aquí para ayudarte con cualquier problema que puedas tener.

  • Habla con personas reales

    Mientras otras empresas de hosting recurren cada vez más a agentes de IA, nuestro equipo líder de soporte para WordPress está disponible en todo momento directamente desde tu panel de control de WordPress. Estamos siempre a solo unos clics de distancia.

  • Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7/365

    Nuestros clientes siempre son nuestra prioridad. Tratamos tu sitio como si fuera nuestro y contamos con personas reales listas para ayudarte cuando lo necesites.

  • Millones de clientes confían en nosotros

    Nos enorgullece alojar más de 3 millones de sitios web. La confianza que depositas en nosotros para gestionar tu negocio es lo que nos impulsa a seguir adelante, y estamos aquí para brindarte soporte las 24 horas.

Respaldado por experiencia

Los que más confían en WordPress confían en nosotros

Miles de creadores, agencias y empresas confían en nuestra plataforma todos los días para obtener rendimiento, seguridad y soporte experto. Esto es lo que tienen que decir.

4,8de 57.217 reseñas

  • Tienen los mejores planes y políticas

    Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
    Lokanatha Das

  • Solucionan tus problemas

    Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
    Aitor Saiz

  • Tuve un problema de acceso a mi VPS

    Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
    Ecofarma Droguería en línea

  • Muy buen servicio

    Muy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional
    Augusto Ferreira

  • Excelente

    Excelente, tienen un soporte a TODOS los temas en general, hasta el momento me han ayudado en lo que está en sus manos, muchas gracias y EXCELENTE servicio.
    Jesus Bolivar

Preguntas Frecuentes

¿No encontraste lo que buscabas en nuestras preguntas frecuentes? ¡No te preocupes! Nuestro amable equipo de soporte, reconocido por sus premios, está siempre a solo un mensaje de distancia y listo para ayudarte.

Ya sea una pregunta rápida o algo más específico, nos aseguraremos de que obtengas las respuestas que necesitas.

WordPress es la herramienta más popular del mundo para crear y gestionar sitios web. Es lo suficientemente flexible para expertos, pero también fácil de usar para principiantes. Por eso, se utiliza para crear desde sitios web de pequeñas empresas hasta grandes tiendas en línea. Más del 40 % de los sitios web en Internet funcionan con WordPress.

WordPress es de código abierto, lo que significa que el software es gratuito y puede ampliarse con plugins y temas, tanto gratuitos como de pago. Lo único que necesitas es un servicio de hosting, como hosting.com, para alojar tu sitio de WordPress y mantenerlo funcionando de forma rápida y segura.

En hosting.com también te ofrecemos herramientas que hacen que crear y desarrollar tu sitio de WordPress sea más sencillo, práctico y potente.

Es un servicio de hosting en el que nosotros nos encargamos de la parte técnica de gestionar tu sitio de WordPress. Aspectos como la seguridad, las actualizaciones del software y la optimización del rendimiento están cubiertos. Está diseñado para ofrecerte un sitio potente y optimizado sin que tengas que ocuparte de las tareas técnicas.

Nuestro Hosting para WordPress está diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento excepcional y una alta confiabilidad. Contamos con múltiples capas de caché y seguridad, tanto a nivel del servidor como mediante nuestra alianza con Cloudflare Enterprise. Esto nos permite cargar los sitios rápidamente, algo especialmente notable incluso dentro del área de administración de WordPress y servirlos desde ubicaciones cercanas a tus visitantes.

Nuestra amplia protección automatizada mediante firewall, complementada con reglas y configuraciones que incorporamos de forma proactiva, permite que nuestro equipo optimice constantemente el rendimiento, mantenga la compatibilidad con las versiones más recientes de los plugins y te proteja frente a las amenazas y ataques de malware más recientes dirigidos a WordPress.

El servicio de hosting.com para WordPress surgió a partir de nuestras alianzas con Rocket.net, una plataforma que transformó la forma de gestionar el hosting para WordPress. Gracias a nuestra colaboración con hosting.com, hemos podido escalar esta tecnología para llevar una plataforma líder de Hosting Administrado para WordPress a un público mucho más amplio.

Si tu sitio está creado principalmente con WordPress, te recomendamos elegir Hosting Administrado para WordPress.

El Hosting Administrado para WordPress está diseñado y optimizado específicamente para ofrecer el mejor rendimiento posible en sitios de WordPress. Además de importantes beneficios de rendimiento, incluye funciones como actualizaciones automáticas y seguridad adaptada a WordPress.

Piensa en el hosting compartido como una navaja suiza. El hosting compartido tradicional es más flexible y puede ejecutar diferentes tipos de aplicaciones, pero no incluye de forma nativa las ventajas específicas para WordPress.

Con el Hosting Administrado para WordPress de hosting.com, podemos procesar todas las solicitudes de tu sitio a través de redes de distribución de contenido (CDN) y firewalls para sitios web, además de optimizar el tráfico y el rendimiento específicamente para WordPress, WooCommerce y los plugins que utilizas.

Sí. Todos los sitios que agregues a Hosting Administrado para WordPress de hosting.com incluyen una URL de desarrollo que puedes utilizar para probar el rendimiento y el funcionamiento de tu sitio antes de publicarlo.

Esto es especialmente útil si quieres desarrollar y preparar tu sitio antes de ponerlo en línea, o si tú o nuestro equipo están migrando tu sitio desde otro proveedor.

Cuando estés satisfecho con el resultado en la URL de desarrollo, solo tienes que hacer clic en un botón para poner tu sitio en línea. Nuestro sistema te proporcionará las instrucciones necesarias para conectar tu sitio en producción, y nuestro equipo estará siempre disponible para ayudarte.

Por supuesto. Muchos de nuestros clientes llegan a hosting.com porque quieren disfrutar de un mejor rendimiento, mayor seguridad y una experiencia más fluida para sus visitantes.

Puedes migrar tu sitio a hosting.com fácilmente por tu cuenta, o contar con nuestro equipo disponible 24/7 para realizar la migración de forma rápida y segura.

Si prefieres hacer la migración manualmente, puedes utilizar herramientas estándar como FTP/SSH y phpMyAdmin, o un plugin como AIO Migration para transferir tu sitio. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios recomendamos dejar la migración en manos de nuestro equipo.

Una vez completada la migración, tendrás una URL de vista previa para comprobar que todo funciona correctamente antes de poner tu sitio en línea.

No hay problema si comienzas con un plan pequeño. Puedes actualizar tu plan al instante y solo pagarás la diferencia de precio.

Como tu contenido y tráfico se almacenan en las unidades NVMe más recientes de nuestros centros de datos globales y se distribuyen a través de Cloudflare Enterprise, establecemos límites de recursos realistas. Además, no hay diferencias de rendimiento entre nuestros planes estándar de Hosting Administrado para WordPress.

Si necesitas más espacio o un rendimiento aún mayor, también podemos ofrecerte soluciones Enterprise personalizadas con nodos dedicados. Contáctanos o agenda una llamada para conocer más detalles.

Admitimos prácticamente todos los plugins y temas de WordPress. Además, estamos especialmente optimizados para WooCommerce, Elementor, Yoast, Advanced Digital Downloads, Advanced Custom Fields, Gravity Forms y muchos más.

No limitamos los temas ni los plugins que puedes instalar y tendrás acceso completo a tu espacio web.

Al agregar un sitio de WordPress, puedes elegir entre las siguientes ubicaciones. Si tienes varios sitios, puedes alojar cada uno en una ubicación diferente según tus necesidades:

  • Reino Unido
  • Estados Unidos (dos opciones)
  • Canadá
  • México
  • Alemania
  • Singapur
  • India
  • Australia
  • Emiratos Árabes Unidos

Además, todos los sitios se distribuyen a través de Cloudflare, por lo que disfrutarás de un excelente rendimiento sin importar dónde se encuentren tus clientes. La gran mayoría de las solicitudes de tu sitio se gestionan a través de una red global de distribución de contenido (CDN), en lugar de depender directamente de los servidores.

Los alias tienen un costo de $10 USD por dominio.

Sí. Diseñamos la plataforma de hosting.com para WordPress para adaptarse a sitios web de todos los tamaños. Gestionamos sitios con cientos de millones de visitantes al día, así como tiendas con WooCommerce que procesan decenas de millones al mes.

Podemos encargarnos de las mejoras y transiciones necesarias a medida que tu sitio crece, todo de forma transparente y sin complicaciones. Además, contamos con décadas de experiencia ayudando a clientes de WordPress a crecer.

Nuestros nodos de Hosting Administrado para WordPress utilizan hardware Dell, con los procesadores AMD EPYC más recientes y unidades Samsung NVMe. Normalmente contamos con 512 GB de RAM o más.

Cada sitio de WordPress está aislado y se ejecuta en un contenedor independiente, de modo que funciona en su propio entorno. Además, no limitamos los inodos (la cantidad de archivos que puedes almacenar).

Gracias a nuestra configuración de caché y optimización de rendimiento, tu sitio debería mantener un funcionamiento rápido y estable en todo momento, sin degradaciones de rendimiento. Por eso ofrecemos nuestra garantía de rendimiento.

Para clientes Enterprise, también ofrecemos nodos dedicados, ya sea para uno o varios sitios de WordPress.

Nuestra plataforma de hosting para WordPress es líder en el mercado y estamos incorporando constantemente nuevas funciones para hacerla cada vez mejor.

Puedes consultar el registro de cambios (changelog) directamente desde el panel de hosting para conocer las novedades y mejoras más recientes.

Todos los planes de hosting.com incluyen un primer mes a un precio especial, junto con una garantía de reembolso de 30 días en todas las compras, para que puedas probar nuestra plataforma y comprobar si es la opción adecuada para ti.

Nuestro precio especial de prueba inicial está disponible en todos los planes de hosting. Además, si quieres contratar una suscripción anual, puedes obtener 2 meses gratis.

¡Por supuesto! Siempre puedes comunicarte con nuestro equipo de soporte al cliente y te ayudaremos a encontrar el plan ideal según tus necesidades específicas.

No. Todas las instalaciones de WordPress incluyen una URL temporal gratuita, para que puedas probar nuestra plataforma sin realizar ningún cambio en tu configuración de DNS.

Podrás experimentar de inmediato todos los beneficios de velocidad y seguridad en tu URL de prueba antes de poner tu sitio web en línea.

Sí. Mientras que muchas otras empresas de hosting incluyen condiciones complicadas o limitaciones ocultas al migrar tu sitio web, nosotros ofrecemos migraciones 100 % gratuitas, sin importar el plan de hosting que elijas.

No, tu sitio web permanecerá en línea durante toda la migración. Transferiremos tu sitio a nuestra plataforma y te proporcionaremos una URL temporal de hosting.com para que puedas revisarlo antes de ponerlo en línea.

Cuando estés satisfecho con todo y listo para hacer el cambio, tu sitio web tendrá cero tiempo de inactividad durante el proceso de actualización del DNS.

Todo depende del tamaño de tu sitio. Los sitios más pequeños normalmente se migran en solo unos minutos, mientras que los sitios grandes con muchos archivos pueden tardar algunas horas, dependiendo de la velocidad de transferencia.

Solo tienes que crear tu cuenta en hosting.com y comunicarte con nuestro equipo de expertos para solicitar tu migración gratuita de WordPress.

Por lo general, podemos migrar un sitio utilizando las credenciales de acceso a WP-Admin, aunque para sitios más grandes es posible que también necesitemos acceso mediante (S)FTP.

Nuestro equipo de expertos te indicará todo lo necesario cuando envíes tu solicitud de migración.

¡Sí! Garantizamos que tu sitio no podrá funcionar más rápido que con nuestra plataforma, lo que también ayuda a mejorar los Core Web Vitals y puede generar beneficios inmediatos para el SEO.

Gracias a Cloudflare Enterprise y al almacenamiento en caché de páginas completas, tu sitio puede entregar el contenido rápidamente a visitantes de todo el mundo, en lugar de depender de un único servidor ubicado en una sola ubicación.

Todos los planes de hosting.com incluyen acceso 24/7/365 a nuestro excelente equipo de soporte a través del chat en vivo y nuestro sistema de tickets, con tiempos de respuesta de minutos, no de horas.

Todos nuestros ingenieros de soporte son expertos en WordPress y se aseguran de resolver tus problemas de forma rápida y eficaz.

Duerme tranquilo con una protección completamente automatizada que mantiene tus sitios web seguros en todo momento. Todos nuestros planes incluyen un WAF gratuito y protección contra malware, impulsados por Cloudflare Enterprise e Imunify360.

Con hosting.com tendrás un firewall de aplicaciones web (WAF) para WordPress, activo y protegiendo tu sitio en todo momento.

Tu sitio web estará siempre protegido frente a posibles ataques, para que puedas dedicar más tiempo a gestionar y crear contenido para tu sitio y menos tiempo a preocuparte por su seguridad.

Sí. Gracias a nuestro enfoque centrado en la seguridad, todos los planes de hosting administrado incluyen la protección que necesitas para mantener tus sitios seguros, sin cargos adicionales.

No. Tus sitios están protegidos automáticamente desde el primer momento, sin que tengas que configurar ni activar nada.

En cuanto creas una instalación de WordPress en hosting.com, tu sitio queda protegido por nuestro firewall de aplicaciones web (WAF) para WordPress.

¿Listo para comenzar?

Únete a miles de personas que administran sus sitios web de forma sencilla. Comienza hoy.

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