Gasta menos y consigue más este Black Friday.

Grandes descuentos en todo lo que necesitas para crear, lanzar y hacer crecer tu proyecto en línea.

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  • Nuestros precios más bajos del año
  • Soporte 24/7
  • Garantía de reembolso de 30 días
  • Mejora tu plan cuando quieras

Contamos con la confianza de más de 700,000 clientes, que respaldan más de 3,000,000+ de sitios web.

4,8de 57.303 reseñas

Hosting web
Empieza con todo, paga menos

Todo lo que necesitas para poner tu sitio web en línea, desde correo electrónico y seguridad hasta almacenamiento NVMe de alta velocidad, ahora por una fracción del precio habitual.

Black Friday Plan Starter

Incluye

  • 5 Páginas web
  • Creador de sitios web con IA para WordPress
  • Correo electrónico y seguridad incluidos
  • 15GB de espacio en disco NVMe
  • Registro gratuito de dominio
  • Detección y eliminación de malware
  • Migración gratuita
  • Certificado SSL gratuito
  • Copias de seguridad diarias
  • OpenAPI y servidor MCP
Black Friday Plan Pro

Incluye todo lo del plan Starter y además...

  • 10 Páginas web
  • 50GB de espacio NVMe
  • Más CPU y RAM
  • Sitios de staging
  • URLs de vista previa
  • Paquete de Skills para Claude
  • Sporote para Node.js
Black Friday Plan Max

Incluye todo lo del plan Pro y además...

  • 50 Páginas web
  • 100GB de espacio NVMe
  • Máxima CPU y RAM
  • 40 buzones de correo
  • Acuerdo de nivel de servicio
  • Certificado SSL premium
  • Soporte prioritario
  • Chatbot de IA para tu propio sitio web
NuevoOfertas de Black Friday de Marketing Suite

Que te encuentren estas fiestas, por hasta un 50 % menos

Tus clientes están buscando ahora mismo en Google, Maps y herramientas de IA. Marketing Suite te pone frente a ellos con tareas guiadas por IA que puedes completar cuando te convenga. Y, por Black Friday, cuesta la mitad. Se añade automáticamente al finalizar la compra.

Explora Marketing Suite
Que te encuentren estas fiestas, por hasta un 50 % menos

Siempre estamos para apoyarte

Ya sea soporte técnico de nuestros ingenieros o nuestro equipo de ventas para conocer nuestras últimas ofertas, siempre estamos aquí para ti.

<1m
Tiempo promedio de respuesta en chat
Nuestros expertos están disponibles todo el día para responder en segundos, para que puedas volver a construir en lugar de esperar.
(Promedio del tercer trimestre de 2026)
97%
Satisfacción promedio de los clientes
Cada ticket es una prioridad; las solicitudes son revisadas y respondidas en minutos por ingenieros reales que conocen el hosting a fondo.
(Promedio del tercer trimestre de 2026)
100K
Migraciones completadas con éxito
Desde blogs pequeños hasta sitios empresariales complejos, hacemos que migrar sitios web sea sencillo y sin estrés.

Equipo de soporte disponible 24/7/365

Nuestros ingenieros expertos de hosting.com están disponibles 24/7, aportando un profundo conocimiento técnico para ayudarte.

¿Quieres migrar tu sitio?

Nuestro equipo siempre está aquí para ayudarte durante todo el proceso de migración de tu sitio a nuestros servidores.

Preguntas frecuentes sobre Black Friday

El Black Friday es el viernes 27 de noviembre y el Cyber Monday es el lunes 30 de noviembre. Nuestras ofertas comienzan antes, el 2 de noviembre y estarán disponibles hasta el 14 de diciembre.

Sí. Nuestros precios de Black Friday se mantienen durante el Cyber Monday, el 30 de noviembre, así que no hace falta esperar.

Sí. El Black Friday es uno de los mejores momentos del año para comprar hosting web, ya que los precios suelen estar en su punto más bajo. Antes de elegir una oferta, revisa durante cuánto tiempo te suscribes, cuál será el precio de renovación del plan y qué incluye, ya que planes que parecen similares pueden ofrecer características muy diferentes según el proveedor. En hosting.com, nuestro precio de Black Friday se aplica a un plan de 12 meses y todos los planes incluyen un dominio gratis, SSL gratis, respaldos diarios y migración de sitio web gratuita.

Busca un precio que no te comprometa durante años. La oferta de Black Friday de hosting.com aplica para planes de 12 meses y es nuestro mejor precio del año.

Muchas ofertas de hosting solo te dan el precio más bajo si adquieres el servicio por 4 años. Preferimos que no tengas que hacerlo. Nuestro precio de Black Friday es por 12 meses, para que pagues menos y no te comprometas a largo plazo.

No. El precio de Black Friday es únicamente para planes de 12 meses.

Pagas tus 12 meses por adelantado. El precio mensual que mostramos es el costo equivalente por mes.

Con los planes de 12 meses, puedes ahorrar hasta un 89 %. Los descuentos varían según el plan y otras condiciones.

Pagas el precio de Black Friday por tus primeros 12 meses. Después de eso, el plan se renueva al precio habitual, que te mostramos antes de pagar. Sin cargos ocultos.

No. El precio de Black Friday se aplica automáticamente al finalizar la compra.

Sí, en algunos casos. Algunos códigos promocionales se pueden usar con la oferta de Black Friday, pero no todos. Si tu código no se puede combinar, lo verás al finalizar la compra.

Sí, puedes hacerlo.

Starter cubre las necesidades de la mayoría de los sitios web nuevos y pequeños negocios, con espacio para alojar hasta 5 sitios web. Pro te da hasta 10 sitios web y ofrece más almacenamiento. Max está diseñado para alojar hasta 50 sitios, ofrece la mayor capacidad y soporte prioritario. Compara los planes.

Sí. Obtienes exactamente las mismas características, soporte y rendimiento que en nuestros planes habituales, pero a un precio más bajo.

Sí. Todos los planes de hosting compartido son compatibles con WordPress e incluyen SSL gratis, copias de seguridad diarias y protección contra malware, así que son ideales para sitios de WordPress y tiendas en línea.

Sí, en todos los planes excepto Mini. Obtienes un dominio gratis el primer año y, después, se renueva al precio estándar de esa extensión. Todos los planes también incluyen SSL y correo electrónico gratis.

Sí. Nuestro equipo interno migra tu sitio web, correo electrónico y dominios gratis, en todos los planes.

Primero probamos todo mediante un enlace temporal y solo hacemos el cambio cuando lo hayas revisado y aprobado. Si has estado pensando en cambiar de proveedor, ahora es un buen momento.

Comprueba la velocidad de tu sitio y el proceso de pago, haz un respaldo y evita hacer cambios grandes durante las 2 semanas previas al Black Friday. Nuestra guía para preparar tu tienda para el Black Friday te lo explica paso a paso. También puedes unirte a nuestra transmisión en vivo de revisión para Black Friday, donde recibirás una lista de verificación para usar en tu propia tienda.

Sí. Todos los planes tienen una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Los registros de dominio no son reembolsables, ya que el dominio se registra inmediatamente a tu nombre. Si cancelas dentro de los 30 días, te reembolsamos el hosting y conservas el dominio.

Sí. Los clientes actuales tienen sus propias ofertas de Black Friday, según los servicios que ya tienen con nosotros.

No. Nuestros precios se muestran sin IVA. Este valor se añade al finalizar la compra según tu ubicación.

Sí. Los clientes actuales tienen sus propias ofertas exclusivas de Black Friday, según el plan que tienen con nosotros. Los precios de Black Friday de esta página son para clientes nuevos. Inicia sesión para consultar las ofertas disponibles en tu cuenta.

Sí. Nuestro equipo de soporte interno está disponible 24/7 por chat en vivo, correo electrónico y teléfono, con un tiempo promedio de respuesta en el chat en vivo de menos de un minuto.