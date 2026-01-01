Grandes descuentos en todo lo que necesitas para crear, lanzar y hacer crecer tu proyecto en línea.
Gasta menos y consigue más este Black Friday.
- Nuestros precios más bajos del año
- Soporte 24/7
- Garantía de reembolso de 30 días
- Mejora tu plan cuando quieras
Contamos con la confianza de más de 700,000 clientes, que respaldan más de 3,000,000+ de sitios web.
Hosting web
Empieza con todo, paga menos
Todo lo que necesitas para poner tu sitio web en línea, desde correo electrónico y seguridad hasta almacenamiento NVMe de alta velocidad, ahora por una fracción del precio habitual.
Incluye
- 5 Páginas web
- Creador de sitios web con IA para WordPress
- Correo electrónico y seguridad incluidos
- 15GB de espacio en disco NVMe
- Registro gratuito de dominio
- Detección y eliminación de malware
- Migración gratuita
- Certificado SSL gratuito
- Copias de seguridad diarias
- OpenAPI y servidor MCP
Incluye todo lo del plan Starter y además...
- 10 Páginas web
- 50GB de espacio NVMe
- Más CPU y RAM
- Sitios de staging
- URLs de vista previa
- Paquete de Skills para Claude
- Sporote para Node.js
Incluye todo lo del plan Pro y además...
- 50 Páginas web
- 100GB de espacio NVMe
- Máxima CPU y RAM
- 40 buzones de correo
- Acuerdo de nivel de servicio
- Certificado SSL premium
- Soporte prioritario
- Chatbot de IA para tu propio sitio web
Que te encuentren estas fiestas, por hasta un 50 % menos
Tus clientes están buscando ahora mismo en Google, Maps y herramientas de IA. Marketing Suite te pone frente a ellos con tareas guiadas por IA que puedes completar cuando te convenga. Y, por Black Friday, cuesta la mitad. Se añade automáticamente al finalizar la compra.
Siempre estamos para apoyarte
Ya sea soporte técnico de nuestros ingenieros o nuestro equipo de ventas para conocer nuestras últimas ofertas, siempre estamos aquí para ti.
Equipo de soporte disponible 24/7/365
Nuestros ingenieros expertos de hosting.com están disponibles 24/7, aportando un profundo conocimiento técnico para ayudarte.
¿Quieres migrar tu sitio?
Nuestro equipo siempre está aquí para ayudarte durante todo el proceso de migración de tu sitio a nuestros servidores.
Preguntas frecuentes sobre Black Friday
El Black Friday es el viernes 27 de noviembre y el Cyber Monday es el lunes 30 de noviembre. Nuestras ofertas comienzan antes, el 2 de noviembre y estarán disponibles hasta el 14 de diciembre.
Sí. Nuestros precios de Black Friday se mantienen durante el Cyber Monday, el 30 de noviembre, así que no hace falta esperar.
Sí. El Black Friday es uno de los mejores momentos del año para comprar hosting web, ya que los precios suelen estar en su punto más bajo. Antes de elegir una oferta, revisa durante cuánto tiempo te suscribes, cuál será el precio de renovación del plan y qué incluye, ya que planes que parecen similares pueden ofrecer características muy diferentes según el proveedor. En hosting.com, nuestro precio de Black Friday se aplica a un plan de 12 meses y todos los planes incluyen un dominio gratis, SSL gratis, respaldos diarios y migración de sitio web gratuita.
Busca un precio que no te comprometa durante años. La oferta de Black Friday de hosting.com aplica para planes de 12 meses y es nuestro mejor precio del año.
Muchas ofertas de hosting solo te dan el precio más bajo si adquieres el servicio por 4 años. Preferimos que no tengas que hacerlo. Nuestro precio de Black Friday es por 12 meses, para que pagues menos y no te comprometas a largo plazo.
No. El precio de Black Friday es únicamente para planes de 12 meses.