Cómo funciona

Qué sucede después de realizar la orden

Comienza por elegir el nivel de validación que necesitas. ¿No estás seguro de cuál? Cuéntanos sobre tu sitio y te indicaremos el certificado adecuado.

Luego verificamos tus datos. Esto toma unos minutos para un certificado con validación de dominio y hasta un par de días para la validación de organización o extendida. Una vez verificados, emitimos el certificado, lo instalamos en tu servidor y cambiamos tu sitio a HTTPS. Probamos que cada página cargue de forma segura antes de dar el proceso por terminado.

Después de la configuración, seguimos disponibles para ayudarte. Si es necesario renovar o volver a emitir un certificado, o algo no parece estar bien, el soporte está disponible 24/7/365.