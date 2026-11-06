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Contamos con la confianza de más de 700,000 clientes, que respaldan más de 3,000,000+ de sitios web.

4,8de 57.303 reseñas

Tu plataforma de hosting para crecer, para cada caso de uso

Diseñada para creadores, confiable para dueños de negocios y construida para crecer con empresas. Sin importar quién seas, tu experiencia de hosting ideal comienza aquí.

Compara nuestros planes de Hosting

Hosting web, tu propio servidor en la nube o hardware totalmente dedicado. La misma plataforma y el mismo equipo en todo momento, para que puedas comenzar con poco y escalar sin tener que cambiar de plataforma.

  • Garantía de devolución de dinero de 30 días
  • Black Friday Plan Starter

    Incluye

    • 5 Páginas web
    • Creador de sitios web con IA para WordPress
    • Correo electrónico y seguridad incluidos
    • 15GB de espacio en disco NVMe
    • Registro gratuito de dominio
    • Detección y eliminación de malware
    • Migración gratuita
    • Certificado SSL gratuito
    • Copias de seguridad diarias
    • OpenAPI y servidor MCP

  • Más popular

    Black Friday Plan Pro

    Incluye todo lo del plan Starter y además...

    • 10 Páginas web
    • 50GB de espacio NVMe
    • Más CPU y RAM
    • Sitios de staging
    • URLs de vista previa
    • Paquete de Skills para Claude
    • Sporote para Node.js
  • Black Friday Plan Max

    Incluye todo lo del plan Pro y además...

    • 50 Páginas web
    • 100GB de espacio NVMe
    • Máxima CPU y RAM
    • 40 buzones de correo
    • Acuerdo de nivel de servicio
    • Certificado SSL premium
    • Soporte prioritario
    • Chatbot de IA para tu propio sitio web

Compara todas nuestras funciones y complementos lado a lado.

Ver comparación de planes

Crea lo que quieras. Aloja todo en un solo lugar

Sin importar cómo lo construyas: con IA, una aplicación, tu propio desarrollador o las herramientas que ya usas. Un solo plan lo administra todo, así que no puedes elegir mal. Y como tu dominio, correo, seguridad y soporte viven en ese mismo plan, el sitio con el que empiezas es el mismo que crece contigo.

Comienza a crear
Dark Gradient
Nuestro asistente de IA propio

Conoce a Orbi, tu asistente técnico instantáneo.

Orbi, nuestro asistente de IA, está disponible en todos los planes y responde en el momento en que preguntas. Configuración, DNS, WordPress, facturación y mucho más. Cuando algo requiere la atención de una persona, Orbi te conecta directamente con nuestro equipo interno. Sin filas de espera, sin un bot que finge ser humano.

  • Ayuda con configuración, DNS, WordPress, facturación y más
  • Resuelve el 60% de las consultas técnicas al instante
  • Disponible cuando lo necesites
  • ¿Necesitas hablar con una persona? Orbi te conecta directamente con nuestro equipo interno
Conoce a Orbi, tu asistente técnico instantáneo.

Nuestros clientes en todo el mundo nos aman

4,8de 57.303 reseñas

  • Excelente

    Excelente, tienen un soporte a TODOS los temas en general, hasta el momento me han ayudado en lo que está en sus manos, muchas gracias y EXCELENTE servicio.
    Jesus Bolivar

  • Exceptional Customer Service

    I called my hosting service as I need to make some changes in my website ( address of my Immigration company). Customer Service Guy Lu, helped me to a great extent. In fact, he went beyond the call of duty to serve me by understanding what I am looking for. He deserves a big round of applause. Appreciate his gesture.
    Amit Kumar Sharma

  • Muy buen servicio

    Muy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional
    Augusto Ferreira

  • Solucionan tus problemas

    Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
    Aitor Saiz

  • Tienen los mejores planes y políticas

    Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
    Lokanatha Das

  • Tuve un problema de acceso a mi VPS

    Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
    Ecofarma Droguería en línea

Siempre estamos para apoyarte

Ya sea soporte técnico de nuestros ingenieros o nuestro equipo de ventas para conocer nuestras últimas ofertas, siempre estamos aquí para ti.

<1m
Tiempo promedio de respuesta en chat
Nuestros expertos están disponibles todo el día para responder en segundos, para que puedas volver a construir en lugar de esperar.
(Promedio del tercer trimestre de 2026)
97%
Satisfacción promedio de los clientes
Cada ticket es una prioridad; las solicitudes son revisadas y respondidas en minutos por ingenieros reales que conocen el hosting a fondo.
(Promedio del tercer trimestre de 2026)
100K
Migraciones completadas con éxito
Desde blogs pequeños hasta sitios empresariales complejos, hacemos que migrar sitios web sea sencillo y sin estrés.

Equipo de soporte disponible 24/7/365

Nuestros ingenieros expertos de hosting.com están disponibles 24/7, aportando un profundo conocimiento técnico para ayudarte.

¿Quieres migrar tu sitio?

Nuestro equipo siempre está aquí para ayudarte durante todo el proceso de migración de tu sitio a nuestros servidores.