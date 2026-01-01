Home Gradient
SOLUCIONES A MEDIDA

Hosting empresarial construido alrededor de tu negocio, no al revés

Cuando un plan estándar o un solo servidor deja de ser suficiente, nuestros ingenieros diseñan el Hosting empresarial que realmente necesitás, lo cotizan, lo implementan y lo administran. Infraestructura dedicada, gestionada a escala, en tus propios términos.

Descubrí qué podemos construir

Sin compromiso. Hablás con un ingeniero, no con un vendedor.

La mayoría de las personas que llegan a esta página ya alcanzaron el límite de un plan estándar.

Tal vez superaste tu plan o servidor actual, o estás lidiando con tráfico alto o impredecible que un nivel fijo no puede absorber. Quizás tenés requisitos de cumplimiento normativo o de residencia de datos, administrás cientos de cuentas de clientes, o estás planeando migrar un gran volumen de sitios a un nuevo proveedor de Hosting. O simplemente querés una configuración gestionada, hecha a medida, en lugar de elegida de un menú predefinido. Si algo de esto te representa, vale la pena conversar.

Dedicated and bare-metal servers
Dedicated and bare-metal servers

Hardware de un solo inquilino (single-tenant), configurado según tu carga de trabajo.

Flotas de servidores administrados
Flotas de servidores administrados

Múltiples servidores, gestionados por nuestro equipo como una sola infraestructura.

Clústeres de alta disponibilidad
Clústeres de alta disponibilidad

Con balanceo de carga y redundancia, diseñados para mantenerse siempre activos.

Asignación de recursos personalizada
Asignación de recursos personalizada

CPU, RAM, almacenamiento e IO configurados según tus necesidades.

Marca blanca a gran escala
Marca blanca a gran escala

Tu marca presente en cientos o miles de cuentas.

Migraciones a gran escala
Migraciones a gran escala

Trasladamos toda tu infraestructura, de forma interna y sin costo.

SLAs personalizados
SLAs personalizados

Garantías de tiempo de actividad y de respuesta redactadas según tus condiciones.

Gerente de cuenta dedicado
Gerente de cuenta dedicado

Un contacto asignado, además de acceso prioritario a nuestros ingenieros.

Cómo funciona

Cuéntanos qué necesitas

Agendá una reunión pidiéndoselo a Orbi, nuestro asistente de IA. Contanos tu configuración actual, tu escala y qué es lo que no está funcionando.

Lo diseñamos y lo cotizamos

Nuestros ingenieros definen la configuración adecuada y te presentan un plan y un precio, generalmente dentro de los dos días hábiles.

Lo implementamos, migramos y administramos

Lo configuramos, te migramos sin costo y te asignamos un gerente de cuenta dedicado más ingenieros disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

Preguntas frecuentes

Depende de la configuración. Cotizamos una vez que entendemos lo que necesitás, de manera que el precio se ajuste al requerimiento en lugar de a un nivel fijo. Obtener una cotización no tiene costo ni compromiso alguno.

Dentro de un día hábil. Te enviaremos una cotización y te propondremos un horario para conversarlo en detalle.

Sí. Las soluciones personalizadas incluyen un SLA por escrito que cubre el tiempo de actividad y los tiempos de respuesta, con condiciones adaptadas a tus necesidades.

Sí, y lo hacemos por vos. Nuestro equipo interno se encarga de migraciones a gran escala, desde un solo servidor con mucho tráfico hasta cientos de cuentas, sin costo alguno.

Con un gerente de cuenta dedicado como tu contacto principal, con acceso directo a los ingenieros internos que administran la plataforma. El mismo equipo que mantiene nuestra infraestructura en funcionamiento va a mantener la tuya también.