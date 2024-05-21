Direcciones personalizadas con tu propio dominio, además de una suite completa de productividad: calendario, contactos, programación y redacción asistida por IA. Confiable, segura y respaldada por soporte interno 24/7.
Correo corporativo a la altura de tu marca
- Correo personalizado @tudominio
- Protección avanzada contra spam y virus, sin publicidad
- Migración gratuita desde tu proveedor actual
- Calendario, contactos y aplicaciones móviles
- Redacción asistida por IA integrada
- Soporte interno 24/7
Elige tu plan
Todos los planes incluyen correo personalizado con tu dominio y la suite de productividad principal. La diferencia está en el almacenamiento y en la cantidad de herramientas que necesitas.
El precio del plan es por buzón de correo; los buzones adicionales se cobran al mismo precio que el plan inicial. Migración gratuita incluida. Garantía de devolución de dinero de 30 días.
Todo lo que incluye cada buzón
La suite principal es la misma en todos los planes. Comienza con un buzón y agrega más a medida que crece tu equipo.
Correo electrónico con tu dominio
Direcciones profesionales como [email protected], configuradas en cuestión de minutos.
Webmail y aplicaciones
Un buzón de correo web sencillo, además de aplicaciones para iOS y Android. Compatible con Outlook y Apple Mail mediante IMAP
Protección contra spam y virus
El filtrado activo mantiene fuera el correo no deseado y las amenazas. Sin publicidad, siempre.
Calendario y contactos
Mantén tu agenda y tus contactos en el mismo lugar que tu correo electrónico.
Escribe a tu manera
Plantillas, envío programado, confirmaciones de lectura y recordatorios de seguimiento integrados.
Redacción asistida por IA
Smart Write te ayuda a redactar y perfeccionar tus correos electrónicos más rápido.
Más espacio para crecer
Cada plan te ofrece todo lo que necesitas para comenzar. A medida que creces, simplemente cambia a un plan superior para obtener más almacenamiento, más herramientas y recursos adicionales para mantener todo funcionando sin problemas.
Más almacenamiento por buzón
10 GB en Pro, 50 GB en Premium, 100 GB en Ultra. Espacio para años de correos y archivos adjuntos.
Titan Drive
Almacena y comparte archivos directamente desde tu bandeja de entrada. 1 GB en Premium, 50 GB en Ultra.
Transferencia de archivos
Envía archivos adjuntos grandes que normalmente rebotarían, sin necesidad de una herramienta adicional.
Tareas
Convierte un correo electrónico en una tarea pendiente y haz seguimiento sin salir de tu bandeja de entrada.
Redacción inteligente con IA
Redacta, reescribe y organiza tus correos electrónicos con asistencia de IA.
Diseñado para llegar a la bandeja de entrada
La autenticación de correo electrónico estándar, el filtrado activo de spam y virus, y una reputación de envío mantenida le dan a tus correos la mejor posibilidad de llegar donde deben, no a la carpeta de spam.
- SPF, DKIM and DMARC
- SLA de disponibilidad del 99,9%
- Cifrado en tránsito y en reposo
Tu bandeja de entrada, organizada
Mantén el control de tu bandeja de entrada con reglas para ordenar y archivar correos automáticamente. Usa la Bandeja de Entrada Prioritaria para que los mensajes importantes siempre estén a la vista. La Búsqueda Turbo con filtros estructurados te ayuda a encontrar correos de forma rápida y sencilla.
Funciones con IA - Tú decides
¿Listo para aprovechar las funciones avanzadas de IA de Titan, como redactar, escribir borradores y resumir correos? Incluso puedes conectar la IA a tu bandeja de entrada mediante MCP. Está disponible cuando la necesites. Cada función es opcional, así que siempre tienes el control.
¿Vas a migrar un buzón grande? No hay problema
Puedes migrar tus correos existentes y todas tus carpetas (excepto la papelera y el correo no deseado) de forma rápida y sencilla con nuestras herramientas de migración integradas.
¿Por qué administrar tu correo con hosting.com?
Mantén tu correo electrónico simple, seguro y en el mismo lugar que todo lo demás. Te migramos sin costo, y nuestro equipo propio está disponible 24/7 para lo que necesites.
Personas reales disponibles por chat en vivo, teléfono y tickets, nunca subcontratadas. El mismo equipo que está detrás de tu hosting y tus dominios.
Transferimos tu correo existente desde Gmail, Microsoft 365 o tu proveedor actual mediante IMAP, sin costo.
Tu correo, dominios y hosting en un solo panel y en una sola factura.
Tu buzón es tuyo. Sin anuncios y tu correo nunca se analiza para venderte productos.
Lo que dicen nuestros clientes sobre su correo
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
Muy buen servicioMuy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional
Augusto Ferreira
Preguntas frecuentes
Te permite tener direcciones de correo profesionales con tu propio nombre de dominio, como [email protected], junto con un buzón de correo, calendario, contactos y aplicaciones para gestionar todo fácilmente.
Sí. Tus direcciones de correo utilizarán tu propio dominio. Si tu dominio está con nosotros, la configuración es automática. Si está con otro proveedor, te guiaremos paso a paso para configurar los registros DNS necesarios.
Sí, y lo hacemos por ti sin costo adicional. Migramos tu correo desde Gmail, Microsoft 365 o cualquier proveedor compatible con IMAP, conservando tus mensajes actuales durante el proceso.
Sí, siempre que utilice un dominio que esté bajo tu control. Tu dirección seguirá siendo la misma; solo cambiará el buzón de correo que hay detrás de ella.
Los que necesites. Puedes agregar buzones desde nuestra interfaz en línea por un costo adicional por cada buzón y eliminarlos cuando ya no los necesites.
Sí. Tendrás acceso a un buzón web, aplicaciones para iOS y Android, y compatibilidad completa con IMAP, POP3 y SMTP para usar Outlook, Apple Mail y otras aplicaciones de correo.