Hosting para Revendedores de marca blanca, administrado por nuestros ingenieros

Hosting para Revendedores de marca blanca con cPanel y WHM en la plataforma que respalda a 3.000.000 de sitios web. Tú lo personalizas con tu marca y lo vendes; nosotros nos encargamos de que funcione.

  • Totalmente marca blanca y personalizable con tu marca
  • cPanel y WHM incluidos
  • WordPress optimizado para expertos en SEO
  • Perfecto para freelancers o agencias
  • Soporte experto 24/7/365
Ver precios
Hosting.com reseller hosting
17,000+
Revendedores de todo el mundo confían en nosotros.
700,000+
Cuentas de cPanel impulsadas por nuestra plataforma.
40
Regiones. Somos verdaderamente globales.

Lo que dicen nuestros clientes

4,8de 57.225 reseñas

5 Star Review

Tienen los mejores planes y políticas

Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.

Lokanatha Das

5 Star Review

Solucionan tus problemas

Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.

Aitor Saiz

5 Star Review

Tuve un problema de acceso a mi VPS

Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.

Ecofarma Droguería en línea

Elige tu plan y empieza a vender hoy

Todos los planes incluyen certificados SSL gratuitos y configuración instantánea. Desde proyectos pequeños hasta necesidades empresariales, escala tus cuentas y recursos del servidor fácilmente y sin tiempo de inactividad.

  • Copias de seguridad diarias automáticas
  • Sitios web y cuentas de correo ilimitados
  • Instalaciones con un solo clic
  • WHM y cPanel incluidos
  • Garantía de devolución de dinero de 30 días
Selecciona un plan:
Mensual
Ver todos los planes para revendedores

¿Cómo funciona el Hosting para Revendedores?

Obtienes una cuenta de WHM. Creas tus sitios web. Tú gestionas el negocio.

Crea cuentas individuales de cPanel para tus clientes desde WHM. Tú defines los paquetes, eliges los límites y le das a cada cliente su propio acceso. Para ellos, todo funciona bajo tu marca. Para ti, es un negocio de hosting escalable sin tener que preocuparte por el hardware.

  • Crea paquetes de hosting marca blanca con límites de recursos personalizados.
  • Configura listas de funciones para controlar a qué pueden acceder tus clientes.
  • Suspende, cancela o actualiza cuentas con solo unos clics.
  • Automatiza todo con WHMCS, Blesta o Upmind mediante nuestra API completa.
  • Tu logo. Tu dominio. Tus clientes. Tu negocio y tus ganancias.
¿Cómo funciona el Hosting para Revendedores?

¿Te estás cambiando con nosotros? Nosotros hacemos el trabajo pesado.

Nuestro equipo especializado en migraciones se encarga tanto de trasladar cuentas individuales como de realizar transferencias de Hosting para Revendedores a gran escala. Ya sea que estés trasladando unos pocos sitios o cientos de cuentas de cPanel, planificamos la migración contigo para minimizar las interrupciones. Puedes proporcionarnos copias de seguridad de cPanel/WHM o concedernos acceso, y nuestro equipo se encargará de realizar la transferencia. Una vez que todo esté listo, te avisaremos para que puedas actualizar el DNS en el momento adecuado.

Todas las cuentas nuevas de Hosting para Revendedores incluyen migraciones gratuitas, realizadas por nuestro equipo interno. No es una herramienta de autoservicio y no tendrás que resolverlo todo por tu cuenta.

¿Te estás cambiando con nosotros? Nosotros hacemos el trabajo pesado.

Automatiza tu negocio desde el primer día.

Nuestra API completa se integra con las herramientas de facturación y aprovisionamiento que ya utilizas. WHMCS, Blesta y Upmind funcionan desde el primer momento, para que puedas automatizar la creación de cuentas, la facturación y la gestión de clientes sin tener que hacerlo manualmente.

¿Estás desarrollando algo personalizado? La API está completamente documentada y lista para usar.

Automatiza tu negocio desde el primer día.

¿Tienes una agencia? Nosotros te ayudamos.

Muchos de nuestros revendedores son agencias que administran sitios para sus clientes. Si ese es tu caso, hemos incorporado varias funciones para facilitarte el trabajo: delega el acceso a cPanel para que tu equipo pueda administrar las cuentas sin compartir tu acceso principal, gestiona fácilmente los paquetes de varios clientes y recibe soporte de personas que realmente conocen la plataforma cuando necesites ayuda.

Tú te enfocas en el trabajo para tus clientes. Nosotros nos aseguramos de que el hosting nunca se convierta en un problema.

¿Tienes una agencia? Nosotros te ayudamos.

Compara los planes de Hosting para Revendedores

Hosting para Revendedores escalable con ancho de banda ilimitado, copias de seguridad diarias y acceso completo a WHM. Elige un plan según la cantidad de cuentas de clientes que necesites.

Revendedor 30

Revendedor 60

Revendedor 120

Revendedor 150

Detalles del plan
Ancho de banda
Cuentas
30
60
120
150
Espacio en disco
100GB
180GB
360GB
500GB
IOPS
1,024
2,048
3,072
5,120
E/S de disco
50MB/s
50MB/s
50MB/s
250MB/s
Inodos
200,000
500,000
1,000,000
1,000,000
Copias de seguridad
Diario
Diario
Diario
Diario
RAM LVE
2GB
2GB
2GB
4GB
CPU LVE
1
2
2
2
Elige Revendedeor 30
Elige Revendedor 60
Elige Revendedor 120
Elige Revendedor 150

Todo incluido en cada plan.

Administramos todos nuestros servidores de la misma manera. Cada cuenta de cPanel en cada cuenta de Hosting para Revendedores incluye LiteSpeed, CloudLinux, Monarx, instaladores automáticos de Softaculous y mucho más. Tú eliges el nivel de Hosting para Revendedores según la cantidad de cuentas, el espacio en disco disponible y los límites de recursos LVE. Cambiar de plan es sencillo y solo requiere un ajuste rápido de nuestra parte.

  • Featured cPanel and WHM in Hosting.com

    cPanel y WHM

    Obtienes acceso al panel de control líder del mercado que ya conoces, además de acceso a WHM para administrar múltiples cuentas de clientes.

  • VPS cPanel hosting is super fast in litespeed

    LiteSpeed

    Nuestros planes incluyen una licencia completa y de pago de LiteSpeed. Sirve los sitios más rápido que Apache y funciona especialmente bien con WordPress mediante LSCache, logrando mejoras significativas en los tiempos de carga.

  • CloudLinux, isolating every hosting account on the server

    CloudLinux

    Aísla cada cuenta de cPanel con su propio usuario, para que el sitio de un cliente no pueda afectar a los demás.

  • Softaculous one click installer for hundreds of web applications

    Softaculous

    Instalador automático para cientos de aplicaciones. Instala WordPress, Joomla, Magento, Laravel y más en un par de clics. Ideal para comenzar rápidamente.

  • Monarx malware detection and removal running on every server

    Monarx Security

    Protección proactiva y siempre activa: Monarx analiza los cambios en los archivos en tiempo real (cargas, cambios en plugins y ediciones) para detectar las amenazas en el momento en que aparecen, en lugar de esperar a que un cliente descubra una infección.

  • MariaDB database engine powering sites on every plan

    MariaDB

    Un motor de base de datos compatible con MySQL que ofrece beneficios de rendimiento.

  • PHP multi version support, switchable per site

    Múltiples versiones de PHP

    Admitimos todas las versiones principales de PHP y te permitimos cambiar la versión de PHP por sitio, para que cada sitio de tus clientes pueda utilizar la versión que necesita.

  • Node.js and Laravel application hosting support

    Node.js y Laravel

    Ejecuta aplicaciones web modernas junto con sitios PHP. También obtienes soporte para Node.js y frameworks como Angular, React y Vue dentro del mismo entorno del panel de control.

  • Anycast DNS routing lookups to the nearest network location

    DNS Anycast

    DNS Anycast global para obtener respuestas más rápidas y mayor resiliencia, ya que el DNS puede gestionarse desde múltiples ubicaciones.

  • Daily automatic backups taken for every hosting account

    Copias de seguridad diarias

    Copias de seguridad diarias de los archivos del sitio con retención incremental, además de copias de seguridad de las bases de datos. Restaura de forma granular (archivos individuales) o descarga las copias de seguridad.

  • Free SSL certificates issued and renewed automatically

    Certificados SSL gratuitos

    SSL de Let's Encrypt automático para cada cuenta y dominio, además de la posibilidad de instalar certificados personalizados si necesitas algo más avanzado.

  • Data centres across 40 global locations for hosting close to your users

    40 ubicaciones globales

    Acerca a tus clientes a sus visitantes. Ofrecemos hosting en 40 ubicaciones alrededor del mundo.

  • White label control panel and branding for reselling under your own name

    Totalmente Marca Blanca

    Tu marca, tu negocio. Nuestros planes incluyen nameservers privados y una experiencia centrada en tu marca, para que tus clientes vean tu negocio y no el nuestro.

Soporte que realmente ayuda.

Cuando algo falla a las 2 a. m., quieres contactar a alguien que pueda solucionarlo, no a alguien que simplemente lea un guion. Nuestro equipo de soporte es interno, está disponible 24/7/365 y conoce la plataforma a fondo. Todos los planes de Hosting para Revendedores incluyen migraciones gratuitas, una garantía de devolución de dinero de 30 días sin preguntas y un SLA de disponibilidad.

Soporte que realmente ayuda.

Buenas preguntas.
Aquí están las respuestas.

Es una forma de vender hosting a tus propios clientes sin necesidad de poseer o administrar servidores. Nosotros proporcionamos la infraestructura potente y las herramientas; tú creas los paquetes de hosting, defines tus propios precios y manejas el negocio bajo tu propia marca.

Cada plan incluye un número definido de cuentas cPanel, desde 15 en nuestro plan inicial hasta 300 en el plan más grande. ¿Necesitas más de 300? Esa ya es otra conversación. Ponte en contacto con nosotros y veremos cuál es la opción de infraestructura adecuada para ti.

Los planes incluyen límites definidos en cuentas cPanel y espacio en disco. El ancho de banda es ilimitado en todos los planes. Esto mantiene todo claro y predecible, tanto para ti como para nosotros.

Sí. Puedes crear paquetes que, en total, superen el espacio en disco asignado en tu plan, siempre que el uso real se mantenga dentro de tus límites. La mayoría de los revendedores trabaja de esta manera.

Usa el panel WebHost Manager (WHM) incluido para crear cuentas de hosting independientes para cada cliente. Desde ahí, puedes crear diferentes paquetes, dar a cada cliente su propio cPanel y gestionar todo desde un sencillo panel de control.

Muy seguro. Nosotros proporcionamos la base, con certificados SSL integrados, protección contra DDoS y firewalls. Tú recibes las herramientas para administrar la seguridad de tus clientes. Es una alianza: nuestra infraestructura sólida como una roca y tus buenas prácticas mantienen a todos protegidos.

El hosting web es para alojar tus propios sitios web. El Hosting para Revendedores es para alojar los sitios web de tus clientes. Te da las herramientas (como WHM) para crear y administrar varias cuentas de hosting independientes, de modo que puedas gestionar tu propio negocio de hosting. Algunos clientes que no administran sitios web de terceros eligen un plan de Hosting para Revendedores porque les ofrece mucho más control sobre el funcionamiento de sus sitios web. Un plan de hosting compartido significa que todo está en una sola cuenta que comparte recursos. Un plan de Hosting para Revendedores significa que cada cuenta que creas tiene sus propios recursos. Esta es una gran diferencia, y es lo que hace que el Hosting para Revendedores sea tan beneficioso.

Es sencillo. Primero, compra uno de nuestros paquetes de Revendedor. Luego, usa el panel de control WHM incluido para empezar a crear tus propios planes de hosting y a registrar clientes. Puedes crear cuentas de cPanel individuales, administrar la seguridad y mucho más, directamente desde tu panel.

Estamos diseñados para ayudarte a tener éxito. Cuentas con una plataforma ultra confiable, respaldada por nuestra garantía de 99.9% de tiempo de actividad, para que tus clientes siempre estén satisfechos. Nuestro equipo de soporte experto está disponible para ti 24/7. Y nuestra solución de marca blanca te permite construir tu propia marca sobre nuestra potente tecnología. Nosotros nos encargamos del hardware para que tú puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.

Si recién estás comenzando, nuestro paquete "Revendedor 30" es la mejor opción. Es una alternativa accesible y confiable que te brinda una base sólida sin una gran inversión inicial. Tienes todas las funciones esenciales que necesitas para lanzar tu negocio con confianza.

Conecta tu plan de Hosting para Revendedores Flagship o tu WHM a WHMCS, Blesta o Upmind mediante nuestra API, y la creación de cuentas, la suspensión y la facturación se ejecutarán de forma automática. Contamos con guías de configuración para cada integración en nuestra base de conocimientos.

Sí. Puedes registrar nameservers privados, configurar registros glue y personalizar toda la experiencia de DNS bajo tu propio dominio. Tus clientes nunca necesitan ver nuestro nombre.

Inicia sesión y haz la actualización desde el panel de control de tu cuenta. Tus cuentas existentes se transfieren automáticamente y las actualizaciones se prorratean, así que solo pagás la diferencia.

Sí, para todos los nuevos revendedores. Ya sea que necesites migrar unas pocas cuentas o cientos de ellas, nuestro equipo se encargará de todo por ti.